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19 ноября, пятница | Последнее обновление — 12:34 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Эксперт спрогнозировал пик противостояния в Грузии на 23 ноября
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Польшу атаковали мигранты из стран Ближнего Востока. Была предпринята попытка силового перехода белорусско-польской границы. Иностранцы пытались разрушить проволочное ограждение, а польские полицейские применили против них слезоточивый газ
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В Москве объявлен «желтый» уровень опасности из-за сильного тумана. Более 200 авиарейсов задержаны или отменены в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. ГИБДД рекомендует автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам обозначать себя светоотражающими элементами на одежде
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Цена на газ в Европе превысила 1060 долларов за тысячу кубометров
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Цены фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов колеблются в районе 1060-1110 долларов за тысячу кубометров, снижаясь к расчетной цене накануне, следует из данных площадки ICE Futures.
Стоимость декабрьских фьючерсов на газ по индексу голландского TTF на самом открытии торгов составила 1096,2 доллара, в первые 40 минут торгов демонстрировала устойчивый рост, достигнув максимальных 1111 долларов, что на 1% ниже расчетной цены четверга, передает РИА «Новости».
Однако в 10.44 мск цены резко начали снижаться, к 11.00 опустились до 1058,5 доллара, что на 5,6% ниже расчетной цены накануне.
Накануне цены фьючерсов на газ в Европе снижались до 1072 долларов. Цены резко выросли после выхода новости о том, что немецкий регулятор приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток – 2».
В Польше предложили разделить «Северный поток – 2»
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Россия может добиться сертификации «Северного потока – 2», если разделит газопровод на две части, заявил сотрудник Центра восточных исследований в Варшаве Шимон Кардась.
Аналитик обратил внимание на «слабость» обновленной Газовой директивы Евросоюза, распространяющейся лишь на территориальные воды страны-члена ЕС, в которой заканчивается трубопровод. В случае с российским проектом речь идет о Германии, отметил он.
«Податель заявки намекает, что газопровод следует «разделить» на две части: ту, на которую распространяется европейское право (примерно пять процентов) и ту, на которую оно не распространяется (95 процентов)», – передает РИА «Новости» слова Кардася в беседе с Defence 24.
По его мнению, одобрение такого подхода со стороны Европейской комиссии и ФРГ позволит «Газпрому» и его партнерам эксплуатировать «Северный поток – 2» на более выгодных условиях. «Большая часть «Северного потока – 2» окажется выведена из-под действия европейского законодательства. Отпадет необходимость учета норм, которые требуют, например, предоставить доступ третьим сторонам», – подчеркнул эксперт.
Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Германию отказаться от запуска газопровода «Северный поток – 2».
В Германии объяснили приостановку сертификации «Северного потока – 2»
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Приостановка сертификации газопровода «Северный поток – 2» связана с учреждением компанией-оператором Nord Stream 2 AG «дочки» для эксплуатации немецкого сегмента, сообщили в Федеральном сетевом агентстве Германии.
После детального изучения документов Федеральное сетевое агентство пришло к выводу, что сертификация оператора линии Nord Stream 2 возможна только в том случае, если оператор организован в организационно-правовой форме в соответствии с законодательством Германии, говорится в пресс-релизе на сайте Федерального сетевого агентства ФРГ.
Компания Nord Stream 2 AG, штаб-квартира которой находится в Цуге, Швейцария, решила не преобразовывать существующую компанию, а основать дочернюю компанию в соответствии с законодательством Германии только для немецкой части линии. Это дочернее предприятие станет владельцем и оператором немецкого участка газопровода.
Процесс сертификации остается приостановленным до тех пор, пока передача основных активов и человеческих ресурсов дочерней компании не будет завершена, и Федеральное сетевое агентство сможет проверить новые представленные документы дочерней компании в качестве нового заявителя на полноту. Если эти требования соблюдены, Федеральное сетевое агентство может продолжить рассмотрение в течение оставшегося четырехмесячного периода, предусмотренного законом.
Компания Nord Stream 2 AG сообщила, что учреждает «дочку» в Германии, чтобы обеспечить соответствие всем правилам и нормативным требованиям.
