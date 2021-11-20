|
|
Толстой счел вредительской идею поставить на поток оборот персональных данных
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Передача данных пользователей похожа на попытку уйти от ответственности за сохранность личной информации людей, это вредительская идея, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, комментируя проект закона, по которому операторам связи разрешат передавать банкам и турсервисам данные клиентов.
«Идея поставить на поток оборот персональных данных не просто сомнительная, а откровенно вредительская. Возможно, мы что-то пропустили: разве банки и операторы связи уже настолько обезопасили информацию о своих клиентах и решили вопрос с мошенниками, что теперь можно торговать ею? Или это просто способ прикрыть очередную утечку оправданием «так и было задумано»?», – написал в Telegram-канале депутат.
Толстой напомнил, что новости о сливах персональных данных идут нескончаемым потоком.
«От спама и рекламных звонков устали все, и решение не бороться с этим, а легализовать, – попытка уйти от ответственности за сохранность личной информации людей. Под задорные разговоры про цифровизацию, искусственный интеллект и метавселенные отдельные структуры пытаются окончательно лишить граждан права на приватность под видом очередных инноваций. Оруэловщина какая-то», – заявил парламентарий.
МЭР может разрешить операторам связи передавать данные пользователей банкам и турфирмам
Ранее Минэкономразвития России разработало проект федерального закона, по которому операторы связи получат возможность передавать банкам и туристическим сервисам ряд данных о клиентах с их согласия. Соответствующий законопроект размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
До этого замглавы Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) Владимир Логунов предложил обязать операторов персональных данных компенсировать моральный вред жертвам связанного с утечкой мошенничества в Сети.
Путин подписал закон о зачислении в Пенсионный фонд конфискованных денег коррупционеров
|
|
Президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому в бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) будут зачисляться конфискованные денежные средства, полученные в результате коррупционных преступлений.
«Бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации формируется за счет <...> конфискованных денежных средств, полученных в результате совершения коррупционных правонарушений, а также денежных средств от реализации конфискованного имущества, полученного в результате совершения коррупционных правонарушений», – передает ТАСС текст документа.
Согласно действующему законодательству, бюджет ПФР формируется за счет страховых взносов, средств федерального бюджета, сумм пеней и иных финансовых санкций, доходов от размещения (инвестирования) временно свободных средств обязательного пенсионного страхования, добровольных взносов физических лиц и организаций, уплачиваемых ими не в качестве страхователей или застрахованных лиц, средств выплатного резерва для осуществления выплаты накопительной пенсии, средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым назначена срочная пенсионная выплата.
Эксперт: Слова про Крым помогут Радеву выиграть президентские выборы в Болгарии
|
|
Своим высказыванием Радев пытается завоевать дополнительные голоса перед решающим туром выборов. В Болгарии есть запрос на пророссийскую риторику. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский. Ранее болгарский президент Румен Радев на теледебатах назвал Крым «российским» и призвал отказаться от практики санкций и «спекуляций» в отношении Москвы.
«Если быть точным, Радев сказал, что «сейчас Крым российский», а тут с ним и спорить невозможно. Он ведь не сказал, что Крым «законно принадлежит Российской Федерации» или что-то подобное. Но даже такое его высказывание вызовет раздражение у «пронатовски» ориентированных болгар. Впрочем, Радев на них и не опирается», – пояснил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
По его мнению, большинство жителей Болгарии симпатизирует России. Поэтому призывы Радева добиться взаимопонимания с Москвой, отказаться от политики антироссийских санкций выглядят как «чисто политтехнологический прием», который призван помочь добрать недостающие голоса перед вторым туром выборов.
«Вряд ли болгарский лидер потеряет теперь голоса. Наоборот, Радев опирается на свое знание общественных настроений, иначе он вряд ли бы себе позволил такую реплику. Конечно, в Болгарии есть сторонники Запада, но даже они не обязательно выступают против Москвы. Кроме того, Крым – это все-таки не критически важный для большинства болгар вопрос», – отметил собеседник.
