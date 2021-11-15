Путин поручил допустить товары из Донбасса к госзакупкам наравне с российскими

Взгляд
15 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 18:04  |  vz.ru
Разделы

Российские нефтяники перехитрили Америку

США и хотели бы добывать больше нефти, но уже не могут REUTERS/Shannon Stapleton
Резкий скачок цен на горючее стал важнейшей внутриполитической проблемой в США: администрация Джо Байдена признает, что дорогая нефть вредна для американской экономики, но повлиять на ситуацию не может. А ведь еще несколько лет назад американские нефтяники смогли обрушить мировые цены на нефть, просто наращивая добычу. Почему же сейчас Америка оказалась бессильна? Подробности...
Перейти в раздел…

Мигрантский спор Белоруссии и Польши выгоден для «Северного потока – 2»

По мнению Путиина, остановка газопровода «Ямал – Европа» может нанести «большой ущерб энергетике Европы» REUTERS/Vasily Fedosenko
Остановка Минском транзита российского газа в Европу, которой грозит президент Белоруссии, заставит Брюссель обратиться с претензиями к Москве, но не разрешит спор Лукашенко с ЕС. Чем для России опасен мигрантский кризис на польско-белорусской границе и как эта ситуация может затронуть «Северный поток – 2»? Подробности...
Перейти в раздел…

«Пистолетом. Кулаком. Головой». Как майор полиции предотвратил трагедию на дороге

Майор полиции Александр Шехирев. В правом верхнем углу – место, где остановилась фура Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
Героем российских соцсетей недавно стал старший оперуполномоченный уголовного розыска Александр Шехирев: он догнал и остановил на трассе Пермь – Березники вышедшую на встречную полосу фуру с умершим водителем. Спецкор газеты ВЗГЛЯД своими глазами изучил данный участок трассы, поговорил со свидетелями и понял, что героев в этой истории было как минимум двое.  Подробности...
Перейти в раздел…

Запад предъявил России вину за собственные военные преступления

После военных операций США и их союзников на Ближнем Востоке люди бегут в Европу Виктор Толочко/РИА Новости
Британский МИД заявил об ответственности России за миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши. В ответ на это в Москве напомнили о преступлениях Лондона на Ближнем Востоке. Почему Запад пытается переложить вину за ситуацию с беженцами у границ ЕС на Россию и что на самом деле спровоцировало кризис? Подробности...
Перейти в раздел…

Стычка в Новой Москве требует показательного процесса

На допросе нападавшие уже успели высказать две противоречащие друг другу версии произошедшего СК РФ
Задержанные по делу о драке в Новых Ватутинках оказались уроженцами Закавказья. Нападение на отца с маленьким сыном вызвало серьезный резонанс. Возбужденное по статье «Хулиганство» дело переквалифицировали на «Покушение на убийство». Местные жители заговорили о создании народных дружин. Почему стычка получила такую огласку и должны ли жители сами пытаться решить проблему безопасности? Подробности...
Перейти в раздел…

Лукашенко может чувствовать себя победителем

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Попытки обвинить Россию в миграционном кризисе в Европе выглядят как откровенная истерика от бессилия. Понятно, что руководители Польши, для которых русофобия стала навязчивой идеей, склонны обвинять нашу страну во всех своих бедах и неурядицах. Но в Евросоюзе вроде должны сидеть более вменяемые люди. Подробности...

Стоит ли Донбассу продавать уголь Украине

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Майданный режим обстреливает города Донбасса, убивает людей, в том числе и детей. Разовые закупки Украиной угля приведут лишь к увеличению страданий жителей края. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

В Польшу вернулся бумеранг оккупации Ирака

Олег Хавич
Олег Хавич, аналитик, руководитель Института развития города Черновцы
Нынешний конфликт на восточных границах Польши является следствием многолетней политики этой страны по поддержке экспансионизма Запада. Но поскольку признать это в Варшаве не могут, то пытаются во всем обвинить Москву. Подробности...
Перейти в раздел…

Пограничный кризис между Польшей и Белоруссией

У директора ЦРУ миссия в Москве

Обсуждение: 4 комментария

Война полиции с ягодицами

Обсуждение: 12 комментариев
Перейти в раздел…

Мигранты атаковали границу Польши с Белоруссией

Польшу атаковали мигранты из стран Ближнего Востока. Была предпринята попытка силового перехода белорусско-польской границы. Иностранцы пытались разрушить проволочное ограждение, а польские полицейские применили против них слезоточивый газ
Подробности...

Москву накрыл «туман-долгожитель»

В Москве объявлен «желтый» уровень опасности из-за сильного тумана. Более 200 авиарейсов задержаны или отменены в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. ГИБДД рекомендует автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам обозначать себя светоотражающими элементами на одежде
Подробности...