«Федеральное сетевое агентство Германии опубликовало информацию о временной приостановке процедуры сертификации в связи с учреждением дочерней структуры компании Nord Stream 2. Наша компания предпринимает этот шаг с целью обеспечить соответствие применимым правилам и нормативным требованиям. Мы не комментируем детали процедуры, ее сроки или влияние на сроки ввода газопровода в эксплуатацию», – цитирует сообщение компании ТАСС.
При этом Федеральное сетевое агентство Германии заявило, что Минэнерго ФРГ и Еврокомиссию заранее уведомили о приостановке сертификации «Северного потока – 2».
«Министерство экономики и энергетики Германии и Еврокомиссия были проинформированы заранее. Сторонам, участвовавшим в процессе, сообщили о решении, которое затем было опубликовано», – передает сообщение регулятора РИА «Новости».
Между тем акции Газпрома усилили падение и теряют около 2% на фоне приостановки сертификации оператора «Северного потока – 2».
Во вторник сообщалось, что Германия приостановила сертификацию «Северного потока – 2».
Польша нашла аргумент для отмены запуска «Северного потока – 2»
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Германию отказаться от запуска газопровода «Северный поток – 2» «ради мира». «Северный поток – 2» должен быть остановлен», заявил он.
По его мнению, немецкой стороне следует прекратить процедуру сертификации российского проекта «ради мира». «Нужно работать вместе ради мира, а не давать Владимиру Путину дополнительные деньги в виде платежей за энергоресурсы, с помощью которых он сможет продолжить наращивать вооружения», – передает РИА «Новости» слова Моравецкого в интервью газете Bild.
Также польский премьер обратился к возможному канцлеру ФРГ, лидеру социал-демократов Олафу Шольцу. «Северный поток – 2» должен быть остановлен», – заключил политик.
Напомним, регулятор ФРГ приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток – 2». В Кремле исключили связь энергетического кризиса в ЕС с реализацией «Северного потока – 2». Между тем стоимость фьючерсов на газ в Европе в начале торгов в среду растет на 5%, впервые с конца октября она превысила 1150 долларов за 1 тыс. кубометров.
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Радзиховский объяснил «детские» призывы Польши к Германии отказаться от «Северного потока – 2»
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«Антироссийские «пугалки» Польши вызваны потерей рейтингов правящей партии «Право и справедливость». Самый простой способ улучшить свои позиции – вытащить из чулана старый добрый образ врага», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Леонид Радзиховский. Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Германию отказаться от запуска газопровода «Северный поток – 2» «ради мира».
«Это обычная пропаганда со стороны Польши. Правда, точно такая же пропаганда ведется и в России, когда Москва торгует со странами НАТО, продавая им газ и нефть, которыми потом заправляются бензобаки военной техники альянса. Одновременно с этим Москва заявляет, насколько для нас опасно НАТО. В этом же ряду стоит и заявление Моравецкого. Пусть в таком случае поляки откажутся от российского газа», – считает политический обозреватель Леонид Радзиховский.
«Понятно, что если Европа уменьшит закупки российских энергоресурсов, то для нас это будет тяжело. Но Москва все равно найдет, кому продать нефть и газ. Поэтому столь волнующие Моравецкого военные расходы России не сильно изменятся», – полагает эксперт.
«Что касается его призыва к Берлину отказаться от «Северного потока – 2», то это просто дурацкие детские разговоры. Германия покупает российский газ не для развлечений и не для того, чтобы сделать приятное Путину. Им выгодно – они покупают, – пояснил Радзиховский. – А то, что это позволяет Путину наращивать вооружения, это верно. Если Россия больше продает, соответственно, увеличивается и ее военный бюджет. Но что в этом такого? Разве из-за этого она нападет на Германию или Польшу? Это бред. Политики как в России, так и в странах Европы играют в одну и ту же игру, упражняясь в демагогии и перебрасывая друг другу мячик для прогрева своих избирателей».
