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20 ноября, суббота | Последнее обновление — 10:00 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Москва призвала Вашингтон убедить Киев выполнять Минские соглашения
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В Крыму оценили шансы США прорвать оборону полуострова
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Шансы американского спецназа прорвать оборону полуострова равны нулю, агрессор будет уничтожен на дальних подступах, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Гемпель заявил, что США «только и остается геройствовать на страницах газет», так как «все шансы равны нулю», передает РИА «Новости».
«Агрессор будет уничтожен на дальних подступах. Современная Россия – это не Афганистан и не Украина. Языком силы еще можно было пытаться говорить с Россией в 90-х годах, но не сейчас», – подчеркнул он.
По его словам, в Крыму развернута самодостаточная группировка вооруженных сил, способная защитить полуостров от любой потенциальной агрессии.
«Американцам не надо себя обманывать и нагло врать международному сообществу», – добавил Гемпель.
Ранее ветеран НАТО Ставрос Атламазоглу в статье для Business Insider заявил, что американская армия готовится к прорыву российской обороны в Крыму.
В частности, он привел выдержки из отчета Командования специальных операций США (USASOC), где указывается, что современный спецназ должен преследовать несколько ключевых целей. Среди них – поддержка обычных армейских подразделений в ближнем бою, а также умение проникать на запретные объекты в глубине вражеской территории.
Напомним, Россия в ООН предостерегла Украину от нападения на Крым. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как обрушение рейтинга президента Украины Владимира Зеленского породило всплеск небылиц о России.
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Эксперт: Слова про Крым помогут Радеву выиграть президентские выборы в Болгарии
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Своим высказыванием Радев пытается завоевать дополнительные голоса перед решающим туром выборов. В Болгарии есть запрос на пророссийскую риторику. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский. Ранее болгарский президент Румен Радев на теледебатах назвал Крым «российским» и призвал отказаться от практики санкций и «спекуляций» в отношении Москвы.
«Если быть точным, Радев сказал, что «сейчас Крым российский», а тут с ним и спорить невозможно. Он ведь не сказал, что Крым «законно принадлежит Российской Федерации» или что-то подобное. Но даже такое его высказывание вызовет раздражение у «пронатовски» ориентированных болгар. Впрочем, Радев на них и не опирается», – пояснил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
По его мнению, большинство жителей Болгарии симпатизирует России. Поэтому призывы Радева добиться взаимопонимания с Москвой, отказаться от политики антироссийских санкций выглядят как «чисто политтехнологический прием», который призван помочь добрать недостающие голоса перед вторым туром выборов.
«Вряд ли болгарский лидер потеряет теперь голоса. Наоборот, Радев опирается на свое знание общественных настроений, иначе он вряд ли бы себе позволил такую реплику. Конечно, в Болгарии есть сторонники Запада, но даже они не обязательно выступают против Москвы. Кроме того, Крым – это все-таки не критически важный для большинства болгар вопрос», – отметил собеседник.
При этом не стоит воспринимать реплику Радева как признак перемен в отношении лидеров стран Евросоюза к проблеме Крыма, предупредил эксперт. «Болгария – маленькая страна, не имеющая особого влияния в таких делах. В этом плане мейнстримные либеральные СМИ просто передавят позицию Софии», – заключил Погребинский.
Накануне президент Болгарии Румен Радев, который пытается переизбраться на второй срок, провел теледебаты со своим соперником Анастасом Герджиковым. В ходе дебатов Герджиков назвал Крым «украинским» и призвал сохранять санкции, введенные против России.
«Санкции против России выглядят неэффективными. Нам нужна прагматичная политика в отношении Москвы, – ответил на это Радев. – Не в последнюю очередь мы не должны забывать, что Россия является очень важным фактором в борьбе с глобальным терроризмом», – цитирует Радева «Страна.ua». На уточняющий вопрос Герджикова, чей Крым, Радев ответил: «Он сейчас российский». Президент добавил, что Российская Федерация не может быть для болгар моделью развития, но не может быть и врагом для них. По его словам, по поводу России много спекуляций, поэтому самое важное – искать диалог с Москвой.
