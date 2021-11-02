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Сербия нашла источники поставок топлива на время ремонта газопровода в Болгарии
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Сербия договорилась с партнерами о поставках газа на ближайшие дни, пока идет ремонт газопровода в Болгарии, сообщил гендиректор госкомпании «Србиягаз» Душан Баятович.
Баятович сообщил в эфире ТВ Pink, что «мы с партнерами достигли договора, что сегодня и завтра, надеюсь, не потребуется и послезавтра, надеюсь, что не потребуется, Сербия будет снабжаться газом, наши запасы в данный момент составляют 400 млн кубических метров», передает РИА «Новости».
«Согласно последней информации из Болгарии, ожидается, что последствия аварии будут устранены и поставки газа возобновятся до полуночи. Но не проблема, если это будет и в 6.00 (8.00 мск) утром в среду, так как есть договор с партнерами (...) Сегодня будет 5 млн кубометров и продолжим это сколько потребуется», – добавил он.
Баятович ранее сообщал, что компания вынуждена была воспользоваться и газом из запасов в подземном газохранилище «Банатски-Двор», дополнительно к тому, что пришлось импортировать, чтобы обеспечить постоянное снабжение страны.
До этого стало известно, что Сербия из-за аварии на газопроводе в Болгарии вынуждена была экстренно получить 5 млн кубометров газа из Венгрии, а также использовать запасы своего подземного газохранилища, устранение последствий аварии ожидалось «согласно оптимистическому прогнозу» в 6.00 (8.00 мск) во вторник.
Однако поставки из Болгарии утром не возобновились. Авария произошла в 5.00 мск в понедельник на линейной части газопровода в этой стране в районе компрессорной станции близ Варны, ремонтные работы продолжаются.
В данный момент Россия – фактически единственный поставщик природного газа в Сербию, которая в последние годы получала свыше 2 млрд кубометров газа по трубе через Украину и Венгрию.
Официальный пуск российского газа в газотранспортную систему Сербии через Болгарию из газопровода «Турецкий поток» состоялся 1 января.
В октябре президент Сербии Александр Вучич в Белграде обсудил с сербским членом президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком возможность ответвления от газопровода «Балканский поток» до Республики Сербской.
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Газпром определил дефицит запасов газа в хранилищах Европы и Украины
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Запасы газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) на 18,2 миллиарда кубометров меньше, чем в прошлом году, в ПХГ Украины – на 10,1 миллиарда кубометров.
«По данным Gas Infrastructure Europe, на 30 октября разница в заполненности европейских газовых хранилищ по сравнению с прошлым годом – минус 18,2 млрд кубических метров. Запасы газа в ПХГ Украины на 10,1 млрд кубических метров меньше уровня 2020 года», – сообщил Газпром в своем Telegram-канале.
Ранее президент России Владимир Путин поручил Газпрому после закачки газа в подземные хранилища в России начать плановую работу по повышению объема газа в европейских хранилищах.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия (ЕК) к середине ноября проведет проверку европейских рынков газа и углеродных квот на предмет необоснованных спекуляций.
Между тем председатели комитетов Бундестага (комитета по экономике и энергетике и комитета по экономическому сотрудничеству и развитию) Клаус Эрнст и Петер Рамзауэр заявили об отсутствии доказательств причастности России к повышению цен на газ в Европе.
Премьер Чехии назвал последствия для Европы от блокировки «Северного потока – 2»
Европе необходимо договориться с Россией о долгосрочных контрактах на поставки газа, а также использовать мощности «Северного потока – 2», заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш во время участия в 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в шотландском Глазго.
«Газопровод «Северный поток» – вложение денег «Газпрома» и западноевропейских компаний. Он был построен и должен использоваться, так что я думаю, что Европа должна договариваться о долгосрочных контрактах с Россией, поскольку поставки газа - большое преимущество как для России, так и для Европы», – цитирует политика ТАСС.
Он заявил о необходимости двухсторонних переговоров и соглашений. По словам Бабиша, блокирование передачи газа по «Северному потоку – 2» ничего не принесет ни России, ни Европе.
Ранее сообщалось, что США заявили о планах России построить газопровод «Северный поток – 2», чтобы перенаправить экспорт нефти и газа с транзитных маршрутов, проходящих по территории постсоветских стран.
Аналитик нефтяного рынка Джулиан Ли заявил, что после распада СССР Россия находится в зависимости от прохождения экспортных трубопроводов через страны, которые давно стали ей недружественными. К их числу он отнес Украину, Молдавию, Польшу, Чехию, Румынию и Болгарию.
Автор статьи предположил, что РФ хочет положить конец своей зависимости, построив «Северный поток – 2».
«ГТС Украины»: Газпром на треть сократил транзит в ЕС
С 1 ноября Газпром сократил объемы транзита газа через Украину на треть – до 57 млн кубометров в сутки, это вдвое меньше оплачиваемых российской компанией транзитных мощностей, сообщает глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон в Facebook.
«Несмотря на громкие заявления, объем транзита из РФ в ЕС постоянно уменьшается... С 1 ноября транзит через Украину в очередной раз уменьшился – до 57 миллионов кубометров в сутки», – говорится в посте главы компании.
Он заявил, что с 1 октября транзит через Украину упал до 86 млн кубометров в сутки, при этом Газпром платит за транзитную мощность 109 млн кубометров в сутки. Макогон отметил, что с таким объемом поставок компания недопоставит в ЕС до конца мая около 5 млрд кубометров.
Согласно соглашению, заключенному между Россией и Украиной, транзит в 2021-2024 годах должен составить 40 млрд кубометров в год. Газпром отплачивает мощности вне зависимости от фактических объемов транспортировки.
Ранее сообщалось, что запасы газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) сейчас на 18,2 млрд кубометров меньше, чем в 2020 году, а в ПХГ Украины – 10,1 млрд кубометров.
Президент России Владимир Путин поручил компании после пополнения российских запасов начать плановую работу по повышению объема газа в европейских ПХГ.
Молдавия заявила о возможности заплатить в декабре за газ меньше
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Вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил о том, что страна может в декабре заплатить за газ меньше 400 долларов за тысячу кубометров, так как рыночная стоимость топлива должна снизиться.
«Компания «Молдовагаз» в течение двух–трех дней подготовит документы для Национального агентства по регулированию в энергетике, чтобы рассчитать новый тариф», – цитирует Спыну РИА «Новости».
Он также заявил, что удалось сохранить прежнюю формулу расчета стоимости газа, которая выгодна для республики. Отмечается, что цена привязана к нефтепродуктовой корзине и к индексам ликвидной европейской торговой площадки.
По словам Спыну, скидок Молдавия не получила, но зато у нее есть выгодная формула. Теперь страна окажется в выгодном положении, даже если цена на газ упадет, так как формула позволяет учесть и эту особенность. Политик выразил уверенность, что соглашение позволит обеспечить энергетическую стабильность.
Ранее парламент Молдавии 22 октября на 30 дней ввел режим ЧП из-за энергетического кризиса, вызванного поставками газа.
Также ранее сообщалось, что Молдавия и Газпром договорились не применять санкции к российско-молдавской газотранспортной компании «Молдовагаз».
Газпром установил рекорд по объемам поставок газа в Китай
Газпром установил новый рекорд по объемам поставок газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири». Они более чем на 19% превысили суточные обязательства холдинга, сообщил холдинг.
«Растут поставки газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Так, 31 октября поставки по заявке китайской стороны достигли нового рекордного уровня и более чем на 19% превысили суточные контрактные обязательства Газпрома». – говорится в сообщении компании.
Ранее Газпром досрочно заполнил газом подземные хранилища России.
Молдавия похвасталась ежемесячным пересмотром стоимости российского газа
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Цена на газ для Молдавии будет рассчитываться каждый месяц, она зависит от цены нефти и стоимости газа на бирже, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры страны Андрей Спыну.
Спыну пояснил, что «стоимость будет определяться в конце каждого месяца». Так, «в воскресенье было определена цена на ноябрь – около 450 долларов», но «в декабре стоимость может снизиться, если то же самое произойдет на мировом рынке», передает РИА «Новости» со ссылкой на Pro TV.
Вице-премьер сказал, что с российской стороной договорились о продлении того газового контракта, что был заключен в 2006 году. Условия контракта засекречены по просьбе Москвы, сказал он, так как расчета стоимости газа является коммерческой тайной. При этом в Молдавии формулу знают те, кто имеет доступ к гостайне. «Молдовагаз» ознакомит с формулой Национальное агентство по регулированию в энергетике, чтобы установить новый тариф на газ для молдавских потребителей.
Напомним, с 1 ноября российский газ стал поступать в Молдавию по новому, только что заключенному контракту. Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну сообщил, что в ноябре цена за газ для страны составит 450 долларов за тысячу кубометров.
В Германии призвали ускорить ввод в эксплуатацию «Северного потока – 2»
Премьер-министр Баварии Маркус Зедер выступил за скорейший ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2», чтобы остановить рост цен на газ на европейском рынке.
Зедер заявил в интервью газете Bild, что необходим «ценовой тормоз на зиму и газовая стратегия, которая обеспечит Германию поставками топлива. К этому в том числе относится ввод в эксплуатацию «Северного потока – 2», передает РИА «Новости».
При этом ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что страна выступает против «Северного потока – 2», несмотря на газовый кризис в Европе.
Напомним, 18 октября сообщалось, что первая нитка «Северного потока – 2» заполнена техническим газом и готова к работе. Вице-премьер России Александр Новак заявлял, что запуск газопровода способен помочь стабилизации ситуации на газовом рынке.
«Северный поток – 2» тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Его строительство было завершено еще 10 сентября.
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Молдавия и Газпром договорились не применять санкции к «Молдовагазу»
Молдавия и Газпром договорились о неприменении санкций к российско-молдавской газотранспортной компании «Молдовагаз», аккумулирующей долги молдавских потребителей перед российским холдингом, сообщил вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры Андрей Спыну.
«Мы договорись, что до окончания 2022 года будет подписано соглашение в энергетической области, которое сохранит статус АО «Молдовагаз», а также о неприменении определенных санкций или насильственной реорганизации «Молдовагаз» до урегулирования вопроса задолженности «Молдовагаз» по отношению к Газпрому за газ, поставленный потребителям с правого берега Днестра», – передает его слова ТАСС.
Спыну добавил, что «до 1 мая 2022 года будет подписано соглашение об урегулировании в пятилетний срок долгов [компании] «Молдовагаз» к Газпрому и «Факторинг Финанс» за газ, поставленный потребителям с правого берега Днестра.
«До подписания этого соглашения Молдавия должна завершить независимый аудит своего долга», – отметил министр, уточнив, что озвученная ранее сумма долга не фиксировалась в договоре.
Напомним, в понедельник президент республики Майя Санду заявила, что газовый кризис в Молдавии преодолен – страна продолжит получать российский газ по цене, которую считает для себя приемлемой. Пресс-секретарь российско-молдавского предприятия «Молдовагаз» Александр Барбов сообщил, что поставки газа в Молдавию начались по новому контракту с российским Газпромом.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Россия снова спасла Молдавию.
Глава Нафтогаза связал отсутствие газового транзита с риском «войны» с Россией
Запуск «Северного потока – 2» делает Украину более уязвимой к «российскому вторжению», заявил в интервью Financial Times глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко.
«(Если) не будет физического транзита (газа) через Украину, это увеличивает шансы полномасштабной войны между Россией и Украиной со всеми ее последствиями», – приводит его слова РИА «Новости».
Витренко также считает, что введение в эксплуатацию «Северного потока – 2» может сделать Украину более уязвимой к «российскому вторжению», так как Москва «избавится от сдерживающего фактора».
Напомним, Нафтогаз предложил Газпрому 50%-ную скидку на транзит 55 млрд кубометров газа в год сверх объемов, оговоренных в рамках действующего контракта, что соответствуют мощности нового трубопровода «Северный поток – 2».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский признался в отсутствии ответа на завершение контракта на транзит российского газа через территорию Украины в 2024 году. Между тем вице-премьер Александр Новак назвал странными разговоры о новом контракте по транзиту российского газа через Украину, так как до завершения действующего контракта остается еще три с половиной года.
В Германии признали доминирование России на рынке газа
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Президенту России Владимиру Путину удалось одной фразой добиться снижения цен на газ в Европе, заявили немецкие СМИ.
«Почти случайное замечание Владимира Путина заставило европейский газовый рынок вздохнуть с облегчением», – приводит РИА «Новости» текст статьи Welt.
Автор публикации отметил, что после слов Путина цены фьючерсов на природный газ в Нидерландах упали на 15%. «Он (энергетический кризис в Европе) показал, что Россия, бесспорно, доминирует на рынке. <...> Пока не ясно, сколько дополнительного газа поставит российская компания или речь идет об объемах поставок, которые уже были обещаны. Однако рынки отреагировали немедленно», – пишет издание.
Напомним, президент России Владимир Путин поручил Газпрому после закачки газа в подземные хранилища в России начать плановую работу по повышению объема газа в европейских хранилищах. Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели заявил, что Россия полностью и бесперебойно выполняет свои обязательства по поставкам газа и может выйти на рекордные показатели экспорта на глобальный рынок по итогам 2021 года.
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Додон предсказал рост тарифа на газ в Молдавии как минимум вдвое
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Для рядовых потребителей тариф на газ в Молдавии может вырасти как минимум в два раза, заявил бывший президент страны, глава Соцпартии Игорь Додон.
Додон сообщил, что сейчас тариф составляет 4,3 лея (25 центов). Ссылаясь на экспертов, он заявил, что новая цена может быть от 8 до 13–14 леев (45–80 центов). По его словам, «это высокая цена, которую сложно будет платить потребителям». Додон подчеркнул, что «это создаст проблему для производителей и вызовет рост цен на все», передает РИА «Новости» со ссылкой на Prime.
Однако договоренности с российской стороной он считает хорошими в существующих условиях, хотя, по его мнению, они могли быть лучше, если бы власти приступили к обсуждению условий продления контракта в августе, а не в середине сентября. Додон призвал уделить особое внимание механизмам компенсации для социально уязвимых категорий граждан.
Экс-президент сказал, что «Россия и Молдавия нашли компромисс и пошли на взаимные уступки, продлив контракт на поставки газа». Москва «в очередной раз проявила понимание и несмотря на негативные комментарии из Кишинева доказала, что является настоящим другом Молдавии». Как полагает Додон, российские власти решили поддержать жителей Молдавии, а не руководство страны. Он поблагодарил Россию за то, что Кишинев не остался без газа.
Напомним, с 1 ноября российский газ стал поступать в Молдавию по новому, только что заключенному контракту. Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну сообщил, что в ноябре цена за газ для страны составит 450 долларов за тысячу кубометров.
В «Новатэк» предсказали снижение цен на газ через полгода
«Новатэк» отмечает начало коррекции цен на газ и ожидает их возвращения к «нормальным уровням» в течение шести-девяти месяцев, заявил начальник управления компании по связям с инвесторами Александр Назаров.
Назаров отметил на конференции «Диалог с компанией «Новатэк», которую проводит «ВТБ Капитал Инвестиции», что коррекция на рынке уже началась, но пока она «не привела к возвращению цен на какой-то нормальный долгосрочный уровень, но тем не менее, на горизонте как минимум шести-девяти месяцев мы видим коррекцию до более-менее нормальных уровней к следующему летнему сезону», передает РИА «Новости».
Ранее стало известно, что цена газа в Европе поднялась выше 850 долларов за 1 тыс. кубометров.
В понедельник днем цена фьючерсов на газ в Европе впервые за полтора месяца в ходе торгов снизилась до 750 долларов за тысячу кубометров.
Между тем в Германии призвали ускорить ввод в эксплуатацию «Северного потока – 2», чтобы остановить рост цен на газ.
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Цена газа в Европе поднялась выше 850 долларов за 1 тыс. кубометров
Цена газа в Европе в ходе торгов поднялась выше 850 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE.
Цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах во вторник выросла до 854 долларов за тысячу кубометров, или 71,155 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч), передает ТАСС.
Общий рост цены за день составляет более 6%.
В понедельник днем цена фьючерсов на газ в Европе впервые за полтора месяца в ходе торгов снизилась до 750 долларов за тысячу кубометров.
До этого утром 1 ноября цена декабрьских фьючерсов на газ в Европе в ходе торгов выросла на 11%, до 861 доллара за тысячу кубометров.
Цена газа в Европе опустилась до 750 долларов за 1 тыс. кубометров
Цена газа в Европе в ходе торгов во вторник вновь опустилась до 750 долларов за тысячу кубометров, после того как утром поднялась выше 850 долларов, свидетельствуют данные биржи ICE.
Цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в период с 12.10 до 12.16 мск упала до 750 долларов за тысячу кубометров, или 62,55 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч), сообщает ТАСС.
Общее снижение цены за день составляет около 4%.
Ранее стало известно, что цена газа в Европе поднялась выше 850 долларов за тысячу кубометров.
В понедельник днем цена фьючерсов на газ в Европе впервые за полтора месяца в ходе торгов снизилась до 750 долларов за тысячу кубометров.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что поручение президента Владимира Путина увеличить закачку в европейские ПХГ после 8 ноября в силе, страна выполняет с превышением обязательства по газу перед Европой.
Между тем в Германии призвали ускорить ввод в эксплуатацию «Северного потока – 2», чтобы остановить рост цен на газ.
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В Кремле заявили о выполнении Россией обязательств по газу перед ЕС с превышением
Поручение президента Владимира Путина увеличить закачку в европейские ПХГ после 8 ноября в силе, страна выполняет с превышением обязательства по газу перед Европой, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Представителя Кремля спросили, собирается ли Россия по-прежнему увеличивать поставки газа в Европу после 8 ноября.
«Россия выполняет все обязательства, выполняет четко, даже с превышением этих обязательств. Ориентировка президента на этот счет по-прежнему остается в силе», – передает слова Пескова РИА «Новости».
Ранее президент Владимир Путин поручил Газпрому после закачки газа в подземные хранилища в РФ начать плановую работу по повышению объема газа в европейских хранилищах.
Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков объяснил газете ВЗГЛЯД поручение главы государства. По его словам, «если с украинским транзитом вдруг что-то случится, пострадают многие европейские страны, а газа в ПХГ надолго не хватит».