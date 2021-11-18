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Путин рассказал о пострадавших детях на белорусско-польской границе
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Президент России Владимир Путин, говоря о миграционном кризисе на границах Белоруссии и Польши, отметил, что жалко находящихся там детей.
«Давайте посмотрим, как польские силовики ведут себя сегодня на границе. Ну не знаю, все же видите интернет, смотрите и телевидение. Первое, что приходит в голову: ну детей жалко просто, ну маленькие дети там. Нет, поливают туда водой и слезоточивым газом, гранаты бросают туда. Ночью вдоль границы вертолеты летают, сирены включают», – сказал Путин на расширенном заседании коллегии МИД России, сообщает РИА «Новости».
Ранее еще один стихийный лагерь появился на белорусско-польской границе, его организовала группа мигрантов, которые перемещаются вдоль границы.
На границе Польши и Белоруссии с прошлой недели собрались тысячи мигрантов, которые хотят попасть в Европу. Накануне была предпринята попытка прорваться на территорию Польши, но беженцы встретили сопротивление. Польские пограничники применяли спецсредства.
Минск обвинили в создании миграционного кризиса. Белоруссия обвинения отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.
Немецкие СМИ раскрыли требования Лукашенко на переговорах с Меркель
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Издание BILD подробно сообщило о содержании 50-минутного разговора и.о. канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Темой беседы стала ситуация на польско-белорусской границе.
«То, чего хотел белорусский лидер – признания президентом, чтобы больше не было пренебрежительного «господин Лукашенко»», – сообщает «Рамблер» со ссылкой на BILD.
Также Лукашенко потребовал отменить санкции ЕС против Белоруссии, которые ввели после выборов в 2020 году и из-за принудительной посадки самолета Ryanair.
Возвращаясь к главной теме беседы, Лукашенко попросил выделить средства на строительство пунктов приема для беженцев, так как есть опасения, что еще большая волна мигрантов из Афганистана отправится в Европу через Белоруссию. Глава республики потребовал «забрать половину мигрантов, ранее въехавших в Белоруссию».
Меркель пообещала обсудить предложения, высказанные Лукашенко, с членами ЕС. Так, Меркель отметила, что готова обсуждать урегулирование ситуации на границе, если Лукашенко будет гарантировать отправку мигрантов в свои страны.
Ранее сообщалось, что Ангела Меркель не исключила финансовой помощи для строительства приютов для беженцев. Но не сообщалось, кто получит эти средства, а также о месте строительства приютов.
С прошлой недели на границе между Польшей и Белоруссией находятся около 2 тыс. мигрантов. Беженцы накануне предприняли попытку штурма, чтобы попасть на территорию Польши, но встретили сопротивление. Польские пограничники применяли спецсредства.
Ранее Латвия, Литва и Польша сообщали об участившихся случаях задержания мигрантов, прибывающих из Белоруссии. Минск обвинили в создании миграционного кризиса. Президент Александр Лукашенко заявлял, что сил и средств сдерживать поток мигрантов, стремящихся в ЕС, у Минска нет из-за санкций.
Захарова оценила итальянскую статью «Тиски Путина сжимают Европу»
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «восхитительной чушью» статью в итальянской прессе «Танки и мигранты: тиски Путина сжимают Европу».
Статья была опубликована главным редактором La Repubblica Маурицио Молинари. Захарова заявила, что «такой восхитительной чуши давно не видела». «Понимаю, почему никто из ваших подчиненных материал не подписал и эту позорную миссию взяли на себя лично вы. Никто из уважающих себя журналистов не захотел бы, чтобы под заголовком «Танки и мигранты: тиски Путина сжимают Европу» стояло его имя», – заявила она в Telegram, обращаясь к Молинари.
По ее словам, оценивая ситуацию на границе России и Украины, Молинари ориентируется на «американские фобии», не занимаясь «фактчекингом», поэтому и пишет о «создании базы с бронетехникой и артиллерией в Ельне». Захарова пояснила, что «никакой базы нет», в России «вообще нет военных баз», а «происходит дислокация подразделений российских вооруженных сил на своей национальной территории», что «является сугубо нашим суверенным правом, не нарушает требований международных обязательств и относится, как любят говорить в том числе в НАТО, к «рутинной деятельности». Кроме того, Ельня находится на расстоянии 260 км от границы, передает ТАСС.
