Эстония озвучила требования Лукашенко для решения миграционного кризиса

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17 ноября, среда  |  Последнее обновление — 15:09  |  vz.ru
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Новое препятствие для «Северного потока – 2» может обернуться удачей

Европа сама себя загоняет в газовую ловушку Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
Остановка немецким регулятором сертификации «Северного потока – 2» породила конспирологические версии о причинах случившегося. Однако предположения, что это ответ Германии за миграционный кризис и угрозу Белоруссии перекрыть газовый вентиль, явно далеки от реальности. Что же на самом деле заставило Берлин задержать запуск российского газопровода? И каков положительный момент в этой истории для Газпрома? Подробности...
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Донбасс станет почти российским регионом

Киев добивался затягивания экономической удавки на шее Донбасса. Москва разрушила этот план Александр Кряжев/РИА «Новости»
Владимир Путин подписал указ, которого жители ДНР и ЛНР ждали несколько лет. Россия в полной мере открыла свои рынки для производимых в Донбассе товаров, что поможет ему обратить вспять хозяйственную деградацию и отток населения. На наших глазах рушится стратегический план Украины по возвращению мятежного региона. Плохо лишь то, что отреагировать в Киеве могут радикально – вплоть до начала новой войны. Подробности...
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Кто станет первым покупателем нового российского истребителя

Checkmate активно предлагается иностранным заказчикам REUTERS/Imad Creidi
Судя по целому ряду намеков и оговорок, перспективный российский истребитель Су-75 (Checkmate) создается прежде всего для продажи на Ближний Восток. О какой именно стране-покупателе может идти речь, какими возможностями заманивают заказчика российские производители – и окажется ли данная машина на вооружении отечественных ВВС? Подробности...
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Чем Россия готова помочь Армении в новом обострении с Азербайджаном

Азербайджан и Армения никак не могут разглядеть границу между собой, что приводит к перестрелкам mil.am
Ереван обратился к Москве с призывом защитить территориальную целостность Армении. В Ереване утверждают, что колонны азербайджанской бронетехники вторглись на территорию страны. Вспыхнул бой, появились убитые, пленные. По договору 1997 года Россия действительно согласилась защищать Армению. Настал ли момент для выполнения обязательств? Подробности...
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Стычка в Новой Москве требует показательного процесса

На допросе нападавшие уже успели высказать две противоречащие друг другу версии произошедшего СК РФ
Задержанные по делу о драке в Новых Ватутинках оказались уроженцами Закавказья. Нападение на отца с маленьким сыном вызвало серьезный резонанс. Возбужденное по статье «Хулиганство» дело переквалифицировали на «Покушение на убийство». Местные жители заговорили о создании народных дружин. Почему стычка получила такую огласку и должны ли жители сами пытаться решить проблему безопасности? Подробности...
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Треть рабочей жизни мы отдыхаем

Максим Кононенко
Максим Кононенко, сетевой публицист
Как вы думаете, сколько у русского человека в году выходных и праздничных дней? Я специально провел эксперимент, опросив об этом своих домашних. Ну, месяц – сказали они. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария

Лукашенко крутит перед российским носом крымской морковкой

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Было бы замечательно, если бы Лукашенко наконец признал территориальную целостность своего партнера по Союзному государству, а также публично открестился бы от политики так называемой многовекторности. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

Русскому человеку нужны самость и грихастха

Михаил Мошкин
Михаил Мошкин, журналист
Русский человек может пожалеть и марсианского пролетария, и гренадского мужика, и несчастного носителя одного из 154 гендеров. Но для этого надо самим найти то, что немцы называют Selbst. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария
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Путин приблизил Донбасс к России

Армения просит у России военной помощи

Глава Госдепа сходит с ума

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В Москве прошел десятый бал дебютанток Tatler

Накануне в Москве в Доме Пашкова состоялся юбилейный Бал дебютанток Tatler. Очередное крещение юных героинь светской хроники стало первым после начала пандемии. Кроме того, Ариан Романовский впервые принимал Бал в качестве главреда Tatler. Важное светское событие не смогли пропустить Евгений Цыганов, Филипп Киркоров, Настя Ивлеева, Яна Рудковская, Полина Гагарина и другие звезды
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Мигранты атаковали границу Польши с Белоруссией

Польшу атаковали мигранты из стран Ближнего Востока. Была предпринята попытка силового перехода белорусско-польской границы. Иностранцы пытались разрушить проволочное ограждение, а польские полицейские применили против них слезоточивый газ
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Москву накрыл «туман-долгожитель»

В Москве объявлен «желтый» уровень опасности из-за сильного тумана. Более 200 авиарейсов задержаны или отменены в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. ГИБДД рекомендует автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам обозначать себя светоотражающими элементами на одежде
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Новое препятствие для «Северного потока – 2» может обернуться удачей

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    Эстония озвучила требования Лукашенко для решения миграционного кризиса

    		    17 ноября 2021, 14:49
    Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
    Текст: Елена Мирошниченко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал Евросоюзу остановить миграционный кризис в обмен на официальное признание его в качестве президента республики, заявила глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс.

    «Он хочет, чтобы санкции были отменены, чтобы его признали главой государства, чтобы он мог продолжать [руководить страной]», – приводит ее слова ТАСС со ссылкой на эстонский портал Э-эр-эр.

    Ранее генштаб Белоруссии обвинил польских силовиков в применении к мигрантам спецсредств с токсичными химикатами. Во вторник Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии расценил действия польских силовиков на белорусско-польской границе как попытку прямой агрессии в отношении республики.

    До этого отмечалось, что польские силовики применили против мигрантов слезоточивый газ после того, как мигранты принялись ломать заграждения. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что беженцам на белорусско-польской границе пытаются передать оружие.

    Вместе с тем, Белоруссия заявила о возросшем числе пострадавших мигрантов. Белорусские власти зарегистрировали применение польскими силовиками спецсредств против беженцев на белорусской границе, они сочли это насильственными действиями в отношении лиц, находящихся на территории другой страны.

    Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции.  


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    Минобороны Белоруссии: Можно сказать, что мы имеем комплексы «Искандер»
    		    16 ноября 2021, 16:29
    Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
    Текст: Елена Мирошниченко

    Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин в интервью Al Jazeera заявил, что хотел бы иметь у себя свои комплексы «Искандер», но при необходимости российские могут быть размещены в республике под конкретные задачи.

    «Искандер» – это очень хороший ракетный комплекс. Эта работа по поручению главы государства проводилась и проводится в военных ведомствах. На сегодняшний день мы видим, что Российская Федерация практически закончила перевооружение на данный ракетный комплекс и мы тоже хотим его у себя иметь. Хотя можно сказать, что мы его уже имеем. Не выдам вам я сильно военную тайну, у нас есть региональная группировка войск, в состав которой также входит этот ракетный комплекс, который, если понадобится и если будет необходимость, прибудет на нашу территорию и будет с нами выполнять задачи», – приводит его слова РИА «Новости».

    Ранее Хренин заявил, что Минск пока не считает нужным размещать российские военные базы в Белоруссии, несмотря на активизацию НАТО на западной границе.

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    Варшава обвинила белорусских офицеров в нападении на польскую границу

    17 ноября 2021, 00:59

    Текст: Антон Антонов

    Офицеры белорусских служб участвовали не только в планировании, но и в самой атаке мигрантов на границу Польши, заявил главный комендант польской полиции Ярослав Шимчик.

    Шимчик заявил, что «офицеры белорусских служб принимали активное участие как в планировании, так и в самой операции». Он указал, что у мигрантов были шумовые гранаты и слезоточивый газ. По словам коменданта, «не случайно на границе сначала появляются дети, а потом исчезают», это «подготовленная и хорошо спланированная акция», передает ТАСС со ссылкой на Polsat.

