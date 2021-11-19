|
|
В Германии предрекли Донбассу роль «порохового погреба» Европы
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
«Меркель стала заложницей интересов Украины и США, и это ее очень коробит», – сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее и. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель заявила, что у Парижа, Берлина и Москвы «абсолютно разные взгляды» на причины отсутствия встреч в нормандском формате.
«В заявлении госпожи Меркель чувствуется личная обида на Россию и Украину из-за их нежелания провести встречу в «нормандском формате». Судя по всему, она очень хотела завершить свое канцлерство переговорами в Берлине. Ведь именно она придумала этот формат, боролась за него и призывала конфликтующие стороны за стол переговоров даже тогда, когда не было и речи о прогрессе», – полагает германский политолог Александр Рар.
По его словам, в глубине души Меркель понимает, что «нормандский формат» и Минские соглашения фактически провалились. «Ей очень больно это признать, учитывая, что в таком случае мы снова выходим на путь конфронтации, к которому обязательно подключатся США, – считает эксперт. – Она надеялась, что европейцы сами смогут решить этот конфликт, доказав свою независимость от Вашингтона. Это ее очень коробит».
Рар также добавил, что новое правительство ФРГ во главе с канцлером Олафом Шольцем вряд ли будет сильно заинтересовано в нормандских встречах. «Более того, такие встречи не особо интересуют и президента Франции, потому что он ведет свою игру с Россией. Так что обвинять в провале «нормандского формата» можно еще и французов», – уточнил он.
По мнению политолога, Меркель действительно разочаровала жесткая позиция Москвы. «При этом глава МИД России Сергей Лавров верно подмечает: если Франция и Германия поддерживают точку зрения Украины в конфликте, то смысла встречаться нет. Москву такое поведение европейских лидеров правомерно раздражает, учитывая, что Берлин и Париж являются гарантами исполнения Минских соглашений», – рассказал Рар.
«Меркель попала в ловушку, став заложницей интересов Украины и США, хотя она могла с большей твердостью отстаивать свою посредническую роль и заставить Украину следовать букве достигнутых договоренностей», – рассуждает эксперт.
«При этом я не понимаю, на что до сих пор надеется Зеленский. Подозреваю, что он уже осознает утрату Донбасса, поскольку Украина сделала все, чтобы настроить жителей региона против себя. Их уже фактически невозможно включить в состав Украины ни мирным, ни даже военным путем, – считает Рар. – Просто украинские власти не хотят этого признавать и, вероятно, хотят выторговать себе в обмен на Донбасс членство в НАТО и ЕС».
«Говорить о последствиях возможного выхода Украины из Минских соглашений довольно страшно, особенно в условиях милитаризации Европы, в частности Великобритании, – отметил политолог. – Больше всего меня пугает, что к развязыванию новой войны может привести случайная искра, как это было во время Первой мировой. Поэтому всем сторонам нужно быть максимально осторожными в поведении, чтобы Донбасс не стал новым пороховым погребом Европы».
Ранее и. о. канцлера Германии Ангела Меркель заявила, что у Парижа, Берлина и Москвы «абсолютно разные взгляды» на причины того, почему в последнее время не было встреч в «нормандском формате» на уровне глав МИД. Она выразила мнение, что публикация МИД России дипломатической переписки ничего не меняет.
«Я просила российского президента [Владимира Путина о том], чтобы, пока я являюсь канцлером [Германии], состоялась такая встреча», – сказала Меркель. «Я хотела даже встречи на уровне руководителей [министерств иностранных дел], но этого не получилось. Я сожалею об этом», – добавила канцлер.
В среду в российском внешнеполитическом ведомстве опубликовали дипломатическую переписку министра иностранных дел России Сергей Лаврова с главами МИД Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом, чтобы избежать искажения позиции Москвы, касающейся «нормандской» встречи глав ведомств.
Лавров объяснил публикацию переписки с главами МИД Франции и ФРГ словом «достали». Он также отметил, что переписка достаточно красноречиво излагает суть того саботажа, который последовательно осуществляется украинским режимом в отношении минских договоренностей. Лавров подчеркнул, что встреча в «нормандском формате» состоится только тогда, когда Киев выполнит Минские соглашения.