Также Захарова прокомментировала заявление Молинари о поражении «кандидата России» на выборах президента в 2014 году: «В 2014 году, господин Молинари, Виктор Янукович не баллотировался. Он покинул Украину, потому что, останься он там, его бы убили украинские радикалы, которые расстреливали, подрывали, избивали до смерти и сжигали сотни своих сограждан». Она также подчеркнула, что Янукович был кандидатом от юго-восточных регионов Украины, а не от России, и он выиграл выборы в 2010 году при широкой поддержке населения.
Оценивая заявления Молинари о якобы создаваемой Россией кризисной ситуации с мигрантами на границе Белоруссии с ЕС, Захарова указала, что Италия в 2021 году пустила через свою территорию в ЕС почти 60 тыс. «нелегалов из Африки». Она посоветовала поискать «реальные причины миграционного кризиса» в «старых заявлениях лидеров антииракской, антиливийской коалиций, глав государств и правительств тех стран, которые стимулировали «арабскую весну» и 20 лет неизвестно чем занимались в Афганистане».
Также Захарова подчеркнула, что Москва ни разу в истории не подвела и не обманула Рим относительно поставок газа. «Лично вам, господин Молинари, не нравится российский газ? Отлично. У меня есть прекрасная идея: Маурицио, топите свой дом газетой La Repubblica в знак протеста», – заявила Захарова. Она предложила La Repubblica напечатать «одно предложение правды: «Надежнее, чем Россия, поставщика газа для Европы сейчас просто нет».
«Уважайте вашу аудиторию. Итальянцы не заслуживают такой наглой лжи», – заявила она.
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с украинским коллегой заявил, что Соединенные Штаты обеспокоены якобы наблюдающейся, по мнению Вашингтона, необычной военной активностью России «рядом с Украиной» и опасаются попытки Москвы «заново сделать то, что она предприняла в 2014 году». В Кремле указывали, что Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым.
Путин: Кризис на Украине далек от разрешения
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Президент России Владимир Путин на коллегии МИД России заявил, что кризис на Украине далек от разрешения, Германия и Франция не оспаривают значение Минских соглашений, но на деле потакают курсу Киева на демонтаж, это заводит переговоры в тупик.
Об этом сообщает РИА «Новости».
«Нельзя забывать, что Минские соглашения приняли форму международного права, принято соответствующее решение Совета безопасности ООН. Но на деле, к сожалению, потакает курсу сегодняшнего киевского руководства на их демонтаж. Что заводит переговоры и саморегулирование в тупик. Тем не менее посреднические усилия в контактной группе и «нормандском» формате важно продолжать, поскольку других механизмов воздействия по внутриукраинскому урегулированию не существует. Как нет альтернативы по выполнению самих минских договоренностей в полном объеме», – добавил Путин.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ДНР, ЛНР, а также Россия как участник нормандского формата и переговоров в Контактной группе оказались единственными, кто готов выполнять Минские соглашения.
Полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов обвинил Киев в нагнетании напряженности в Донбассе с целью отвлечь внимание украинцев от разразившегося в стране энергетического кризиса. В конце октября Москва не исключила дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за сознательного нарушения украинскими силовиками мер по прекращению огня.
Захват Киевом «вагнеровцев» сорвался из-за прекращения огня в Донбассе
В расследовании признанных в России иноагентами изданий Insider и Bellingcat сообщается, что президент Украины Владимир Зеленский лично одобрил операцию против россиян, которых называют бойцами ЧВК Вагнера. Однако операцию пришлось перенести, что привело к ее срыву.
Утверждается, что главному управлению разведки министерства обороны Украины требовалась помощь Службы безопасности Украины, для чего следовало получить одобрение офиса президента страны. Кроме того, участие офиса было необходимо из-за возможного политического резонанса, передает РИА «Новости».
15 июня 2020 года Зеленского проинформировали о планируемой спецоперации, президент «в целом одобрил» ее и «попросил подготовить подробный план», который был утвержден 1 июля 2020 года. После этого ГУР и СБУ регулярно проводили брифинги для Зеленского.
23 июля 2020 года ему должны были представить финальный доклад, но офис президента попросил отложить операцию на неделю, так как были достигнуты «соглашения о прекращении огня» в Донбассе, которое вступало в силу 27 июля (спецоперацию хотели провести 25 июля).
Позже руководителю офиса президента сообщили, что план еще выполняется, но с пятидневной задержкой, «которая по крайней мере позволит вступить в силу мирному соглашению». Однако белорусские власти сообщили 29 июля 2020 года о задержании 33 российских граждан.
