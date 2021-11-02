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В ОП раскритиковали запрет посещать ТЦ несовершеннолетним в ряде российских регионов
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Решение запретить посещать торговые центры для подростков правильное. Однако детям должны дать альтернативу времяпровождения, поскольку так они начнут «слоняться где попало», заявил газете ВЗГЛЯД первый зампредседателя комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло.
В Свердловской, Псковской областях, Алтайском крае, Рязани, на Камчатке и в других российских регионах несовершеннолетним запретили посещать торговые центры без родителей. Объясняется, что такое решение было принято в связи с распространением коронавирусной инфекции в стране.
«В целом, запрет я поддерживаю, потому что не вижу ничего хорошего в торговых центрах. Там игровые автоматы, кинотеатры с 90 % всякой похабщины и так далее. Наши дети ничего хорошего там не получают. Поэтому, торговый центр – не лучшее место для проведения досуга», – говорит Пожигайло.
Однако он опасается, что подростки из теплых и безопасных торговых центров переместятся в более опасные места - подъезды и подворотки. Поэтому, считает эксперт, местные власти вместе с запретом должны предложить несовершеннолетним какую-то альтернативу.
«Власти должны позаботиться и открыть какие-то площадки открытые, например, для игры в футбол или воркаута. Кроме того, можно было бы сделать бесплатным в этот период посещение музеев, усадьб, чтобы дети поехали куда-нибудь просвещаться, а не слонялись где попало. Нужно предлагать альтернативы, а пока мы видим только запрет», – считает член ОП.
Также он убежден, что во время нерабочих дней для детей можно было бы организовать какие-то мероприятия или мини-лагерь, чтобы дети разъехались из крупных городов, где повышенная заболеваемость.
Ранее власти Свердловской области предупредили, что если торговые центры и общепит продолжат нарушать режим QR-кодов, то в регионе будет объявлен локдаун, во время которого заведениям вообще будет запрещено работать.
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Вассерман: В вопросах вакцинации нам надо отказаться от наследия горбачевской эпохи
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«Льготы и поощрения действуют только на тех, кто доверяет медицине и государству. Антипрививочников остается только принуждать к вакцинации. Любые льготы они будут воспринимать, как обман и подкуп», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Так он оценил предложение сенатора Ивана Абрамова о льготах по жилищно-коммунальным услугам для вакцинировавшихся
«Антипрививочник – это определенный склад характера. К тому же, на него работает антипрививочная пропаганда. Накал антипрививочной кампании по коронавирусу – небывало сильный. Я подозреваю, в этой кампании работают деньги так называемой BigFarma, крупных зарубежных фармацевтических компаний. Поэтому меры, подобные тем, что предлагает сенатор Иван Абрамов, недостаточны. Они могли бы помочь только на заре пандемии, когда накал антипрививочной кампании был сравнительно скромным», – отметил член думского комитета по просвещению Анатолий Вассерман.
«Льготы и поощрения действуют только на тех, кто доверяет медицине и государству, – уверен собеседник. – Антипрививочников остается только принуждать к вакцинации. Любые льготы они будут воспринимать, как обман и подкуп».
По мнению Вассермана, давно пора отказаться от лозунга «прививка – дело добровольное». «Это наследие горбачевской эпохи так же пагубно, как и все остальное, что дошло до нас от тех времен, – уверен депутат. – Прививаться обязаны все, кроме тех очень немногих граждан, у которых есть прямые медицинские противопоказания. Другой вопрос, как это будет оформлено и какие кары должны постичь тех, кто будет продолжать уклоняться от прививки».
Вассерман напомнил, что уголовное законодательство предусматривает наказание за распространение заразных заболеваний – это подпадает по статью 236 УК «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». «Но эта норма – «спящая», ее почти никогда не применяют. Надо ее «разбудить», – считает законодатель.
Введение во многих регионах доступа в общественные места только при наличии данных о наличии антител или хотя бы об отсутствии на данный момент вируса в организме оказалось эффективным, отметил собеседник.
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Вассерман также напомнил об инициативе властей Белгородской области – доплачивать медикам за увеличение числа вакцинированных. «Это тоже разумная идея, – заметил депутат. - Но «кнут» и «пряник» работают только в гармоничном сочетании, и к врачам нужно применять оба элемента из этой связки».
«В анипрививочной кампании участвуют многие врачи. Среди активистов – несколько весьма уважаемых кардиологов, невропатологов, врачей других специальностей. В рамках своей специальности все они, безусловно, компетентны, но к иммунологии не имеют ни малейшего отношения. Поэтому за участие в антипрививочной пропаганде их надо наказывать», – полагает Вассерман.
Замглавы экономического комитета Совета Федерации Иван Абрамов в понедельник предложил при вакцинации давать гражданам скидку 10% за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) сроком на полгода. Такие скидки могут быть дешевле, чем лечение больных коронавирусом в стационаре, отметил сенатор. «Льготы по ЖКХ могут предоставляться гражданам за вакцинацию на полгода. Исходя из средней оплаты ЖКУ по стране, на человека это в среднем приходится 300 рублей. Если умножить их на шесть месяцев – это 1800 рублей», – полагает Абрамов.
Ранее депутат Госдумы Василий Власов направил письмо на имя главы Минтруда Антона Котякова с предложением предоставлять 50-процентную скидку на общественный транспорт для прошедших вакцинацию.
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Названы опасные при коронавирусе лекарства
Врач-терапевт, завотделением Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА России Александр Мельников перечислил препараты, которые нельзя применять при лечении коронавируса в домашних условиях.
Мельников написал в Facebook, что, кортикостероиды, которые, несмотря на эффективность при COVID-19, обладают большим количеством опасных побочных эффектов, вред нередко перевешивает пользу, потому они не подходят для домашнего лечения.
«Бывают случаи, когда госпитализация тяжелого больного с прогрессирующей дыхательной недостаточностью по тем или иным причинам невозможна; в таких ситуациях назначение кортикостероидов может спасти больного. Но может и не спасти – нужно предупреждать больных и их родственников, что можно отправиться на кладбище, минуя больницу», – объяснил медик.
Также он предостерег и от применения противовирусных препаратов. По его словам, в этой группе пока нет лекарств, пригодных для лечения на амбулаторном этапе. Врач предупредил, что, в частности, ремдесивир можно применять лишь в стационаре, так как он существует только в инъекционной форме.
Специалист также напомнил об опасности бездумного применения антибиотиков: «Здесь все достаточно просто: при амбулаторном ковиде антибиотики назначать нельзя. На коронавирус антибиотики не действуют и никакой пользы, кроме вреда, принести не могут».
Подчеркивается, что коронавирусное поражение легких – не повод для назначения такого типа лекарств. В основном антибиотики при COVID-19 нужны у тяжелых больных, находящихся в реанимационных отделениях на ИВЛ, а также в редких случаях при сочетании бактериальных инфекций и коронавируса.
Кроме того, Мельников отметил, что нет никаких данных о лечебном эффекте витаминов С, D, B, К, E, цинка и других минеральных и натуральных веществ при коронавирусе.
Ранее президент Владимир Путин анонсировал появление в России лекарства от коронавируса.
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В Кремле прокомментировали слухи о продлении нерабочих дней
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном продлении нерабочих дней после 7 ноября, призвал не верить слухам, а ориентироваться на официальную информацию.
«Не нужно верить слухам, нужно ориентироваться на официальную информацию», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на просьбу прокомментировать слухи о том, что нерабочие дни в России будут продлены после 7 ноября.
При этом представитель Кремля напомнил, что власти регионов вправе самостоятельно принимать решения по мерам против COVID-19.
«Вместе с тем план действий, который есть в Кремле, говорит о том, что все регионы обладают особыми полномочиями на период пандемии и в зависимости от того, как развивается эпидемиологическая ситуация, могут самостоятельно принимать решение в контексте своего региона», – добавил он.
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В понедельник власти Новгородской области сообщили, что период нерабочих дней в регионе, истекающий 7 ноября, будет продлен еще на неделю с сохранением заработной платы. Новгородская область стала первым регионом, где продлили нерабочие дни.