Эксперт также отметил, что заявление Моравецкого как под копирку списано с высказываний украинских политиков, включая главу МИД страны Дмитрия Кулебы. «Разница заключается в том, что Польша – гораздо более сильная страна в экономическом плане, и она в меньшей степени нуждается в торговых контактах с Россией, чем Украина, – отметил политолог. – Киев, благодаря активному смешиванию политики с экономикой, терпит огромные убытки. Удивительно плохое состояние украинской экономики во многом объясняется разрывом связей с Россией. А сегодняшняя антироссийская риторика для Украины – основа ее национальной идентичности».
В Польше такие «пугалки» вызваны внутриполитической повесткой, предполагает Радзиховский. «Правящая партия бывшего премьер-министра страны Ярослава Качиньского «Право и справедливость» в последнее время теряет голоса избирателей, более того, она заметно испортила взаимоотношения с Евросоюзом, – уточнил собеседник. – Во многом это происходит из-за ментальной близости к России, нежели к Германии. В этой партии нет политкорректности и сильны религиозно-патриотические настроения. В результате сейчас она находится в довольно трудном положении. А самый простой способ улучшить свои позиции – вытащить из чулана старый добрый образ врага в лице России, чтобы привлечь к себе избирателей».
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Германию отказаться от запуска газопровода «Северный поток – 2» «ради мира». «Нужно работать вместе ради мира, а не давать Владимиру Путину дополнительные деньги в виде платежей за энергоресурсы, с помощью которых он сможет продолжить наращивать вооружения», – сказал Моравецкий в интервью газете Bild. Также польский премьер обратился к возможному канцлеру ФРГ, лидеру социал-демократов Олафу Шольцу. «Северный поток – 2» должен быть остановлен», – заключил политик.
Напомним, регулятор ФРГ приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток – 2». В Кремле исключили связь энергетического кризиса в ЕС с реализацией «Северного потока – 2». Между тем стоимость фьючерсов на газ в Европе в начале торгов в среду растет на 5%, впервые с конца октября она превысила 1150 долларов за тысячу кубометров.
В то же время официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «восхитительной чушью» статью в итальянской прессе «Танки и мигранты: тиски Путина сжимают Европу». «Понимаю, почему никто из ваших подчиненных материал не подписал и эту позорную миссию взяли на себя лично вы. Никто из уважающих себя журналистов не захотел бы, чтобы под заголовком «Танки и мигранты: тиски Путина сжимают Европу» стояло его имя», – заявила она в Telegram, обращаясь к автору статьи – главреду La Repubblica Маурицио Молинари.
По ее словам, оценивая ситуацию на границе России и Украины, Молинари ориентируется на «американские фобии», не занимаясь «фактчекингом», поэтому и пишет о «создании базы с бронетехникой и артиллерией в Ельне». Захарова пояснила, что «никакой базы нет», в России «вообще нет военных баз», а «происходит дислокация подразделений российских вооруженных сил на своей национальной территории», что «является сугубо нашим суверенным правом, не нарушает требований международных обязательств и относится, как любят говорить в том числе в НАТО, к «рутинной деятельности». Между тем глава британского правительства Борис Джонсон заявил об угрозе «трагической ошибки» России у границ Украины и Польши.
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с украинским коллегой заявил, что Соединенные Штаты обеспокоены якобы наблюдающейся, по мнению Вашингтона, необычной военной активностью России «рядом с Украиной» и опасаются попытки Москвы «заново сделать то, что она предприняла в 2014 году». В Кремле указывали, что Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым.
Ранее в Совфеде объяснили причины европейского милитаризма в отношении России.
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На Украине заявили о прекращении газообеспечения пяти городов с запуском «Северного потока – 2»
С запуском «Северного потока – 2» пять украинских городов останутся без газоснабжения, а транзит топлива в ЕС значительно сократится, заявила компания «Оператор ГТС Украины».
«В результате (запуска «Северного потока – 2» – прим. ВЗГЛЯД) пять городов на украинско-российской границе сразу потеряют газоснабжение, а способность Украины импортировать газ из европейских стран значительно ограничится… Каждый запуск газопровода Газпрома в обход Украины уменьшал использование украинской ГТС для транзита. Есть значительный риск, что запуск «Северного потока – 2» приведет к аналогичным последствиям, а украинский маршрут окончательно потеряет транзитные объемы российского газа», – передает сообщение ведомства РИА «Новости».