На каналах Амстердама появились лодки-беспилотники

В Амстердаме начинаются испытания беспилотных электрических лодок Roboat, которые были созданы совместными усилиями американских и нидерландских ученых. Эти лодки могут работать по 10 часов без подзарядки и перевозить пассажиров, товары и даже мусор
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
У вас есть QR-код вакцинированного или переболевшего COVID-19?
  • Да

  • Нет
Через какое время после прививки от COVID-19 вы готовы пройти ревакцинацию?
  • Через 6 месяцев

  • Через 1 год

  • Не намерен ревакцинироваться

  • Я не вакцинирован
Имеет ли для вас значение этническая принадлежность человека, обвиняемого в резонансном преступлении?
  • Да

  • Нет
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Путин поручил допустить товары из Донбасса к госзакупкам наравне с российскими
    В НАТО заявили о «необычной» концентрации сил РФ у границ Украины РФ пообещала ответить США в случае отзыва 55 российских дипломатов Газпром заявил о суточных рекордах по отбору газа из ПХГ в Европе Познер призвал власти проявить больше жесткости в вопросе вакцинации
    Сенатор объяснил исключение Карелии из перечня районов Крайнего Севера Украина попросила у США поставить противокорабельные ракеты Академик РАН объяснил главное отличие лекарства против COVID-19 от вакцины Чак-чак победил в народном голосовании конкурса «Вкусы России»
    Мигранты перебрались через белорусское ограждение на границе с Польшей Задержанных в Польше журналистов RT France доставили в суд Сатановский оценил выдвижение сына Каддафи в президенты Ливии Определились возможные соперники России в стыковых матчах ЧМ-2022

    Главная тема


    Российские нефтяники перехитрили Америку

    «более утонченный»


    Макрон решил изменить цвет французского флага

    истребитель пятого поколения


    Авиаэксперт оценил экспортные перспективы беспилотника Checkmate

    индикативный показатель


    Эксперт назвал причину повышения минимальной цены на крепкий алкоголь

    Видео

    конфликт с гастарбайтерами


    Как избежать превращения московских окраин в гетто

    Черное море


    ВМС США бросили против России «корабль-хакер»

    экспортный газопровод


    Зачем России и Китаю нужен дублер «Силы Сибири»

    миграционный кризис


    Запад предъявил России вину за собственные военные преступления

    «Пистолетом. Кулаком. Головой»


    Как майор полиции предотвратил трагедию на дороге

    мощная оппозиция


    Глеб Простаков: На Украине в следующем году снова сменится власть

    Похороны великой иллюзии


    Алексей Алешковский: Случившееся с Украиной – симптом общей болезни

    интересы олигархии


    Владимир Прохватилов: За спиной главного конкурента Макрона обнаружились Ротшильды

    на ваш взгляд


    У вас есть QR-код вакцинированного или переболевшего COVID-19?

    Путин поручил допустить товары из Донбасса к госзакупкам наравне с российскими

    15 ноября 2021, 17:59

    Текст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению ДНР и ЛНР а также поручил допустить к участию в госзакупках товаров из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, следует из указа главы государства на официальном портале правовой информации.

    «Правительству РФ в месячный срок обеспечить в порядке исключения на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании Минских соглашений <…> допуск на равных условиях с товарами российского происхождения товаров, происходящих из указанных районов, в целях осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд и закупок товаров отдельными видами юридических лиц», – говорится в документе.

    Также Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

    Как отмечается в указе, решение об оказании поддержки было принято «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, оказания гуманитарной поддержки населению отдельных районов ДНР и ЛНР и недопущения дальнейшего снижения уровня жизни в условиях продолжающейся экономической блокады и ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции».

     Ранее в правительстве России пообещали помочь Донбассу в борьбе с коронавирусом.

    30 января глава ЛНР в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник заявил, что медучреждения республики со следующей недели начнут вакцинировать от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Кроме того, в феврале в самопровозглашенной Луганской народной республике стартовал второй этап вакцинации от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Первыми привились сотрудники МЧС и работники здравоохранения.

    Напомним, в июне президент России Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии сообщил, что Россия поставит дополнительные объемы антиковидных вакцин в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР).

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
    Украинский олимпийский чемпион резко изменил мнение о дружбе с Россией
    		    15 ноября 2021, 07:57
    Фото: Wu Zhuang/Global Look Press
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Украинский олимпийский чемпион Александр Абраменко, который ранее выступил за дружбу между Москвой и Киевом, резко изменил свою позицию, свидетельствуют его заявления в сюжете «Военного телевидения Украины».

    По словам Абраменко, он был «удивлен» после выхода своего интервью, так как «некоторые моменты были перекручены и выставлены не так». «Я, конечно, понимаю, что идет агрессия со стороны России против наших территорий, которые защищают наши воины. Там высветлили так, что я будто не понимаю, что происходит», – передает РИА «Новости» слова спортсмена в сюжете «Военного телевидения».

    При этом Абраменко поблагодарил украинских военных, которые находятся на востоке страны, пожелав им «силы духа и терпения». Как говорится в сюжете, «ни одно перекрученное интервью не способно сломать его веру в победу Украины».

    В прошлый вторник золотой призер зимней Олимпиады Пхенчхана-2018 в дисциплине фристайл Александр Абраменко, комментируя российско-украинские отношения, заявил, что не считает Россию агрессором.

