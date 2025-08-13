Канадец с Сахалина передал внедорожник бойцам СВО

Tекст: Алексей Дегтярев

Хамби живет на Сахалине 17 лет, он передал внедорожник Mitsubishi Pajero Mini для нужд бойцов спецоперации, сказал Марков РИА «Новости».

По словам собеседника, к поступку Хамби подтолкнуло желание внести вклад в победу России, а сам автомобиль стал символом доверия и солидарности.

Подаренный автомобиль ранее был проверен временем, он прошел тысячи километров по бездорожью острова.

Хамби отметил, что внедорожник был его первой машиной в России и позволил ему познакомиться с Сахалином. Он выразил надежду, что автомобиль будет полезен на передовой.

Автомобиль уже готовят для фронта: проводится техническая проверка, усиливается защита и адаптация для военных задач. В ближайшее время внедорожник вместе с другими 11 единицами техники отправится в зону СВО.

Ранее помогавший ВС России из тыла ВСУ американец Дэниэл Мартиндейл получил российский паспорт.

Также сообщалось, что американец Дерек Хаффман мог подписать контракт с Минобороны для участия в СВО. В Кремле указывали, что это могло быть лишь его добровольное решение.