«Оператор ГТС Украины» добавил, что после запуска газопровода Украина лишится виртуального реверса газа, обеспечивавшего в этом году почти 90% импорта.
«Нам будет недоступен виртуальный реверс, обеспечивший в этом году почти 90% импорта газа на Украину. Европа, вероятно, потеряет возможность пользоваться украинскими хранилищами газа, в которых, напомним, в 2020 году хранилось около 10 млрд кубометров газа европейских компаний», – заявили в компании.
Во вторник сообщалось, что приостановка сертификации газопровода «Северный поток – 2» связана с учреждением компанией-оператором Nord Stream 2 AG «дочки» для эксплуатации немецкого сегмента.
В Германии озвучили политическую причину задержки сертификации «Северного потока – 2»
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Решение немецкого регулятора о приостановке сертификации оператора газопровода «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG имеет, возможно, политические основания: регулятор хочет выиграть время до формирования новой правительственной коалиции в ФРГ, заявил член немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» (AfD) Альберт Брайнингер.
Брайнингер отметил, что «не все так просто, трудно сказать наверняка, какой компонент преобладает – политика или немецкая бюрократия». Возможно, «регулятор нашел повод для отказа в сертификации», кроме того, «коалиция пока еще не сформирована, и регулятор хочет выиграть время, пока этот вопрос не будет урегулирован», передает РИА «Новости».
«Конечно, есть политический компонент, этот проект был политизирован с самого начала», – добавил он.
При этом политик не видит никаких признаков отказа от «Северного потока – 2», так как «в Германии есть значительные силы, заинтересованные в скорейшем запуске этого проекта».
Ранее Федеральное сетевое агентство Германии сообщило, что временно приостанавливает процесс сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода.
Сообщалось, что это связано с учреждением компанией-оператором Nord Stream 2 AG «дочки» для эксплуатации немецкого сегмента.
Депутат Бундестага от партии «Левые» Клаус Эрнст призывал больше не допускать отсрочек по вопросу запуска трубопровода «Северный поток – 2».
Названы возможные сроки запуска «Северного потока – 2»
«Северный поток – 2» может быть запущен в лучшем случае к концу отопительного сезона из-за приостановки сертификации оператора газопровода, хотя этот процесс связан с процедурными вопросами, а не политическими, заявил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко.
«Скорее, здесь идет речь о процедурных, а не политических моментах. Германия последовательно поддерживает проект, и искать тут конспирологию, вероятно, не стоит. Но в целом сертификация идет довольно медленно – скорее всего, проект будет запущен в лучшем случае к концу отопительного сезона», – передает его слова ТАСС.
Маринченко полагает, что такая ситуация «создает ситуацию неопределенности на рынке – пока не ясно, будет ли Газпром готов существенно увеличить поставки в Европу до запуска «Северного потока – 2».
Между тем Федеральное сетевое агентство Германии сообщило, что продолжит сертификацию оператора газопровода Nord Stream 2 AG после создания немецкой компании.
«После тщательного изучения документации Федеральное сетевое агентство постановило, что можно будет сертифицировать оператора трубопровода «Северный поток – 2», если этот оператор будет организован в соответствии с немецким правом», – передает сообщение ведомства РИА «Новости».
«Это филиал должен стать владельцем и оператором немецкой части трубопровода. Дочерняя компания должна затем выполнить требования к независимому оператору в соответствии с законом об энергетической промышленности Германии», – говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что «процесс сертификации будет приостановлен до тех пор, пока основные активы и персонал не будут переданы дочерней компании и пока BNA не сможет проверить документацию, повторно представленную дочерней компанией в качестве нового заявителя».
Напомним, во вторник стало известно о приостановке сертификации оператора «Северного потока – 2».
Приостановка сертификации газопровода «Северный поток – 2» связана с учреждением компанией-оператором Nord Stream 2 AG «дочки» для эксплуатации немецкого сегмента, сообщили в Федеральном сетевом агентстве Германии.
В США назвали «гарантированный способ» уничтожить «Северный поток – 2»
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Газопроводу «Северный поток – 2» грозит «гарантированное уничтожение» в случае полномасштабного вторжения России на Украину, написал в статье для Bloomberg обозреватель Леонид Бершидский.
По его мнению, это приведет к подрыву «кропотливо выстроенных отношений» с Западом.
«Северный поток – 2», безусловно, будет уничтожен, если Россия предпримет полномасштабное наступление на Украину», – передает РИА «Новости» слова Бершидского.
Автор публикации предположил, что «менее масштабная операция Москвы» сдвинула бы сроки запуска трубопровода, чем непременно воспользовался бы Вашингтон.
«США выиграли бы время и получили убедительные аргументы для своей почти проигранной на сегодня битвы с российским газопроводом», – считает обозреватель.
Бершидский заключил, что Россия не собирается «развязывать войну», поскольку заинтересована в экономическом сотрудничестве с Европой.
Ранее президент Владимир Путин в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину заявил, что сообщения о том, что Россия якобы готовит «военное вторжение на Украину», являются алармистскими.
Украина заверила Европу в готовности снизить стоимость транзита газа
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Киев готов снизить стоимость транзита газа через Украину и предоставить украинские ПХГ, заявил президент Украины Владимир Зеленский главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.
Пресс-служба президента Украины сообщила, что Зеленский заявил фон дер Ляйен о готовности Киева предоставить «собственные подземные хранилища для хранения стратегического резерва топлива». Он «представил ряд предложений, направленных на предотвращение энергетического кризиса в Европе». В частности, обсуждалось «создание региональной платформы по укреплению энергетической безопасности», передает ТАСС.
Глава Еврокомиссии заявила, что «ЕС и Украина продолжать сотрудничество в сфере энергетики: по поставкам и хранению газа, возобновляемым источникам и энергоэффективности». Фон дер Ляйен заверила Киев «в полной поддержке ЕС Украины, ее суверенитета и территориальной целостности». По ее словам, стороны также «разделяют мнение, что ситуация на границе Белоруссии и ЕС является гибридной атакой».
Напомним, оператор ГТС Украины заявил, что транзит российского газа через украинскую территорию за 10 месяцев 2021 года сократился почти на 22% по сравнению с тем же периодом 2020 года. Однако на прошлой неделе Газпром заказал максимальный объем транзита газа через Украину по контракту. При этом Газпром отказался бронировать доптранзит газа через Украину в декабре.
Немецкий политолог: Поляки ругают Россию, чтобы сгладить вину перед ЕС
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Антироссийской риторикой поляки решают и свои краткосрочные вопросы, поскольку сами находятся под европейскими санкциями, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Германию отказаться от запуска газопровода «Северный поток – 2» «ради мира».
«В немецком языке есть выражение «холодный кофе», которое используется, когда пережевывают старую жвачку или слушают заезженную пластинку. Заявление Моравецкого похоже именно на это. Причем в данном случае Польша пользуется аргументацией экс-президента США Дональда Трампа, к которой уже давно никто не прислушивается. Но Варшава не упускает случая подогреть конфликт с Россией. Только зачем ей это? Ведь Россия всегда отвечает на такие выпады. Так что Польша играет с огнем», – считает германский политолог Александр Рар.
Эксперт указал на сходство заявлений Польши и Украины в отношении России. «Только дипломатическое поведение и мышление Киева находится на порядок ниже, чем у Варшавы. Там вообще истерика. Для Украины главное – испортить имидж России на международной арене. Но проблема в том, что Украина не член НАТО и ЕС, а Польша входит во все евроатлантические структуры, и в этом плане своей целенаправленной антироссийской политикой она может многое испортить», – полагает Рар.
«Раньше я думал, что причины такого настроя Польши в отношении России связаны с периодом коммунизма, за который она хочет отомстить. Но текущая ситуация наталкивает на мысль о том, что Варшава имеет более глубокие исторические комплексы и болезни, – рассуждает собеседник. – Это не только месть за коммунизм, но еще и за разделы Речи Посполитой в XVIII веке».