При этом не стоит воспринимать реплику Радева как признак перемен в отношении лидеров стран Евросоюза к проблеме Крыма, предупредил эксперт. «Болгария – маленькая страна, не имеющая особого влияния в таких делах. В этом плане мейнстримные либеральные СМИ просто передавят позицию Софии», – заключил Погребинский.
Накануне президент Болгарии Румен Радев, который пытается переизбраться на второй срок, провел теледебаты со своим соперником Анастасом Герджиковым. В ходе дебатов Герджиков назвал Крым «украинским» и призвал сохранять санкции, введенные против России.
«Санкции против России выглядят неэффективными. Нам нужна прагматичная политика в отношении Москвы, – ответил на это Радев. – Не в последнюю очередь мы не должны забывать, что Россия является очень важным фактором в борьбе с глобальным терроризмом», – цитирует Радева «Страна.ua». На уточняющий вопрос Герджикова, чей Крым, Радев ответил: «Он сейчас российский». Президент добавил, что Российская Федерация не может быть для болгар моделью развития, но не может быть и врагом для них. По его словам, по поводу России много спекуляций, поэтому самое важное – искать диалог с Москвой.
Как известно, 14 ноября состоялся первый тур президентских выборов. На них Радев набрал 49,42% голосов, а Герджиков – 22,83%. Оба они вышли во второй тур, который состоится в ближайшее воскресенье.
В пятницу МИД Украины вызвал посла Болгарии в Киеве. «Украинская сторона довела до посла позицию нашего государства о некорректности и недопустимости высказываний президента Болгарии Румена Радева», – цитирует РИА «Новости» сообщение ведомства. В МИДе отметили, что слова президента сильно отличаются от официальной позиции Софии, которая поддерживает территориальную целостность Украины. Высказывание «не способствует развитию добрососедских отношений». В Киеве от Радева ждут опровержения его слов.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Байден на время пребывания под наркозом передал полномочия вице-президенту США
Глава Белого дома Джозеф Байден решил временно передать свои полномочия вице-президенту Камале Харрис, сообщили в американской администрации.
Президент США на это время будет находиться под анестезией в госпитале, передает ТАСС со ссылкой на заявление Белого дома.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщала в своем Twitter, что глава американского государства в пятницу утром отправился в Медицинский центр Уолтера Рида для планового медицинского осмотра.
Она отмечала, что президенту сделают плановую колоноскопию, потому, как и в случае с президентом Джорджем Бушем в 2002 и 2007 годах, в соответствии с конституцией страны Байден передаст Харрис власть на короткий промежуток, пока будет под наркозом, передает РИА «Новости».
Во второй половине дня Белый дом сообщит о состоянии президента по итогам медобследования.
В ЛНР раскрыли схему выхода Украины из Минских соглашений
|
|
«Закон «Об основах госполитики переходного периода» предполагает установление оккупационного режима над территориями Донбасса в результате силовых действий Киева», – сказал газете ВЗГЛЯД представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник, комментируя намерение властей Украины принять соответствующий законопроект.
«Этот документ противоречит всем пунктам Минских соглашений. Во-первых, в нем зафиксирована роль России как стороны конфликта и «страны-агрессора», что противоречит пункту №2 Минских соглашений», – отметил представитель Луганской народной республики (ЛНР) на переговорах в Минске Родион Мирошник.
«Во-вторых, закон предусматривает запрет на проведение референдумов и выборов в ЛДНР, то есть лишает жителей этих территорий политических и гражданских прав. Также грубым нарушением договоренностей является отмена языковой автономии Донбасса», – добавил собеседник.
«Кроме того, согласно законопроекту, к моменту «деоккупации» Донбасса в ключевых городах региона должны появиться музеи «российской агрессии» вплоть до фиксации дня «освобождения», которые станут чуть ли не национальными праздниками, – указал он. – Также украинские власти намереваются создать специальный пул кадров, включающий «патриотов Украины», которые должны будут править на этой территории».
«По сути, это закон об установлении оккупационного режима над территориями Донбасса. По доброй воле ни один здравомыслящий человек не согласится на введение таких норм, – убежден Мирошник. – Если украинские власти его примут, то все ранее достигнутые договоренности в рамках «Минска» станут ничтожными. После этого разговаривать с Украиной будет не о чем».