Как известно, 14 ноября состоялся первый тур президентских выборов. На них Радев набрал 49,42% голосов, а Герджиков – 22,83%. Оба они вышли во второй тур, который состоится в ближайшее воскресенье.
В пятницу МИД Украины вызвал посла Болгарии в Киеве. «Украинская сторона довела до посла позицию нашего государства о некорректности и недопустимости высказываний президента Болгарии Румена Радева», – цитирует РИА «Новости» сообщение ведомства. В МИДе отметили, что слова президента сильно отличаются от официальной позиции Софии, которая поддерживает территориальную целостность Украины. Высказывание «не способствует развитию добрососедских отношений». В Киеве от Радева ждут опровержения его слов.
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МИД Украины вызвал посла Болгарии из-за слов президента страны о Крыме
МИД Украины вызвал посла Болгарии в Киеве, а также ждет от президента Румена Радева опровержений его слов о российском Крыме, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел страны.
Ранее глава Болгарии во время предвыборных теледебатов назвал Крым российским.
«Украинская сторона довела до посла позицию нашего государства о некорректности и недопустимости высказываний президента Болгарии Румена Радева по Крыму во время вчерашних предвыборных теледебатов», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
В МИД отметили, что слова болгарского политика о Крыме сильно отличаются от официальной позиции Софии, которая поддерживает украинский суверенитет и территориальную целостность Украины. Высказывание «не способствует развитию добрососедских отношений».
Напомним, Крым входит в состав Российской Федерации с марта 2014 года после референдума, проведенного в Крыму и Севастополе.
Ранее украинцы заявляли, что водная блокада Крыма завершилась неудачей, особенно после найденных пластов пресной воды под дном Азовского моря.
Лавров предупредил главу МИД Турции об опасности военного сотрудничества с Украиной
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Глава российского МИДа Сергей Лавров в ходе разговора с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу подчеркнул опасность курса Киева, направленного на обострение напряженности на юго-востоке Украины, сообщили в пресс-службе МИД России.
Российский политик призвал турецкого коллегу серьезно отнестись к озабоченностям Москвы в отношении военно-технического сотрудничества (ВТС) Киева и Анкары, которые способствуют военному укреплению Украины.
«Призвали максимально серьезно отнестись к нашим озабоченностям в отношении турецко-украинского взаимодействия в сфере ВТС, способствующего в том числе дальнейшей милитаризации Украины», – цитирует главу российского дипведомства ТАСС.
В МИД России добавили, политики обсудили ситуацию на Украине. Акцент делался на том, что действия Киева на юго-востоке страны с поддержкой западных коллег могут обернуться дестабилизацией обстановки.
«Предметно обсуждено положение в регионе с упором на ситуацию на Украине. С российской стороны подчеркнуто, что курс Киева на эскалацию напряженности на юго-востоке страны, поощряемый западными партнерами, угрожает опасной дестабилизацией обстановки», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что политический аналитик Александр Кочетков в статье для издания «Главред» заявил, что в ходе военного конфликта России и Украины Турция будет на стороне Киева, желая получить контроль над Крымом.
Шойгу доложил Путину о совместном с Китаем авиационном патрулировании Японского моря
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Российские ВКС и военная авиация Китая провели успешное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе, об этом министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину.
Министр доложил об успешно проведенном мероприятии главе государства на совещании с постоянными членами Совбеза России, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
На отдельных этапах патрулирования стратегические ракетоносцы сопровождались японскими F-16 и F-15. Полет продолжался более 10 часов, он проходил над акваторией Японского и Восточно-Китайского морей.
«Согласно докладу, самолет Су-35С российских ВКС обеспечил истребительское сопровождение стратегических бомбардировщиков. Управление самолетами в воздухе осуществлялось с самолета радиолокационного дозора и наведения А-50У», – добавил он.
