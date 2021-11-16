|
|
Цена газа в Европе превысила 980 долларов за 1 тыс. кубометров
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Цена газа в Европе на открытии торгов поднялась выше 980 долларов за тысячу кубометров, следует из данных биржи ICE.
Цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла почти до 983 долларов за 1 тыс. куб. м, или 83,395 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч), передает ТАСС.
Общий рост цены газа в Европе с начала дня составляет более 4%. Причиной могло стать снижение номинаций на поставку газа из Норвегии в Европу: за сутки они уменьшились более чем на 10% – до 310,9 млн куб. м в сутки с 345,7 млн куб. м, следует из данных сервиса Gassco.
Кроме того, накануне на аукционе Газпром не забронировал дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину и мощности по прокачке газа через Польшу по «Ямал – Европе» на декабрь.
Напомним, накануне Газпром заявил о суточных рекордах по отбору газа из ПХГ в Европе.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин отреагировал на угрозы Лукашенко перекрыть газ Европе
|
|
Теоретически президент Белоруссии Александр Лукашенко может дать указание о перекрытии российского газа в Европу, однако это будет нарушением транзитного контракта, заявил президент России Владимир Путин, выразив надежду, что до этого не дойдет.
Путин сказал, что, теоретически, «Лукашенко как президент транзитной страны может, наверное, дать указание по перекрытию наших поставок в Европу, хотя это будет нарушением нашего транзитного контракта, и я надеюсь, что до этого не дойдет», следует из сообщения в Telegram-канале «Вести24».
«Ну, с другой стороны, против него все время применяют и грозятся применением новых санкций», – добавил российский лидер.
Это может нанести «большой ущерб энергетике Европы, энергетическому сектору Европы», а также не поспособствует развитию отношений России с Белоруссией.
При этом глава государства признался в интервью, что впервые услышал об угрозе Лукашенко по газу: «Я, честно говоря, об этом в первый раз слышу. Потому что я дважды разговаривал с Александром Григорьевичем за последнее время, он мне ни разу об этом не сказал, даже не намекнул».
Путин добавил, что «ничего хорошего в этом нет», отметив, что поговорит с белорусским коллегой на эту тему, «если он просто не в сердцах это сказал».
Российский лидер напомнил, что в 2008 году «мы столкнулись с этим кризисом, когда из-за бесконечных споров по цене на газ и по цене на транзит мы так с украинскими нашими друзьями не смогли договориться по основным параметрам этих контрактов», и в итоге «все дошло до того, что Украина заблокировала наш газ, который предназначен для потребителей в Европе».
По словам президента России, тогда, «условно говоря, вентиль закрутили».
Ранее Европе предрекли новую газовую войну из-за Белоруссии.
Напомним, Лукашенко заявил, что поставки газа и грузов через Белоруссию в Евросоюз могут быть перекрыты в случае введения новых «непереваримых» санкций.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что слова Лукашенко о вероятном перекрытии транзита газа в Европу не согласовывались с Кремлем.
В ЕС призвали не воспринимать всерьез угрозы Лукашенко.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
«Нафтогазу» и ГТС Украины разрешили участвовать в сертификации оператора «Северного потока – 2»
|
|
Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что компания примет участие в процедуре сертификации оператора «Северного потока – 2». С аналогичным заявлением выступил и генеральный директор «Оператора ГТС Украины» (ОГТСУ) Сергей Макогон.
«Поздравляем решение Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA), которое позволило принять участие в процессе сертификации газопровода «Северный поток – 2» оператору GTS Ukraine! Немецкий регулятор объявил, что ОГТСУ отведена отдельная роль компании, обладающей уникальной экспертизой по транспортировке газа в ЕС. У нас весомые аргументы, как технические, так и политические, которые должны положить конец российским спекуляциям на европейском газовом рынке. Мы стремимся не допустить энергетической изоляции Украины», – написал Макогон в Facebook.
По его словам, участие в сертификации «наша ответственность перед потребителями: крупной промышленностью, средним и малым бизнесом и каждым жителем Украины. Мы не хотим, чтобы из-за прекращения транзита расходы на оптимизацию инфраструктуры ГТС легли на плечи налогоплательщиков и отразились на тарифах».
«С сегодняшнего дня мы ликвидируем часть компрессорных станций, 96% газораспределительных станций требуют реконструкции, потому что они работают с загрузкой менее 50% от проектной мощности. Мы осознаем также, что для Украины «Северный поток – 2», кроме энергетической, несет и общую угрозу. Газпром не просто смотрит на рынок газа как на театр военных действий, «сертификация» «Северного потока – 2» даст «зеленый свет» для более активных реальных спецопераций», – написал Макогон.
По его словам, «энергетический кризис этого года, во многом спровоцированный Газпромом, должен стать уроком для многих». «На сегодняшний день никаких препятствий для транзита больших объемов газа в ЕС. Мощная, разветвленная, технически безупречная украинская ГТС готова транспортировать до 200 млн куб. м газа в сутки, что в короткие сроки выровняло бы ситуацию на газовом рынке Европы. Поэтому вызов, стоящий сегодня перед Украиной, странами ЕС и США, – это усиление региональной энергетической безопасности и использование для этого всех имеющихся инструментов. Сумеем ли мы сохранить свободный рынок, конкуренцию и развитие?» – говорит глава ГТС Украины.
«Вынесем ли мы уроки из сложившейся ситуации? Зависит от каждого, кто будет принимать стратегическое решение по сертификации газопровода «Северный поток – 2». Экономика всех стран напрямую зависит от энергоресурсов, поэтому энергия, которая в один момент превращается в козырь в руках монополиста, не должна превращаться в оружие», – написал глава ГТС Украины.
В свою очередь глава «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что эта компания также допущена к сертификации российского газопровода: «Такое решение сегодня принял немецкий регулятор BNetzA. Мы готовы предоставить свои аргументы, почему Nord Stream AG не может быть сертифицирован без его полного соответствия европейскому энергетическому законодательству».
Ранее он заявил, что украинская газотранспортная система (ГТС) «значительно удобнее» российского газопровода «Северный поток – 2» из-за наличия резерва труб и относительной близости к месторождениям в Центральной Азии.
Напомним, вице-премьер России Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока – 2» способен помочь стабилизации ситуации на газовом рынке. Первая нитка «Северного потока – 2» заполнена газом и готова к работе. Вторая нитка трубопровода будет заполнена газом до конца 2021 года.
Боррель сказал, почему Лукашенко не перекроет поставки газа в Европу
Россия не позволит президенту Белоруссии Александру Лукашенко реализовать угрозы о перекрытии поставок газа через территорию страны в Европу, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
«Лукашенко посадил в тюрьму 35 тыс. человек. Если бы он мог (перекрыть подачу газа в Европу – прим. ВЗГЛЯД), он бы это сделал, но русские не позволят ему, потому что это они продают газ», – цитирует его РИА «Новости» со ссылкой на France 24.
Напомним, Лукашенко заявил, что поставки газа и грузов через Белоруссию в Евросоюз могут быть перекрыты в случае введения новых «непереваримых» санкций.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что теоретически президент Белоруссии Александр Лукашенко может дать указание о перекрытии российского газа в Европу, однако это будет нарушением транзитного контракта. При этом Путин выразил надежду, что до этого не дойдет.
Вучич отметил возможность многому научиться у Путина
|
|
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его встречи с главой российского государства Владимиром Путиным всегда были очень важными для Сербии.
В интервью для YouTube-канала «Соловьев.Live» Вучич рассказал, что в сербском президентском кабинете «уже неделями идет подготовка встречи с президентом Путиным». По словам Вучича, «Владимир Путин – это сила России», «тот, кто возвысил Россию», передает РИА «Новости».
«Он и в политическом смысле, и в военном смысле возвысил Россию, и, наконец, по силе экономической устойчивости и всего остального», – сказал Вучич, добавив, что «от президента Путина всегда может многому научиться, многое услышать от него».
«Я хочу, чтобы люди в России знали, что Сербия успешно сопротивлялась давлению, и мы никогда не были проблемой: ни когда строился «Южный поток», ни когда строился «Турецкий поток», ни когда – «Балканский поток», – приводит его слова ТАСС.
Вучич отметил, что Сербия построила газопровод вместе с Газпромом, «и сегодня уже идет газ по газопроводу», страна «готова далее расширять интерконнекторы по региону этого газопровода». Президент Сербии подчеркнул, что его страна – единственная в Европе, которая никогда не вводила никаких санкций против России.
Напомним, Вучич заявил, что в ходе предстоящей встречи с российским коллегой намерен достичь понимания по цене на газ и договориться об увеличении объема поставок. «Я уверен, президент Путин всегда находил, всегда проявлял взаимопонимание по отношению к нам в трудных обстоятельствах. Я надеюсь, что в этот раз он тоже поймет нас по вопросам цены и объема поставок газа», – заявил Вучич.
Газпром заявил о суточных рекордах по отбору газа из ПХГ в Европе
|
|
Из европейских газовых хранилищ отобрали уже 6,6% от объема, закачанного туда летом. В начале ноября были побиты суточные рекорды по отбору, говорится в заявлении компании.
«Отметим, что с 1 по 5 ноября было зафиксировано пять суточных рекордов отбора газа из ПХГ Европы для этих дат за многолетнюю историю наблюдений. Максимальный из них – 345,2 млн куб. м – был 3 ноября», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Согласно сообщению Gas Infrastructure Europe, заполненность ПХГ Европы составила 74%, а объем активного газа на 19,5 млрд куб. м меньше уровня 2020 года.
Запасы в ПХГ Украины оказались ниже показателей 2020 года на 37%. Сейчас Газпром продолжает закачку газа в пять европейских подземных хранилищ.
Ранее сообщалось, что в 2021 году Газпром перевыполнил план по транзитному договору с Украиной, заявил глава компании Алексей Миллер. Эксперт Игорь Юшков заявил газете ВЗГЛЯД, что Киев сейчас делает все, чтобы контракта на транзит российского газа после 2024 года не было.
Зеленский призвал Вашингтон ввести санкции против «Северного потока – 2»
|
|
Президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях призвал власти США ввести санкции в отношении газопровода «Северный поток – 2».
Зеленский написал в Twitter, что «газовый шантаж Европы» необходимо прекратить навсегда. Он поблагодарил палату представителей США за включение в NDAA поправки, которая остановит «Северный поток – 2».
«Обращаемся ко всем друзьям Украины и Америки в сенате США по поддержке такой нормы и на уровне сената», – написал президент.
Ранее в ФРГ назвали цель подачи заявки Киева на сертификацию «Северного потока – 2».
Глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что украинская газотранспортная система (ГТС) якобы «значительно удобнее» «Северного потока – 2» из-за наличия резерва труб и относительной близости к месторождениям в Центральной Азии.
Напомним, вице-премьер России Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока – 2» способен помочь стабилизации ситуации на газовом рынке.
Первая нитка «Северного потока – 2» заполнена газом и готова к работе. Вторая нитка трубопровода будет заполнена газом до конца 2021 года.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Европе предрекли новую газовую войну из-за Белоруссии
|
|
Угрозы президента Белоруссии Александра Лукашенко приостановить транзит газа могут спровоцировать новую газовую войну с Европой, пишут польские СМИ.
Автор статьи на польском портале Defence24 Якуб Веха заявил, что Минск якобы не мог допустить такое высказывание без одобрения Москвы, которая «ответственна» за нынешний энергетический кризис в Европе, передает РИА «Новости».
По его мнению, сложившаяся ситуация на руку России, так как она способствует ускорению ввода в эксплуатацию «Северного потока – 2» и помогает убедить страны Евросоюза (ЕС) впредь заключать долгосрочные контракты на поставку газа.
Журналист также считает, что приостановка транзита газа Минском может послужить для Кремля еще одним аргументом в пользу нового трубопровода, поскольку это покажет «ненадежность транзитных государств».
«Россия уже давно демонстрировала, что она умеет использовать свои энергоресурсы для достижения политических целей. Последний масштабный инцидент такого рода произошел в 2009 году. Тогда россияне, сократив поставки газа через Украину, заставили европейцев использовать стратегические резервы этого топлива», – подчеркнул Веха, отметив, что сегодняшний кризис может привести к повторению событий 12-летней давности.
