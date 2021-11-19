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В администрации США ответили на вопрос о переговорах Путина и Байдена
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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не исключила проведения переговоров между президентом России Владимиром Путиным и главой американской администрации Джо Байденом «в какой-то момент в будущем».
В ответ на просьбу прокомментировать вероятность проведения главами России и США консультаций в том или ином формате Псаки сказала, что не может предоставить никакой информации о «дополнительных контактах, телефонном звонке или чем-то подобном» в отношении переговоров Путина и Байдена, передает ТАСС.
«Я не исключаю, что президент Соединенных Штатов поговорит с президентом России в какой-то момент в будущем», – добавила пресс-секретарь Белого дома.
«Безусловно, после их саммита, состоявшегося минувшим летом, мы договорились, что будут продолжаться контакты и взаимодействие на высоком уровне, и это продолжается с того момента», – сказала Псаки.
«(…) Мы недавно провели переговоры с российскими должностными лицами, посвященные Украине и американо-российским отношениям. Как мы объявили вчера (в среду), помощник [президента США] по национальной безопасности обсудил с секретарем Совета безопасности России региональные и глобальные вопросы, вызывающие обеспокоенность», – сообщила пресс-секретарь Белого дома.
Накануне секретарь Совбеза России Николай Патрушев выразил мнение, что следующие переговоры президентов России и США могут состояться в 2021 году. Он выразил надежду, что сроки новых контактов на высшем уровне не будут затягиваться.
В четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что контакты президентов России и США могут состояться до конца 2021 года, «но может быть и позже». По его словам, «конкретных сроков пока нет». Он также сообщил, что темами переговоров во время онлайн-встречи Путина и Байдена станут Украина и НАТО.
Напомним, первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита России и США в Москве также назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.
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Байден объявил о наступлении решающего этапа борьбы за лидерство в XXI веке
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Ближайшие несколько лет решат, одержат ли США победу в соревновании с другими государствами за лидерство в XXI веке, заявил американский президент Джо Байден.
Байден полагает, что «через 50 лет историки будут изучать этот момент, эти последние два года и следующие четыре-пять лет, и они будут решать, выиграла ли Америка или проиграла соревнование за XXI век в этот самый момент». «Именно здесь мы сейчас находимся», – приводит его слова ТАСС.
Президент США задался вопросом о том, кто, если не Вашингтон, станет решать стоящие перед миром проблемы: «Кто еще будет решать кризис на Ближнем Востоке, кто еще будет разбираться с израильско-палестинским вопросом?». Он заявил, что США нужно не «наносить ущерб другим странам», а «вернуться в игру».
Напомним, Байден заявлял, для США наступил «по-настоящему переломный момент». «И Путин, и Си Цзиньпин давали мне понять, что они не считают, что демократии в XXI веке могут функционировать, поскольку для достижения консенсуса требуется слишком много времени, и потому победят автократии», – сказал президент США.
Путин: Кризис на Украине далек от разрешения
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Президент России Владимир Путин на коллегии МИД России заявил, что кризис на Украине далек от разрешения, Германия и Франция не оспаривают значение Минских соглашений, но на деле потакают курсу Киева на демонтаж, это заводит переговоры в тупик.
«Нельзя забывать, что Минские соглашения приняли форму международного права, принято соответствующее решение Совета Безопасности ООН. Но на деле, к сожалению, потакают курсу сегодняшнего киевского руководства на их демонтаж. Что заводит переговоры и само урегулирование в тупик. Тем не менее посреднические усилия в контактной группе и нормандском формате важно продолжать, поскольку других механизмов воздействия по внутриукраинскому урегулированию не существует. Как нет альтернативы по выполнению самих минских договоренностей в полном объеме», – цитирует Путина РИА «Новости».
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ДНР, ЛНР, а также Россия как участник нормандского формата и переговоров в Контактной группе оказались единственными, кто готов выполнять Минские соглашения.
Полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов обвинил Киев в нагнетании напряженности в Донбассе с целью отвлечь внимание украинцев от разразившегося в стране энергетического кризиса. В конце октября Москва не исключила дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за сознательного нарушения украинскими силовиками мер по прекращению огня.
Глава Пентагона не понял, зачем Россия сбила спутник
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Испытание Россией противоспутниковой системы подрывает международную стабильность, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.
Остин сказал, что «больше всего беспокоит в этом та угроза, которая создается для международного сообщества». Кроме того, он заявил, что у России при проведении испытаний было понимание того, какое поле обломков образуется в результате испытаний. «Мы задаемся вопросом, зачем им было такое делать», – приводит ТАСС слова министра обороны США
Министр обороны России Сергей Шойгу во время рабочей поездки в войска Западного военного округа в Воронежской области подтвердил успешное испытание противоспутниковой системы, которая «ювелирно» поразила старый спутник. Он также добавило, что никакой угрозы для космической деятельности образовавшиеся при испытании системы фрагменты старого спутника не представляют.
Глава Пентагона также заявил, что США «внимательно следят» за «скоплением сил на границе с Украиной». Остин отметил, что в Вашингтоне «не знают наверняка, какой замысел преследует Путин». Он призвал Москву «быть более прозрачной относительно своих намерений и принять меры для выполнения минских соглашений», а ее «поведение» назвал «вызывающим беспокойство».
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с украинским коллегой заявил, что Соединенные Штаты обеспокоены якобы наблюдающейся, по мнению Вашингтона, необычной военной активностью России «рядом с Украиной» и опасаются попытки Москвы «заново сделать то, что она предприняла в 2014 году». В Кремле указывали, что Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым.
На Западе предсказали поражение США в случае войны с Россией на Украине
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Если на Украине начнется война между Россией и США, то Россия, вероятно, победит, захватит значительную территорию и посрамит Запад, пишут американские СМИ.
Обозреватель Анатоль Ливен заявил в Nation, что воссоединение Крыма и России произошло, «похоже, в соответствии с пожеланиями большей части населения полуострова». Теперь Россия «уже не может его отдать, если не потерпит сокрушительное поражение в войне», заявил Ливен.
По его мнению, вопрос о принадлежности Крыма «надо просто положить на полку», как и другие «неразрешенные проблемы (например, Кашмир или Косово)». В таком состоянии, по мнению Ливена, вопрос останется, «пока не будет тихо и спокойно предан забвению, либо пока на мировой арене не произойдут фундаментальные изменения, позволяющие найти его решение», передает РИА «Новости».
Обозреватель считает, что лишь «безумные американские политики» могут призывать к военному решению украинского вопроса и к войне с Россией на территории Украины. По мнению автора, прямое военное столкновение Москвы и Вашингтона приведет к катастрофическим последствиям, а сам конфликт скорее всего окончится победой России.
Ливен указывает, что «российские вооруженные силы обладают огромным превосходством над украинскими, американский воинский контингент в Европе весьма ограничен, а европейские страны не желают вступать с Россией в военный конфликт». В связи с этим «велика вероятность, что Москва победит в ограниченной войне на Украине, захватит значительную часть ее территорий и посрамит США и Запад». При этом он уточнил, что конфликт на востоке Украины очень легко решить. Для этого Киев должен выполнить минские соглашения, считает автор.
Напомним, высокопоставленный источник в Генштабе ВС России заявил, что в случае нападения Украины на Крым или иные российские территории, Черноморский флот произведет полную нейтрализацию всех военных кораблей и береговой военной инфраструктуры противника от 50 минут до 10 часов.
России намекнули на возможность продать отобранную дипсобственность в США
Россия принципиально не собирается продавать отобранную у нее дипломатическую собственность в США, сообщил дипломатический источник.
Источник РИА «Новости» пояснил, что «практического разговора не было». Однако «были только намеки на то, что России могли бы помочь эту дачу продать». Как заверил источник, «Россия принципиально на это не пойдет». При этом у россиян по-прежнему нет доступа к этой собственности: «Посольство в США раз в две недели шлет ноты с просьбой предоставить его ко всем отобранным объектам, но получает вежливый отказ».
Напомним, Россия требует от Соединенных Штатов компенсации за простой изъятой дипломатической собственности. В 2017 году в дипсобственности России в Сан-Франциско, Нью-Йорке и Вашингтоне прошли обыски, которые американская сторона называет «инспекцией». В российском торгпредстве в Вашингтоне сообщили, что США не считают, что у здания есть дипломатический иммунитет. МИД назвал произошедшее захватом дипсобственности, которое стало враждебным актом.
Путин поручил МИД упростить прием соотечественников в гражданство РФ
Президент России Владимир Путин на коллегии МИД России заявил, что в задачи российского МИД входят вопросы упрощения процедур приема соотечественников в российское гражданство.
«Да, вопрос на стыке нескольких министерств, но и МИД должен им заниматься, чтобы наметить наиболее оптимальные пути реализации созидательного потенциала многомиллионного русского мира», – отметил президент.
Выступление транслирует RT, отрывок опубликован в Telegram-канале «Пул №3».
Ранее Путин в своем выступлении заявил, что действия Североатлантического альянса в Черном море выходят за определенные рамки.
Путин назвал «поверхностным» отношение НАТО к «красным линиям» России
Действия Североатлантического альянса в Черном море выходят за определенные рамки, заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МИД России.
«Что касается Черного моря, то последнее это вообще выходит за определенные рамки. На расстоянии 20 километров от нашей государственной границы летают стратегические бомбардировщики. Они, как известно, несут очень серьезное оружие», – заявил глава государства.
Российская сторона регулярно высказывает озабоченность по этому поводу, говорит о красных линиях, но понимает, что партнеры «своеобразны».
«Как бы сказать помягче, поверхностно очень относятся к нашим предостережениям и разговорам о красных линиях», – заключил Путин.
Ранее командование Шестым флотом ВМС США объявило о завершении морских операций, проводившихся совместно с силами НАТО в акваториях Средиземного и Черного морей.
Ранее корабли Шестого флота ВМС США – флагман Mount Whitney и эсминец Porter – в рамках пребывания в Черном море заходили для совместных учений с грузинскими коллегами в порт Батуми. Российские военные следили за их действиями.
Военный эксперт Алексей Леонков, комментируя газете ВЗГЛЯД активизацию ВМС США в Черном море, заявил, что «американцы собрали группировку кораблей для провокаций», однако «с военной точки зрения использование этих кораблей и авиации против России равнозначно самоубийству». Вместе с тем военный эксперт Виктор Мураховский заявил, что «беспрецедентные учения Запада в Черном море – это подготовка комплексной операции против России с участием Украины».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем Россия может ответить на «кулак Пентагона» в Черном море.
Дробницкий предсказал Европе поражение в гонке за лидерство в 21-м веке
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«XXI век действительно покажет, какие страны выйдут вперед, а кто останется навсегда позади», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Дробницкий. Ранее президент США Джо Байден объявил о наступлении решающего этапа борьбы за лидерство в текущем столетии.
«Сейчас в мире происходит примерно то же, что было в 20-е годы XX века: гонка основных держав, которые сумели вырваться вперед после Первой мировой войны и оставили всех остальных далеко позади. Сегодня новые технологии и сферы освоения будут полем, на котором сойдутся крупные государства и блоки. Судьба стран, не успевших на этот технологический паровоз, будет незавидной», – считает американист Дмитрий Дробницкий.
По его мнению, «Байден не сказал ничего нового», а в сущности «другими словами повторил то, что не раз говорил и раньше». «Это по-разному называлось – «борьба демократий с автократиями», «прямая бескомпромиссная конкуренция» и так далее. Конечно, Байден отчасти занимается «риторическим украшательством», но в целом констатация верная: как минимум в первой половине XXI века конкуренция великих держав и союзов приобретет более серьезный характер. Это очень тяжелый вызов», – подчеркнул собеседник.
«На мой взгляд, претендент на провал в грядущей гонке – большая часть Европы, в загашнике которой остались только услуги, но ресурсов и собственных технологий нет. Мне, например, непонятно, как планируют выживать страны Бенилюкса и южноевропейские государства. А будущее стран Восточной Европы будет сильно зависеть от того, в какие крупные блоки их возьмут передовые державы», – добавил он.
С другой стороны, неплохие шансы выжить есть у Британии и Франции, имеющих ядерный потенциал, а также Германии, которой «тетушка Меркель в наследство оставила газовый хаб». «Тем не менее большую часть Европы может ждать падение уровня жизни. Для местных жителей это будет катастрофой, ведь они привыкли к высоким стандартам», – полагает эксперт. «Европа сегодня – закуска в споре России, США и Китая. Мы видим, как она пыжится, чтобы обрести какую-то субъектность, но этого никогда не случится», – резюмировал он.
Ранее глава Белого дома Джо Байден объявил о наступлении решающего этапа борьбы за лидерство в XXI веке. «Через 50 лет историки будут изучать этот момент, эти последние два года и следующие четыре-пять лет, и они будут решать, выиграла ли Америка или проиграла соревнование за XXI век в этот самый момент», – сказал американский президент.
«Кто еще будет решать кризис на Ближнем Востоке, кто еще будет разбираться с израильско-палестинским вопросом?» – задался вопросом Байден.
При этом он выразил мнение, что США нужно не «наносить ущерб другим странам», а «вернуться в игру».
Напомним, Байден заявлял, для Штатов наступил «по-настоящему переломный момент». «И Путин, и Си Цзиньпин давали мне понять, что они не считают, что демократии в XXI веке могут функционировать, поскольку для достижения консенсуса требуется слишком много времени, и потому победят автократии», – отметил политик.
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Путин: ЕС отталкивает Россию санкциями
С сожалением приходится констатировать, что возможности для сотрудничества со странами Евросоюза сужаются, ЕС отталкивает Россию санкциями и голословными обвинениями, заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии МИД России.
«Говоря о европейских делах, приходится с сожалением констатировать, что возможности для сотрудничества сужаются, хотя Европейский союз по-прежнему остается нашим ведущим торгово-экономическим партнером. Имевшее место ранее достаточно плодотворное взаимодействие по линии России и ЕС на нынешнем этапе испытывает серьезные трудности. Евросоюз продолжает отталкивать нас санкциями, недружественными действиями и голословными обвинениями, игнорируя очевидную пользу от взаимодействия в политике, экономике и гуманитарной сфере», – цитирует его РИА «Новости».
По словам Путина, «нельзя забывать, что мы являемся соседями, и как показывает история, разделительные линии на континенте ни к чему хорошему не приводят. Россия конечно же заинтересована в поддержании добрососедских конструктивных отношений с европейскими государствами, но все зависит от встречной готовности партнеров к установлению и развитию равноправного и уважительного сотрудничества».
Ранее в Конгрессе США призвали отказаться от попыток нормализации отношений с Россией.
В Кремле назвали темы будущих переговоров Путина и Байдена
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Украина и НАТО станут темами переговоров во время онлайн-встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
Об этом сообщает РИА «Новости». Ранее Песков сообщил, что контакты Путина и Байдена могут состояться до конца текущего года.
Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита России и США в Москве также назвали подтверждение формулы, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.
Путин заявил о повышении МРОТ в 2022 году
В 2022 году вместе с индексацией прожиточного минимума должен вырасти и минимальный размер оплаты, примерно на 8,6%, до 13 890 рублей, заявил президент России Владимир Путин.
«Одновременно с индексацией размера прожиточного минимума должен вырасти и МРОТ. В будущем году также на 8,6%, примерно на 1100 рублей, в итоге МРОТ в следующем году составит 13 890 рублей в месяц», – приводит РИА «Новости» слова Путина.
Ранее Кабинет министров внес в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2022 года на 825 рублей – до 13 617 рублей.
Москва оценила реакцию США на испытание Россией противоспутниковой системы
Москва сожалеет о реакции США на испытание Россией противоспутниковый системы, учитывая, что Вашингтон сам создает риски в космосе, прозвучавшие обвинения являются попыткой давления, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова заявила в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», что Россия провела испытания и успешно уничтожила недействующий спутник «Целина-Д» в соответствии со своими международными обязательствами, в частности по Договору о космосе 1967 года.
Действия России «не были направлены против кого-либо и с учетом времени испытания и параметров орбиты образовавшиеся фрагменты не представляли и не создавали ни для кого никаких угроз».
«Мы с сожалением наблюдали за всем тем, что происходило в США, и напоминали нашим американским партнерам, что именно Вашингтон – и не сейчас, а еще с 1950-х годов – проводит четкий курс на использование космического пространства для проведения боевых действий», – добавила она.