Представитель Кремля уточнил, что патрулирование проводилось в строгом соответствии с положениями международного права, нарушений воздушного пространства иностранных государств не было.
МИД потребовал прекратить гонения на российскую диаспору в США
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Требуем немедленного прекращения политически мотивированных гонений на наших сограждан на территории США, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, прокомментировав приостановку деятельности Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) в США.
«В течение нескольких лет ФБР предпринимало враждебные действия в отношении представителей русскоязычной общины в США, угрожая уголовным преследованием в связи с якобы несоблюдением американского закона об иноагентах. Легитимная гуманитарная деятельность КСОРС, осуществляемая на принципах открытости и сотрудничества, не нарушает американское законодательство и не подпадает под действие указанного закона», – говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД.
Целенаправленные репрессии в отношении представителей нашей общины привели к грубому попранию личных и гражданских прав и свобод человека, считает дипломат.
«Подобные действия ведут к дальнейшей деградации российско-американских отношений. Будем требовать немедленного прекращения политически мотивированных гонений на наших сограждан на территории США», – заявила Захарова.
Ранее координационный совет организаций российских соотечественников (КСОРС) в США приостановил деятельность в связи с расследованием американских спецслужб.
Посольство России в Вашингтоне в свете приостановки деятельности Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) в США потребовало от американской стороны прекратить преследование диаспоры.
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Стало известно о способности С-550 сбивать орбитальные шаттлы США
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Разрабатываемая в России мобильная система ПРО С-550 сможет сбивать американские космические беспилотные аппараты X-37, способные нести ядерные заряды, сообщили осведомленные источники в оборонно-промышленном комплексе.
«Мобильная система стратегической противоракетной обороны С-550 будет специализироваться на уничтожении баллистических и орбитальных космических целей, в первую очередь – на поражении ядерных боевых блоков межконтинентальных ракет. В числе типовых целей для будущей системы можно назвать американские космические беспилотники X-37, а также планирующие гиперзвуковые блоки, разрабатываемые в нескольких странах», – приводит слова первого источника РИА «Новости».
Другой источник отметил, что «для перехвата подобных целей в состав С-550 будет входить многофункциональная РЛС большой дальности действия, способная обнаруживать боевые блоки и космические объекты на сверхбольшой дальности».
Источники уточнили, что фактически мобильная система ПРО С-550 станет модификацией системы С-500, но со специализацией на перехвате баллистических и орбитальных целей на многократно больших дальностях и высотах по сравнению с «Прометеем». При этом перехват воздушных аэродинамических целей будет исключен из задач С-550.
Ранее близкий к Минобороны источник назвал срок постановки на вооружение ВКС России первой мобильной системы стратегической противоракетной обороны (ПРО) С-550.
Напомним, в сентябре в «Алмаз-Антее» заявили о наличии у США многоразовых боевых беспилотных орбитальных аппаратов X-37, способных наносить внезапные ядерные удары из космоса. В мае гендиректор концерна ВКО «Алмаз-Антей» Ян Новиков заявил, что к 2025 году США планируют развернуть восемь космических беспилотников X-37, каждый из которых способен нести до шести ядерных боеголовок. В августе 2019 года американский многоразовый беспилотный шаттл X-37B установил рекорд продолжительности полета.
США приветствовали заявления Путина об урегулировании в Донбассе
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Соединенные Штаты приветствуют заявление президента России Владимира Путина по урегулированию конфликта в Донбассе мирным путем посредством Минских договоренностей, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Президент Путин в своей речи [на расширенном заседании коллегии МИД России в четверг] <…> затронул широкий спектр тем, в том числе отношения между США и Россией и необходимость поддержания диалога для разрешения множества разногласий. Мы согласны. <…> Мы приветствуем заявление президента Путина по урегулированию мирным путем конфликта в Донбассе посредством Минских договоренностей», – приводит слова Псаки ТАСС.