«Другая причина заключается в том, что в самой Европе есть разные концепции развития отношений с Россией. Немецко-французская концепция основана на всеобъемлющем сотрудничестве с Россией. А Польша, Великобритания и США отстаивают идею строительства общеевропейского пространства без России, но с привлечением Украины, – отметил политолог. – Кроме того, с помощью антироссийской риторики поляки решают и свои краткосрочные вопросы, поскольку они сами находятся под европейскими санкциями за нарушение политики ценностей. Соответственно, сейчас они пытаются вылезти из роли провинившегося члена ЕС и стать чуть ли не героем, так как «защищают» Европу от российской «агрессии».
Эксперт также отметил, что поляки за глаза многое припоминают и Германии, но не станут ничего говорить публично, потому что рискуют потерять большой кошелек Европы. «Во многом от немцев зависит и финансовое благополучие Польши, и ее влияние внутри ЕС», – резюмировал Рар.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Германию отказаться от запуска газопровода «Северный поток – 2» «ради мира». «Нужно работать вместе ради мира, а не давать Владимиру Путину дополнительные деньги в виде платежей за энергоресурсы, с помощью которых он сможет продолжить наращивать вооружения», – сказал Моравецкий в интервью газете Bild. Также польский премьер обратился к возможному канцлеру ФРГ, лидеру социал-демократов Олафу Шольцу. «Северный поток – 2» должен быть остановлен», – заключил политик. Позже сотрудник Центра восточных исследований в Варшаве Шимон Кардась заявил, что Россия может добиться сертификации «Северного потока – 2», если разделит газопровод на две части.
Напомним, регулятор ФРГ приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток – 2». В Кремле исключили связь энергетического кризиса в ЕС с реализацией «Северного потока – 2». Между тем стоимость фьючерсов на газ в Европе в начале торгов в среду растет на 5%, впервые с конца октября она превысила 1150 долларов за тысячу кубометров.
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На Украине заявили о связанном с беженцами «плане» Запада по остановке «Северного потока – 2»
Запад пытается остановить запуск российского газопровода «Северный поток – 2», используя как повод для этого миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии и сообщения о якобы готовящемся вторжении России на Украину, заявил депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович.
Рабинович заявил в эфире канала «Украина 24», что «здесь вопрос «Северного потока (2)», который надо остановить», и «для того, чтобы его остановить, сейчас раскручивается история с мигрантами, раскручивается история с войной (России и Украины)», также «было заявление Соединенных Штатов, что нужно ввести санкции и остановить («Северный поток – 2»)», так как «им нужно монопольно поставлять сюда энергоресурсы», передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что заявления о возможности вооруженного конфликта с Россией выгодны также и украинской власти, так как это позволяет создать панику в обществе и отвлечь население от внутренних проблем страны.
Вместе с тем ранее украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов заявил, что Россия может добиться признания Крыма со стороны Евросоюза (ЕС), снятия санкций и быстрого запуска «Северного потока – 2» на фоне миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции.
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Украина объявила, когда газ перестанет быть для нее приоритетным топливом
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Газ для Украины продолжит оставаться приоритетным ресурсом на ближайшие 15 лет, заявили в пресс-службе «Оператора ГТС Украины» со ссылкой на главу компании Сергея Макогона.
«Это основное «переходное топливо» на пути к возобновляемым источникам энергии», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение в Telegram-канале компании.
Также Макогон заявил, что реконструкция газотранспортной системы Украины будет завершена через три года. Полностью работы завершат к 2025 году. На эти цели направят 1,5 млрд гривен (56,7 млн долларов – прим. ВЗГЛЯД). Процесс модернизации ОГТСУ уже начат.
Напомним, с ноября 2015 года Украина газ у России больше не закупает, вместо этого топливо закачивается в хранилища, оно приобретено по реверсу в Европе. В Киеве не раз заявляли, что не планируют возобновлять прямые поставки газа из России.
Глава Газпрома Алексей Миллер заявлял, что компания может продолжить транзит газа, согласно контракту, и после 2024 года, исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской ГТС.
Ранее сообщалось, что в компании «Оператор ГТС Украины» заявили о прекращении газоснабжения в пяти украинских городах, если будет запущен «Северный поток – 2», а транзит топлива якобы сильно сократится.
Суд в Германии отклонил иск экологов к трубопроводу «Северный поток – 2»
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Высший административный суд в германском городе Грайфсвальд отклонил иск экологов из германской природоохранной организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) с требованием не допустить строительство и эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2».
«Высший административный суд в Грайфсвальде сегодня отклонил жалобу DUH против Горного управления Штральзунда», – приводит ТАСС решение суда.
В документе говорится, что иск «отчасти неприемлем», а также в некоторой степени не обоснован. Кроме того, последствия газопровода для окружающей среды в принципе были изучены, отметили в суде.
Напомним, немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe подала иск в Высший административный суд Грайфсвальда с требованием пересмотреть разрешение на эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2» из-за «новых научных данных» по выделению метана.
В последний раз экологи выдвигали такие требования к ведомству в июне, но успеха не добились. Это была не первая попытка немецких природоохранных организаций остановить реализацию проекта, но все протесты до сих пор отклонялись.
Ранее были названы возможные сроки запуска «Северного потока – 2».
Во вторник стало известно о приостановке сертификации оператора «Северного потока – 2». Приостановка сертификации газопровода связана с учреждением компанией-оператором Nord Stream 2 AG «дочки» для эксплуатации немецкого сегмента, сообщили в Федеральном сетевом агентстве Германии.
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Сербия захотела договориться о поставках газа из России на 10 лет
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Сербия попросит Россию поставлять по 3 млрд кубометров газа ежегодно на протяжении 10 лет, сообщил сербский президент Александр Вучич.
Вучич сообщил, что Сербия сейчас «по долгосрочному договору покупает газ по 270 долларов». «Представьте, если цена возрастет до 900 долларов, – сказал он. – Сейчас у нас 161 млн кубометров газа в хранилищах, мы уже потратили 100 млн кубометров».
Он отметил, что «от этого зависят инвестиции». Сербия намерена «просить президента Путина предоставить объемы минимум по 3 млрд кубометров ежегодно на протяжении 10 лет», передает ТАСС со ссылкой на TV Happy.
Вучич указал, что «появились дополнительные сложности, немецкие власти остановили сертификацию «Северного потока – 2», и газ с 960 долларов скачет на 1140 долларов». Он сообщил, что цена электричества на европейском рынке составляет 250 евро за МВт/ч, а в Сербии сохраняется на уровне в 50 евро.
Напомним, Вучич заявил, что в ходе предстоящей встречи с российским коллегой намерен достичь понимания по цене на газ и договориться об увеличении объема поставок. «Я уверен, президент Путин всегда находил, всегда проявлял взаимопонимание по отношению к нам в трудных обстоятельствах. Я надеюсь, что в этот раз он тоже поймет нас по вопросам цены и объема поставок газа», – заявил Вучич.
Старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко сообщил, что «Северный поток – 2» может быть запущен в лучшем случае к концу отопительного сезона из-за приостановки сертификации оператора газопровода, хотя этот процесс связан с процедурными вопросами, а не политическими. Приостановка связана с учреждением компанией-оператором Nord Stream 2 AG «дочки» для эксплуатации немецкого сегмента, сообщили в Федеральном сетевом агентстве Германии.
Молдавия назвала контракт по газу с Россией примером сотрудничества
Контракт на поставку газа в Молдавию является примером конструктивного сотрудничества между Кишиневом и Москвой, заявил молдавский министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску.
Глава молдавского ведомства подчеркнул, что власти страны намерены решать проблему с долгом за газ, он также отметил, что сейчас проблем с поставками газа в страну нет, передает ТАСС.
Напомним, с 1 ноября российский газ стал поступать в Молдавию по новому контракту, согласно которому стоимость топлива для республики ежемесячно пересматривается.
При этом Молдавия оплатила Газпрому долг за поставки газа в сентябре. В Молдавии также заявили о праве на пересмотр контракта с Газпромом в следующем году. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Россия спасла Молдавию и что кроется за новым соглашением.
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