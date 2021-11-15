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Путин поручил допустить товары из Донбасса к госзакупкам наравне с российскими
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Президент России Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению ДНР и ЛНР а также поручил допустить к участию в госзакупках товаров из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, следует из указа главы государства на официальном портале правовой информации.
«Правительству РФ в месячный срок обеспечить в порядке исключения на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании Минских соглашений <…> допуск на равных условиях с товарами российского происхождения товаров, происходящих из указанных районов, в целях осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд и закупок товаров отдельными видами юридических лиц», – говорится в документе.
Также Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Как отмечается в указе, решение об оказании поддержки было принято «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, оказания гуманитарной поддержки населению отдельных районов ДНР и ЛНР и недопущения дальнейшего снижения уровня жизни в условиях продолжающейся экономической блокады и ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции».
Ранее в правительстве России пообещали помочь Донбассу в борьбе с коронавирусом.
30 января глава ЛНР в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник заявил, что медучреждения республики со следующей недели начнут вакцинировать от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Кроме того, в феврале в самопровозглашенной Луганской народной республике стартовал второй этап вакцинации от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Первыми привились сотрудники МЧС и работники здравоохранения.
Напомним, в июне президент России Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии сообщил, что Россия поставит дополнительные объемы антиковидных вакцин в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР).
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Украинский олимпийский чемпион резко изменил мнение о дружбе с Россией
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Украинский олимпийский чемпион Александр Абраменко, который ранее выступил за дружбу между Москвой и Киевом, резко изменил свою позицию, свидетельствуют его заявления в сюжете «Военного телевидения Украины».
По словам Абраменко, он был «удивлен» после выхода своего интервью, так как «некоторые моменты были перекручены и выставлены не так». «Я, конечно, понимаю, что идет агрессия со стороны России против наших территорий, которые защищают наши воины. Там высветлили так, что я будто не понимаю, что происходит», – передает РИА «Новости» слова спортсмена в сюжете «Военного телевидения».
При этом Абраменко поблагодарил украинских военных, которые находятся на востоке страны, пожелав им «силы духа и терпения». Как говорится в сюжете, «ни одно перекрученное интервью не способно сломать его веру в победу Украины».
В прошлый вторник золотой призер зимней Олимпиады Пхенчхана-2018 в дисциплине фристайл Александр Абраменко, комментируя российско-украинские отношения, заявил, что не считает Россию агрессором.
В 2018 году спортсмен, завоевавший на Олимпийских играх золотую медаль в лыжной акробатике, обнял на пьедестале своего российского соперника, бронзового призера Илью Бурова. Тогда снимок вызвал бурные обсуждения в соцсетях.
Во время Олимпиады в Токио украинская легкоатлетка Ярослава Магучих, которая также является младшим лейтенантом Вооруженных сил Украины (ВСУ), подверглась критике в соцсетях со стороны соотечественников за совместные фото с россиянкой Марией Ласицкене. Ласицкене также является военнослужащей – она капитан Российской армии.
После появления снимка Минобороны Украины вызвало лейтенанта на беседу, после которой Магучих заявила, что совместное фото с Ласицкене было сделано «без политики» и она остается в рядах ВСУ. При этом тренер легкоатлетки признала, что травля в блогосфере стала для Магучих серьезным стрессом.
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Эксперт: Россия энергетически развратила элиту Украины
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«Украина виртуально воевала с Россией и получала от Москвы энергоресурсы. Такая ситуация развратила украинские элиты. Но сейчас все будет иначе», – сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее жителей Украины предупредили о веерных отключениях электроэнергии, которые затронут не только регионы, но и Киев.
«Веерные отключения электроэнергии на Украине неизбежны. Вопрос лишь в том, как долго продлится эта ситуация и кого она затронет. Поначалу будут отключать промышленность. Но с холодами энергокризис будет лишь усугубляться», – полагает политолог, экономист Иван Лизан.
«Долгое время Украина могла вести виртуальную войну с Россией и при этом получать от нее по первому же запросу уголь и электроэнергию. Такая ситуация развратила украинские элиты. В свое время Украина сэкономила за счет низких цен на газ 82 млрд долларов. Но сейчас из-за энергетического кризиса в Европе ситуация изменилась», – говорит эксперт.
«Москва уже не будет поставлять Киеву уголь и электроэнергию по первому запросу не из-за того, что она плохая и злая, а из-за того, что все имеющиеся объемы ресурсов законтрактованы. Поэтому Киеву неоткуда взять уголь, потому что его нет на рынке, а электроэнергия есть только у Белоруссии. Но в случае ухудшения ситуации в стране даже белорусских объемов будет недостаточно», – пояснил политолог.
Согласно прогнозу Лизана, веерные отключения электроэнергии обернутся большими проблемами для политической власти Киева. «Рейтинг президента Владимира Зеленского продолжит стремительное падение, – уверен он. – На этом фоне также продолжит рассыпаться его парламентская фракция и еще больше ухудшатся отношения с олигархами, потому что этот кризис затронет и их».
Эксперт не исключает и внутренних волнений на Украине. «Без электроэнергии и аварийных поставок придется сидеть долго. Более того, ситуацию усугубит экономический кризис. В результате все будет зависеть от адекватности украинской власти, – считает собеседник. – Одним из негативных сценариев может быть полноценная война в Донбассе с целью отвлечения внимания населения от экономических проблем».
«Что касается кандидатуры самого Зеленского, то заменить его на посту президента не проблема. Главный вопрос – кем. Когда появится тот, кто сможет дать ему бой в медийном поле, рейтинг президента упадет еще сильнее. Люди очень разочаровались в Зеленском. А чем ближе отопительный сезон, тем выше его антирейтинг», – резюмировал Лизан.
Ранее экс-премьер Украины, глава Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах предупредил, что в стране начнутся веерные отключения света, которые затронут не только регионы, но и Киев. По его словам, веерные отключения должны быть жестко контролируемым процессом, поскольку они могут затронуть роддома, хирургические и «коронавирусные» отделения, где люди подключены к искусственной вентиляции легких.
Накануне стало известно, что на Украине отключили 90% мощностей государственных ТЭС. В то же время бизнесу начали приходить рекордные счета за коммуналку, а в регионах начали составлять графики веерных отключений от электроэнергии предприятий и организаций, указывает «Страна.UA».
В прошлую пятницу власти Украины заявили о состоянии «энергетической войны» с Россией. По состоянию на 4 ноября на Украине не работало более половины энергоблоков на ТЭС. В конце октября глава комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявлял, что с 1 ноября Россия остановила поставки энергетического угля на Украину. В Москве остановку поставок угля на Украину объяснили растущими потребностями в России. Казахстан опроверг заявление Киева о блокировке Россией транзита угля на Украину.
Депутат Рады Алексей Гончаренко констатировал, что подготовка к отопительному сезону на Украине полностью провалена, власти не сформировали достаточные запасы угля и газа для прохождения осенне-зимнего периода.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что к катастрофе энергетики Украины оказался причастен Китай.
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Жителей Украины предупредили о веерных отключениях электроэнергии
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Глава Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах предупредил, что на Украине начнутся веерные отключения света, которые затронут не только регионы, но и Киев.
«Сейчас мы видим уже, что у нас, к сожалению, будут веерные отключения. Начиная с нашей столицы», – заявил эксперт в эфире «4 канала», передает РИА «Новости».
Веерные отключения, подчеркнул Кинах, должны быть жестко контролируемым процессом, поскольку они могут затронуть роддома, хирургические и «коронавирусные» отделения, где люди подключены к искусственной вентиляции легких.
В этой связи, уверен эксперт, необходимо «каждому, на каждой территории, под руководством правительственных структур, специалистов отрабатывать этот очень четкий график прохождения отопительного сезона».