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Попова не исключила продление нерабочей недели в России
Для того, чтобы переломить ситуацию с коронавирусом, потребуется больше недели, ситуация не нормализуется немедленно, заявила на заседании правительственного координационного совета по борьбе с COVID-19 глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Эффект от принимаемых мер не наступит немедленно, для этого нужно время, не меньше одной инкубации. Скорее всего, понадобится больше времени», – приводит «Интерфакс» слова Поповой.
Под инкубацией глава Роспотребнадзора подразумевает инкубационный период распространенного в России штамма «дельта» коронавируса. Он составляет порядка недели.
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По словам Поповой, в период нерабочих дней важно не откладывать визит к врачу в случае недомогания, поскольку любая задержка в оказании медицинской помощи тут будет чревата осложнениями.
«К сожалению, мы видим по нерабочим дням, идет снижение обращений, а после праздников все те, кто ждал рабочих дней, оказываются в тяжелом состоянии на больничной койке. Не стоит пытаться ждать чего-то необычного, что само пройдет, что это грипп, ОРВИ или COVID-19, обращаться нужно немедленно и использовать эти дни, чтобы вакцинироваться», – призвала глава Роспотребнадзора.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко на президиуме координационного совета по борьбе с COVID-19 заявил, что нерабочие дни помогли улучшить ситуацию с коронавирусом.
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За подделку сертификатов о вакцинации в России завели 503 уголовных дела
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Правоохранительные органы за полгода возбудили 503 уголовных дела за распространение поддельных медицинских документов, связанных с вакцинацией против коронавируса, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
По ее словам, подразделениями МВД продолжаются мероприятия, направленные на противодействие изготовлению и распространению поддельных сертификатов о вакцинации против коронавируса, QR-кодов, результатов ПЦР-тестов, а также фиктивных медицинских отводов от вакцинации, либо указывающих на наличие в организме высокого количества антител, сообщает ТАСС.
«Всего во втором полугодии текущего года возбуждено 503 уголовных дела, установлено 293 лица, причастных к противозаконным действиям данного вида. По инициативе органов внутренних дел заблокировано 2036 специализированных интернет-сайтов», – рассказала Волк.
Ранее в Крыму правоохранители разоблачили группу по подделке сертификатов о вакцинации против COVID-19, участникам грозит до двух лет лишения свободы.
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Евросоюз призвал Россию расследовать данные о поддельных COVID-сертификатах
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Евросоюз ожидает от России расследования случаев возможной продажи фальшивых европейских сертификатов о вакцинации, сообщили в диппредставительстве ЕС в Москве.
В дипмиссии заявили, что ЕС «продолжит внимательно следить за этим вопросом, и в случае необходимости будут предприняты надлежащие меры», и «если возникают подозрения на мошенничество, ЕС ожидает, что страны, в которых это имеет место, в том числе Россия, будут принимать меры для расследования этих подозрений и реагирования на них», передает РБК.
Ранее в «Лаборатории Касперского» сообщили, что в Сети появились объявления о продаже поддельных электронных сертификатов о вакцинации европейского образца.
По информации компании, фальшивый документ в среднем стоит около 300 долларов. За эту сумму злоумышленники предлагают выбрать одну из одобренных ВОЗ вакцин: AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Johnson & Johnson или Moderna.
Мошенники утверждают, что справку выдает одно из восточноевропейских государств, а подлинность документа якобы можно будет проверить через официальные приложения.
До этого Россия и ЕС решили провести консультации по взаимному признанию сертификатов о вакцинации.
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Кличко заявил о стопроцентном заполнении отделений реанимации в больницах Киева
Отделения интенсивной терапии в больницах Киева для инфицированных коронавирусом заполнены практически полностью, город подходит «к критической точке» наличия свободных мест в реанимациях, заявил мэр украинской столицы в эфире телеканала «Украина-24» Виталий Кличко.
Заполненность койко-мест для зараженных коронавирусом в Киеве, по его словам, составляет 70%, занято почти 80% оснащенных доступом к кислороду кроватей. Всего же в столице Украины, напомнил он, 5,5 тыс. койко-мест для инфицированных, передает ТАСС.
Кличко подчеркнул, что в целом ситуация «тяжелая, но стабильная», однако признал, что город пока, вероятно, не подошел к пиковым значения по заболеваемости и сложное положение может продлиться еще около месяца. Кроме того, может возникнуть проблема с кислородом.
