Обрушение рейтинга Зеленского породило всплеск небылиц о России

Целую серию нетривиальных заявлений выдали за последние несколько дней в Киеве. Речь идет не только о привычных мантрах по поводу скорой «российской агрессии», но даже о том, будто Москва инспирирует на Украине антивакцинаторские протесты. Реальные причины подобного обострения далеки от того, что заявляют украинские власти, но зато прямо касаются положения президента Зеленского.

Последние события в Киеве напоминают классический анекдот о трех конвертах, которые добрый начальник оставил своему преемнику. В первом было: «Вали все на меня», во втором: «Обещай», в третьем: «Готовь три конверта». В 2019 году Порошенко тоже оставил Зеленскому такие конверты. Один из них – «Пугай жителей страны российской агрессией».

18 ноября в эфир телеканала «1+1» пришел целый начальник ГУР (Главного управления разведки) МО Украины Кирилл Буданов. И заявил о том, что Россия проводит против Украины масштабную спецоперацию, цель которой – дестабилизация ситуации различными методами: миграционный, экономический и энергетический кризисы. А кроме того – поддержкой движения антивакцинаторов, весьма активных в стране. И это вовсе не анекдот.

Антивакцинаторский переворот

С последних и начнем. В Киеве ими уже давно были недовольны или делали вид – ведь на них было очень удобно списывать все косяки украинской кампании по вакцинации от COVID-19. Но осенью эти косяки вылезли резким всплеском заболеваемости, рекордным количеством смертей (текущий рекорд – 865 человек за сутки, суточные показатели в ноябре держатся на уровне 700–800 человек). Стало очевидно, что происходящее – чудовищный просчет украинских властей, от которого лучше дистанцироваться.

Тем более что почва была подготовлена: еще летом провластные политологи обвиняли антивакцинаторов в связях с Россией. В октябре то же самое прямым текстом звучало от СНБО. Катарсис наступил на этой неделе: СБУ заявила о блокировке целой сети информационных ресурсов антивакцинаторов. Лидером группы объявили некоего львовянина Остапа Стахива, вменив ему не только распространение фальшивок о вакцинах, но и подготовку государственного переворота (!). Ну а заявление Буданова говорит о том, что Украина и дальше планирует раскручивать российский след своих антивакцинаторов.

Это, конечно же, не единственный пример приема «обвиняй Россию» от Зеленского. Весь год Украина жалуется на сосредоточение российских войск неподалеку от украинских границ.

Тот факт, что это «неподалеку» может быть в сотнях километров, да и вообще это российская территория, Украине не мешает. На сосредоточение Украина жаловалась весной, осенью решила повторить. Многие верят – или делают вид, что верят. Великобритания и Швеция выразили готовность отправить на Украине в помощь своих солдат, а госсекретарь США Энтони Блинкен даже заявил об угрозе повторения 2014 года.

Ну а советник Зеленского Алексей Арестович в угаре от сосредоточения и вовсе выдал сценарий и даже дату «готовящегося нападения» РФ на Украину: «Я думаю, что реальные сроки – это католическое Рождество, когда Запад будет на каникулах, а собраться и принимать решение будет очень сложно. Удар, скорее всего, будет сходящийся на Днепр[опетровск]. С Крыма – на Энергодар, а с севера – на Черкассы и на Днепр[опетровск]». Буданов с ним не согласен, говорит, что только в январе соберут нужные силы.

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Бывший замглавы Генштаба ВСУ и вовсе договорился до обещаний устроить России «кровавую баню» – он тоже уверен, что российские вооруженные силы стоят на пороге вторжения на Украину.

Новый «Шатун»

Что тут можно сказать? Во-первых, во всем этом нет ни новизны, ни выдумки. Технологию «Россия вот-вот на нас нападет» успешно освоил и применял еще предшественник Зеленского. Да и сценарии дестабилизации по самым разным направлениям тоже успешно подверстывали в эту повестку – достаточно лишь вспомнить план «Шатун».

Вкратце: план «Шатун» – план организации протестных выступлений в связи с несколькими темами (коррупция, рост тарифов, банкопад), который якобы был обнаружен во взломанной почте Владислава Суркова осенью 2016 года. Позднее план был признан фальсификацией, а его якобы направленность против фигуры Порошенко однозначно говорит о том, что автор плана «Шатун» – совсем не Сурков.

Что же до «нападений» России на Украину во времена Порошенко, то их точное количество и вовсе не поддается подсчету.

Кроме того, любопытно, что Украина практически переобулась в прыжке. Еще в начале ноября ни СНБО, ни Госпогранслужба, ни то же ГУР МО не фиксировали никакого «сосредоточения российских войск» и даже не подозревали о планах нападения, называя все это дезинформацией. А пресс-секретарь Зеленского 7 ноября даже не смог никак прокомментировать заявление Блинкена о готовящемся нападении: «Остается открытым вопрос: зачем американские СМИ распространяют такую информацию, правдивая ли она? Но у Офиса президента на данный момент нет никакой подтверждающей информации». Но затем в Киеве подачу США быстренько приняли и теперь сами голосят не хуже Блинкена.

В эту же канву ложатся и недавние заявления о якобы проведенной Россией некоей загадочной «атаки пророссийской стороны» на систему здравоохранения Украины.

Горящее кресло Зеленского

Зеленский достал конверты своего предшественника не от хорошей жизни. Осенние соцопросы однозначно фиксируют обвал его личной популярности, а также рейтингов его политической силы. Социологическая группа «Рейтинг» фиксирует падение президентского рейтинга Зеленского до 23% к середине ноября. Притом что в начале ноября, по данным соцопроса Центра Разумкова, у Зеленского было 28% поддержки.

Более того, по результатам этого исследования Зеленский впервые возглавил антирейтинг украинских политиков (за кого не проголосовали бы ни при каких обстоятельствах) с результатом 31,9%, лишь немного опередив Петра Порошенко, у которого 31,6%. В ноябре же центр Socis зафиксировал, что только 16,6% украинцев готовы голосовать за партию «Слуга народа». Хотя в сентябрьском исследовании этого же центра у президентской партии было 26,4% поддержки.

Наконец, только 4,3% опрошенных Киевским международным институтом социологии украинцев считают, что Зеленский полностью оправдал их надежды, еще 31% уверены, что оправдал частично. Тогда как 47,7% выбрали вариант «не оправдал».

То есть если раньше резко негативно в отношении Зеленского были настроены сторонники Порошенко, то теперь претензии есть и у бывших сторонников. Перед нами – массовое разочарование украинских избирателей в том, как президент Зеленский выполнил свои предвыборные обещания. Не в последнюю очередь это касается и одной из важнейших тем, волнующих Украину – Донбасс и Минские соглашения. Соглашения демонстративно не выполняются, а в стране по-прежнему продолжается братоубийственная гражданская война.

Вторая причина достать конверты в том, что любая политическая система – в каком-то смысле система сосудов. Если один политик теряет поддержку, у других она растет. За последние месяцы нарисовалось сразу несколько претендентов на голоса избирателей, а возможно – и на роль преемника Зеленского: премьер-министр времен Петр Порошенко Владимир Гройсман, экс-глава МВД Арсен Аваков и экс-спикер ВР Дмитрий Разумков. С последним Зеленский буквально недавно побил горшки, показательно отправив того в отставку и выгнав из фракции. Все трое позиционируют себя как альтернативу одновременно Зеленскому и Порошенко, играют на острых темах и очень бесят этим Офис президента Украины.

Иными словами, похоже на то, что в команде Зеленского решили совместить приятное с полезным: поддержать Блинкена да еще и погреть на этой поддержке руки, притопив конкурентов. А главное – вновь попытавшись списать на Россию все провалы и неудачи.