    В 2018 году спортсмен, завоевавший на Олимпийских играх золотую медаль в лыжной акробатике, обнял на пьедестале своего российского соперника, бронзового призера Илью Бурова. Тогда снимок вызвал бурные обсуждения в соцсетях.

    Во время Олимпиады в Токио украинская легкоатлетка Ярослава Магучих, которая также является младшим лейтенантом Вооруженных сил Украины (ВСУ), подверглась критике в соцсетях со стороны соотечественников за совместные фото с россиянкой Марией Ласицкене. Ласицкене также является военнослужащей – она капитан Российской армии.

    После появления снимка Минобороны Украины вызвало лейтенанта на беседу, после которой Магучих заявила, что совместное фото с Ласицкене было сделано «без политики» и она остается в рядах ВСУ. При этом тренер легкоатлетки признала, что травля в блогосфере стала для Магучих серьезным стрессом.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (68)
    Эксперт: Россия энергетически развратила элиту Украины
    		    15 ноября 2021, 12:04
    Фото: РИА Новости
    Текст: Елена Лексина

    «Украина виртуально воевала с Россией и получала от Москвы энергоресурсы. Такая ситуация развратила украинские элиты. Но сейчас все будет иначе», – сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее жителей Украины предупредили о веерных отключениях электроэнергии, которые затронут не только регионы, но и Киев.

    «Веерные отключения электроэнергии на Украине неизбежны. Вопрос лишь в том, как долго продлится эта ситуация и кого она затронет. Поначалу будут отключать промышленность. Но с холодами энергокризис будет лишь усугубляться», – полагает политолог, экономист Иван Лизан.

    «Долгое время Украина могла вести виртуальную войну с Россией и при этом получать от нее по первому же запросу уголь и электроэнергию. Такая ситуация развратила украинские элиты. В свое время Украина сэкономила за счет низких цен на газ 82 млрд долларов. Но сейчас из-за энергетического кризиса в Европе ситуация изменилась», – говорит эксперт.

    «Москва уже не будет поставлять Киеву уголь и электроэнергию по первому запросу не из-за того, что она плохая и злая, а из-за того, что все имеющиеся объемы ресурсов законтрактованы. Поэтому Киеву неоткуда взять уголь, потому что его нет на рынке, а электроэнергия есть только у Белоруссии. Но в случае ухудшения ситуации в стране даже белорусских объемов будет недостаточно», – пояснил политолог.

    Согласно прогнозу Лизана, веерные отключения электроэнергии обернутся большими проблемами для политической власти Киева. «Рейтинг президента Владимира Зеленского продолжит стремительное падение, – уверен он. – На этом фоне также продолжит рассыпаться его парламентская фракция и еще больше ухудшатся отношения с олигархами, потому что этот кризис затронет и их».

    Эксперт не исключает и внутренних волнений на Украине. «Без электроэнергии и аварийных поставок придется сидеть долго. Более того, ситуацию усугубит экономический кризис. В результате все будет зависеть от адекватности украинской власти, – считает собеседник. – Одним из негативных сценариев может быть полноценная война в Донбассе с целью отвлечения внимания населения от экономических проблем».

    «Что касается кандидатуры самого Зеленского, то заменить его на посту президента не проблема. Главный вопрос – кем. Когда появится тот, кто сможет дать ему бой в медийном поле, рейтинг президента упадет еще сильнее. Люди очень разочаровались в Зеленском. А чем ближе отопительный сезон, тем выше его антирейтинг», – резюмировал Лизан.

    Ранее экс-премьер Украины, глава Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах предупредил, что в стране начнутся веерные отключения света, которые затронут не только регионы, но и Киев. По его словам, веерные отключения должны быть жестко контролируемым процессом, поскольку они могут затронуть роддома, хирургические и «коронавирусные» отделения, где люди подключены к искусственной вентиляции легких.

    Накануне стало известно, что на Украине отключили 90% мощностей государственных ТЭС. В то же время бизнесу начали приходить рекордные счета за коммуналку, а в регионах начали составлять графики веерных отключений от электроэнергии предприятий и организаций, указывает «Страна.UA».

    В прошлую пятницу власти Украины заявили о состоянии «энергетической войны» с Россией. По состоянию на 4 ноября на Украине не работало более половины энергоблоков на ТЭС. В конце октября глава комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявлял, что с 1 ноября Россия остановила поставки энергетического угля на Украину. В Москве остановку поставок угля на Украину объяснили растущими потребностями в России. Казахстан опроверг заявление Киева о блокировке Россией транзита угля на Украину.

    Депутат Рады Алексей Гончаренко констатировал, что подготовка к отопительному сезону на Украине полностью провалена, власти не сформировали достаточные запасы угля и газа для прохождения осенне-зимнего периода.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что к катастрофе энергетики Украины оказался причастен Китай.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (40)
    Жителей Украины предупредили о веерных отключениях электроэнергии
    		    15 ноября 2021, 06:59
    Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Глава Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах предупредил, что на Украине начнутся веерные отключения света, которые затронут не только регионы, но и Киев.

    «Сейчас мы видим уже, что у нас, к сожалению, будут веерные отключения. Начиная с нашей столицы», – заявил эксперт в эфире «4 канала», передает РИА «Новости».

    Веерные отключения, подчеркнул Кинах, должны быть жестко контролируемым процессом, поскольку они могут затронуть роддома, хирургические и «коронавирусные» отделения, где люди подключены к искусственной вентиляции легких.

    В этой связи, уверен эксперт, необходимо «каждому, на каждой территории, под руководством правительственных структур, специалистов отрабатывать этот очень четкий график прохождения отопительного сезона».

    Накануне стало известно, что на Украине отключили 90% мощностей государственных ТЭС. В прошлую пятницу власти Украины заявили о состоянии «энергетической войны» с Россией. По состоянию на 4 ноября на Украине не работало более половины энергоблоков на ТЭС. В конце октября глава комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявлял, что с 1 ноября Россия остановила поставки энергетического угля на Украину. В Москве остановку поставок угля на Украину объяснили растущими потребностями в России. Казахстан опроверг заявление Киева о блокировке Россией транзита угля на Украину.

    Депутат Рады Алексей Гончаренко констатировал, что подготовка к отопительному сезону на Украине полностью провалена, власти не сформировали достаточные запасы угля и газа для прохождения осенне-зимнего периода.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (79)
    В Раде высмеяли обещание Британии отправить спецназ на Украину

    15 ноября 2021, 07:43

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Депутат Рады от партии «Слуга народа» Максим Бужанский прокомментировал сообщения британских СМИ о готовности Лондона отправить на Украину около 600 бойцов спецназа в случае «конфликта» между Москвой и Киевом.

    Как заметил Бужанский, сложно было представить что-то меньшее, чем помощь Лондона Польше в сентябре 1939 года. «Но Великобритания справилась и дала понять о своей готовности прислать на Украину 600 спецназовцев в случае угрозы вторжения России. Масштабно, ничего не скажешь», – передает РИА «Новости» слова депутата.

    Ранее сообщалось, что Британия создает подразделения для отправки на Украину в случае «конфликта» между Москвой и Киевом. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что в Североатлантическом альянсе якобы заметили «необычные движения и концентрацию сил [ВС России]» и «готовы реагировать на любое развитие событий» на Украине.

    В минувшую субботу в администрации президента США Джо Байдена сообщили, что Вашингтон и Москва обсудили обеспокоенность Соединенных Штатов в связи с «необычной военной активностью», которая, по версии американцев, якобы наблюдается у российско-украинской границы. В тот же день президент Владимир Путин в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину отметил, что Россия никогда не согласится с утверждениями о том, что является стороной конфликта на Украине, назвав алармистскими сообщения о том, что Москва якобы готовит «военное вторжение на Украину».

    В прошлую среду госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявил, что Соединенные Штаты обеспокоены якобы наблюдающейся, по мнению Вашингтона, необычной военной активностью России «рядом с Украиной» и опасаются попытки Москвы «заново сделать то, что она предприняла в 2014 году».

    В конце октября на Западе заявляли, что Россия якобы перебрасывает войска к границе с Украиной, а конфликт на юго-востоке Украины «вступает в новую стадию». Однако 5 ноября начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала опроверг утверждения СМИ о наращивании российских войск на границе Украины. Позже в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили об отсутствии информации о войсках России у границ Украины. В Кремле на претензии Киева о российском военном присутствии у границы ответили, что Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (43)
    НАТО пообещало отреагировать «на любое развитие событий» на Украине
    		    15 ноября 2021, 03:56
    Фото: Thierry Monasse/dpa/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Североатлантический альянс готов к любым изменениям ситуации, связанным с якобы стягиванием российских вооруженных сил на границу с Украиной, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу HBO.

    «Мы заметили некоторые необычные движения и концентрацию сил [ВС России], именно поэтому мы начеку, отслеживаем ситуацию и готовы реагировать на любое развитие событий», – приводит слова Столтенберга ТАСС.

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с польским коллегой Збигневом Рау заявил, что кризис с мигрантами в Белоруссии – это «попытка [президента  Белоруссии Александра] Лукашенко отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной».

    В минувшую субботу в администрации президента США Джо Байдена сообщили, что Вашингтон и Москва обсудили обеспокоенность Соединенных Штатов в связи с «необычной военной активностью», которая, по версии американцев, якобы наблюдается у российско-украинской границы. В тот же день президент Владимир Путин в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину отметил, что Россия никогда не согласится с утверждениями о том, что является стороной конфликта на Украине, назвав алармистскими сообщения о том, что Москва якобы готовит «военное вторжение на Украину».

    В прошлую среду госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявил, что Соединенные Штаты обеспокоены якобы наблюдающейся, по мнению Вашингтона, необычной военной активностью России «рядом с Украиной» и опасаются попытки Москвы «заново сделать то, что она предприняла в 2014 году».