«С кислородом [для больниц] в Киеве проблем нет, но если увеличится количество больных, которым нужен кислород, то я не исключаю, что могут быть проблемы», – признал мэр.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что из-за нехватки медперсонала невозможна круглосуточная вакцинация.
За прошедшие сутки в Киеве выявлено 495 новых случаев коронавируса, а в целом в стране подтвердили 13 936 новых случаев инфицирования. За время пандемии на Украине выявлено 2 936 238 зараженных, от вызванных инфекцией осложнений умерли 68 027 человек.
Гражданам США рекомендовано не ездить в Россию из-за ситуации с COVID-19
Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC, один из двух медрегуляторов) США оценил как «очень высокий» уровень заражений COVID-19 в России.
«Уровень 4: очень высокий уровень COVID-19 в России. Избегайте поездок в Россию. Если вам необходимо отправиться в Россию, убедитесь, что вы полностью вакцинированы перед поездкой», – приводит сообщение медрегулятора РИА «Новости».
В ведомстве заявили, что в свете «текущей ситуации в России, даже полностью вакцинированные путешественники могут быть подвержены риску заражения и распространения штаммов COVID-19».
В Татарстане антиваксеры захватили ТЦ
В Татарстане местные антиваксеры захватили ТЦ «Березка» в Нижнекамске и пускали посетителей без проверки QR-кодов.
«Проходите, ничего показывать не надо! Мы здесь власть! Нас просто делят на классы», – заявили активисты, считающие незаконной пропускную систему, введенную в регионах России из-за всплеска коронавируса, сообщает Ura.ru в своем Telegram-канале.
Ранее в пресс-службе регионального главка МВД сообщили, что столице Бурятии Улан-Удэ граждане без QR-кодов и масок ворвались в торговый центр, проводится проверка. Ранее в Сети появился видеоролик, на котором мужчина и женщина хватают стоящего на входе охранника, пытаясь оттолкнуть его. В это время в здание врываются другие участники инцидента.
Напомним, на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила обратиться к президенту Владимиру Путину, чтобы ввести 30 октября по 7 ноября нерабочие дни в связи с ситуацией с COVID-19 в стране. Глава России согласился с необходимостью принять данные меры. Российские регионы приняли соответствующие меры исходя из заболеваемости коронавирусом на территориях.
Страховщик объяснил незаконность отказа непривитым от COVID в получении медпомощи по ОМС
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В России вакцинация добровольная, а потому отказывать человеку в медпомощи по полису ОМС, если у него нет привики, нет оснований, сказал газете ВЗГЛЯД президент Межрегионального Союза медицинских страховщиков, вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов.
«Мы не можем говорить об отказе в медицинской помощи по полису ОМС (обязательного медицинского страхования) в случае, если пациент, который заболел коронавирусом, был не привит. Первое – у нас есть гарантии государства по лечению своих граждан, поэтому сейчас лечение осуществляется именно по ОМС. Второе – это было бы внесением некой дискриминации», – говорит Кузнецов.
Определенная логика в подобном отказе есть, продолжает эксперт, ведь вакцинация пациентов до заболевания коронавирусом действительно могла бы значительно облегчить работу медицинским работникам. Однако никакого принуждения на законодательном уровне не существует, поэтому и отказывать в помощи по полису ОМС нельзя.
«Насколько я знаю, такой механизм всерьез на данном этапе не обсуждается. У нас нет обязательной вакцинации, президент об этом говорит, поэтому нельзя кого-то заставить сделать то, что не является обязательным. Соответственно, несправедливо и ограничивать в правах при получении медицинской помощи. Противников такого введения будет точно немало», – заключил собеседник.
По данным на 2 ноября, в России выявили более 39 тыс. новых случаев коронавируса в 85 регионах. Наибольшее количество заболевших в Москве – 5736 человек.
Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что проверить факт вакцинации препаратом «Спутник V» можно с помощью специального анализа на маркеры препарата, однако у 80% пациентов, тяжело перенесших коронавирусную инфекцию, этих маркеров не было обнаружено.
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В ВОЗ назвали условия эффективности нерабочих дней
Эффективность нерабочих дней в России для не распространения коронавируса зависит от отношения населения и применения противоэпидемических мер, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия-1».
«Это зависит от населения и от такого, насколько серьезно принимается ситуация. Мы понимаем, что более чем 1 000 людей умирает каждый день, это большая цифра. Очень важно, чтобы практически применялись все меры, о которых говорится 20 месяцев и дольше, чтобы снизить рост случаев [заражения COVID-19]», – приводит ТАСС слова Вуйнович.
При этом она посоветовала людям с низким иммунитетом ревакцинироваться через полгода.
«Сейчас рекомендуют людям с низким иммунитетом ревакцинироваться, это бустерная доза, через 6 месяцев», – заявила Вуйнович.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила продление нерабочей недели в России.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко на президиуме координационного совета по борьбе с COVID-19 заявил, что нерабочие дни помогли улучшить ситуацию с коронавирусом.
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В Крыму разоблачили подделывавших сертификаты о вакцинации сотрудников медучреждения
В Крыму правоохранители разоблачили группу по подделке сертификатов о вакцинации против COVID-19, участникам грозит до двух лет лишения свободы, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
«Должностные лица одного из медицинских учреждений Крыма осуществляли с марта по апрель текущего года подделку сертификатов пяти гражданам», – говорится в сообщении на сайте МВД.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков). Санкция статьи – лишение свободы на срок до двух лет.
В МВД призвали россиян воздержаться от приобретения и использования поддельных документов, тем самым ограничив себя и окружающих от опасности заболевания.
Ранее сообщалось, что в Курской области проводятся проверки по фактам продажи медицинским персоналом поддельных QR-кодов о вакцинации от коронавирусной инфекции.
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В России выявили 39 тыс. случаев коронавируса за сутки
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За минувшие сутки в России выявили 39 008 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано почти 8,6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 39 008 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 3136 (8,0%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5736, Санкт-Петербурге – 3066, Московской области – 2893.
Всего в стране нарастающим итогом выявлено 8 593 200 человек в 85 регионах.
Также за сутки зафиксировано 1178 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончался 240 871 человек.
Как вы относитесь к позиции антипрививочников?
Накануне, 1 ноября, в России выявили
40 402 случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 1394.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Посол Италии заявил о поддержке признания вакцины «Спутник V» в Евросоюзе
Новый посол Италии в России Джорджо Стараче рассказал о сложностях с признанием российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Евросоюзе.
«Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) еще продолжает свою работу...Это технический, а не политический вопрос, и нам всем следовало бы защищать его от инструментализации и полемики, каковые, на мой взгляд, не способствуют диалогу, который ведется между Москвой и Брюсселем», – передает «Коммерсант» слова Стараче.
Итальянский дипломат также дал прогноз по срокам решения вопроса.
«Для меня вопрос признания «Спутника V» один из приоритетных. Я поддерживаю контакт с нашим Минздравом, который на связи с Брюсселем. Все усердно работают над этим вопросом, и я могу только надеяться, что эта работа вскоре принесет желаемые результаты», – сказал он.
Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что чиновники Европейского медицинского агентства (ЕМА) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предпочитают не замечать успехов вакцинации препаратом «Спутник V».
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Из-за одного инфицированного в Китае закрыли весь «Диснейленд» с посетителями
Шанхайский «Диснейленд» закрыли вместе с 33 тыс. посетителей из-за одного потенциально инфицированного человека, сообщают СМИ.
Местные СМИ сообщили со ссылкой на объявление администрации парка, что сама потенциальная виновница ЧП на момент закрытия парка развлечений уже успела приехать домой, где и узнала о положительном тесте ПЦР, передает «Царьград».
В результате все 33 тыс. 863 посетителей были вынуждены ждать до тех пор, пока каждый не сдал тест на коронавирус. Отмечается, что у всех тесты показали отрицательный результат. Все посетители также дали расписку, что пройдут повторное тестирование через две недели.
Ранее Китай отчитался о 2,24 млрд поставленных жителям страны вакцин от COVID-19. Кроме того, в Пекине начали прививать от коронавируса детей с трех лет.
До этого сообщалось, что в Пекине был выявлен новый очаг COVID-19. Другую вспышку коронавируса в китайском Харбине связывали с дельта-штаммом.
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