Политолог оценил открытие представительства Тайваня в Литве

«Вильнюс, открывая представительство Тайваня, решился-таки пройти до конца путь подопытного, на примере которого соседи увидят, «что бывает, если», – прокомментировал главный редактор журнала Eurasia.Expert, эксперт Международного клуба «Валдай» Вячеслав Сутырин начало работы представительства Тайваня в Литве.

«Ну а что терять остается? Уже летом через Литву перестали ходить поезда из Китая, перестали продаваться литовское зерно, древесина и молочка в КНР. Впрочем, из 1,5 млрд евро товарооборота, литовский экспорт был «всего» 300 млн, поэтому, как убеждают литовские экономисты, «большого ущерба» не будет. А то, сколько потеряют за счет не оказанных логистических и прочих услуг – ну кто так далеко нынче заглядывает? Зато становятся настоящим, хрестоматийным NATO's frontline state», – написал Сутырин в своем Telegram-канале.

Сутырин указал на то, что «показательно как экономика в странах «двойной периферии» между Западом и Востоком приносится в жертву геополитике. Скоро за океаном будет написана новая порция научной литературы «как Китай использует экономические санкции в политических целях».

Ранее «Sputnik. Литва» сообщил, что представительство Тайваня в Литве начинает работу в Вильнюсе с четверга. Ожидается, что открытие представительства в Вильнюсе отметит новый курс двусторонних отношений между Тайванем и Литвой. В КНР неоднократно заявляли, что попытка Литвы добиться прорыва в тайваньском вопросе серьезно нарушает политическое обязательство, данное при установлении дипломатических отношений с Пекином, и ставит под угрозу суверенитет и территориальную целостность Китая. В Пекине подчеркивали, что ответственность за ухудшение китайско-литовских отношений полностью лежит на Вильнюсе.