    В конце октября на Западе заявляли, что Россия якобы перебрасывает войска к границе с Украиной, а конфликт на юго-востоке Украины «вступает в новую стадию». Однако 5 ноября начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала опроверг утверждения СМИ о наращивании российских войск на границе Украины. Позже в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили об отсутствии информации о войсках России у границ Украины. В Кремле на претензии Киева о российском военном присутствии у границы ответили, что Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (33)
    В Госдуме ответили на критику законопроекта о QR-кодах

    15 ноября 2021, 13:03

    Текст: Елизавета Булкина

    Предложение ввести QR-коды для поездок на транспорте является экстренной и временной мерой, заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева.

    В своем Instagram она ответила на шквал сообщений по поводу решения правительства РФ ввести запрет на передвижение в поездах и на самолетах и посещение общественных мест без QR-кода вакцинации.

    «Вы негодуете, вы против, вы называете это фашизмом, сегрегацией и даже геноцидом. Мне как историку и преподавателю горько от такой игры в слова, иначе это не назовешь. Фашизм – это как раз не прививаться, когда в мире и в стране массово умирают люди. Почитайте письма Гитлера своим военачальникам, где он приказывает ни в коем случае не проводить вакцинацию местного населения на захваченных территориях. Поймете, что такое фашизм. Сегрегацию устраивает не правительство, а как раз те, кто принципиально не хочет прививаться. Про геноцид даже говорить не буду, не понимаю, как язык поворачивается, когда ежедневно в стране умирают 1000 человек, а в мире – более 8000. И умирают, как правило, те, кто не привился. Вы только вдумайтесь в эти цифры!» – написала Ценаева.

    По ее словам, радует, что многие ярые комментаторы прочитали Конституцию. «Конституция гарантирует право на жизнь, друзья, и как раз по ней государство должно делать все для обеспечения этого права. А еще в Конституции кроме главы про права человека есть статья об обязанностях, по которой каждый из нас обязан заботиться о детях и родителях. Мое мнение, что мы обязаны заботиться не только о своем окружении, но еще и о своих соотечественниках», – добавила первый зампред думского комитета.

    «Мера с запретом на передвижение и посещение общественных мест без прививки – экстренная и временная. До 1 июня 2022 года. Не боюсь показаться не популярной, повторю то, что уже писала в ответ на комментарии: нет – фашизму, да – вакцинации», – заключила Цунаева.

    Напомним, в прошлую пятницу в Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах. Законопроекты, внесенные правительством, предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Один из документов вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что принимаемые регионами из-за COVID-19 меры говорят об актуальности и необходимости принятия закона о QR-кодах.

    Коментарии (75)
    Глава Минздрава заявил о разработке лекарства от коронавируса
    		    15 ноября 2021, 09:51
    Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

    Разработка отечественного препарата, который позволяет прерывать развитие коронавирусной инфекции на начальном этапе, находится на завершающей стадии, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

    «Пока, к сожалению, его (лекарства от коронавируса) нет ни у кого, хотя мы тоже заканчиваем разработку препарата, обрывающего течение болезни на начальном этапе заражения», – сказал министр, уточнив, что расскажет, о каком конкретно препарате идет речь, после завершения испытаний.

    Говоря о других препаратах, которыми лечат пациентов с ковидом, Мурашко отметил, что в принципе все лекарства есть в наличии. «Пожалуй, лишь по одному зарубежному лекарству возникли ограничения в поставках, производители физически не успевают нарабатывать, сколько нужно на весь мир. Мы сделали альтернативный препарат. Необходимо иметь отечественную линейку», – цитирует его ТАСС.

    На прошлой неделе сообщалось, что в России зарегистрировали инъекционный препарат от COVID-19. Первый отечественный препарат прямого действия для лечения COVID-19 «Арепливир» прошел регистрацию и до конца 2021 года начнет поступать в стационары, сообщали в пресс-службе разработчика – ГК «Промомед».

    Ранее глава Минздрава рассказал об эффекте комбинации «Спутника V» и вакцины от гриппа.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (165)
    Путин исключил Карелию из перечня районов Крайнего Севера
    		    15 ноября 2021, 12:39
    Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
    Текст: Елизавета Булкина

    Президент Владимир Путин подписал указ об исключении отдельных территорий Карелии из списка районов Крайнего Севера.

    Указ от 20 декабря 1993 года об отнесении отдельных территорий Республики Карелия к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям признан утратившим силу с 1 января 2022 года, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

    Ранее Путин заявил, что в ближайшие десятилетия Россия будет «прирастать» Арктикой и северными территориями, так как это важное направление с точки зрения добычи полезных ископаемых.

    Коментарии (42)
    Соловьев указал на запредельный уровень русофобии в Госдепе
    		   15 ноября 2021, 11:26
    Фото: Илья Питалев/РИА Новости
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    «Мне, как еврею, вдвойне обидно, что такие пассажи и огульные обвинения против Москвы и Минска позволяет себе именно Блинкен», – сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев. Ранее глава Госдепа заявил, что Александр Лукашенко с помощью миграционного кризиса пытается отвлечь внимание от действий России на Украине.

    «Обвинения Блинкена в адрес Лукашенко показывают запредельный уровень русофобии у американской политической элиты. Фраза о том, что Минск устроил кризис с мигрантами, чтобы отвлечь внимание от ситуации на границах России и Украины, могла звучать на кухне в разговоре двух русофобов, не имеющих отношения к политике. Но слышать такое от госсекретаря США и главы польского внешнеполитического ведомства крайне неприятно», – указал телеведущий Владимир Соловьев.