Ранее Лукашенко заявил, что поставки газа и грузов через Белоруссию в Евросоюз могут быть перекрыты в случае введения новых «непереваримых» санкций.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что слова Лукашенко о вероятном перекрытии транзита газа в Европу не согласовывались с Кремлем.
В ЕС призвали не воспринимать всерьез угрозы Лукашенко.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Вучич захотел обсудить с Путиным цены на газ
Сербский президент Александр Вучич заявил, что в ходе предстоящей встречи с российским коллегой Владимиром Путиным намерен достичь понимания по цене на газ и договориться об увеличении объема поставок.
«Я уверен, что мы найдем решение трех вещей, касающихся газа. Это цена газа, это количество, нам нужен все больший объем газовый, тратим, расходуем больше: 1,1 млрд кубометров газа ранее мы использовали, а сейчас 2,7. Мы должны договориться о больших объемах поставок газа, поскольку у нас экономика растет быстрее всего в Европе», – заявил Вучич в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», передает РИА «Новости».
«Я уверен, президент Путин всегда находил, всегда проявлял взаимопонимание по отношению к нам в трудных обстоятельствах. Я надеюсь, что в этот раз он тоже поймет нас по вопросам цены и объема поставок газа», – заявил Вучич.
Ранее президент Сербии сообщал, что предварительная дата встречи с российским лидером – 25 ноября. Он отмечал, что в ходе встречи политики будут обсуждать поставки и цену российского природного газа.
Сейчас Россия фактически является единственным поставщиком природного газа в Сербию, которая в последние годы получала свыше 2 млрд кубометров российского газа по трубе через Украину и Венгрию. Официальный пуск российского газа в газотранспортную систему Сербии через Болгарию из газопровода «Турецкий поток» состоялся 1 января.
Британия призвала Европу объединиться против «Северного потока – 2»
Страны Европы должны выступить единым фронтом против газопровода «Северный поток – 2», заявила глава МИД Великобритании Элизабет Трасс.
Трасс заявила, что на саммите НАТО в Риге будут выдвинуты «несколько предложений, чтобы бросить вызов методам агрессии XXI века, используемым теми, кто угрожает свободам, экономикам и демократиям». Она призвала «выступать единым фронтом, например, в противодействии сооружению газопровода «Северный поток – 2». Как заявила министр, «если позволить России усилить контроль над теми странами, которые полагаются на ее газ, возникнет риск подрыва европейской безопасности», передает ТАСС со ссылкой на Sunday Telegraph.
Напомним, строительство «Северного потока – 2» завершено, газопровод готов к запуску. Первая нитка газопровода уже заполнена техническим газом, а вторая нитка находится в процессе подготовки к заполнению.
Германия призвала не использовать «Северный поток – 2» против Украины
«Северный поток – 2» не должен использоваться для давления на Украину, Германия выступает за продление договора на транзит российского газа через эту страну, даже в том случае, если трубопровод будет принят в эксплуатацию, заявил и.о. министра иностранных дел ФРГ Хайко Маас.
«Мы взяли на себя политические обязательства, что этот трубопровод не должен использоваться для давления на Украину. Мы хотим надежные, долгосрочные, закрепленные контрактами поставки газа и контракты для Украины на транзит», – приводит ТАСС слова Мааса.
В ФРГ против проекта выступают «зеленые» и различные природоохранные организации. И.о. канцлера Ангела Меркель неоднократно говорила, что проект нужно завершить, поскольку Германии требуется больше газа.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях призвал власти США ввести санкции в отношении газопровода «Северный поток – 2».
До этого в ФРГ назвали цель подачи заявки Киева на сертификацию «Северного потока – 2».
Глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что украинская газотранспортная система (ГТС) якобы «значительно удобнее» «Северного потока – 2» из-за наличия резерва труб и относительной близости к месторождениям в Центральной Азии.
Напомним, вице-премьер России Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока – 2» способен помочь стабилизации ситуации на газовом рынке.
Первая нитка «Северного потока – 2» заполнена газом и готова к работе. Вторая нитка трубопровода будет заполнена газом до конца 2021 года.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Цена газа в Европе выросла на отказе Газпрома бронировать доптранзит через Украину
Цена газа в Европе в ходе торгов взлетела на 2,5% на отказе Газпрома бронировать дополнительные мощности по транзиту газа через Украину и Польшу в декабре, свидетельствуют данные биржи ICE.
Как сообщает ТАСС, цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла почти до 966 долларов за тысячу кубометров, или 81,215 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).
Напомним, Газпром не забронировал дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину и Польшу на декабрь на аукционе в понедельник.
Поставки газа по «Силе Сибири» в Китай поставили новый рекорд
|
|
Поставки Газпрома в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в начале ноября побили рекорд, а в среднем за месяц превысили контрактные обязательства на 30%, сообщили в пресс-службе российского холдинга.
«Так, 7 ноября поставки по заявкам китайской стороны достигли нового максимума – были выше на 35,4% суточных обязательств Газпрома, – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Отмечается, что еще 31 октября поставки по «Силе Сибири» превышали суточные обязательства Газпрома лишь на 19%.
Зампредседатель правлении Газпрома, генеральный директор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова заявляла, что, согласно предварительным данным, объем поставленного в Китай по трубопроводу газа с января по сентябрь составил 7,1 млрд куб. метров.
Напомним, газопровод «Сила Сибири» является крупнейшей системой транспортировки газа на востоке России, по которому топливо поступает на Дальний Восток и в Китай.
В Китай поставлять газ про данному маршруту начали в декабре 2019 года, а договор был заключен в 2014 году между «Газпромом» и китайской CNPC контракту на 30 лет.
Газпром отказался бронировать доптранзит газа через Украину и Польшу в декабре
Газпром не забронировал дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину и Польшу на декабрь на аукционе в понедельник, свидетельствуют данные платформ RBP и GSA Platform.
«Оператор ГТС Украины» в понедельник предложил на аукционе транзитные мощности на декабрь в объеме до 9,8 млн кубометров в сутки через газораспределительную станцию «Суджа» и до 5,2 млн кубометров в сутки через станцию «Сохрановка». По итогам аукциона, который завершился в 14.00 мск, они остались невостребованными. Торги прошли в дополнение к бронированию на основе долгосрочного контракта на 40 млрд кубометров на год (порядка 109,5 млн кубометров в сутки), сообщает ТАСС.
Отмечается, что Газпром не забронировал на декабрь мощности по прокачке газа по трубопроводу «Ямал – Европа» через Польшу, на аукционе были предложены объемы в 89 млн кубометров в сутки.
Ранее сообщалось, что Газпром не забронировал дополнительные мощности по транзиту газа через Украину в I-III кварталах 2022 года на аукционе.
Цена на газ в Европе поднялась выше 950 долларов за 1 тыс. кубометров
Цена газа в Европе на открытии торгов в понедельник поднималась выше 950 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE.
Цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 951 доллара за тысячу кубометров, или 80 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч), передает ТАСС.
К настоящему моменту рост цены замедлился до 930 долларов за тысячу кубометров.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Кремле заявили об отсутствии планов сокращать прокачку газа через Белоруссию
У России нет планов сокращать транзит газа через Белоруссию после ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Глава государства Владимир Путин ранее выразил надежду на то, что Белоруссия не перекроет транзит российского газа в страны ЕС. Он заявил, что теоретически президент Белоруссии Александр Лукашенко может дать указание о перекрытии российского газа в Европу, однако это будет нарушением транзитного контракта
У Пескова спросили, означают ли слова президента, что Россия может сократить прокачку газа через Белоруссию после ввода «Северного потока – 2». «Нет, не означает», – передает слова представителя Кремля ТАСС.
Песков добавил, что Путин и Лукашенко на постоянной основе обмениваются всей необходимой информацией.
«Контакты между двумя президентами осуществляются на постоянной основе. В этом плане происходит обмен всей необходимой информацией», – сказал он.
Напомним, Лукашенко заявил, что поставки газа и грузов через Белоруссию в Евросоюз могут быть перекрыты в случае введения новых «непереваримых» санкций.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что слова Лукашенко о вероятном перекрытии транзита газа в Европу не согласовывались с Кремлем.
В ЕС призвали не воспринимать всерьез угрозы Лукашенко.