Пресс-секретарь американской администрации также просили прокомментировать заявление Путина о том, что западные страны «очень поверхностно относятся» к российским «предостережениям и разговорам о красных линиях», а также слова о том, что поставки Западом летального оружия Украине обостряют ситуацию в Донбассе. В контексте этого пресс-секретарь Белого дома попросили объяснить, к чему склоняются Соединенные Штаты: к тому, чтобы прислушаться к предостережениям о красных линиях или к помощи Украине. «Мы следуем тому, что соответствует интересам США, что соответствует интересам нашей национальной безопасности», – ответила Псаки.
Накануне Путин на коллегии МИД заявил, что альтернативы выполнению минских договоренностей нет. Российский лидер отметил, что кризис на Украине далек от разрешения, Германия и Франция не оспаривают значение Минских соглашений, но на деле потакают курсу Киева на демонтаж, это заводит переговоры в тупик. Путин также подчеркнул, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям России и разговорам о «красных линиях». В Кремле предупредили об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами.
Ранее постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич обвинил НАТО в накачивании Украины оружием. Москва потребовала от НАТО прекратить поставки оружия на Украину. Россия неоднократно призывала мировое сообщество ввести эмбарго на поставку оружия на Украину. В МИД также предупреждали, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.
В октябре официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Украину услышать сигнал США об актуальности минских договоренностей, которые были вновь подтверждены Вашингтоном во время визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.
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Москва призвала Вашингтон убедить Киев выполнять Минские соглашения
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Посольство России в США рассчитывает, что Вашингтон прислушается к экспертным оценкам относительно необходимости повлиять на Украину с целью выполнения Киевом своих обязательств в рамках Минских соглашений, говорится в заявлении российского дипломатического представительства.
«Отмечаем слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о поддержке наращивания усилий по урегулированию конфликта на Донбассе в соответствии с Минскими договоренностями. Посольство также обратило внимание на дискуссии в местных политологических кругах, в которых так или иначе поднимается вопрос о путях прекращения кровопролития на юго-востоке Украины», – говорится в заявлении российского дипломатического представительства на странице дипмиссии в соцсети Facebook.
«Можем только приветствовать логику, когда вместо заезженных русофобских штампов эксперты дают взвешенные и разумные подсказки администрации США. Прежде всего, о том, что Киев должен наконец прекратить саботаж Минских соглашений», – говорится в заявлении. «Рассчитываем, что американские власти прислушаются к здравым суждениям и окажут влияние на стратпартнера для выполнения им своих обязательств в тесной координации с Донецком и Луганском», – подчеркнули в посольстве.
Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты приветствуют заявление президента России Владимира Путина по урегулированию конфликта в Донбассе мирным путем посредством Минских договоренностей.
В четверг Путин на коллегии МИД заявил, что альтернативы выполнению минских договоренностей нет. Российский лидер отметил, что кризис на Украине далек от разрешения, Германия и Франция не оспаривают значение Минских соглашений, но на деле потакают курсу Киева на демонтаж, это заводит переговоры в тупик. Путин также подчеркнул, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям России и разговорам о «красных линиях». В Кремле предупредили об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами.
Ранее постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич обвинил НАТО в накачивании Украины оружием. Москва потребовала от НАТО прекратить поставки оружия на Украину. Россия неоднократно призывала мировое сообщество ввести эмбарго на поставку оружия на Украину. В МИД также предупреждали, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.
В октябре официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Украину услышать сигнал США об актуальности минских договоренностей, которые были вновь подтверждены Вашингтоном во время визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.
Москва неоднократно требовала от НАТО прекратить поставки оружия на Украину и призвать Киев не спекулировать на теме вступления в Североатлантический альянс. Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем американцы придумали для Украины статус «де-факто в НАТО».
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Украина попросила США нарастить поставки оружия
Украинский министр обороны Алексей Резников во время визита в Вашингтон попросил Соединенные Штаты нарастить поставки вооружений в страну, сообщают СМИ.
Резников также попросил США помочь Украине в защите в воздухе и на море, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
«Нам нужно прикрыть наше небо и наше море», – заявил Резников после встречи с американским коллегой, передает РИА «Новости».