Напомним, опубликовано расследование о планах Украины по задержанию «вагнеровцев». В нем сообщается, что Украина намеревалась принудительно посадить в Борисполе самолет с «вагнеровцами», однако операция провалилась. В прошлом году украинские СМИ сообщали, что поездка 33 россиян, которых назвали «боевиками ЧВК Вагнера», была частью спецоперации СБУ и ГУР Минобороны Украины, которая провалилась из-за утечки информации.
Мигранты создали еще один лагерь на границе между Белоруссией и Польшей
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Еще один стихийный лагерь появился на белорусско-польской границе, его организовала группа мигрантов, которые перемещаются вдоль границы, сообщает пограничная стража Польши.
«На белорусской стороне возле пограничного перехода «Брузги» кочует группа иностранцев. Это новый лагерь», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
Старый лагерь по-прежнему многолюден, в общей сложности в этой части границы продолжают кочевать около тысячи беженцев. Часть людей забрали белорусские службы.
На видеозаписи, опубликованной польскими пограничниками, можно увидеть, что новый лагерь появился на белорусской стороне возле заграждения из колючей проволоки. В лагере установлены палатки, горят костры, видно перемещающихся людей.
На границе Польши и Белоруссии с прошлой недели собрались тысячи мигрантов, которые хотят попасть в Европу. Накануне была предпринята попытка прорваться на территорию Польши, но беженцы встретили сопротивление. Польские пограничники применяли спецсредства.
Минск обвинили в создании миграционного кризиса. Белоруссия обвинения отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.
Семью из пяти нелегалов госпитализировали после штурма границы Польши
Семью из пятерых нелегалов, штурмовавших польскую границу минувшим вечером, пришлось госпитализировать, сообщила официальный представитель пограничной стражи Польши Анна Михальская.
«Около 21.00 (23.00 мск) имела место самая крупная попытка силового пересечения границы. С белорусской стороны собралась группа из около 500 человек. Двумстам удалось пройти в Польшу на несколько десятков метров, их сдержали пограничники с помощью солдат и полиции», – передает РИА «Новости» слова Михальской.
«В результате этого события пять иностранцев попали в больницу. Это семья – женщина, мужчина и трое детей в возрасте 9, 8 и 7 лет. Они в хорошем состоянии. Только женщина жалуется на боль в животе. Проводится диагностика. У детей мелкие царапины», – добавила она.
В четверг Минздрав Белоруссии сообщил, что за сутки на границе с Польшей к специалистам скорой медицинской помощи обратились девять мигрантов, двое из них госпитализированы.
Ранее представитель гродненского погранотряда Надежда Масевич сообщила, что ближневосточные мигранты жалуются белорусским медикам на кашель и чихание.
Напомним, в субботу президент Владимир Путин в эфире канала «Россия 24» заявил, что детей, находящихся на границе Белоруссии и Польши, очень жалко, там ночью минусовая температура.
Путин назвал «поверхностным» отношение НАТО к «красным линиям» России
Действия Североатлантического альянса в Черном море выходят за определенные рамки, заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МИД России.
«Что касается Черного моря, то последнее это вообще выходит за определенные рамки. На расстоянии 20 километров от нашей государственной границы летают стратегические бомбардировщики. Они, как известно, несут очень серьезное оружие», – заявил глава государства.
Российская сторона регулярно высказывает озабоченность по этому поводу, говорит о красных линиях, но понимает, что партнеры «своеобразны».
«Как бы сказать помягче, поверхностно очень относятся к нашим предостережениям и разговорам о красных линиях», – заключил Путин.
Ранее командование Шестым флотом ВМС США объявило о завершении морских операций, проводившихся совместно с силами НАТО в акваториях Средиземного и Черного морей.
Ранее корабли Шестого флота ВМС США – флагман Mount Whitney и эсминец Porter – в рамках пребывания в Черном море заходили для совместных учений с грузинскими коллегами в порт Батуми. Российские военные следили за их действиями.
Военный эксперт Алексей Леонков, комментируя газете ВЗГЛЯД активизацию ВМС США в Черном море, заявил, что «американцы собрали группировку кораблей для провокаций», однако «с военной точки зрения использование этих кораблей и авиации против России равнозначно самоубийству». Вместе с тем военный эксперт Виктор Мураховский заявил, что «беспрецедентные учения Запада в Черном море – это подготовка комплексной операции против России с участием Украины».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем Россия может ответить на «кулак Пентагона» в Черном море.
Путин поручил МИД упростить прием соотечественников в гражданство РФ
Президент России Владимир Путин на коллегии МИД России заявил, что в задачи российского МИД входят вопросы упрощения процедур приема соотечественников в российское гражданство.