    По его словам, Запад окончательно взял вектор на совершенно безосновательные обвинения России во всех грехах. «Отдельно отмечу: мне, как еврею, вдвойне обидно, что такие пассажи позволяет себе Блинкен, который должен не понаслышке знать, что такое огульные обвинения в принципе», – подчеркнул собеседник.

    Касаясь непосредственно обвинений со стороны главы Госдепа, Соловьев отметил: видимо, Блинкен просто ничего не знает о происходящем в Донбассе. «Вот как раз вчера ВСУ в нарушение Минских соглашений подтянули к линии фронта тяжелую артиллерию для атаки по ополчению. Гремели страшные бои. В Пентагоне должны объяснить Блинкену, что на Украине идет гражданская война, Россия не является стороной конфликта. Потому говорить о том, что Лукашенко является эдаким «прокси» для отвлечения внимания от войны на юго-востоке Украины, попросту нелепо», – заметил телеведущий.

    В понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с польским коллегой Збигневом Рау заявил, что кризис с мигрантами в Белоруссии – это «попытка Лукашенко отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной».

    Двумя днями ранее в администрации президента США Джо Байдена сообщили, что Вашингтон и Москва обсудили обеспокоенность Соединенных Штатов в связи с «необычной военной активностью», которая, по версии американцев, якобы наблюдается у российско-украинской границы.

    В тот же день президент Владимир Путин в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину отметил, что Россия никогда не согласится с утверждениями о том, что является стороной конфликта на Украине, назвав алармистскими сообщения о том, что Москва якобы готовит «военное вторжение на Украину».

    В конце октября на Западе заявляли, что Россия якобы перебрасывает войска к границе с Украиной, а конфликт на юго-востоке Украины «вступает в новую стадию». Однако 5 ноября начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала опроверг утверждения СМИ о наращивании российских войск на границе Украины.

    Позже в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили об отсутствии информации о войсках России у границ Украины. В Кремле на претензии Киева о российском военном присутствии у границы ответили, что Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Запад предъявил России вину за собственные военные преступления.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (35)
    Кличко предупредил киевлян о начале веерных отключений света
    		    15 ноября 2021, 09:45
    Фото: Zuma/ТАСС
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Мэр Киева Виталий Кличко предупредил о возможных веерных отключениях электричества. Причем, по его словам, этого не было уже 20 лет, сообщили местные СМИ.

    «Если морозы продержатся несколько недель при температуре -15, вероятность веерных отключений, которых не было 20 лет, очень высока», – передает «Страна.UA» слова Кличко.

    Он объяснил, что возможность отключений связана с нехваткой угля и газа у 12 столичных предприятий, производящих тепло и электроэнергию.

    «Мы знаем, какая сложная ситуация. Мы знаем, что на сегодняшний день у 12 предприятий, производящих тепло и электроэнергию, недостаточно запасов угля. Мы знаем, что есть недостаточное количество запасов газа в хранилищах», – отметил мэр Киева.

    При этом он пообещал, что в украинской столице не вырастут коммунальные платежи.

    «Могу говорить четко, что поднятия тарифов для населения не будет, они останутся на том же уровне», – заверил Кличко.

    Правда, потом сообщил, что ожидается подорожание продуктов, поскольку цены на них зависят от энергоносителей.

    «Если ситуация будет сложной, то в конце зимы это может повлечь рост цен на продукты», – предрек Кличко.

    Ранее глава Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах предупредил, что на Украине начнутся веерные отключения света, которые затронут не только регионы, но и Киев.

    Коментарии (22)
    Академик РАН объяснил главное отличие лекарства против COVID-19 от вакцины
    		    15 ноября 2021, 13:50
    Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости
    Текст: Татьяна Косолапова

    Лекарство помогает исключительно при заражении вирусом, не давая последующей защиты от заболевания, а вакцина работает на будущее и является долгосрочной, рассказал газете ВЗГЛЯД завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев.

    Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что разработка отечественного препарата, обрывающего течение коронавирусной инфекции на начальном этапе заражения, находится на завершающей стадии. О каком именно препарате идет речь глава ведомства не уточнил.

    «Вакцина создает иммунный ответ, то есть это либо образ какой-то, либо отдельные белки того патогена, либо вводится в организм целый ослабленный вирус или бактерия, на которые формируется иммунный ответ. Если он формируется полноценный, то сначала образуются антитела на вирус, а также формируется клеточный иммунитет – клетки памяти, которые узнают этот вирус, когда он попадет в человека и подадут сигнал, после чего организм выработает нужное количество антител для нейтрализации этого вируса», – говорит Зверев.

    В зависимости от вакцины, иммунитет может быть продолжительным (от полугода до нескольких десятков лет) или пожизненным (как при вакцинации от полиомиелита), продолжает вирусолог.