Накануне стало известно, что на Украине отключили 90% мощностей государственных ТЭС. В прошлую пятницу власти Украины заявили о состоянии «энергетической войны» с Россией. По состоянию на 4 ноября на Украине не работало более половины энергоблоков на ТЭС. В конце октября глава комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявлял, что с 1 ноября Россия остановила поставки энергетического угля на Украину. В Москве остановку поставок угля на Украину объяснили растущими потребностями в России. Казахстан опроверг заявление Киева о блокировке Россией транзита угля на Украину.
Депутат Рады Алексей Гончаренко констатировал, что подготовка к отопительному сезону на Украине полностью провалена, власти не сформировали достаточные запасы угля и газа для прохождения осенне-зимнего периода.
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В Раде высмеяли обещание Британии отправить спецназ на Украину
Депутат Рады от партии «Слуга народа» Максим Бужанский прокомментировал сообщения британских СМИ о готовности Лондона отправить на Украину около 600 бойцов спецназа в случае «конфликта» между Москвой и Киевом.
Как заметил Бужанский, сложно было представить что-то меньшее, чем помощь Лондона Польше в сентябре 1939 года. «Но Великобритания справилась и дала понять о своей готовности прислать на Украину 600 спецназовцев в случае угрозы вторжения России. Масштабно, ничего не скажешь», – передает РИА «Новости» слова депутата.
Ранее сообщалось, что Британия создает подразделения для отправки на Украину в случае «конфликта» между Москвой и Киевом. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что в Североатлантическом альянсе якобы заметили «необычные движения и концентрацию сил [ВС России]» и «готовы реагировать на любое развитие событий» на Украине.
В минувшую субботу в администрации президента США Джо Байдена сообщили, что Вашингтон и Москва обсудили обеспокоенность Соединенных Штатов в связи с «необычной военной активностью», которая, по версии американцев, якобы наблюдается у российско-украинской границы. В тот же день президент Владимир Путин в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину отметил, что Россия никогда не согласится с утверждениями о том, что является стороной конфликта на Украине, назвав алармистскими сообщения о том, что Москва якобы готовит «военное вторжение на Украину».
В прошлую среду госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявил, что Соединенные Штаты обеспокоены якобы наблюдающейся, по мнению Вашингтона, необычной военной активностью России «рядом с Украиной» и опасаются попытки Москвы «заново сделать то, что она предприняла в 2014 году».
В конце октября на Западе заявляли, что Россия якобы перебрасывает войска к границе с Украиной, а конфликт на юго-востоке Украины «вступает в новую стадию». Однако 5 ноября начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала опроверг утверждения СМИ о наращивании российских войск на границе Украины. Позже в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили об отсутствии информации о войсках России у границ Украины. В Кремле на претензии Киева о российском военном присутствии у границы ответили, что Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым.
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НАТО пообещало отреагировать «на любое развитие событий» на Украине
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Североатлантический альянс готов к любым изменениям ситуации, связанным с якобы стягиванием российских вооруженных сил на границу с Украиной, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу HBO.
«Мы заметили некоторые необычные движения и концентрацию сил [ВС России], именно поэтому мы начеку, отслеживаем ситуацию и готовы реагировать на любое развитие событий», – приводит слова Столтенберга ТАСС.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с польским коллегой Збигневом Рау заявил, что кризис с мигрантами в Белоруссии – это «попытка [президента Белоруссии Александра] Лукашенко отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной».
В минувшую субботу в администрации президента США Джо Байдена сообщили, что Вашингтон и Москва обсудили обеспокоенность Соединенных Штатов в связи с «необычной военной активностью», которая, по версии американцев, якобы наблюдается у российско-украинской границы. В тот же день президент Владимир Путин в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину отметил, что Россия никогда не согласится с утверждениями о том, что является стороной конфликта на Украине, назвав алармистскими сообщения о том, что Москва якобы готовит «военное вторжение на Украину».
