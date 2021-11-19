В ДНР заявили о попытке Киева подорвать доверие к ООН

«Законопроект Украины «Об основах государственной политики переходного периода» противоречит не только Минским соглашения, но и решению СБ ООН», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский. Ранее Венецианская комиссия Совета Европы с незначительными оговорками положительно оценила соответствующий законопроект.

«Во-первых, в Комплексе мер по имплементации Минских соглашений четко определено, кто с кем должен договариваться, и кто является сторонами конфликта. России в этих пунктах нет. Поэтому украинский законопроект и упоминание там России – полная чушь, которая разрушает весь смысл переговоров», – сказал депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский.

«Во-вторых, пункт о том, что президент Украины должен определять так называемую «контактную линию» и перечень относящихся к ней районов – это серьезное нарушение Минских договоренностей. Они, конечно, могут у себя в кабинетах определять, кто за что ответственен, но на переговоры по урегулированию ситуации в Донбассе это влиять не должно. Эти нюансы определены Минскими соглашениями, и не могут определяться президентом Украины», – добавил собеседник.

«Вообще весь этот законопроект напоминает антиутопию, потому что в реальности даже его составители наверняка понимают всю сложность и даже невозможность его реализации на практике, – полагает Бердичевский. – Он противоречит не только Минским соглашениям, но и здравому смыслу».

По мнению парламентария, также прямым нарушением ранее достигнутых договоренностей являются пункты законопроекта о запрете амнистии, а также о проведении выборов в Донбассе только после так называемой «деоккупации».

Бердичевский обратил внимание и на то, что украинские власти уже реализуют часть положений данного законопроекта. В частности, это касается установления государственного статуса украинского языка в Донбассе.

«Там уже нет ни одной полностью русскоязычной школы. За счет этого они пытаются полностью изменить ментальность населения. Уже сейчас промывают мозги «послемайдановскому» поколению и собираются сносить старые памятники и строить новые. Цель у всего этого одна – воспитать людей, которые будут ненавидеть Россию», – отметил он.

«Все это идет в разрез с положениями Минских соглашений и подрывает доверие к международным институтам, включая ООН. Напомню, что за резолюцию СБ ООН, из которой исходит Комплекс мер по выполнению Минских соглашений, проголосовали все ключевые страны», – резюмировал парламентарий.

Ранее украинский министр по вопросам реинтеграции Донбасса Ирина Верещук заявила, что законопроект «Об основах государственной политики переходного периода» будет доработан в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии Совета Европы, передает ТАСС . В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил , что принятие этого закона будет означать выход Киева из Минского комплекса мер.

Между тем президент Владимир Путин на коллегии МИД заявил, что кризис на Украине далек от разрешения. При этом Германия и Франция не оспаривают значение Минских соглашений, но на деле потакают курсу Киева на демонтаж, это заводит переговоры в тупик.

В то же время Сергей Лавров отметил, что ДНР, ЛНР, а также Россия как участник нормандского формата и переговоров в Контактной группе оказались единственными, кто готов выполнять Минские соглашения. При этом президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что намерен добиваться пересмотра и изменения Минских соглашений.

Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла, что Киев открыто описал свои планы относительно Востока Украины в законопроекте «О госполитике переходного периода». Этот документ не только противоречит «Минску», но и создает правовую основу для кровавой зачистки Донбасса.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД