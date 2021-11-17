В Нижнем Новгороде выпустили ролик о Золушке, не попавшей на бал без QR-кода

Кукольный ролик о Золушке, которая не смогла попасть на бал из-за отсутствия QR-кода, выпустили в Нижнем Новгороде, сообщили в Центре управления регионом.

В ролике Золушка говорит фее, что хочет поехать на бал, крестная же в ответ дает ей карету, кучера, платье и туфельки. Но Золушка грустно отмечает, что у нее нет QR-кода, поэтому она весь вечер будет чистить дома картошку.

В ЦУР Нижегородской области заявили, что сейчас много информации о вакцинации, люди сообщения пропускают и не воспринимают, хотя тема все же актуальная. Поэтому было решено выпустить необычный ролик, который привлек бы внимание.

«Нам хотелось, чтобы это были не официальные сухие призывы сделать прививку, а что-то доброе и трогательное. Минздрав поддержал нашу идею. И мы очень благодарны театру кукол, что они нас также поддержали и воплотили ее в жизнь», – цитирует руководителя Центра управления регионом (ЦУР) Нижегородской области Алексея Ушакова РИА «Новости».

Он сообщил, что роликом про Золушку не ограничатся, далее выйдут видео с другими персонажами известных сказок, которые будут публиковать в официальных пабликах Центра управления регионом Нижегородской области раз в неделю.

Помогали в записи ролика артисты нижегородского кукольного театра. Героями следующих выпусков станут персонажи спектаклей «Иван Царевич и Серый волк» и «Малыш и Карлсон».