Резников выразил удовлетворение тем, что глава Пентагона пообещал «стоять плечом к плечу» с Украиной в условиях якобы нарастания напряженности на границе с Россией.
Украинский министр встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином и заместителем госсекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд.
Резников также встретился с американским сенатор от Республиканской партии Джимом Инхофом, они обсудили возможности практической поддержки Киева со стороны Вашингтона.
Посещавшему Крым актеру Добронравову не стали повторно запрещать въезд на Украину
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Служба безопасности Украины не стала повторно запрещать въезд на территорию страны российскому актеру Федору Добронравову, несмотря на его выступления в Крыму, сообщили в СБУ.
«Данные о запрете въезда в Украину указанному актеру и внесение его в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины, министерства культуры и информационной политики в Службе безопасности Украины отсутствуют», – заявили в ведомстве в ответ на запрос агентства «Украинские новости», передает РИА «Новости».
Также там пояснили, что не расследовали и не расследуют уголовных дел, заведенных после высказываний Добронравова о том, что Крым законно вошел в состав РФ.
Добронравов сыграл в сериале «Сваты», производимом студией нынешнего президента Украины Владимира Зеленского.
В 2017 году на Украине запрещали показ сериала «Сваты», но позже киевский суд снял запрет.
В 2017 году Добронравова сочли угрозой нацбезопасности Украины – ему и актерам Николаю Добрынину, Людмиле Артемьевой, игравшим в сериале «Сваты», запретили въезд на Украину в течение трех лет за пребывание на территории Крыма.
В январе 2020 года служба безопасности Украины отменила запрет российскому актеру Федору Добронравову на въезд в страну.
Захарова прокомментировала идею Конгресса США о выборах-2024 в РФ словом «заигрались»
Идея конгрессменов США о «непризнании» Владимира Путина в случае участия в выборах в 2024 году говорит о множестве проблем внутри самих Соединенных Штатов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Есть масса насущных внутренних проблем, которыми пора бы заняться. Могу перечислить немало из них: это вопросы тех конфликтов, которые на международной, мировой арене США, к сожалению, инициировали, вмешательством агрессивным, оккупационным, своими интервенциями. Это то, что сейчас называют потоками мигрантов, потоком людей, проблема беженцев», – сказала Захарова в эфире «России 24», передает РИА «Новости».
Она добавила, что у самих США тоже на границе схожая проблема с мигрантами.
Проблемы американской стороны связаны с вопросами межрасовых проблемных взаимоотношений, разобщенностью внутри страны, конфронтации людей, «которых стравливали друг с другом на протяжении нескольких лет те люди, которые боролись за власть, за политическое влияние».
Дипломат отметила, что в США есть дисбаланс между законодательными актами, которые приняты ранее.
«Даже внутри самих себя (проблемы) относительно свободы слова и реальности, которая говорит совершенно об ином. Эти самые ценности демократические, которые возводились на американский олимп, на олимп американской политики, и оттуда рухнули, судя даже по недавним приговорам тем, кто выходил на улицу и протестовал после итогов выборов, которые прошли не так давно», – сказала представитель МИД.
Она добавила, что в случае с предложением конгрессменов США не признавать Путина президентом, если он будет баллотироваться в 2024 году необходимо разбираться отдельно.
«Потому что, мне кажется, действительно они во многом заигрались», – заключила Захарова.
Конгрессмены Стив Коэн (демократ от штата Теннесси) и Джо Уилсон (республиканец от Южной Каролины) внесли в Палату представителей Конгресса США предложение не признавать Владимира Путина главой российского государства, если он решит баллотироваться на новый срок в 2024 году. Документ, в случае принятия, будет носить характер рекомендации.
Первыми на странную инициативу отреагировали российские сенаторы. По мнению вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева, проект резолюции является вмешательством во внутренние дела страны в чистом виде. При этом в комитете по международным делам допустили разрыв отношений между Россией и США в случае, если скандальная резолюция будет принята.