Собеседник также обратил внимание на попытки Франции и Германии пересмотреть Минские соглашения и встать на сторону Украины в конфликте. «В этой ситуации публикация переписки российского МИД с Парижем и Берлином достаточно явно показывает стремление этих «гарантов» нивелировать действующие договоренности и подменить понятия», – пояснил Мирошник.
«По сути, они стараются перетянуть переговоры из минского формата в нормандский формат. Хотя его решения носят исключительно рекомендательный характер, в то время как главной переговорной площадкой является Трехсторонняя контактная группа в Минске», – добавил собеседник.
«Поэтому принятие законопроекта будет означать выход Украины из Минских соглашений. В этом случае она может предпринять новую военную провокацию в Донбассе», – предполагает представитель ЛНР. По его словам, «на это рассчитывают такие одурманенные украинские политики, как советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович и иже с ними».
«Это станет очередной «кастрюлей майдана», которую натянут на голову простых обывателей и будут им рассказывать сказки о невероятных возможностях украинской армии. При этом со стороны своих западных партнеров Киев не получит ничего, кроме информационной поддержки. Не понимаю, на что еще они могут надеяться», – резюмировал Мирошник.
Ранее украинский министр по вопросам реинтеграции Донбасса Ирина Верещук заявила, что законопроект «Об основах государственной политики переходного периода» будет доработан в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии Совета Европы, передает ТАСС.
В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что принятие этого закона будет означать выход Киева из Минского комплекса мер.
Между тем президент Владимир Путин на коллегии МИД заявил, что кризис на Украине далек от разрешения. При этом Германия и Франция не оспаривают значение Минских соглашений, но на деле потакают курсу Киева на демонтаж, это заводит переговоры в тупик.
В то же время Сергей Лавров отметил, что ДНР, ЛНР, а также Россия как участник нормандского формата и переговоров в Контактной группе оказались единственными, кто готов выполнять Минские соглашения. При этом президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что намерен добиваться пересмотра и изменения Минских соглашений.
Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла, что Киев открыто описал свои планы относительно Востока Украины в законопроекте «О госполитике переходного периода». Этот документ не только противоречит «Минску», но и создает правовую основу для кровавой зачистки Донбасса.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Умер народный артист России Валерий Гаркалин
Народный артист России Валерий Гаркалин, госпитализированный 2 октября с коронавирусной инфекцией в больницу в Коммунарке, умер, сообщил в субботу ректор ГИТИСа Григорий Заславский.
«Мне сообщили, что Валерий Гаркалин, к сожалению, умер», – приводит ТАСС сообщение ректора.
Ранее сообщалось, что у Гаркалина якобы почти полностью поражены легкие. Также СМИ писали, что актера якобы ввели в состояние искусственной комы.
Актера госпитализировали с коронавирусом в больницу в Коммунарке. Его перевели в реанимацию, его состояние оценивалось как стабильно тяжелое.
В Германии предрекли Донбассу роль «порохового погреба» Европы
|
|
«Меркель стала заложницей интересов Украины и США, и это ее очень коробит», – сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее и. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель заявила, что у Парижа, Берлина и Москвы «абсолютно разные взгляды» на причины отсутствия встреч в нормандском формате.
«В заявлении госпожи Меркель чувствуется личная обида на Россию и Украину из-за их нежелания провести встречу в «нормандском формате». Судя по всему, она очень хотела завершить свое канцлерство переговорами в Берлине. Ведь именно она придумала этот формат, боролась за него и призывала конфликтующие стороны за стол переговоров даже тогда, когда не было и речи о прогрессе», – полагает германский политолог Александр Рар.
По его словам, в глубине души Меркель понимает, что «нормандский формат» и Минские соглашения фактически провалились. «Ей очень больно это признать, учитывая, что в таком случае мы снова выходим на путь конфронтации, к которому обязательно подключатся США, – считает эксперт. – Она надеялась, что европейцы сами смогут решить этот конфликт, доказав свою независимость от Вашингтона. Это ее очень коробит».