    Он полагает, что люди, которые «бросали камни», были «хорошо обучены и имеют опыт в различных столкновениях», прошли «подготовку в Белоруссии, но среди самых агрессивных людей были офицеры белорусских служб». По словам Шимчика, многие нападавшие были в масках, что делает их идентификацию невозможной.

    Прокуратура Польши начала расследование по факту нападения на сотрудников полиции во время атаки мигрантов на польско-белорусской границе. В результате атаки пострадали 12 человек, в том числе девять полицейских. Их ранения – это результат попадания по полицейским камнями. Как заявил Шимчик, в результате удара таким тяжелым предметом человек может умереть. Поскольку из-за расстояния распыление газа не дало никакого эффекта, польские силовики решили использовать в ответ водометы. Польша «перебросила туда очень большие силы контртеррористических подразделений», это «офицеры, наиболее подготовленные в польской полиции для ведения боевых действий с применением огнестрельного оружия», сказал Шимчик.

    Напомним, сообщалось, что польские силовики применили против мигрантов слезоточивый газ после того, как мигранты принялись ломать заграждения. Также сообщалось о серьезном ранении польского полицейского, сдерживавшего атаку мигрантов. Польша пригрозила применить оружие на границе с Белоруссией.

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    В Белоруссии исключили размещение военной базы России

    16 ноября 2021, 16:06

    Текст: Елена Мирошниченко

    Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин в интервью Al Jazeera заявил, что Минск пока не считает нужным размещать российские военные базы в Белоруссии, несмотря на активизацию НАТО на западной границе.

    «А зачем они (базы России) нам здесь нужны? У нас есть Союзное государство, региональная группировка войск, в которую входит вся армия Вооруженных сил Республики Беларусь и часть сил и средств Российской Федерации, которых, по нашим расчетам, вполне достаточно. Если будет необходимость, Россия совсем рядышком. Они все будут на нашей территории. А размещать дополнительно какие-то авиационные и еще какие-то базы – они не нужны», – приводит его ответ на соответствующий вопрос ТАСС

    Ранее сообщалось, что минобороны России и Белоруссии усилили взаимодействие на фоне обстановки в Европе.

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    Литовский депутат: Тихановская ест за наш счет и не может сказать «добрый вечер»
    		    17 ноября 2021, 14:36
    Фото: Mika Schmidt/Global Look Press
    Текст: Наталья Ануфриева

    Член Сейма от фракции регионов Литвы Ремигиюс Жемайтайтис раскритиковал экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую, назвав ситуацию с ней унижением для страны.

    Жемайтайтис написал в Facebook, комментируя выпуск одной из местных передач, что он «не видел такого позора, чтобы Литва была так унижена», передает Sputnik «Литва».

    «(Тихановская) год живет в Литве, ест за наши деньги, (имеет) защиту за наши деньги, мы за все платим, а эта дама даже не в состоянии сказать: «Добрый вечер, Литва! Благодарна за то, что вы сделали для меня, моего народа». Когда люди, которые хотят получить вид на жительство в Литве, должны доказать, что знают литовский язык, а здесь ничего! Позор моей стране! И еще показывает по LRT! Что дальше? Может быть, изменим конституцию Литовской Республики и предложим (Тихановской) стать президентом?» – написал он.

    Политика также повеселило, что СМИ назвало Тихановскую «лидером оппозиции», потому что она не может быть «президентом», хотя глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявляет, что она является якобы «главой» Белоруссии.

    Также депутата возмущает, что один год содержания Тихановской обошелся Литве в 400 тыс. евро.

    Напомним, в августе 2020 года после президентских выборов, по итогам которых Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, по всей Белоруссии начались массовые протестные акции.

    Его соперница на выборах Тихановская заявила, что не считает Лукашенко легитимным президентом, а его вступление в должность назвала «попыткой захвата власти». Она заявила, что одержала победу на выборах.

    Тихановская уехала из республики, за границей она проводит встречи с властями иностранных государств. Так, в Чехии ее приняли как президента Белоруссии.

    Между тем в Белоруссии на нее завели дело по статье о присвоении власти.

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    ЕС призвал Белоруссию немедленно приступить к восстановлению порядка на границе

    17 ноября 2021, 05:47

    Текст: Антон Антонов

    Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель прокомментировал свои переговоры с руководителем МИД Белоруссии Владимиром Макеем.

    Боррель сообщил, что «побеседовал с министром иностранных дел Макеем по итогам обсуждения Белоруссии на Совете МИД ЕС». Он призвал Макея «к немедленным действиям по восстановлению безопасности в приграничных районах Белоруссии и Евросоюза». Также ЕС призвал Белоруссию к «урегулированию гуманитарной ситуации находящихся там людей», передает ТАСС.

    Напомним, Макей и Боррель в телефонном разговоре обсудили ситуацию, складывающуюся на границе Белоруссии и ЕС. Перед этим президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонный разговор с и. о. канцлера ФРГ Ангелой Меркель.

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    Папа Римский счел признаком возврата в прошлое возведение стен от мигрантов

    16 ноября 2021, 17:43

    Текст: Вера Басилая

    Строительство стен для сдерживания миграционных потоков является одним из признаков возврата в прошлое, заявил папа Римский Франциск.

    «В последние десятилетия история демонстрирует признаки возврата к прошлому: конфликты снова вспыхивают в разных частях мира, национализм и популизм вновь появляются на разных широтах, строительство стен и возврат мигрантов в небезопасные места выглядят как единственное решение, на которое способны правительства, чтобы управлять передвижением людей», – цитирует во вторник агентство АНСА обращение понтифика, передает ТАСС.

    Папа Римский также добавил, что за «последние 40 лет и в этой пустыне появились признаки надежды, которые позволяют нам мечтать о том, чтобы двигаться навстречу <…> большему единству».

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на истинный смысл строительства стен в Юго-Восточной Европе и раскритиковала методы борьбы Евросоюза с потоками мигрантов.

    Захарова написала в Telegram, что Литва начала строить заграждения на границе с Белоруссией из-за притока мигрантов, «на первых участках уже установлен стальной забор высотой три–четыре метра». Также Польша планирует возвести стену – «5,5 метров в высоту и оборудованную датчиками движения».

    Между тем, польские силовики применили против мигрантов слезоточивый газ после того, как беженцы принялись ломать заграждения. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что беженцам на белорусско-польской границе пытаются передать оружие.

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    Россия указала путь для урегулирования кризиса на границе ЕС и Белоруссии

    16 ноября 2021, 22:47

    Текст: Антон Антонов

    Для урегулирования критической ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе требуется диалог Брюсселя с Минском, заявила зампостпреда России при ООН Анна Евстигнеева.

    Евстигнеева на заседании СБ ООН призвала ЕС «отказаться от двойных стандартов», а также «нести ответственность за свои действия». Для «устойчивого» урегулирования ситуации, по ее словам, ЕС нужно «вступить в равноправный диалог с Минском». Москва «готова этому содействовать», если готовность продемонстрирует и сам Брюссель.

    При этом Евстигнеева отметила, что «ситуация в Белоруссии – яркий пример дестабилизирующего внешнего вмешательства», пример «применения двойных стандартов», передает РИА «Новости».

    Напомним, глава МИД Белоруссии Владимир Макей и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в телефонном разговоре обсудили ситуацию, складывающуюся на границе Белоруссии и ЕС. Перед этим президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонный разговор с и. о. канцлера ФРГ Ангелой Меркель.

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    На Украине допустили признание Крыма российским в ЕС

    17 ноября 2021, 09:28

    Текст: Наталья Ануфриева

    Россия может добиться признания Крыма со стороны Евросоюза (ЕС), снятия санкций и быстрого запуска «Северного потока – 2» на фоне миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши, считает украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

    Жданов пишет в колонке для издания «Главред», что ситуацию с беженцами якобы спровоцировала Москва, передает РИА «Новости».

    «Для (президента России Владимира) Путина миграционный кризис – это многоходовка. У него свои цели и задачи: заставить Европу сертифицировать и быстро запустить в работу «Северный поток – 2»; заставить Европу снять санкции; заставить Европу признать Крым российским; заставить НАТО надавить на Украину с тем, чтобы она выполняла «Минск» (но это маловероятно); самая интересная цель Путина – довести ситуацию до абсурда, устроить маленькую перестрелку (...), ведь это очень скомпрометирует Евросоюз. И если эта компрометация удастся, Путин сможет выдвигать любые требования», – пишет он.

    Однако эти «планы» вряд ли осуществятся из-за жесткой позиции Польши по отношению к мигрантам и смены руководства в Германии, но вероятность все же есть. Поэтому, считает Жданов, Москва победит, если Брюссель согласится вывезти беженцев вглубь территории ЕС.

    «В этом случае Россия будет «на белом коне», получит все свои преференции», – заключил полковник запаса.

    Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции.

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    В Белоруссии сочли попыткой агрессии действия польских силовиков на границе

    16 ноября 2021, 20:34

    Текст: Вера Басилая

    Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии во вторник расценил действия польских силовиков на белорусско-польской границе как попытку прямой агрессии в отношении республики.

    «Произошедшее может расцениваться как попытка прямой агрессии в отношении Республики Беларусь», – приводит ТАСС комментарий пресс-службы ГПК.

    Вместе с этим погранкомитет Белоруссии потребовал от Польши объяснений по факту применения спецсредств.

    «Госпогранкомитетом направлен запрос польской стороне с требованием предоставить разъяснения по фактам применения насилия, спецсредств и техники в отношении находящихся на территории Беларуси беженцев», – передает РИА «Новости» сообщение ГПК.

    Ранее генштаб Белоруссии обвинил польских силовиков в применении к мигрантам спецсредств с токсичными химикатами.

    До этого отмечалось, что польские силовики применили против мигрантов слезоточивый газ после того, как мигранты принялись ломать заграждения. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что беженцам на белорусско-польской границе пытаются передать оружие.

    Вместе с тем, Белоруссия заявила о возросшем числе пострадавших мигрантов. Белорусские власти зарегистрировали применение польскими силовиками спецсредств против беженцев на белорусской границе, они сочли это насильственными действиями в отношении лиц, находящихся на территории другой страны.

    Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. 

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    Белоруссия не увидела проблем с нахождением на ее территории мигрантов

    17 ноября 2021, 02:57

    Текст: Антон Антонов

    Каких-либо проблем с нахождением на территории Белоруссии иностранных граждан нет, заявил глава МВД страны Иван Кубраков.

    Кубраков заявил, что «с учетом увеличения количества иностранных граждан», прибывающих в Белоруссию, сотрудники МВД «обеспечивают охрану общественного порядка в местах концентрации иностранцев как в городе Минске, так и в целом» по стране. Министр заверил, что «проблем с нахождением на территории» страны «иностранных граждан нет», «ситуация находится под контролем». По словам министра, «сил и средств достаточно», пишет «Беларусь сегодня».

    Он сообщил, что с 1 сентября «из Белоруссии выбыло 8 тыс. иностранных граждан через международные пункты пропуска». В отношении 1,5 тыс. мигрантов «составлены административные протоколы за нарушение миграционного законодательства». Их решено депортировать, передает РИА «Новости».

    Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции.

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    Глава МИД Белоруссии обсудил ситуацию на границе с главой Европейской дипломатии

    16 ноября 2021, 21:32

    Текст: Елена Мирошниченко

    Глава МИД Белоруссии Владимир Макей и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в телефонном разговоре обсудили ситуацию, складывающуюся на границе Белоруссии и ЕС.

    «Отдельно акцентировал серьезные усилия белорусской стороны по обеспечению мигрантов гуманитарной помощью, в том числе во взаимодействии с общественными и международными организациями, включая Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Международную организацию по миграции, Международный детский фонд, Белорусское общество Красного Креста и Полумесяца и другие», – сообщается на сайте МИД Белоруссии.

    Макей подтвердил нацеленность Белоруссии на совместный поиск путей решения имеющихся проблем, включая скорейшее урегулирование миграционного кризиса. При этом подчеркнута принципиальная позиция белорусской стороны о неприемлемости санкций как инструмента политики в отношении суверенного и независимого государства, их негативных последствиях как для двусторонних отношений, так и для региональной стабильности и безопасности в целом.

    Ранее стало известно, что белорусские власти намерены размещать беженцев в логистическом центре, находящемся недалеко от границы с Польшей. Белорусские военные будут готовить еду мигрантам, развернуты полевые кухни.

    Между тем, мигранты на польской границе стали заболевать. Президент Владимир Путин в эфире канала «Россия 24» заявил, что детей, находящихся на границе Белоруссии и Польши, очень жалко, ночью там минусовая температура.

    Генштаб Белоруссии обвинил польских силовиков в применении к мигрантам спецсредств с токсичными химикатами.

    До этого отмечалось, что польские силовики применили против мигрантов слезоточивый газ после того, как мигранты принялись ломать заграждения. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что беженцам на белорусско-польской границе пытаются передать оружие.

    Вместе с тем, Белоруссия заявила о возросшем числе пострадавших мигрантов. Белорусские власти зарегистрировали применение польскими силовиками спецсредств против беженцев на белорусской границе, они сочли это насильственными действиями в отношении лиц, находящихся на территории другой страны.

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    В Минске оценили примененные Варшавой против мигрантов средства

    16 ноября 2021, 15:25

    Текст: Алексей Дегтярев

    Белорусские власти зарегистрировали применение польскими силовиками спецсредств против беженцев на белорусской границе, они сочли это насильственными действиями в отношении лиц, находящихся на территории другой страны.

    «Подобное применение польскими силовиками спецсредств и боеприпасов в отношении безоружных людей на белорусской стороне зафиксировано. Это расценивается не иначе как насильственные действия в отношении лиц, находящихся на территории другой страны», – сообщили в Госпогранкомитете Белоруссии ТАСС.

    Белорусская сторона намерена расследовать это происшествие.

    Между тем пресс-секретарь координирующего работу спецслужб польского министра Станислав Жарын заявил, что нападение мигрантов на польскую границу было отражено.

    «Наши солдаты и офицеры прекрасно выполнили задачу. Первая волна атак на границу остановлена», – заявил он.

    Ранее сообщалось, что польские силовики применили против мигрантов слезоточивый газ после того, как мигранты принялись ломать заграждения. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что беженцам на белорусско-польской границе пытаются передать оружие.

    Также сообщалось о серьезном ранении польского полицейского, сдерживавшего атаку мигрантов.

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    Белоруссия заявила о возросшем числе пострадавших мигрантов

    16 ноября 2021, 15:38

    Текст: Алексей Дегтярев

    Количество пострадавших от действий польских силовиков беженцев на польско-белорусской границе растет, завил белорусский минздрав.

    «В эти минуты на помощь дежурной бригаде скорой помощи выехала еще одна машина со специалистами. Дежурная бригада оперативно оказывает медпомощь всем пострадавшим от слезоточивого газа и водометов беженцам и журналистам, однако число пострадавших растет», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

    Ранее отмечалось, что польские силовики применили против мигрантов слезоточивый газ после того, как мигранты принялись ломать заграждения. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что беженцам на белорусско-польской границе пытаются передать оружие.

    Также сообщалось о серьезном ранении польского полицейского, сдерживавшего атаку мигрантов.