А в Кремле инициативу конгрессменов считают удивительной и неприемлемой. «Каждый раз нам кажется, что ничего более нелепого, ничего более агрессивного, недружественного и неконструктивного с той стороны океана больше прийти не может. И каждый раз мы ошибаемся. Приходит, к сожалению», – сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
ВВС Дании первыми в мире приняли в состав электросамолеты
Военно-воздушные силы Дании стали первыми в мире, принявшими в свой состав электросамолеты – две одномоторные машины Pipistrel Velis Electro, производимые словенской компанией Pipistrel, с экипажем из двух человек, сообщила пресс-служба министерства обороны королевства.
«Дания на сегодняшний день стала первой страной в мире, получившей электросамолеты... Они не производят выбросов в атмосферу, дешевы в эксплуатации, а уровень создаваемого ими шума крайне низок», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.
Электросамолетам предстоит пройти двухлетний испытательный период, но ВВС Дании уже готовы представить самолеты широкой общественности.
Самолеты уже были подняты в воздух, и летчик-испытатель сообщил, что первые впечатления остались положительные. «Самолет хорошо построен и хорошо летает. Технология впечатляет. Мы находимся в стадии испытаний, которые дадут нам представление о возможностях, текущих ограничениях и проблемах как самолета, так и технологии», – говорится в сообщении.
«Электросамолеты не заменят ни один из имеющихся у нас типов самолетов. Цель приобретения – получить представление о технологии, ее преимуществах и недостатках, а также получить опыт работы с ней. Со временем, когда эта технология станет настоящей зеленой альтернативой, мы будем готовы к ее применению», – отмечается в сообщении.
Агентство материально-технического обеспечения и закупок министерства обороны страны заключило договор лизинга, что означает, что у Вооруженных сил есть два года для работы с новой технологией.
Напомним, в апреле российские специалисты испытали первый в стране инновационный сверхпроводниковый электрогенератор, который в перспективе может быть использован для двигателя тяжелого электросамолета.
Захарова ответила на вопрос о возможности непризнания выборов в США
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У Москвы есть четкие критерии оценки электоральных процессов, схемы непризнания выборов в других странах по примеру Вашингтона – не подход России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в ответ на вопрос о возможности непризнания выборов в США в будущем в эфире телеканала «Россия 24».
«У нас есть критерии того, как мы принимаем решение о признании или непризнании электоральных процессов (в других странах), хотя это внутреннее дело государства, но все равно есть абсолютные четкие наши внутренние критерии относительно этого процесса. А придумывание вот таких схем – это не наш подход», – приводит РИА «Новости» ответ дипломата на вопрос о том, может ли Россия в будущем не признать американские выборы.
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства уточнила, что Россия при оценке тех или иных выборов в других странах исходит из фактов и реальности, руководствуется определенными критериями, на основе которых принимаются соответствующие решения. Она добавила, что Россия направляет наблюдателей в составе международных миссий, наблюдателей в соответствии с приглашениями других стран, основывается на материалах, которые считает объективными.
Накануне в Палату представителей Конгресса США внесли предложение не признавать Владимира Путина главой российского государства, если он решит баллотироваться на новый срок в 2024 году. В МИД раскритиковали идею конгрессменов США о «непризнании» Путина президентом России в случае его победы на выборах главы государства в 2024 году.
Как подчеркнул вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, проект резолюции Конгресса США является вмешательством во внутренние дела России в чистом виде. Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предупредил, что принятие Конгрессом США резолюции о непризнании выборов 2024 года, если Путин на них пойдет, приведет к разрыву российско-американских отношений.
В Кремле инициативу конгрессменов назвали удивительной и неприемлемой. «Каждый раз нам кажется, что ничего более нелепого, ничего более агрессивного, недружественного и неконструктивного с той стороны океана больше прийти не может. И каждый раз мы ошибаемся. Приходит, к сожалению», – сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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НАТО и ЕС осудили испытание Россией противоспутниковой системы
НАТО и Евросоюз (ЕС) решительно осуждают испытание Россией 15 ноября противоспутниковой системы: они обвинили Москву в «безответственности».