Рар также добавил, что новое правительство ФРГ во главе с канцлером Олафом Шольцем вряд ли будет сильно заинтересовано в нормандских встречах. «Более того, такие встречи не особо интересуют и президента Франции, потому что он ведет свою игру с Россией. Так что обвинять в провале «нормандского формата» можно еще и французов», – уточнил он.
По мнению политолога, Меркель действительно разочаровала жесткая позиция Москвы. «При этом глава МИД России Сергей Лавров верно подмечает: если Франция и Германия поддерживают точку зрения Украины в конфликте, то смысла встречаться нет. Москву такое поведение европейских лидеров правомерно раздражает, учитывая, что Берлин и Париж являются гарантами исполнения Минских соглашений», – рассказал Рар.
«Меркель попала в ловушку, став заложницей интересов Украины и США, хотя она могла с большей твердостью отстаивать свою посредническую роль и заставить Украину следовать букве достигнутых договоренностей», – рассуждает эксперт.
«При этом я не понимаю, на что до сих пор надеется Зеленский. Подозреваю, что он уже осознает утрату Донбасса, поскольку Украина сделала все, чтобы настроить жителей региона против себя. Их уже фактически невозможно включить в состав Украины ни мирным, ни даже военным путем, – считает Рар. – Просто украинские власти не хотят этого признавать и, вероятно, хотят выторговать себе в обмен на Донбасс членство в НАТО и ЕС».
«Говорить о последствиях возможного выхода Украины из Минских соглашений довольно страшно, особенно в условиях милитаризации Европы, в частности Великобритании, – отметил политолог. – Больше всего меня пугает, что к развязыванию новой войны может привести случайная искра, как это было во время Первой мировой. Поэтому всем сторонам нужно быть максимально осторожными в поведении, чтобы Донбасс не стал новым пороховым погребом Европы».
Ранее и. о. канцлера Германии Ангела Меркель заявила, что у Парижа, Берлина и Москвы «абсолютно разные взгляды» на причины того, почему в последнее время не было встреч в «нормандском формате» на уровне глав МИД. Она выразила мнение, что публикация МИД России дипломатической переписки ничего не меняет.
«Я просила российского президента [Владимира Путина о том], чтобы, пока я являюсь канцлером [Германии], состоялась такая встреча», – сказала Меркель. «Я хотела даже встречи на уровне руководителей [министерств иностранных дел], но этого не получилось. Я сожалею об этом», – добавила канцлер.
В среду в российском внешнеполитическом ведомстве опубликовали дипломатическую переписку министра иностранных дел России Сергей Лаврова с главами МИД Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом, чтобы избежать искажения позиции Москвы, касающейся «нормандской» встречи глав ведомств.
Лавров объяснил публикацию переписки с главами МИД Франции и ФРГ словом «достали». Он также отметил, что переписка достаточно красноречиво излагает суть того саботажа, который последовательно осуществляется украинским режимом в отношении минских договоренностей. Лавров подчеркнул, что встреча в «нормандском формате» состоится только тогда, когда Киев выполнит Минские соглашения.
Ранее глава российского внешнеполитического ведомства указал, что ДНР, ЛНР, а также Россия как участник «нормандского формата» и переговоров в Контактной группе оказались единственными, кто готов выполнять Минские соглашения. Между тем президент Владимир Путин на коллегии МИД заявил, что кризис на Украине далек от разрешения. При этом Германия и Франция не оспаривают значение Минских соглашений, но на деле потакают курсу Киева на демонтаж, это заводит переговоры в тупик.
Позже в ЛНР раскрыли схему выхода Украины из Минских соглашений, а в ДНР заявили о попытке Киева подорвать доверие к ООН.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Лукашенко: Белорусские силовики могли помогать мигрантам прорываться в Польшу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе интервью не исключил вероятность того, что белорусские силовики могли помогать беженцам прорывать польскую границу. Он отметил, что мигрантов в Белоруссию не приглашал, и держать их силой в стране не будут.
«Я думаю, что это абсолютно возможно. Мы – славяне. Мы чувствуем сердцем. Наши военнослужащие понимают, что мигранты направляются в Германию. Возможно, кто-то из них (пограничников – прим. ВЗГЛЯД) помогал им. Я не буду это даже выяснять», – цитирует Лукашенко издание «КорреспонденТ». Интервью глава Белоруссии давал ВВС.
Политик подчеркнул, что мигрантов на границе держать не будут. В случае, даже если они попытаются пробраться на территорию Польши. Как заявил Лукашенко, никто их останавливать не станет, так как они хотят попасть не в Беларусь.
«И честно говоря, я бы не хотел, чтобы они шли через Беларусь», – добавил Лукашенко.
Ранее Польша выдвинула обвинение Минску в том, что белорусские пограничники якобы помогали мигрантам при штурме польской границы. Утверждалось, что белорусские службы выбирали места, подходящие для штурма, оснащая мигрантов необходимым для форсирования, утверждал министр нацобороны Польши Мариуш Блащак.
После прорыва границы польские силовики применяли к мигрантам спецсредства в виде слезоточивого газа. Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии назвал происходящее на границе попыткой прямой агрессии в отношении республики.
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин ранее заявил, что наращивание вдоль западных белорусских границ воинских контингентов и военной техники напоминает события перед Великой Отечественной войной.
Президент Белоруссии предложил ЕС создать гуманитарный коридор в Германию, чтобы 2 тыс. беженцев покинули польско-белорусскую границу. Отмечалось, что белорусская сторона поможет мигрантам вернуться на родину, но силой никого выталкивать не станет.
Накануне сообщалось, что все беженцы перебрались в логический центр из-за непогоды. Находились они все это время у пункта «Брузги»
Толпы беженцев разбили лагерь между Польшей и Белоруссией на прошлой неделе. Страны Европы обвинили Минск в создании миграционного кризиса, считая это ответом на санкции.
Знакомый Рашкина о подробностях убийства лося: Ружье взял только депутат
Приятель депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, который был вместе с ним на охоте в Саратовской области, рассказал подробности инцидента.
По словам приятеля Рашкина Владимира Матросова, все участники поездки планировали отправиться на рыбалку, но только депутат имел при себе ружье, передает телеканал ren.tv.
Матросов сообщил, что Рашкина никогда не волновало наличие разрешения на охоту, он рассчитывал на своих товарищей.
Ранее тактику депутата по изменению своих показаний сравнили со случаем Михаила Ефремова, который стал виновником смертельного ДТП, заявлял адвокат Алексей Мельников, отмечая, что ложь поставила его в еще более худшее положение.
Ранее Рашкин признался в убийстве дикого лося, тушу которого обнаружили в багажнике его машины. В Госдуму было направлено представление с требованием снять неприкосновенность с депутата.
Сам депутат давал спутанные показания, говоря о том, что он якобы перепутал лося и кабана, а также не смог объяснить, почему разделал тушу убитого животного. О том, что Рашкин признался ранее говорил другой депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Лавров предупредил главу МИД Турции об опасности военного сотрудничества с Украиной
|
|
Глава российского МИДа Сергей Лавров в ходе разговора с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу подчеркнул опасность курса Киева, направленного на обострение напряженности на юго-востоке Украины, сообщили в пресс-службе МИД России.
Российский политик призвал турецкого коллегу серьезно отнестись к озабоченностям Москвы в отношении военно-технического сотрудничества (ВТС) Киева и Анкары, которые способствуют военному укреплению Украины.
«Призвали максимально серьезно отнестись к нашим озабоченностям в отношении турецко-украинского взаимодействия в сфере ВТС, способствующего в том числе дальнейшей милитаризации Украины», – цитирует главу российского дипведомства ТАСС.
В МИД России добавили, политики обсудили ситуацию на Украине. Акцент делался на том, что действия Киева на юго-востоке страны с поддержкой западных коллег могут обернуться дестабилизацией обстановки.
«Предметно обсуждено положение в регионе с упором на ситуацию на Украине. С российской стороны подчеркнуто, что курс Киева на эскалацию напряженности на юго-востоке страны, поощряемый западными партнерами, угрожает опасной дестабилизацией обстановки», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что политический аналитик Александр Кочетков в статье для издания «Главред» заявил, что в ходе военного конфликта России и Украины Турция будет на стороне Киева, желая получить контроль над Крымом.
В США заявили о неготовности увеличить поставки оружия Украине
Соединенные Штаты на данный момент не намерены заявлять о дополнительной военной помощи Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Мне пока нечего анонсировать или предвосхитить в контексте поставок дополнительной помощи (Украине). Мы поставляем Украине различные виды помощи – военного и мирного характера – и оказываем ей сильную поддержку на протяжении многих лет», – цитирует Псаки РИА «Новости».
Ранее украинский министр обороны Алексей Резников во время визита в Вашингтон попросил Соединенные Штаты нарастить поставки вооружений в страну.
Резников также встретился с американским сенатором от Республиканской партии Джимом Инхофом, они обсудили возможности практической поддержки Киева со стороны Вашингтона.
МИД Украины вызвал посла Болгарии из-за слов президента страны о Крыме
МИД Украины вызвал посла Болгарии в Киеве, а также ждет от президента Румена Радева опровержений его слов о российском Крыме, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел страны.
Ранее глава Болгарии во время предвыборных теледебатов назвал Крым российским.
«Украинская сторона довела до посла позицию нашего государства о некорректности и недопустимости высказываний президента Болгарии Румена Радева по Крыму во время вчерашних предвыборных теледебатов», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
В МИД отметили, что слова болгарского политика о Крыме сильно отличаются от официальной позиции Софии, которая поддерживает украинский суверенитет и территориальную целостность Украины. Высказывание «не способствует развитию добрососедских отношений».
Напомним, Крым входит в состав Российской Федерации с марта 2014 года после референдума, проведенного в Крыму и Севастополе.
Ранее украинцы заявляли, что водная блокада Крыма завершилась неудачей, особенно после найденных пластов пресной воды под дном Азовского моря.
Юристы: Перезахоронение Сталина невозможно без его завещания
|
|
Прошение об эксгумации тела Иосифа Сталина из захоронения около Кремля для погребения на Новодевичьем кладбище, которое подал адвокат правнука генсека, возможно, рассмотят, однако удовлетворено оно не будет, сказали газете ВЗГЛЯД опрошенные юристы. По их мнению, у родственников вождя нет прав на его тело.
Адвокат, который представляет интересы правнука Иосифа Сталина Селима Бенсаада, направил в адрес Службы коменданта Московского Кремля заявление о проведении эксгумации останков Сталина. Пресс-атташе правнука Сталина Вадим Горжанкин пояснил, что Бенсаада просит исторической справедливости в исполнении посмертной воли генсека, который желал быть погребен на Новодевичьем кладбище.
«Здесь затрагивается сразу несколько моментов. Одно направление – оформление последней воли умершего, второе – некие желания родственников. Само перезахоронение, возможно, допустимо по заявлению родственников, правда здесь ситуация не очень стандартная. Но даже если брать обычного человека, неизвестного, то здесь тоже не все так просто», – говорит судебный юрист Натан Будовниц.
Та или иная воля наследодателя оформляется надлежащим образом, то есть в завещании, продолжает специалист. Соответственно, если таковое было указано, то при захоронении это желательно исполнять.
«У нас сейчас завещания могут содержать даже такие условия, которые возлагают на наследника определенные юридически значимые действия. И если речь идет о предстоящем захоронении, то это указать можно. Однако заниматься этим постфактум – вопрос серьезный, сложный, и я не уверен, что реальный. Но главное здесь то, что если у правнука нет никакой надлежаще оформленной воли умершего. Поскольку подкреплена она только словами, то это попросту может оказаться неправдой. А поэтому вряд ли это может быть принято во внимание», – считает собеседник.
Он уточняет, что данное заявление, возможно, будет рассмотрено, однако удовлетворено, скорее всего, не будет.
Юрист и нотариус Илья Радченко также полагает, что правнуку не удовлетворят заявление об эксгумации останков Сталина. «Сейчас, если человек оставит в определенном законом порядке свою волю относительно своего захоронения, то она будет, конечно, исполнена. Но это только, если он оставит ее в определенном порядке, а не просто будет скажет кому-то об этом или напишет в письме. Существуют определенные формы распоряжения на случаи смерти, например, если человек об этом напишет в завещании», – рассказывает специалист.
Где должен быть похоронен Сталин?
Он подчеркивает, что никаких юридических оснований в данном деле нет, а значит вряд ли кто-то на сегодняшний день решится вскрывать могилу Сталина. «Право на тело Сталина родственники, безусловно, не имеют. Более того, не сам Сталин, но его захоронение имеет большое культурное значение для страны, причем уже историческое», – заключил Радченко.
Председатель Социалистической партии трудящихся Грузии, основатель Фонда изучения феномена Сталина Тамаз Джапошвили в беседе с газетой ВЗГЛЯД сообщил, что большинство жителей Гори (родины Сталина) поддержали бы идею перезахоронения генсека в его родном городе, но лучше оставить его прах там, где он есть – около Кремля.
Врачи нашли у Саакашвили заболевание мозга
|
|
Консилиум врачей выявил у экс-президента республики Грузия Михаила Саакашвили, который в тюрьме более месяца назад объявил голодовку, поражение мозга, сообщила уполномоченный по правам человека Грузии Нино Ломджария.
«У Михаила Саакашвили развилось тяжелейшее осложнение – обморок в результате энцефалопатии Вернике. Для полной оценки процессов, протекающих в головном мозге, необходимо МРТ-исследование», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы омбудсмена.
Аппарат омбудсмена по-прежнему требует скорейшей госпитализации Саакашвили в многопрофильную гражданскую клинику на обследование. При этом министр юстиции Грузии Рати Брегадзе в пятницу заявил, что власти готовы перевести бывшего президента в военный госпиталь города Гори, однако для этого требуется согласие самого пациента.
Ранее министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что власти готовы перевести экс-президента Михаила Саакашвили, голодающего со дня ареста 1 октября, в военный госпиталь в Гори, однако для этого требуется согласие самого пациента.
Напомним, Саакашвили в четверг вечером во время встречи с адвокатами в тюремной больнице упал и потерял сознание.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Российская фигуристка первой в истории сделала четверной риттбергер
Российская фигуристка Аделия Петросян из команды тренера Этери Тутберидзе первой в истории женского одиночного катания исполнила прыжок четверной риттбергер на соревнованиях.
Данный элемент судьи зачли 14-летней фигуристке, тренирующейся под руководством Этери Тутберидзе, во время исполнения произвольной программы на этапе Кубка России в Перми. Спортсменка исполнила один риттбергер в четыре оборота в каскаде с двойным тулупом. На риттбергере судьи усмотрели недокрут в четверть оборота, передает РИА «Новости».
После этого она зашла на второй четверной риттбергер, но упала.
Ранее бронзовый призер чемпионата мира 2021 года, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова первой в истории исполнила на официальных турнирах четверные тулуп, лутц и флип, также на тренировке она исполнила четверной риттбергер.
Трусова также является второй фигуристкой, выполнившей четверной сальхов.
В дептрансе Москвы опровергли открытие молельных комнат в метро
Департамент транспорта Москвы не рассматривает возможность размещения молельных комнат в общественном транспорте Москвы, в том числе в метро, заявили в пресс-службе ведомства.
В дептрансе заявили, что «невозможно выделение помещений и мест для религиозных действий людей любых взглядов в общественном транспорте». Там подчеркнули, что уважают чувства верующих, «но в городском транспорте невозможно создать безопасные условия для проведения религиозных обрядов любых верований», передает РИА «Новости».
Подчеркивается, что в департамент не поступало предложений об открытии в общественном транспорте молельных комнат, и переговоров на эту тему не ведется.
Ранее ряд СМИ распрстранили сообщения о якобы решении открыть молельные комнаты в метро.
Московский муфтий Ильдар Аляутдинов заявил о нехватке мечетей. Член президентского Совета по межнациональным отношениям Владимир Зорин заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что «вопрос строительства новых мечетей должен решаться правительством Москвы по итогам диалога между представителями конфессий и местными жителями».