«Да, вопрос на стыке нескольких министерств, но и МИД должен им заниматься, чтобы наметить наиболее оптимальные пути реализации созидательного потенциала многомиллионного русского мира», – отметил президент.
Выступление транслирует RT, отрывок опубликован в Telegram-канале «Пул №3».
Ранее Путин в своем выступлении заявил, что действия Североатлантического альянса в Черном море выходят за определенные рамки.
Во Франции отказались от продаж каноэ из-за плывущих через Ла-Манш мигрантов
Спортивные магазины «Декатлон» на севере Франции решили перестать продавать каноэ, так как мигранты постоянно пытаются добраться на них до Британии.
Сеть магазинов объявила о прекращении продажи после того, как свыше 1 тыс. беженцев на лодках пересекли Ла-Манш, передает RT в своем Telegram-канале со ссылкой на Guardian.
Отмечается, что это рекордный показатель за последнее время. Прошлый рекорд поставили также в ноябре 2021 года, тогда в Британию нелегально попали 853 человека через пролив.
Путин: ЕС отталкивает Россию санкциями
С сожалением приходится констатировать, что возможности для сотрудничества со странами Евросоюза сужаются, ЕС отталкивает Россию санкциями и голословными обвинениями, заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии МИД России.
«Говоря о европейских делах, приходится с сожалением констатировать, что возможности для сотрудничества сужаются, хотя Европейский союз по-прежнему остается нашим ведущим торгово-экономическим партнером. Имевшее место ранее достаточно плодотворное взаимодействие по линии России и ЕС на нынешнем этапе испытывает серьезные трудности. Евросоюз продолжает отталкивать нас санкциями, недружественными действиями и голословными обвинениями, игнорируя очевидную пользу от взаимодействия в политике, экономике и гуманитарной сфере», – цитирует его РИА «Новости».
По словам Путина, «нельзя забывать, что мы являемся соседями, и как показывает история, разделительные линии на континенте ни к чему хорошему не приводят. Россия конечно же заинтересована в поддержании добрососедских конструктивных отношений с европейскими государствами, но все зависит от встречной готовности партнеров к установлению и развитию равноправного и уважительного сотрудничества».
Ранее в Конгрессе США призвали отказаться от попыток нормализации отношений с Россией.
Отказ Москвы от мигрантов на стройках назвали невозможным
Ничего плохого в отказе Москвы от труда мигрантов на стройках нет, однако подобное решение в условиях пандемии вряд ли возможно, считает руководитель московского бюро Международной организации по миграции – Агентства ООН по миграции Абдусаттор Эсоев.
В среду мэр Москвы Сергей Собянин поручил уменьшить число мигрантов на стройках программы реновации в столице. По его словам, необходимо активнее привлекать россиян из ближайших регионов, повышать заработную плату, а также создавать достойные условия труда. Руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов заявлял, что отказ от мигрантов должен быть поэтапным.
«Это право каждой страны, с точки зрения нашей организации, – принимать такое решение. Но реально ли принимать такие меры на сегодняшний день – пандемия показала, что строительная отрасль пострадала», – передает РИА «Новости» слова Эсоева.
Он также сомневается, что сейчас получится заменить мигрантов, являющихся на стройках разнорабочими, на жителей регионов России: «Не думаю, что это возможно».
В то же время Эсоев отметил, что если мигранты не смогут найти работу в Москве, они попробуют найти другие рынки труда. «Основная масса приезжает у нас из Центральной Азии, сейчас другие рынки, насколько нам известно, открываются для этих граждан – Корея, Турция, ОАЭ. Ничего плохого здесь не видим», – сказал он.
Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что власти Москвы подготовят план по восполнению нехватки рабочих на стройках без привлечения мигрантов.
В Дании заявили о «помощи» Байдена России в доминировании над Европой
Решение президента США Джо Байдена не препятствовать запуску российского газопровода «Северный поток – 2» кардинально изменило баланс сил в Европе в пользу Москвы, пишет профессор истории Хенрик Йенсон в колонке для датской газеты Jyllands-Posten.
Йенсон обвинил Россию в якобы организации миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии, и подчеркнул, что Евросоюз (ЕС) не в состоянии справиться с этим вызовом, хотя несколько лет назад он якобы «мог говорить с Россией с позиции силы», передает РИА «Новости».
«Сегодня все наоборот. Что-то очень важное произошло, когда Джо Байден этим летом дал зеленый свет путинскому газопроводу «Северный поток – 2». И не только для стран, через которые он проходит», – отмечает историк.
По его мнению, Европа слабеет не только как геополитический игрок, который не может найти эффективную стратегию в условиях миграционного кризиса, но и в культурном и интеллектуальном плане.
Так, в ведущих европейских странах есть мощные группы, которые считают собственную цивилизацию «глобально вредной» и рассматривают западную историю как историю угнетения, тогда как «культурное разбавление», вызванное увеличившимся потоком беженцев, не вызывает у них опасений. Из-за влияния этого течения европейские руководители не способны ясно видеть и принимать реалистичные решения о безопасности ЕС.
Ранее в Польше предложили разделить «Северный поток – 2».
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Грызлов объяснил указ Путина по Донбассу
Указ президента России Владимира Путина об оказании гуманитарной поддержки самопровозглашенным ДНР и ЛНР является вынужденным ответом Москвы на действия Киева, заявил полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов.
«Указ президента России является вынужденным ответом на действия Киева, которые направлены на эскалацию конфликта и фактически подпадают под Конвенцию ООН «О предотвращении проявлений геноцида». Необходимо, чтобы украинские власти начали выполнять взятые обязательства по урегулированию и нести ответственность за свои агрессивные действия. Целенаправленная эскалация конфликта Украиной - это тупик, из которого нет выхода», – цитирует его слова РИА «Новости».
В понедельник Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению Донецкой и Луганской народных республик, а также поручил допустить к участию в госзакупках произведенные в ДНР и ЛНР товары наравне с товарами российского происхождения.
Ранее президент Владимир Путин отметил, что Россия никогда не согласится с утверждениями о том, что является стороной конфликта на Украине, назвав алармистскими сообщения о том, что Москва якобы готовит «военное вторжение на Украину».
На минувшей неделе украинские силовики расширили географию артобстрелов республик Донбасса, используя запрещенное минскими договоренностями тяжелое вооружение. В конце октября Москва не исключила дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за сознательного нарушения украинскими силовиками мер по прекращению огня, на Украине заявили о неизбежности войны в Донбассе, а глава ДНР Денис Пушилин обвинил Киев в подготовке к «войне или серьезной провокации». После этого США предупредили ЕС, Германию, Францию и Британию об угрозе эскалации конфликта в Донбассе.
В Раде предупреждали о возможности уничтожения Украины в случае агрессии Киева в Донбассе. В апреле замглавы администрации президента Дмитрий Козак говорил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе.
Лукашенко предложил ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для беженцев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для двух тыс. беженцев, сообщила пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт.
«Европейский союз создает гуманитарный коридор для двух тыс. беженцев, которые находятся в лагере. Мы берем на себя обязательство содействовать, насколько это возможно и при их желании, остальным пяти тыс. вернуться на родину. И Ангела Меркель, согласно договоренностям, будет вести переговоры с ЕС, в том числе по организации гуманитарного коридора в Германию», – рассказала она о ходе разговора с и. о. канцлера ФРГ Ангелой Меркель, сообщает ТАСС.
Эйсмонт отметила, что Минск «выполняет свои обещания, притом, что со стороны Евросоюза пока не выполнено ни одного обязательства».
«Более того, Евросоюз пока даже не приступил к переговорам на уровне экспертов, о чем договорились президент Беларуси и канцлер Германии во время второго разговора», – отметила она.
Между тем стало известно, что мигранты создали еще один лагерь на границе между Белоруссией и Польшей. Кроме того, у одного из мигрантов выявили коронавирус.
С границы Белоруссии и Польши госпитализировали двух мигрантов
Минздрав Белоруссии сообщил, что за сутки на границе с Польшей к специалистам скорой медицинской помощи обратились девять мигрантов, двое из них госпитализированы.
«Всего за прошедшие сутки к дежурным на белорусско-польской границе специалистам скорой помощи обратились девять пациентов. Из них госпитализированы двое», – передает РИА «Новости» сообщение министерства.
Уточняется, что еще 28 человек подходили за консультацией к дежурной бригаде. Всем им были даны рекомендации по вопросам здоровья.
Ранее представитель гродненского погранотряда Надежда Масевич сообщила, что ближневосточные мигранты жалуются белорусским медикам на кашель и чихание.
Напомним, в субботу президент Владимир Путин в эфире канала «Россия 24» заявил, что детей, находящихся на границе Белоруссии и Польши, очень жалко, там ночью минусовая температура.
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