В заявлении НАТО говорится, что альянс «решительно осуждает испытание противоспутниковой ракеты, осуществленное России в безответственной и безрассудной манере 15 ноября 2021 года», там также отметили, что это испытание привело к образованию обломков, которые якобы «представляют опасность для человеческих жизней и космических аппаратов ряда государств», передает РИА «Новости».
В свою очередь глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европа «решительно осуждает проведение Россией испытания кинетического противоспутникового оружия прямого взлета против своего собственного спутника (...), в результате которого он был уничтожен ракетой, как явный акт безответственного поведения в космическом пространстве», передает ТАСС.
Напомним, министр обороны Сергей Шойгу во время рабочей поездки в войска Западного военного округа в Воронежской области подтвердил успешное испытание противоспутниковой системы, которая «ювелирно» поразила старый спутник.
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что испытание Россией противоспутниковой системы подрывает международную стабильность.
В МИД России заявили, что сожалеют о реакции США на испытание Россией противоспутниковый системы, учитывая, что Вашингтон сам создает риски в космосе.
Эксперт: Силовикам США не удастся парализовать работу совета российских соотечественников
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Деятельность Координационного совета организаций российских соотечественников в США в том или ином виде продолжится, несмотря на давление со стороны ФБР. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил один из членов совета Эдуард Лозанский. Ранее совет объявил о заморозке своей работы из-за преследования со стороны силовых структур США.
Действия ФБР – это чисто политические игры, которые зависят от состояния отношений России и США, уверен член Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС), президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский. «К сожалению, пока с каждым днем эти отношения только ухудшаются. Дай бог, чтобы дело вообще не дошло до большой войны. Но если в будущем отношения все же улучшатся, то проблемы с ФБР рассосутся сами собой», – заявил он.
Лозанский сомневается в том, что имеет смысл оспаривать в суде законность обысков и допросов, которые ФБР устроило россиянам. «Придется тратить время и большие деньги на юристов – причем без малейшего шанса на успех», – пояснил он.
Полностью заморозить деятельность совета преследователям все равно пока не удастся. «Дело в том, что у каждого члена КСОРС есть своя структура. Собственно, в совет и выбирали руководителей наиболее активных организаций. Думаю, большинство продолжит свою работу. По крайней мере, я – уж точно», – пояснил член КСОРС, президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский.
«Скажем, я намерен продолжить один из проектов, который также поддерживался КСОРС – это ежегодная церемония, посвященная «Встрече на Эльбе». Мы отмечаем каждую годовщину исторической встречи советских и американских военных, которая состоялась 25 апреля 1945 года на реке Эльбе в немецком городе Торгау», – рассказал Лозанский.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Координационный совет организаций российских соотечественников (КСОРС) в США приостановил свою деятельность. «На протяжении последнего года по меньшей мере три сотни российских соотечественников в США, от студентов до пенсионеров, были подвергнуты следственным мероприятиям ФБР», – пояснили в КСОРС причины данного решения. По данным совета, некоторые его члены и представители русской общины стали фигурантами расследования «о нарушениях законов об иностранных агентах». В совете пожаловались на «неприемлемую атмосферу предвзятости и недоверия по отношению к русской общине», пишет ТАСС.
Согласно размещенной на портале The Daily Beast версии, в ФБР не исключают, что КСОРС используется Москвой в качестве инструмента «мягкой силы».
Требуем прекращения политически мотивированных гонений на наших сограждан, заявила по этому поводу представитель МИД Мария Захарова. «В течение нескольких лет ФБР предпринимало враждебные действия в отношении представителей русскоязычной общины в США, угрожая уголовным преследованием в связи с якобы несоблюдением американского закона об иноагентах. Легитимная гуманитарная деятельность КСОРС, осуществляемая на принципах открытости и сотрудничества, не нарушает американское законодательство и не подпадает под действие указанного закона», – напомнила Захарова.
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