В прошлую среду госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявил, что Соединенные Штаты обеспокоены якобы наблюдающейся, по мнению Вашингтона, необычной военной активностью России «рядом с Украиной» и опасаются попытки Москвы «заново сделать то, что она предприняла в 2014 году».
В конце октября на Западе заявляли, что Россия якобы перебрасывает войска к границе с Украиной, а конфликт на юго-востоке Украины «вступает в новую стадию». Однако 5 ноября начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала опроверг утверждения СМИ о наращивании российских войск на границе Украины. Позже в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили об отсутствии информации о войсках России у границ Украины. В Кремле на претензии Киева о российском военном присутствии у границы ответили, что Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым.
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В Госдуме ответили на критику законопроекта о QR-кодах
Предложение ввести QR-коды для поездок на транспорте является экстренной и временной мерой, заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева.
В своем Instagram она ответила на шквал сообщений по поводу решения правительства РФ ввести запрет на передвижение в поездах и на самолетах и посещение общественных мест без QR-кода вакцинации.
«Вы негодуете, вы против, вы называете это фашизмом, сегрегацией и даже геноцидом. Мне как историку и преподавателю горько от такой игры в слова, иначе это не назовешь. Фашизм – это как раз не прививаться, когда в мире и в стране массово умирают люди. Почитайте письма Гитлера своим военачальникам, где он приказывает ни в коем случае не проводить вакцинацию местного населения на захваченных территориях. Поймете, что такое фашизм. Сегрегацию устраивает не правительство, а как раз те, кто принципиально не хочет прививаться. Про геноцид даже говорить не буду, не понимаю, как язык поворачивается, когда ежедневно в стране умирают 1000 человек, а в мире – более 8000. И умирают, как правило, те, кто не привился. Вы только вдумайтесь в эти цифры!» – написала Ценаева.
По ее словам, радует, что многие ярые комментаторы прочитали Конституцию. «Конституция гарантирует право на жизнь, друзья, и как раз по ней государство должно делать все для обеспечения этого права. А еще в Конституции кроме главы про права человека есть статья об обязанностях, по которой каждый из нас обязан заботиться о детях и родителях. Мое мнение, что мы обязаны заботиться не только о своем окружении, но еще и о своих соотечественниках», – добавила первый зампред думского комитета.
«Мера с запретом на передвижение и посещение общественных мест без прививки – экстренная и временная. До 1 июня 2022 года. Не боюсь показаться не популярной, повторю то, что уже писала в ответ на комментарии: нет – фашизму, да – вакцинации», – заключила Цунаева.
Напомним, в прошлую пятницу в Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах. Законопроекты, внесенные правительством, предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Один из документов вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что принимаемые регионами из-за COVID-19 меры говорят об актуальности и необходимости принятия закона о QR-кодах.
Глава Минздрава заявил о разработке лекарства от коронавируса
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Разработка отечественного препарата, который позволяет прерывать развитие коронавирусной инфекции на начальном этапе, находится на завершающей стадии, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«Пока, к сожалению, его (лекарства от коронавируса) нет ни у кого, хотя мы тоже заканчиваем разработку препарата, обрывающего течение болезни на начальном этапе заражения», – сказал министр, уточнив, что расскажет, о каком конкретно препарате идет речь, после завершения испытаний.
Говоря о других препаратах, которыми лечат пациентов с ковидом, Мурашко отметил, что в принципе все лекарства есть в наличии. «Пожалуй, лишь по одному зарубежному лекарству возникли ограничения в поставках, производители физически не успевают нарабатывать, сколько нужно на весь мир. Мы сделали альтернативный препарат. Необходимо иметь отечественную линейку», – цитирует его ТАСС.
На прошлой неделе сообщалось, что в России зарегистрировали инъекционный препарат от COVID-19. Первый отечественный препарат прямого действия для лечения COVID-19 «Арепливир» прошел регистрацию и до конца 2021 года начнет поступать в стационары, сообщали в пресс-службе разработчика – ГК «Промомед».
Ранее глава Минздрава рассказал об эффекте комбинации «Спутника V» и вакцины от гриппа.
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Путин исключил Карелию из перечня районов Крайнего Севера
Президент Владимир Путин подписал указ об исключении отдельных территорий Карелии из списка районов Крайнего Севера.
Указ от 20 декабря 1993 года об отнесении отдельных территорий Республики Карелия к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям признан утратившим силу с 1 января 2022 года, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Ранее Путин заявил, что в ближайшие десятилетия Россия будет «прирастать» Арктикой и северными территориями, так как это важное направление с точки зрения добычи полезных ископаемых.
Соловьев указал на запредельный уровень русофобии в Госдепе
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«Мне, как еврею, вдвойне обидно, что такие пассажи и огульные обвинения против Москвы и Минска позволяет себе именно Блинкен», – сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев. Ранее глава Госдепа заявил, что Александр Лукашенко с помощью миграционного кризиса пытается отвлечь внимание от действий России на Украине.
«Обвинения Блинкена в адрес Лукашенко показывают запредельный уровень русофобии у американской политической элиты. Фраза о том, что Минск устроил кризис с мигрантами, чтобы отвлечь внимание от ситуации на границах России и Украины, могла звучать на кухне в разговоре двух русофобов, не имеющих отношения к политике. Но слышать такое от госсекретаря США и главы польского внешнеполитического ведомства крайне неприятно», – указал телеведущий Владимир Соловьев.
По его словам, Запад окончательно взял вектор на совершенно безосновательные обвинения России во всех грехах. «Отдельно отмечу: мне, как еврею, вдвойне обидно, что такие пассажи позволяет себе Блинкен, который должен не понаслышке знать, что такое огульные обвинения в принципе», – подчеркнул собеседник.
Касаясь непосредственно обвинений со стороны главы Госдепа, Соловьев отметил: видимо, Блинкен просто ничего не знает о происходящем в Донбассе. «Вот как раз вчера ВСУ в нарушение Минских соглашений подтянули к линии фронта тяжелую артиллерию для атаки по ополчению. Гремели страшные бои. В Пентагоне должны объяснить Блинкену, что на Украине идет гражданская война, Россия не является стороной конфликта. Потому говорить о том, что Лукашенко является эдаким «прокси» для отвлечения внимания от войны на юго-востоке Украины, попросту нелепо», – заметил телеведущий.
В понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с польским коллегой Збигневом Рау заявил
, что кризис с мигрантами в Белоруссии – это «попытка Лукашенко отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной».
Двумя днями ранее в администрации президента США Джо Байдена сообщили, что Вашингтон и Москва обсудили обеспокоенность Соединенных Штатов в связи с «необычной военной активностью», которая, по версии американцев, якобы наблюдается у российско-украинской границы.
В тот же день президент Владимир Путин в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину отметил, что Россия никогда не согласится с утверждениями о том, что является стороной конфликта на Украине, назвав алармистскими сообщения о том, что Москва якобы готовит «военное вторжение на Украину».
В конце октября на Западе заявляли, что Россия якобы перебрасывает войска к границе с Украиной, а конфликт на юго-востоке Украины «вступает в новую стадию». Однако 5 ноября начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала опроверг утверждения СМИ о наращивании российских войск на границе Украины.
Позже в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили об отсутствии информации о войсках России у границ Украины. В Кремле на претензии Киева о российском военном присутствии у границы ответили, что Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Запад предъявил России вину за собственные военные преступления.
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Кличко предупредил киевлян о начале веерных отключений света
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Мэр Киева Виталий Кличко предупредил о возможных веерных отключениях электричества. Причем, по его словам, этого не было уже 20 лет, сообщили местные СМИ.
«Если морозы продержатся несколько недель при температуре -15, вероятность веерных отключений, которых не было 20 лет, очень высока», – передает «Страна.UA» слова Кличко.
Он объяснил, что возможность отключений связана с нехваткой угля и газа у 12 столичных предприятий, производящих тепло и электроэнергию.
«Мы знаем, какая сложная ситуация. Мы знаем, что на сегодняшний день у 12 предприятий, производящих тепло и электроэнергию, недостаточно запасов угля. Мы знаем, что есть недостаточное количество запасов газа в хранилищах», – отметил мэр Киева.
При этом он пообещал, что в украинской столице не вырастут коммунальные платежи.
«Могу говорить четко, что поднятия тарифов для населения не будет, они останутся на том же уровне», – заверил Кличко.
Правда, потом сообщил, что ожидается подорожание продуктов, поскольку цены на них зависят от энергоносителей.
«Если ситуация будет сложной, то в конце зимы это может повлечь рост цен на продукты», – предрек Кличко.
Ранее глава Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах предупредил, что на Украине начнутся веерные отключения света, которые затронут не только регионы, но и Киев.
Академик РАН объяснил главное отличие лекарства против COVID-19 от вакцины
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Лекарство помогает исключительно при заражении вирусом, не давая последующей защиты от заболевания, а вакцина работает на будущее и является долгосрочной, рассказал газете ВЗГЛЯД завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что разработка отечественного препарата, обрывающего течение коронавирусной инфекции на начальном этапе заражения, находится на завершающей стадии. О каком именно препарате идет речь глава ведомства не уточнил.
«Вакцина создает иммунный ответ, то есть это либо образ какой-то, либо отдельные белки того патогена, либо вводится в организм целый ослабленный вирус или бактерия, на которые формируется иммунный ответ. Если он формируется полноценный, то сначала образуются антитела на вирус, а также формируется клеточный иммунитет – клетки памяти, которые узнают этот вирус, когда он попадет в человека и подадут сигнал, после чего организм выработает нужное количество антител для нейтрализации этого вируса», – говорит Зверев.
В зависимости от вакцины, иммунитет может быть продолжительным (от полугода до нескольких десятков лет) или пожизненным (как при вакцинации от полиомиелита), продолжает вирусолог.
«Лекарство – это препарат, который действует непосредственно на сам вирус или какие-то системы организма, которые стимулируют иммунную систему на борьбу с вирусом. Препарат, о котором говорил министр, это тот, который будет действовать непосредственно на вирус: либо будет его связывать, либо разрушать и выводить из организма. То есть, лекарство помогает здесь и сейчас, при заражении, не давая последующей защиты от заболевания. Вакцина же работает на будущее и является долгосрочной», – объясняет академик.
Тем не менее, он отмечает, что после разработки лекарственного препарата требуются годы исследований его влияния на человеческий организм. То есть, специалистам предстоит изучить фармакокинетику, фармакодинамику препарата, его совместимость с другими препаратами, каким группам лиц он подходит и так далее.
«Обычно такие исследования занимают годы. Особенно по безопасности, потому что изучается хроническая токсичность, ведь лекарство применяется не один раз или два, как вакцина, а постоянно. Соответственно, необходимо изучить его влияние на все органы: ткани, кровеносную и сердечно-сосудистую системы, печень и так далее», – рассказывает Зверев.
Собеседник подчеркивает, что если в мире появится настоящий противовирусный препарат от коронавируса, то заболевание попросту будут лечить, не доводя до тяжелого состояния пациентов. Безусловно, это скажется и на масштабах мировой пандемии, поскольку значительно сократится число граждан, переносящих инфекцию, однако лекарство скорее предотвратит некоторые последствия заболевания, но не остановит пандемию в целом.
Ранее в пресс-службе ГК «Промомед» рассказали, что российский инъекционный препарат прямого действия для лечения COVID-19 «Арепливир» прошел регистрацию и до конца 2021 года начнет поступать в стационары.
В конце октября в беседе с газетой ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов рассказал, что в мире на данный момент существует лишь один удачный пример лекарства против вирусного заболевания – это препарат против гепатита С, отмечая, что сам вирус был очень сложен как для лечения, так и для создания терапевтического препарата. Тем не менее, против других вирусных заболеваний, в том числе от коронавирусной инфекции, нетоксичного лекарства пока нет.
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«Единая Россия» решила поддержать законопроект о QR-кодах
Фракция «Единая Россия» поддержит внесенный в Госдуму законопроект о QR-кодах, заявил депутат Госдумы Виктор Селиверстов.
Законопроекты, внесенные правительством, предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Один из документов вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.
«Поддержит», – сказал Селиверстов, отвечая на соответствующий вопрос, передает РИА «Новости».
Между тем фракция КПРФ намерена голосовать против законопроекта о QR-кодах.
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США обвинили Лукашенко в попытке отвлечь внимание от действий России на Украине
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Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в разговоре с польским коллегой Збигневом Рау заявил, что кризис с мигрантами в Белоруссии – это «попытка Лукашенко отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной», сообщил Госдеп США.
«Госсекретарь Блинкен подтвердил американскую поддержку Польши перед лицом циничного использования режимом Лукашенко уязвимых мигрантов. Эти действия режима [президента Белоруссии Александра] Лукашенко угрожают безопасности, сеют разделение и направлены на то, чтобы отвлечь внимание от российских действий на границе с Украиной», – приводит РИА «Новости» текст заявления официального представителя госдепартамента США Неда Прайса.
«Госсекретарь Блинкен и министр Рау твердо осудили использование уязвимых мигрантов в качестве инструмента и призвали Лукашенко решить первопричину наложенных Западом санкций – отказ белорусскому народу в соблюдении прав человека и фундаментальных свобод», – заявил Прайс.
«Госсекретарь также выразил глубокую благодарность Польше за открытую поддержку, которую она выражает суверенитету и территориальной целостности Украины. США, Польша и другие союзники и партнеры едины в том, чтобы заставлять Москву платить за ее военную агрессию и пагубное влияние в регионе», – заключил Прайс, уточнив, что разговор Блинкена с польским министром прошел в субботу.
В минувшую субботу в администрации президента США Джо Байдена сообщили, что Вашингтон и Москва обсудили обеспокоенность Соединенных Штатов в связи с «необычной военной активностью», которая, по версии американцев, якобы наблюдается у российско-украинской границы. В тот же день президент Владимир Путин в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину отметил, что Россия никогда не согласится с утверждениями о том, что является стороной конфликта на Украине, назвав алармистскими сообщения о том, что Москва якобы готовит «военное вторжение на Украину».
В прошлую среду госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявил, что Соединенные Штаты обеспокоены якобы наблюдающейся, по мнению Вашингтона, необычной военной активностью России «рядом с Украиной» и опасаются попытки Москвы «заново сделать то, что она предприняла в 2014 году».
В конце октября на Западе заявляли, что Россия якобы перебрасывает войска к границе с Украиной, а конфликт на юго-востоке Украины «вступает в новую стадию». Однако 5 ноября начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала опроверг утверждения СМИ о наращивании российских войск на границе Украины. Позже в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили об отсутствии информации о войсках России у границ Украины. В Кремле на претензии Киева о российском военном присутствии у границы ответили, что Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым.
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Инфекционист назвал возможные сценарии развития коронавируса
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Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов в интервью радио Sputnik рассказал о том, что может произойти с коронавирусом SARS-CoV-2 в долгосрочной перспективе.
Как отметил специалист по особо опасным инфекциям, варианты дальнейшей эволюции SARS-CoV-2 ученые просчитывают, в том числе, основываясь на знаниях о развитии других вирусов, передает РИА «Новости».
«Атипичная пневмония (SARS) и MERS (ближневосточный респираторный синдром) – их просто нет, никто не может их найти, они пропали. У них не произошло мутаций, которые позволили бы им дальше жить. Думаю, они просто погибли в природе», – сказал Жемчугов.
Существует и другой вариант эволюции вирусов: в ходе мутаций они могут потерять агрессивность и поселиться в организме тех или иных животных, не нанося им вреда, продолжил врач. «Например, такое можно сказать про вирус Эбола: он не убивает больших летучих мышей, на которых живет, а их иммунитет не губит вирус. Но если человек контактирует с кровью (носителя вируса), у него начинается заболевание, происходит вспышка (болезни, вызванной вирусом) Эбола», – пояснил ученый.
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Как отметил специалист по особо опасным инфекциям, у коронавируса есть три варианта развития. «Первый вариант – коронавирус SARS-CoV-2 может найти нового хозяина, с которым будет достигнут «иммунный консенсус». Второй вариант – он может пропасть, как SARS и MERS. Третий вариант, самый плохой для человечества, – он будет все время паразитировать на человеке, как второй вирус гриппа», – объяснил Жемчугов.
Самым надежным способом защиты от коронавируса остается вакцинация.
В минувшую пятницу президент Владимир Путин не исключил возможности появления новых, более опасных штаммов коронавирусной инфекции. Между тем директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии Гамалеи Александр Гинцбург отмечал, что российская вакцина «Спутник V» защищает от всех вариантов коронавируса, в том числе от нового вида штамма «дельта». Как считает ученый, оптимальный период до ревакцинации от коронавируса составляет полгода.
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На Украине допустили введение ЧП в приграничных с Белоруссией областях
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Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский допустил введение режима чрезвычайного положения в приграничных областях в случае обострения ситуации на границе с Белоруссией.
«Как сказал секретарь СНБО, проработаны различные сценарии этих действий, вплоть до того, чтобы вводилось чрезвычайное положение в этих приграничных областях», – приводит слова Монастырского РИА «Новости».
Министр внутренних дел Украины добавил, что к охране границы с Белоруссией не планируют привлекать военных с востока и юга страны.
В свою очередь врио главы Госслужбы по ЧС Сергей Крук заявил об усилении контроля на границе с Белоруссией. По его словам, в пяти приграничных областях в готовности находятся более 5,5 тыс. человек и 700 единиц пожарной и аварийно-спасательной техники.
Круг отметил, что в случае осложнения оперативной обстановки на украинско-белорусском участке границы службой будет обеспечена ликвидация последствий возможных чрезвычайных ситуаций и тушение пожаров, проведение аварийно-спасательных работ и оказание помощи пострадавшему населению, гуманитарное разминирование территорий, загрязненных взрывоопасными предметами, пунктов временного пребывания иностранцев. Также помощь окажут Государственной миграционной службе в принятии беженцев путем дополнительного развертывания палаток.
«Усилено взаимодействие с Госпогранслужбой, Нацполицией, Нацгвардией и Государственной миграционной службой по совместному выполнению задач в приграничных с Белоруссией областях. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям готова к выполнению задач в случае усложнения оперативной обстановки на украинско-белорусском участке границы», – цитирует Крука пресс-служба.
Как сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины, миграционный кризис на границе с ЕС – это «одно из проявлений гибридной войны». «Такой сценарий пока маловероятен. Но мы работаем на опережение и делаем все, чтобы этот, даже теоретический, вариант развития событий не был реализован на практике. Поэтому сегодня мы собрались в Луцке – чтобы согласовать меры по противодействию такому проявлению гибридной войны. Мы не просто держим ситуацию на контроле, а выполняем всю необходимую организационную и оперативную работу», – цитирует пресс-центр главу ведомства Ивана Баканова. Уточняется, что Баканов убежден, что Украине удастся успешно противостоять очередному проявлению «гибридной войны» и сохранить стабильность и безопасность.
Совещание о ситуации на границе Белоруссии и ЕС под председательством секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова прошло в украинском Луцке, в нем приняли участие министры, главы областных госадминистраций, а также послы Литвы и Польши.
Ранее в воскресенье в ВСУ пообещали уничтожать мигрантов в случае прорыва границы с Белоруссией. Также стало известно о планах Украины возвести укрепления на границе с Белоруссией. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска Европе за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.
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