    «Лекарство – это препарат, который действует непосредственно на сам вирус или какие-то системы организма, которые стимулируют иммунную систему на борьбу с вирусом. Препарат, о котором говорил министр, это тот, который будет действовать непосредственно на вирус: либо будет его связывать, либо разрушать и выводить из организма. То есть, лекарство помогает здесь и сейчас, при заражении, не давая последующей защиты от заболевания. Вакцина же работает на будущее и является долгосрочной», – объясняет академик.

    Тем не менее, он отмечает, что после разработки лекарственного препарата требуются годы исследований его влияния на человеческий организм. То есть, специалистам предстоит изучить фармакокинетику, фармакодинамику препарата, его совместимость с другими препаратами, каким группам лиц он подходит и так далее.

    «Обычно такие исследования занимают годы. Особенно по безопасности, потому что изучается хроническая токсичность, ведь лекарство применяется не один раз или два, как вакцина, а постоянно. Соответственно, необходимо изучить его влияние на все органы: ткани, кровеносную и сердечно-сосудистую системы, печень и так далее», – рассказывает Зверев.

    Собеседник подчеркивает, что если в мире появится настоящий противовирусный препарат от коронавируса, то заболевание попросту будут лечить, не доводя до тяжелого состояния пациентов. Безусловно, это скажется и на масштабах мировой пандемии, поскольку значительно сократится число граждан, переносящих инфекцию, однако лекарство скорее предотвратит некоторые последствия заболевания, но не остановит пандемию в целом.

    Ранее в пресс-службе ГК «Промомед» рассказали, что российский инъекционный препарат прямого действия для лечения COVID-19 «Арепливир» прошел регистрацию и до конца 2021 года начнет поступать в стационары.

    В конце октября в беседе с газетой ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов рассказал, что в мире на данный момент существует лишь один удачный пример лекарства против вирусного заболевания – это препарат против гепатита С, отмечая, что сам вирус был очень сложен как для лечения, так и для создания терапевтического препарата. Тем не менее, против других вирусных заболеваний, в том числе от коронавирусной инфекции, нетоксичного лекарства пока нет.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (11)
    «Единая Россия» решила поддержать законопроект о QR-кодах

    15 ноября 2021, 12:09

    Фракция «Единая Россия» поддержит внесенный в Госдуму законопроект о QR-кодах, заявил депутат Госдумы Виктор Селиверстов.

    Законопроекты, внесенные правительством, предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Один из документов вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.

    «Поддержит», – сказал Селиверстов, отвечая на соответствующий вопрос, передает РИА «Новости».

    Между тем фракция КПРФ намерена голосовать против законопроекта о QR-кодах.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (25)
    США обвинили Лукашенко в попытке отвлечь внимание от действий России на Украине
    		    15 ноября 2021, 02:30
    Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в разговоре с польским коллегой Збигневом Рау заявил, что кризис с мигрантами в Белоруссии – это «попытка Лукашенко отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной», сообщил Госдеп США.

    «Госсекретарь Блинкен подтвердил американскую поддержку Польши перед лицом циничного использования режимом Лукашенко уязвимых мигрантов. Эти действия режима [президента Белоруссии Александра] Лукашенко угрожают безопасности, сеют разделение и направлены на то, чтобы отвлечь внимание от российских действий на границе с Украиной», – приводит РИА «Новости» текст заявления официального представителя госдепартамента США Неда Прайса.

    «Госсекретарь Блинкен и министр Рау твердо осудили использование уязвимых мигрантов в качестве инструмента и призвали Лукашенко решить первопричину наложенных Западом санкций – отказ белорусскому народу в соблюдении прав человека и фундаментальных свобод», – заявил Прайс.

    «Госсекретарь также выразил глубокую благодарность Польше за открытую поддержку, которую она выражает суверенитету и территориальной целостности Украины. США, Польша и другие союзники и партнеры едины в том, чтобы заставлять Москву платить за ее военную агрессию и пагубное влияние в регионе», – заключил Прайс, уточнив, что разговор Блинкена с польским министром прошел в субботу.

    В минувшую субботу в администрации президента США Джо Байдена сообщили, что Вашингтон и Москва обсудили обеспокоенность Соединенных Штатов в связи с «необычной военной активностью», которая, по версии американцев, якобы наблюдается у российско-украинской границы. В тот же день президент Владимир Путин в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину отметил, что Россия никогда не согласится с утверждениями о том, что является стороной конфликта на Украине, назвав алармистскими сообщения о том, что Москва якобы готовит «военное вторжение на Украину».

    В прошлую среду госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявил, что Соединенные Штаты обеспокоены якобы наблюдающейся, по мнению Вашингтона, необычной военной активностью России «рядом с Украиной» и опасаются попытки Москвы «заново сделать то, что она предприняла в 2014 году».

    В конце октября на Западе заявляли, что Россия якобы перебрасывает войска к границе с Украиной, а конфликт на юго-востоке Украины «вступает в новую стадию». Однако 5 ноября начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала опроверг утверждения СМИ о наращивании российских войск на границе Украины. Позже в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили об отсутствии информации о войсках России у границ Украины. В Кремле на претензии Киева о российском военном присутствии у границы ответили, что Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (9)
    Инфекционист назвал возможные сценарии развития коронавируса
    		    15 ноября 2021, 05:30
    Фото: NIAID-RML/
    Keystone Press Agency/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов в интервью радио Sputnik рассказал о том, что может произойти с коронавирусом SARS-CoV-2 в долгосрочной перспективе.