Ранее глава российского внешнеполитического ведомства указал, что ДНР, ЛНР, а также Россия как участник «нормандского формата» и переговоров в Контактной группе оказались единственными, кто готов выполнять Минские соглашения. Между тем президент Владимир Путин на коллегии МИД заявил, что кризис на Украине далек от разрешения. При этом Германия и Франция не оспаривают значение Минских соглашений, но на деле потакают курсу Киева на демонтаж, это заводит переговоры в тупик.
Позже в ЛНР раскрыли схему выхода Украины из Минских соглашений, а в ДНР заявили о попытке Киева подорвать доверие к ООН.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Меркель указала на «абсолютно разные взгляды» Москвы и Берлина
|
|
И. о. канцлера Германии Ангела Меркель заявила, что у Парижа, Берлина и Москвы «абсолютно разные взгляды» на причины того, почему в последнее время не было встреч в нормандском формате на уровне глав МИД. Она выразила мнение, что публикация МИД России дипломатической переписки ничего не меняет.
«То, что публикуются письма, не такой уж и сюрприз. Я многие свои письма читаю в газетах», – приводит слова Меркель ТАСС.
«Но на факт, почему пока не было встречи на уровне глав МИД, у французской и немецкой, а также у российской стороны абсолютно разные взгляды», – добавила Меркель после прошедшего в Берлине совещания с главами регионов ФРГ.
«Я просила российского президента [Владимира Путина о том], чтобы, пока я являюсь канцлером [Германии], состоялась такая встреча», – сказала Меркель. «Я хотела даже встречи на уровне руководителей [министерств иностранных дел], но этого не получилось. Я сожалею об этом. И публикация переписки ничего не изменит», – добавила канцлер.
В среду в российском внешнеполитическом ведомстве опубликовали дипломатическую переписку министра иностранных дел России Сергей Лаврова с главами МИД Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом, чтобы избежать искажения позиции Москвы, касающейся «нормандской» встречи глав ведомств. Лавров объяснил публикацию переписки с главами МИД Франции и ФРГ словом «достали». Он также отметил, что переписка достаточно красноречиво излагает суть того саботажа, который последовательно осуществляется украинским режимом в отношении минских договоренностей.
Лавров подчеркнул, что встреча в «нормандском формате» состоится только тогда, когда Киев выполнит Минские соглашения: «Прежде всего – это особый статус Донбасса, закрепление этого особого статуса в конституции Украины, в которую должен быть внесен элемент децентрализации, как это записано в минских договоренностях, это безусловные амнистии и, разумеется, это проведение выборов по правилам, согласованным между Киевом, Донецком и Луганском на основе принципов ОБСЕ». Когда это будет сделано, восстановится полноценный контроль Украины над неконтролируемой Киевом сейчас части границы с Россией, заключил глава МИД.
Ранее глава российского внешнеполитического ведомства указал, что ДНР, ЛНР, а также Россия как участник нормандского формата и переговоров в Контактной группе оказались единственными, кто готов выполнять Минские соглашения.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Лавров объяснил публикацию переписки с главами МИД Франции и ФРГ словом «достали»
|
|
Переписка с министрами иностранных дел Франции и ФРГ достаточно красноречиво излагает суть того саботажа, который последовательно осуществляется украинским режимом в отношении минских договоренностей, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя причину ее публикации.
«Ну, все люди, можно сказать – достали. Моим самим же коллегам наверное не очень прилично таким образом себя вести, когда они ежедневно в ходе последних двух недель, когда обсуждалась их инициатива собраться на уровне министров иностранных дел, делали аррогантные, не очень этичные заявления: вот все готовы, (президент России Владимир) Путин поручил, а Лавров не хочет. Вот было примерно так», – ответил он на вопрос, почему переписка была опубликована, сообщает РИА «Новости».
Лавров добавил, переписка «достаточно красноречиво излагает суть вопроса. Не то, кто кого куда пригласил и кто почему не смог приехать, а именно суть того саботажа, который последовательно осуществляется украинским режимом в отношении минских договоренностей. Они не хотят выполнять «Минск», они хотят его переписать».
Лавров подчеркнул, что встреча в «нормандском формате» состоится только тогда, когда Киев выполнит Минские соглашения: «Прежде всего — это особый статус Донбасса, закрепление этого особого статуса в конституции Украины, в которую должен быть внесен элемент децентрализации, как это записано в минских договоренностях, это безусловные амнистии и, разумеется, это проведение выборов по правилам, согласованным между Киевом, Донецком и Луганском на основе принципов ОБСЕ». Когда это будет сделано, восстановится полноценный контроль Украины над неконтролируемой Киевом сейчас части границы с Россией, заключил глава МИД.
Напомним, накануне в МИД представили дипломатическую переписку Лаврова с главами МИД Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом, чтобы избежать искажения позиции Москвы, касающейся «нормандской» встречи глав ведомств.
До этого главы МИД Франции и ФРГ согласились сохранить «нормандский формат» на уровне глав МИД. Стороны работают над тем, чтобы организовать встречу с участием Лаврова.
В США назвали «гарантированный способ» уничтожить «Северный поток – 2»
|
|
Газопроводу «Северный поток – 2» грозит «гарантированное уничтожение» в случае полномасштабного вторжения России на Украину, написал в статье для Bloomberg обозреватель Леонид Бершидский.
По его мнению, это приведет к подрыву «кропотливо выстроенных отношений» с Западом.
«Северный поток – 2», безусловно, будет уничтожен, если Россия предпримет полномасштабное наступление на Украину», – передает РИА «Новости» слова Бершидского.
Автор публикации предположил, что «менее масштабная операция Москвы» сдвинула бы сроки запуска трубопровода, чем непременно воспользовался бы Вашингтон.
«США выиграли бы время и получили убедительные аргументы для своей почти проигранной на сегодня битвы с российским газопроводом», – считает обозреватель.
Бершидский заключил, что Россия не собирается «развязывать войну», поскольку заинтересована в экономическом сотрудничестве с Европой.
Ранее президент Владимир Путин в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину заявил, что сообщения о том, что Россия якобы готовит «военное вторжение на Украину», являются алармистскими.
Украинский депутат остался без наградного оружия после поздравления Путина
|
|
Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива лишен наградных пистолетов в соответствии с приказом главы МВД Дениса Монастырского. Ранее депутат стал фигурантом дела о госизмене, поводом для которого послужило его поздравление с днем рождения, адресованное президенту России Владимиру Путину.
«Сегодня, 18 ноября, Илья Кива сдал два наградных пистолета – Glock-19 и АПС (автоматический пистолет Стечкина – прим. ВЗГЛЯД) и разрешения на их хранение работникам подразделения контроля за оборотом оружия Государственного управления национальной полиции (ГУНП) в Киеве», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение управления коммуникаций Национальной полиции Украины.
Позже и сам Кива подтвердил, что сдал наградное оружие. В соцсети размещена видеозапись с моментом передачи пистолетов.
Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский во вторник лишил Илью Киву права на ношение наградных пистолетов, которые были вручены ему в 2015 и 2016 годах. По словам Монастырского, Кива лишился пистолетов из-за недостойного поведения. Депутат в ответ назвал решение незаконным.
В среду Кива сообщил о том, что комиссия министерства образования Украины решила не присуждать ему степень кандидата наук по итогам защиты диссертации, состоявшейся в апреле.
Напомним, по иску партии «УДАР» мэра Киева Виталия Кличко против Кивы возбудили дело о госизмене. Поводом стало поздравление с днем рождения, адресованное президенту России Владимиру Путину. В видеозаписи депутат назвал Путина лидером дружественного украинцам народа.
Посла Украины в Германии обвинили в решении «плюнуть в лицо немцам»
|
|
Депутат Рады Максим Бужанский заявил, что слова украинского посла в Германии Андрея Мельника о косвенной ответственности Берлина за «голодомор» могут повлиять на запуск российского газопровода «Северный поток – 2».
«Комментировать тут нечего, кроме того, что посол выбрал наилучший момент для того, чтобы плюнуть в лицо немцам - период последних согласований СП-2», – передает РИА «Новости» слова Бужанского.
Депутат добавил, что считает слова дипломата наивысшей степенью неуважения к памяти жертв трагических событий начала 1930-х годов.
Ранее украинский дипломат написал в Twitter, что Германия косвенно ответственна за голод на территории Украинской ССР, так как Берлин был главным торговым партнером Советского Союза в 1932 году. Из этого Мельник сделал вывод, что ФРГ «морально обязана признать это преступление геноцидом украинского народа».
Напомним, посол Украины в Германии заявлял, что Берлин не проконсультировался с Киевом в процессе обсуждения проекта газопровода «Северный поток – 2» в нарушение обязательств по Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС.
Министр обороны Украины потребовал от США практической поддержки
|
|
Украинский министр обороны Алексей Резников и американский сенатор от Республиканской партии Джим Инхоф на встрече в столице Соединенных Штатов обсудили возможности практической поддержки Киева со стороны Вашингтона, сообщила пресс-служба Минобороны Украины.
«Были обсуждены возможности практического применения механизмов поддержки, находящихся в компетенции Конгресса, в краткосрочной и долгосрочной перспективе», – приводит текст сообщения ТАСС.
Как уточнила пресс-служба, министр рассказал о ситуации вдоль границ Украины, а также на неподконтрольной Киеву территории Донбасса. «Украина заинтересована иметь более сильную позицию США по широкому спектру вопросов безопасности. Мы говорим и о помощи, которую можно получить в кратчайшие сроки, поскольку есть неотложные потребности, и о военно-дипломатической поддержке, и о развитии фундаментальных возможностей Вооруженных сил Украины, что потребует тщательной подготовки соответствующих решений», – отметил Резников на встрече.
Ранее президент Владимир Путин отметил, что Россия никогда не согласится с утверждениями о том, что является стороной конфликта на Украине, назвав алармистскими сообщения о том, что Москва якобы готовит «военное вторжение на Украину».
В понедельник стало известно, что Соединенные Штаты поставили на Украину порядка 80 тонн боеприпасов в рамках одобренной президентом США Джо Байденом военной помощи. В прошлый четверг США пообещали Украине военную помощь. В октябре США неоднократно поставляли на Украину высокоточное вооружение, боеприпасы и средства радиолокационного наблюдения. В Киеве заявляли, что Украина получила от США «много высокоточного наступательного оружия». 1 сентября Украина и США договорились о военном сотрудничестве и противодействии России. В тот же день глава Пентагона Ллойд Остин на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне пообещал Киеву противотанковые ракетные комплексы «Джавелин» и «многое другое».
Москва неоднократно призывала мировое сообщество ввести эмбарго на поставку оружия на Украину. В МИД также предупреждали, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.
В Раде предупреждали о возможности уничтожения Украины в случае агрессии Киева в Донбассе. В апреле замглавы администрации президента Дмитрий Козак говорил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе.
В Польше предрекли Украине новые территориальные потери
Польский военный аналитик Юлиуш Сабак в статье для Defence 24 выступил с утверждением, что Россия в случае вооруженного столкновения с Украиной якобы будет стремиться объединить ДНР и ЛНР с Крымом.
По мнению польского аналитика, целью возможной военной операции России стал бы не захват всей Украины, а установление контроля над побережьем Азовского моря, передает РИА «Новости».
«Самый вероятный вариант – объединение ее (территории ДНР и ЛНР) с Крымом, а одновременно захват важного порта, каким выступает Мариуполь», – утверждает Сабак.
Польский эксперт считает, что это станет «большим ударом» по экономическому и военному потенциалу Киева, у которого возникнут трудности с морскими перевозками.
«Подобная операция будет угрожать таким важным украинским объектам, как промышленные предприятия и электростанция в Запорожье или в Херсонской области», – пришел к выводу аналитик.
Сабак заключил, что в этой ситуации Польша «заинтересована в укреплении позиции Украины».
Ранее президент Владимир Путин отметил, что Россия никогда не согласится с утверждениями о том, что является стороной конфликта на Украине, назвав алармистскими сообщения о том, что Москва якобы готовит «военное вторжение на Украину».
В апреле замглавы администрации президента Дмитрий Козак говорил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Немецкий политолог: Поляки ругают Россию, чтобы сгладить вину перед ЕС
|
|
Антироссийской риторикой поляки решают и свои краткосрочные вопросы, поскольку сами находятся под европейскими санкциями, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Германию отказаться от запуска газопровода «Северный поток – 2» «ради мира».
«В немецком языке есть выражение «холодный кофе», которое используется, когда пережевывают старую жвачку или слушают заезженную пластинку. Заявление Моравецкого похоже именно на это. Причем в данном случае Польша пользуется аргументацией экс-президента США Дональда Трампа, к которой уже давно никто не прислушивается. Но Варшава не упускает случая подогреть конфликт с Россией. Только зачем ей это? Ведь Россия всегда отвечает на такие выпады. Так что Польша играет с огнем», – считает германский политолог Александр Рар.
Эксперт указал на сходство заявлений Польши и Украины в отношении России. «Только дипломатическое поведение и мышление Киева находится на порядок ниже, чем у Варшавы. Там вообще истерика. Для Украины главное – испортить имидж России на международной арене. Но проблема в том, что Украина не член НАТО и ЕС, а Польша входит во все евроатлантические структуры, и в этом плане своей целенаправленной антироссийской политикой она может многое испортить», – полагает Рар.
«Раньше я думал, что причины такого настроя Польши в отношении России связаны с периодом коммунизма, за который она хочет отомстить. Но текущая ситуация наталкивает на мысль о том, что Варшава имеет более глубокие исторические комплексы и болезни, – рассуждает собеседник. – Это не только месть за коммунизм, но еще и за разделы Речи Посполитой в XVIII веке».
«Другая причина заключается в том, что в самой Европе есть разные концепции развития отношений с Россией. Немецко-французская концепция основана на всеобъемлющем сотрудничестве с Россией. А Польша, Великобритания и США отстаивают идею строительства общеевропейского пространства без России, но с привлечением Украины, – отметил политолог. – Кроме того, с помощью антироссийской риторики поляки решают и свои краткосрочные вопросы, поскольку они сами находятся под европейскими санкциями за нарушение политики ценностей. Соответственно, сейчас они пытаются вылезти из роли провинившегося члена ЕС и стать чуть ли не героем, так как «защищают» Европу от российской «агрессии».
Эксперт также отметил, что поляки за глаза многое припоминают и Германии, но не станут ничего говорить публично, потому что рискуют потерять большой кошелек Европы. «Во многом от немцев зависит и финансовое благополучие Польши, и ее влияние внутри ЕС», – резюмировал Рар.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Германию отказаться от запуска газопровода «Северный поток – 2» «ради мира». «Нужно работать вместе ради мира, а не давать Владимиру Путину дополнительные деньги в виде платежей за энергоресурсы, с помощью которых он сможет продолжить наращивать вооружения», – сказал Моравецкий в интервью газете Bild. Также польский премьер обратился к возможному канцлеру ФРГ, лидеру социал-демократов Олафу Шольцу. «Северный поток – 2» должен быть остановлен», – заключил политик. Позже сотрудник Центра восточных исследований в Варшаве Шимон Кардась заявил, что Россия может добиться сертификации «Северного потока – 2», если разделит газопровод на две части.
Напомним, регулятор ФРГ приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток – 2». В Кремле исключили связь энергетического кризиса в ЕС с реализацией «Северного потока – 2». Между тем стоимость фьючерсов на газ в Европе в начале торгов в среду растет на 5%, впервые с конца октября она превысила 1150 долларов за тысячу кубометров.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В ЛНР раскрыли схему выхода Украины из Минских соглашений
|
|
«Закон «Об основах госполитики переходного периода» предполагает установление оккупационного режима над территориями Донбасса в результате силовых действий Киева», – сказал газете ВЗГЛЯД представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник, комментируя намерение властей Украины принять соответствующий законопроект.
«Этот документ противоречит всем пунктам Минских соглашений. Во-первых, в нем зафиксирована роль России как стороны конфликта и «страны-агрессора», что противоречит пункту №2 Минских соглашений», – отметил представитель Луганской народной республики (ЛНР) на переговорах в Минске Родион Мирошник.
«Во-вторых, закон предусматривает запрет на проведение референдумов и выборов в ЛДНР, то есть лишает жителей этих территорий политических и гражданских прав. Также грубым нарушением договоренностей является отмена языковой автономии Донбасса», – добавил собеседник.
«Кроме того, согласно законопроекту, к моменту «деоккупации» Донбасса в ключевых городах региона должны появиться музеи «российской агрессии» вплоть до фиксации дня «освобождения», которые станут чуть ли не национальными праздниками, – указал он. – Также украинские власти намереваются создать специальный пул кадров, включающий «патриотов Украины», которые должны будут править на этой территории».
«По сути, это закон об установлении оккупационного режима над территориями Донбасса. По доброй воле ни один здравомыслящий человек не согласится на введение таких норм, – убежден Мирошник. – Если украинские власти его примут, то все ранее достигнутые договоренности в рамках «Минска» станут ничтожными. После этого разговаривать с Украиной будет не о чем».
Собеседник также обратил внимание на попытки Франции и Германии пересмотреть Минские соглашения и встать на сторону Украины в конфликте. «В этой ситуации публикация переписки российского МИД с Парижем и Берлином достаточно явно показывает стремление этих «гарантов» нивелировать действующие договоренности и подменить понятия», – пояснил Мирошник.
«По сути, они стараются перетянуть переговоры из минского формата в нормандский формат. Хотя его решения носят исключительно рекомендательный характер, в то время как главной переговорной площадкой является Трехсторонняя контактная группа в Минске», – добавил собеседник.
«Поэтому принятие законопроекта будет означать выход Украины из Минских соглашений. В этом случае она может предпринять новую военную провокацию в Донбассе», – предполагает представитель ЛНР. По его словам, «на это рассчитывают такие одурманенные украинские политики, как советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович и иже с ними».
«Это станет очередной «кастрюлей майдана», которую натянут на голову простых обывателей и будут им рассказывать сказки о невероятных возможностях украинской армии. При этом со стороны своих западных партнеров Киев не получит ничего, кроме информационной поддержки. Не понимаю, на что еще они могут надеяться», – резюмировал Мирошник.
Ранее украинский министр по вопросам реинтеграции Донбасса Ирина Верещук заявила, что законопроект «Об основах государственной политики переходного периода» будет доработан в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии Совета Европы, передает ТАСС.
В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что принятие этого закона будет означать выход Киева из Минского комплекса мер.
Между тем президент Владимир Путин на коллегии МИД заявил, что кризис на Украине далек от разрешения. При этом Германия и Франция не оспаривают значение Минских соглашений, но на деле потакают курсу Киева на демонтаж, это заводит переговоры в тупик.
В то же время Сергей Лавров отметил, что ДНР, ЛНР, а также Россия как участник нормандского формата и переговоров в Контактной группе оказались единственными, кто готов выполнять Минские соглашения. При этом президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что намерен добиваться пересмотра и изменения Минских соглашений.
Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла, что Киев открыто описал свои планы относительно Востока Украины в законопроекте «О госполитике переходного периода». Этот документ не только противоречит «Минску», но и создает правовую основу для кровавой зачистки Донбасса.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Берлин отказался принять мигрантов по предложению Минска
|
|
И. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель не согласилась с предложением белорусского лидера Александра Лукашенко принять нелегальных мигрантов, находящихся на границе с Польшей, в Германии, заявив, что это общеевропейская проблема.
«Германия не согласилась с этим [предложением]. Речь идет о европейской проблеме, при решении которой Германия не действует в одиночку», – передает ТАСС со ссылкой на источник в правительстве ФРГ.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для двух тысяч беженцев. При этом белорусская сторона будет содействовать возвращению беженцев на родину, но без их желания силой выталкивать не станет.
Позже стало известно, что все беженцы из стихийного лагеря у пункта «Брузги» перебрались в логический центр, обустроенный властями для размещения мигрантов, у одного из мигрантов выявили коронавирус.
Меркель заявила о возможном финансировании приютов для мигрантов в Белоруссии. Евросоюз решил выделить деньги мигрантам на границе с Белоруссией.
Меркель заявила о возможном финансировании приютов для мигрантов в Белоруссии. Евросоюз решил выделить деньги мигрантам на границе с Белоруссией.
Ранее генштаб Белоруссии обвинил польских силовиков в применении к мигрантам спецсредств с токсичными химикатами. Во вторник Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии расценил действия польских силовиков на белорусско-польской границе как попытку прямой агрессии в отношении республики.
До этого отмечалось, что польские силовики применили против мигрантов слезоточивый газ после того, как мигранты принялись ломать заграждения. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что беженцам на белорусско-польской границе пытаются передать оружие.
Между тем еще один стихийный лагерь появился на белорусско-польской границе, его организовала группа мигрантов, которые перемещаются вдоль границы,
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Госдуме назвали условие для нормализации отношений с Евросоюзом
|
|
Замглавы думского комитета по обороне Алексей Журавлев, комментируя слова президента Владимира Путина о сужении сотрудничества со странами ЕС, заявил, что Европа на данный момент под влиянием Соединенных Штатов не готова к диалогу с Россией, но когда там созреют, Москва сделает шаг навстречу.
«Смоделирован миграционный кризис на белорусско-польской границе, который... носит откровенно антироссийский характер. Ведь Россию обвиняют чуть ли не в целенаправленной переброске беженцев для обострения ситуации. В общем, на данный момент Евросоюз как геополитическое объединение совершенно не готов к какому-либо диалогу с Россией. Что ж, нам спешить в этом отношении некуда, и пытаться им как-то понравиться мы не собираемся. Пускай наблюдают за нашими учениями, военными маневрами, это им полезно. Когда Европа созреет для возобновления конструктивных контактов с Россией, тогда и мы сделаем шаг навстречу. Чем позже европейские политики поймут необходимость дружбы с Россией, тем хуже только для самой Европы», – передает РИА «Новости» слова Журавлева.
Также он выразил сожаление в связи с тем, что многие руководители нынешнего Евросоюза не знают и не понимают исторической логики взаимоотношений двух стран, «живут в выдуманном мире, где одно из ключевых мест занимает примитивная и агрессивная идеология русофобии».
«Геополитически и экономически Россия и Европа всегда были тесно связаны, это совершенно естественно и понятно. Нашей стране, которая территориально гораздо больше Европы, не раз приходилось буквально спасать наших европейских соседей от порабощения, восстанавливать справедливость силой русского оружия. Но мы всегда стремились к восстановлению мирного баланса сил на континенте, к обеспечению добрососедских и взаимовыгодных связей», – сказал Журавлев.
«И здесь надо отметить, что русофобия – под какими бы лозунгами и знаменами ни появлялась – всегда приводила Европу к катастрофе. А России в конечном итоге приходилось спасать Европу, зачастую очень дорогой для себя ценой, ценой колоссальных жертв», – также отметил парламентарий.
По его словам, президент России Владимир Путин неоднократно предлагал европейцам выстроить единое экономическое пространство – «Европу от Лиссабона до Владивостока».
«Это было бы всем выгодно! Но евробюрократия, находящаяся под сильным влиянием США, предпочла курс на максимальную политическую конфронтацию с Россией. Специально для этой цели был запущен проект нынешней Украины, а по своей сути – «анти-России», и весь ЕС включился в эту русофобскую борьбу. Евросоюз в угоду американским экономическим и геополитическим интересам фактически похоронил все прежние возможности российско-европейского взаимодействия», – добавил Журавлев.
Вместе с тем ЕС продолжает вести санкционную «войну» против Москвы, пытаться заблокировать «Северный поток – 2», подтягивать к границам «полчища НАТО», отметил депутат Госдумы.
Напомним, в четверг президент Владимир Путин выразил сожаление в связи с тем, что возможности для сотрудничества со странами Евросоюза сужаются, ЕС отталкивает Россию санкциями и голословными обвинениями.
Киев заявил об «очень больших шансах» помешать выводу «Северного потока – 2» на полную мощность
|
|
Есть «очень большие шансы» не допустить запуска «Северного потока – 2» на полную мощность, заявил глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон в эфире канала «1+1».
«У нас есть действующий контракт до 2024 года. У нас есть видение, как бороться [с запуском «Северного потока – 2»] дальше, и несмотря на то, что этот газопровод уже технически построен, я считаю, что еще есть очень большие шансы не допустить его запуск на полную мощность», – приводит слова Макогона РИА «Новости».
По его словам, в 2021 году «в три раза уменьшился транзит газа» через Украину, а Москва «вернулась к законтрактованным объемам» .
Во вторник Федеральное сетевое ведомство Германии приостановило процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора. Москва приняла объяснения Берлина о приостановке сертификации. В Кремле отметили, что не видят политической подоплеки в решении немецкого регулятора. Там также указали, что рост поставок российского газа в Европу – это чисто коммерческий вопрос. При этом в Кремле сочли «неблагодарным делом» гадание о сроках ввода «Северного потока – 2».
В понедельник глава «Нафтогаза» Юрий Витренко и гендиректор «Оператора ГТС Украины» (ОГТСУ) Сергей Макогон заявили, что компаниям разрешили участвовать в сертификации оператора «Северного потока – 2». Бывший украинский президент Петр Порошенко призвал остановить сертификацию оператора газопровода в связи с подписанием президентом России указа об оказании гуманитарной поддержки населению Донбасса.
В Кремле предупредили об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО
|
|
Соединенные Штаты и другие страны НАТО отправляют на Украину новейшие системы вооружения, это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами, сделать еще один шаг к очередной катастрофе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Первого канала.
«На лицо процесс продвижения военной инфраструктуры НАТО в сторону наших границ. Украина накачивается НАТОвскими вооружениями, американцы и другие страны НАТО посылают туда новейшие системы вооружения. Все это вдохновляет «горячие головы» на Украине на то, чтобы думать о том, как бы в условиях пробуксовки минских договоренностей попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами. То есть сделать еще один шаг в сторону очередной катастрофы», – приводит слова Пескова РИА «Новости».
«Вот это и является красными линиями. И то, что Россия решительные меры принимает на этом фоне, который отчетливо фиксируют наши оппоненты на Западе», – добавил Песков.
Ранее в четверг президент Владимир Путин подчеркнул, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям России и разговорам о «красных линиях».
В понедельник стало известно, что Соединенные Штаты поставили на Украину порядка 80 тонн боеприпасов в рамках одобренной президентом США Джо Байденом военной помощи. В прошлый четверг США пообещали Украине военную помощь. В октябре США неоднократно поставляли на Украину высокоточное вооружение, боеприпасы и средства радиолокационного наблюдения. В Киеве заявляли, что Украина получила от США «много высокоточного наступательного оружия». 1 сентября Украина и США договорились о военном сотрудничестве и противодействии России. В тот же день глава Пентагона Ллойд Остин на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне пообещал Киеву противотанковые ракетные комплексы «Джавелин» и «многое другое».
Москва неоднократно призывала мировое сообщество ввести эмбарго на поставку оружия на Украину. В МИД также предупреждали, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.
В июне постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич обвинил НАТО в накачивании Украины оружием. Москва потребовала от НАТО прекратить поставки оружия на Украину и призвать Киев не спекулировать на теме вступления в Североатлантический альянс. Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем американцы придумали для Украины статус «де-факто в НАТО».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Новый министр обороны Украины счел главной задачей сотрудничество с США
|
|
Министр обороны Украины Алексей Резников в качестве приоритета в новой должности назвал всестороннее развитие сотрудничества с США, сообщила пресс-служба Минобороны Украины по итогам встречи Резникова с главой Пентагона Ллойдом Остином в Вашингтоне.
«Один из моих приоритетов в должности министра – всесторонне развивать взаимодействие с США через наполнение конкретными проектами рамочного соглашения и других договоренностей. Во время этого визита я хочу ознакомить коллег с главными направлениями работы, которые мы наметили вместе с командой. Это необходимо, чтобы достичь синергии и взаимосовместимости секторов обороны», – приводит слова Резникова ТАСС.
Министр также отметил тесную коммуникацию военных ведомств Украины и США. «Наши оборонные ведомства, наши разведки находятся в постоянном контакте по вопросам безопасности. У нас общая оценка тех рисков и угроз, которые сконцентрируются вокруг Украины, на восточных границах Европы. Я хотел бы обсудить параметры ответа на них», – сказал Резников.
Напомним, 4 ноября Рада назначила новым министром обороны Украины экс-министра по вопросам реинтеграции «временно оккупированных территорий» Алексея Резникова. Вскоре после этого в ЛНР обвинили Резникова во лжи из-за утверждения о «законности» применения беспилотников ВСУ в Донбассе. Глава МИД Сергей Лавров констатировал, что последние перестановки в правительстве Украины повысили «ястребиность» Киева.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
МИД Украины вызвал посла Болгарии из-за слов президента страны о Крыме
МИД Украины вызвал посла Болгарии в Киеве, а также ждет от президента Румена Радева опровержений его слов о российском Крыме, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел страны.
Ранее глава Болгарии во время предвыборных теледебатов назвал Крым российским.
«Украинская сторона довела до посла позицию нашего государства о некорректности и недопустимости высказываний президента Болгарии Румена Радева по Крыму во время вчерашних предвыборных теледебатов», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
В МИД отметили, что слова болгарского политика о Крыме сильно отличаются от официальной позиции Софии, которая поддерживает украинский суверенитет и территориальную целостность Украины. Высказывание «не способствует развитию добрососедских отношений».
Напомним, Крым входит в состав Российской Федерации с марта 2014 года после референдума, проведенного в Крыму и Севастополе.
Ранее украинцы заявляли, что водная блокада Крыма завершилась неудачей, особенно после найденных пластов пресной воды под дном Азовского моря.