Захарова отметила, что «очередные обвинения» сделаны, на ее взгляд, «для сохранения возможности давления на нашу страну, будем их дезавуировать».
Напомним, министр обороны Сергей Шойгу во время рабочей поездки в войска Западного военного округа в Воронежской области подтвердил успешное испытание противоспутниковой системы, которая «ювелирно» поразила старый спутник.
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что испытание Россией противоспутниковой системы подрывает международную стабильность.
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В Дании заявили о «помощи» Байдена России в доминировании над Европой
Решение президента США Джо Байдена не препятствовать запуску российского газопровода «Северный поток – 2» кардинально изменило баланс сил в Европе в пользу Москвы, пишет профессор истории Хенрик Йенсон в колонке для датской газеты Jyllands-Posten.
Йенсон обвинил Россию в якобы организации миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии, и подчеркнул, что Евросоюз (ЕС) не в состоянии справиться с этим вызовом, хотя несколько лет назад он якобы «мог говорить с Россией с позиции силы», передает РИА «Новости».
«Сегодня все наоборот. Что-то очень важное произошло, когда Джо Байден этим летом дал зеленый свет путинскому газопроводу «Северный поток – 2». И не только для стран, через которые он проходит», – отмечает историк.
По его мнению, Европа слабеет не только как геополитический игрок, который не может найти эффективную стратегию в условиях миграционного кризиса, но и в культурном и интеллектуальном плане.
Так, в ведущих европейских странах есть мощные группы, которые считают собственную цивилизацию «глобально вредной» и рассматривают западную историю как историю угнетения, тогда как «культурное разбавление», вызванное увеличившимся потоком беженцев, не вызывает у них опасений. Из-за влияния этого течения европейские руководители не способны ясно видеть и принимать реалистичные решения о безопасности ЕС.
Ранее в Польше предложили разделить «Северный поток – 2».
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Грызлов объяснил указ Путина по Донбассу
Указ президента России Владимира Путина об оказании гуманитарной поддержки самопровозглашенным ДНР и ЛНР является вынужденным ответом Москвы на действия Киева, заявил полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов.
«Указ президента России является вынужденным ответом на действия Киева, которые направлены на эскалацию конфликта и фактически подпадают под Конвенцию ООН «О предотвращении проявлений геноцида». Необходимо, чтобы украинские власти начали выполнять взятые обязательства по урегулированию и нести ответственность за свои агрессивные действия. Целенаправленная эскалация конфликта Украиной - это тупик, из которого нет выхода», – цитирует его слова РИА «Новости».
В понедельник Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению Донецкой и Луганской народных республик, а также поручил допустить к участию в госзакупках произведенные в ДНР и ЛНР товары наравне с товарами российского происхождения.
Ранее президент Владимир Путин отметил, что Россия никогда не согласится с утверждениями о том, что является стороной конфликта на Украине, назвав алармистскими сообщения о том, что Москва якобы готовит «военное вторжение на Украину».
На минувшей неделе украинские силовики расширили географию артобстрелов республик Донбасса, используя запрещенное минскими договоренностями тяжелое вооружение. В конце октября Москва не исключила дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за сознательного нарушения украинскими силовиками мер по прекращению огня, на Украине заявили о неизбежности войны в Донбассе, а глава ДНР Денис Пушилин обвинил Киев в подготовке к «войне или серьезной провокации». После этого США предупредили ЕС, Германию, Францию и Британию об угрозе эскалации конфликта в Донбассе.
В Раде предупреждали о возможности уничтожения Украины в случае агрессии Киева в Донбассе. В апреле замглавы администрации президента Дмитрий Козак говорил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе.
Путин заявил о проработке в правительстве индексации пенсий
Правительство в скором времени намерено вернуться к конкретным параметрам индексации пенсий, заявил президент Владимир Путин на совещании по социальным вопросам.
«Предложения по конкретным параметрам индексации пенсий сейчас прорабатываются и в правительстве, и в администрации [президента], и депутаты над этим думают. Вернемся к ним в ближайшее время, посмотрим на то, как сложатся макроэкономические показатели», – цитирует Путина ТАСС.
В октябре министр финансов Антон Силуанов отмечал, что приоритетом для правительства является поддержка пенсионеров, которые не имеют дополнительных источников доходов.