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    СМИ озвучили число мигрантов на границе Белоруссии

    16 ноября 2021, 21:04

    Текст: Вера Басилая

    Белорусский государственный телеканал СТВ сообщил, что 850 ближневосточных беженцев решили ночевать в логистическом центре, расположенном недалеко от пункта пропуска через белорусско-польскую границу, еще 1200 остаются в лагере в лесу.

    «По нашим данным, теплые условия ночлега в логистическом центре выбрали 850 человек, это на данный момент. Еще 1200 пока остаются в лесном лагере у границы», – приводит РИА «Новости» сообщение телеканала.

     

    Ранее стало известно, что белорусские власти намерены размещать беженцев в логистическом центре, находящемся недалеко от границы с Польшей. Белорусские военные будут готовить еду мигрантам, развернуты полевые кухни.

    Между тем, мигранты на польской границе стали заболевать. Президент Владимир Путин в эфире канала «Россия 24» заявил, что детей, находящихся на границе Белоруссии и Польши, очень жалко, ночью там минусовая температура.

    Генштаб Белоруссии обвинил польских силовиков в применении к мигрантам спецсредств с токсичными химикатами.

    До этого отмечалось, что польские силовики применили против мигрантов слезоточивый газ после того, как мигранты принялись ломать заграждения. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что беженцам на белорусско-польской границе пытаются передать оружие.

    Вместе с тем, Белоруссия заявила о возросшем числе пострадавших мигрантов. Белорусские власти зарегистрировали применение польскими силовиками спецсредств против беженцев на белорусской границе, они сочли это насильственными действиями в отношении лиц, находящихся на территории другой страны.

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    В Белоруссии обвинили польских силовиков в применении к мигрантам токсичного газа

    16 ноября 2021, 19:51

    Текст: Вера Басилая

    Польские силовики применили к мигрантам спецсредства, содержащие токсичные химикаты раздражающего действия, которые могут привести к необратимым последствиям для здоровья людей, заявил заместитель начальника управления радиационной, химической и биологической защиты и экологии Генштаба ВС Белоруссии Игорь Малык.

    «Сегодня мы стали свидетелями того, как польские силовики на белорусско-польской границе в отношении беженцев, среди которых женщины и дети, применяли специальные средства, содержащие токсичные химикаты раздражающего действия», – приводит БелТА слова Малыка.

    По его словам, необдуманное применение подобных средств может привести «к необратимым последствиям для здоровья людей, повреждая органы дыхания и зрения».

    У военного ведомства вызывает настороженность факт применения средств в данных условиях.

    «Тем более, что люди находились на белорусской территории. Министерство обороны считает, что подобные действия должны получить правовую оценку», – считает Малык.

    Заместитель начальника УСК по Гродненской области Виктор Леган заявил, что следователи дадут оценку применению химическим веществам на границе с Польшей.

    «Сегодня в управление Следственного комитета по Гродненской области из медицинского учреждения поступило сообщение, что за оказанием медицинской помощи обратился ряд белорусских и иностранных граждан с телесными повреждениями, полученными в результате воздействия химических веществ. Эти телесные повреждения они получили на белорусско-польской границе. На место происшествия выехала следственная группа из сотрудников управления и специалистов Государственного комитета судебных экспертиз», – заявил Леган.

    После осмотра места происшествия обнаружены, зафиксированы и изъяты следы применения слезоточивого газа с помощью выстрелов газовых гранат, а также следы химического вещества, используемого при применении водометов. Пять граждан обратились с соответствующими телесными повреждениями.

    Ранее отмечалось, что польские силовики применили против мигрантов слезоточивый газ после того, как мигранты принялись ломать заграждения. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что беженцам на белорусско-польской границе пытаются передать оружие.

    Вместе с тем, Белоруссия заявила о возросшем числе пострадавших мигрантов. Белорусские власти зарегистрировали применение польскими силовиками спецсредств против беженцев на белорусской границе, они сочли это насильственными действиями в отношении лиц, находящихся на территории другой страны.

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