    Как отметил специалист по особо опасным инфекциям, варианты дальнейшей эволюции SARS-CoV-2 ученые просчитывают, в том числе, основываясь на знаниях о развитии других вирусов, передает РИА «Новости».

    «Атипичная пневмония (SARS) и MERS (ближневосточный респираторный синдром) – их просто нет, никто не может их найти, они пропали. У них не произошло мутаций, которые позволили бы им дальше жить. Думаю, они просто погибли в природе», – сказал Жемчугов.

    Существует и другой вариант эволюции вирусов: в ходе мутаций они могут потерять агрессивность и поселиться в организме тех или иных животных, не нанося им вреда, продолжил врач. «Например, такое можно сказать про вирус Эбола: он не убивает больших летучих мышей, на которых живет, а их иммунитет не губит вирус. Но если человек контактирует с кровью (носителя вируса), у него начинается заболевание, происходит вспышка (болезни, вызванной вирусом) Эбола», – пояснил ученый.

    Как отметил специалист по особо опасным инфекциям, у коронавируса есть три варианта развития. «Первый вариант – коронавирус SARS-CoV-2 может найти нового хозяина, с которым будет достигнут «иммунный консенсус». Второй вариант – он может пропасть, как SARS и MERS. Третий вариант, самый плохой для человечества, – он будет все время паразитировать на человеке, как второй вирус гриппа», – объяснил Жемчугов.

    Самым надежным способом защиты от коронавируса остается вакцинация.

    В минувшую пятницу президент Владимир Путин не исключил возможности появления новых, более опасных штаммов коронавирусной инфекции. Между тем директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии Гамалеи Александр Гинцбург отмечал, что российская вакцина «Спутник V» защищает от всех вариантов коронавируса, в том числе от нового вида штамма «дельта». Как считает ученый, оптимальный период до ревакцинации от коронавируса составляет полгода.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (10)
    На Украине допустили введение ЧП в приграничных с Белоруссией областях
    		    14 ноября 2021, 22:22
    Фото: Aleksandr Gusev/
    Keystone Press Agency/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский допустил введение режима чрезвычайного положения в приграничных областях в случае обострения ситуации на границе с Белоруссией.

    «Как сказал секретарь СНБО, проработаны различные сценарии этих действий, вплоть до того, чтобы вводилось чрезвычайное положение в этих приграничных областях», – приводит слова Монастырского РИА «Новости».

    Министр внутренних дел Украины добавил, что к охране границы с Белоруссией не планируют привлекать военных с востока и юга страны.

    В свою очередь врио главы Госслужбы по ЧС Сергей Крук заявил об усилении контроля на границе с Белоруссией. По его словам, в пяти приграничных областях в готовности находятся более 5,5 тыс. человек и 700 единиц пожарной и аварийно-спасательной техники.

    Круг отметил, что в случае осложнения оперативной обстановки на украинско-белорусском участке границы службой будет обеспечена ликвидация последствий возможных чрезвычайных ситуаций и тушение пожаров, проведение аварийно-спасательных работ и оказание помощи пострадавшему населению, гуманитарное разминирование территорий, загрязненных взрывоопасными предметами, пунктов временного пребывания иностранцев. Также помощь окажут Государственной миграционной службе в принятии беженцев путем дополнительного развертывания палаток.

    «Усилено взаимодействие с Госпогранслужбой, Нацполицией, Нацгвардией и Государственной миграционной службой по совместному выполнению задач в приграничных с Белоруссией областях. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям готова к выполнению задач в случае усложнения оперативной обстановки на украинско-белорусском участке границы», – цитирует Крука пресс-служба.

    Как сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины, миграционный кризис на границе с ЕС – это «одно из проявлений гибридной войны». «Такой сценарий пока маловероятен. Но мы работаем на опережение и делаем все, чтобы этот, даже теоретический, вариант развития событий не был реализован на практике. Поэтому сегодня мы собрались в Луцке – чтобы согласовать меры по противодействию такому проявлению гибридной войны. Мы не просто держим ситуацию на контроле, а выполняем всю необходимую организационную и оперативную работу», – цитирует пресс-центр главу ведомства Ивана Баканова. Уточняется, что Баканов убежден, что Украине удастся успешно противостоять очередному проявлению «гибридной войны» и сохранить стабильность и безопасность.

    Совещание о ситуации на границе Белоруссии и ЕС под председательством секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова прошло в украинском Луцке, в нем приняли участие министры, главы областных госадминистраций, а также послы Литвы и Польши.

    Ранее в воскресенье в ВСУ пообещали уничтожать мигрантов в случае прорыва границы с Белоруссией. Также стало известно о планах Украины возвести укрепления на границе с Белоруссией. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска Европе за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (4)
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •