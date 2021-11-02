В ОП раскритиковали запрет посещать ТЦ несовершеннолетним в ряде российских регионов

Решение запретить посещать торговые центры для подростков правильное. Однако детям должны дать альтернативу времяпровождения, поскольку так они начнут «слоняться где попало», заявил газете ВЗГЛЯД первый зампредседателя комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло.

В Свердловской, Псковской областях, Алтайском крае, Рязани, на Камчатке и в других российских регионах несовершеннолетним запретили посещать торговые центры без родителей. Объясняется, что такое решение было принято в связи с распространением коронавирусной инфекции в стране.

«В целом, запрет я поддерживаю, потому что не вижу ничего хорошего в торговых центрах. Там игровые автоматы, кинотеатры с 90 % всякой похабщины и так далее. Наши дети ничего хорошего там не получают. Поэтому, торговый центр – не лучшее место для проведения досуга», – говорит Пожигайло.

Однако он опасается, что подростки из теплых и безопасных торговых центров переместятся в более опасные места - подъезды и подворотки. Поэтому, считает эксперт, местные власти вместе с запретом должны предложить несовершеннолетним какую-то альтернативу.

«Власти должны позаботиться и открыть какие-то площадки открытые, например, для игры в футбол или воркаута. Кроме того, можно было бы сделать бесплатным в этот период посещение музеев, усадьб, чтобы дети поехали куда-нибудь просвещаться, а не слонялись где попало. Нужно предлагать альтернативы, а пока мы видим только запрет», – считает член ОП.

Также он убежден, что во время нерабочих дней для детей можно было бы организовать какие-то мероприятия или мини-лагерь, чтобы дети разъехались из крупных городов, где повышенная заболеваемость.

Ранее власти Свердловской области предупредили, что если торговые центры и общепит продолжат нарушать режим QR-кодов, то в регионе будет объявлен локдаун, во время которого заведениям вообще будет запрещено работать.

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