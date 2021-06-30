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Путин заявил о дополнительных поставках вакцин от COVID ДНР и ЛНР
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Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии сообщил, что Россия поставит дополнительные объемы антиковидных вакцин в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР).
«По-моему, уже тысяч 90 доз вакцины завезено [в указанные регионы]. <...> Дополнительный объем будет поставлен», – сказал российский лидер, добавив, что это вопрос, «требующий внимательного к нему отношения», передает ТАСС.
30 января глава ЛНР в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник заявил, что медучреждения республики со следующей недели начнут вакцинировать от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Кроме того, в феврале в самопровозглашенной Луганской народной республике стартовал второй этап вакцинации от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Первыми привились сотрудники МЧС и работники здравоохранения.
Путин: Если бы мы потопили британский эсминец, третья мировая война не началась
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Даже если бы Россия потопила британский эсминец, который нарушил российскую государственную границу в Черном море, мир не был бы на грани третьей мировой войны, заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии.
На вопрос, стоял ли мир на пороге третьей мировой войны после нарушения российской госграницы британским эсминцем в Крыму, президент ответил: «мне так не кажется».
«Во-первых, это, конечно, провокация, совершенно очевидная. Кроме того, к этому причастны и американцы», – заявил президент.
Он также напомнил о недавно прошедшей встрече в Женеве. «Это политическая составляющая. Зачем тогда совершать подобные провокации? Чтобы подчеркнуть, что люди без уважения относятся к выбору крымчан?» – задался вопросом Путин.
По его мнению, третья мировая война не началась бы, даже если бы Россия потопила британский эсминец. «Даже если бы мы потопили этот корабль, сложно представить мир на пороге третьей мировой. Потому что эти люди знают, что они не могут выйти победителями из этой войны. Мы знаем, за что мы боремся. За свое будущее, за свою территорию. Это же не мы подошли к их территории. Это они вошли в наши территориальные воды», – заявил он.
Путин отметил, что западные страны подняли шумиху о том, что Россия проводит учения у украинских границ. «Я распорядился войска вывести с полигонов. А они приперлись к нашим границам», – добавил он.
Глава государства уточнил, что его беспокоит более фундаментальная вещь: начало военного освоения украинской территории западными странами. По его словам, это создает существенные проблемы российской безопасности.
В среду проходит 18-я по счету прямая линия с президентом Владимиром Путиным, в рамках которой глава государства ответит на вопросы россиян.
Напомним, ранее Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля.
Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Британский посол была вызвана в МИД для жесткого демарша.
Между тем ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили минобороны Британии в преднамеренной лжи.
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Путин сказал, какой вакциной делал прививку от COVID-19
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Президент Владимир Путин рассказал, что привился от коронавирусной инфекции вакциной «Спутник V».
«Принял для себя решение привиться <...> «Спутником V», тем более что Вооруженные силы у нас прививаются «Спутником V», а я все-таки верховный главнокомандующий», – сказал глава государства.
Он также рассказал о реакции организма на прививку. После первого укола Путин рассказал, что ничего не чувствовал, через четыре часа появилась чувствительность в месте укола, а после второго укола в 12 часов ночи температура у него поднялась до 37,2, но утром снова была 36,6.
Также президент добавил, что «Спутником V» привилась его дочь, у нее также была температура 37,5 один день.
«Дней 20 прошло, взяли кровь, посмотрели результаты – высокий уровень защиты. И вам рекомендую», – отметил Путин.
Также президент сказал, как выбрал прививку от COVID-19 и почему не показал видео процедуры.
Напомним, первый компонент вакцины Путин получил 23 марта вечером, через три недели он сделал вторую прививку от коронавируса.
В среду проходит 18-я по счету прямая линия с президентом Владимиром Путиным, в рамках которой глава государства ответит на вопросы россиян.
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Создатели «Спутник V» объяснили разницу между эффективностью вакцины и активностью антител
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Показатели эффективности противокоронавирусных вакцин и показатели активности антител – не одно и то же, пояснили разработчики «Спутник V».
Ранее заместитель директора Центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов сообщил, что есть незначительное снижение активности сывороток привитых «Спутником V» – примерно 2,6 раза, при этом эффективность препарата против индийского штамма составляет около 90%.
«Активность сыворотки или нейтрализующих антител к спайк-белку коронавируса и эффективность вакцины являются отдельными показателями. В случае вакцины «Спутник V» при снижении активности нейтрализующих антител в 2,6 раза эффективность вакцины снижается незначительно и остается на уровне 90%, что в свою очередь выше, чем у других существующих вакцин против коронавируса», – пояснили разработчики РИА «Новости».
Они добавили, что подобный уровень обеспечивает защиту от индийского штамма «дельта», это характерно и для других вакцин, в том числе для Pfizer. У этого препарата при снижении активности нейтрализующих антител в 5,8 раза эффективность сохраняется на уровне около 90%.
Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что порядка 90% новых случаев инфицирования коронавирусом в России приходятся на индийский штамм.
РФПИ ответил на претензии Гватемалы по «Спутнику V»
Два самолета с российской вакциной «Спутник V» на этой и следующей неделе прибудут в Гватемалу в рамках исполнения контрактных обязательств, заявил представитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
«Один самолет с вакциной «Спутник V» должен прибыть в Гватемалу на этой неделе. Еще один борт с грузом вакцины прибудет уже в начале следующей недели в рамках исполнения контрактных обязательств», – цитирует РИА «Новости» представитель РФПИ.
Ранее министр здравоохранения Гватемалы Амелия Флорес заявила, что из-за задержек в поставках добивается от России возврата средств, выплаченных для приобретения вакцины «Спутник V».
Применение вакцины «Спутник V» в Гватемале было одобрено в конце февраля, а первые партии препарата были поставлены в мае 2021 года. В настоящий момент власти также используют в программе иммунизации населения препараты Moderna и AstraZeneca, поставленные безвозмездно или в рамках международного механизма COVAX.
Путин: Зеленский отдал Украину под управление из Вашингтона
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О чем разговаривать с президентом Украины Владимиром Зеленским, если он отдал свою страну под полное внешнее управление, все вопросы решаются в Вашингтоне и частично – в Берлине и Париже, заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии.
«Он (Зеленский) отдал Украину под полное внешнее управление. Ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне. Отчасти – в Берлине и в Париже. Ну, о чем разговаривать?» – отметил российский лидер, передает ТАСС.
«Тем не менее, я не отказываюсь от встреч подобного рода. Надо только понять, о чем говорить», – резюмировал Путин.
По его словам, результаты работы украинского руководства разрушительны, включая преследование оппозиции. «Просто внутри страны дают понять, что нет никакой легальной возможности у тех сил, которые хотят выстроить и укреплять свою страну, в том числе на путях строительства нормальных отношений с Россией, у них нет никаких шансов, подавляют на корню: кого-то сажают в тюрьму, кого-то – под домашний арест, кого-то убивают на улицах», – заявил Путин, передает РИА «Новости».
Также Путин заявил, что не считает украинский народ недружественным, а потому Украина не входит в список недружественных для России стран. Кроме того, Путин сравнил возможные последствия закона о коренных народах Украины с оружием массового поражения.
Ранее замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил, что никаких подвижек по организации встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского нет.
В апреле президент Украины заявлял, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России. В Кремле тогда заявили, что администрация российского лидера и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, насколько серьезны намерения Зеленского встретиться с Путиным.
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Правнук Сталина назвал вакцинированных «не людьми»
Яков Джугашвили – внук старшего сына Иосифа Сталина – рассказал, почему не считает людьми «организмы с надписью «вакцинирован» в соцсетях.
«Запросы от организмов с надписью «вакцинирован» или какой-то другой ковидфашистской символикой удаляю не глядя», – заявил он в Facebook.
Объясняя, почему называет их «организмами», а не «людьми», Джугашвили заявил: «Люди уже поняли, что в марте 2020 года начался геноцид населения планеты под видом борьбы с сезонным ОРВИ возбудитель которого до сих пор не обнаружен».
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ВОЗ отреагировала на введение в Москве QR-кодов для ресторанов
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Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, комментируя введение в Москве обязательных QR-кодов для посещения ресторанов и кафе, заявила, что одна мера не решает ситуацию, необходимо действовать комплексно.
«Позвольте повторить то, что генеральный директор ВОЗ доктор Тедрос и региональный директор Европейского бюро ВОЗ доктор Клюге говорили много раз: одна мера не решает ситуацию, необходим комплекс мер, которые необходимо предпринять в совокупности, чтобы сгладить кривую или остановить пандемию», – передает РИА «Новости» слова Вуйнович.
По ее словам, текущая ситуация в мире и в России делает еще более настоятельной необходимость использования всех имеющихся в распоряжении инструментов для предотвращения передачи инфекции: индивидуализированное и последовательное использование мер общественного здравоохранения и социальных мер в сочетании с доступной вакцинацией.
Ранее власти Москвы допустили введение QR-кодов в других отраслях.
Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Также с 22 июня вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек.
При этом летние кафе и веранды в Москве можно будет посещать без QR-кода с 24 июня по 11 июля. На продуктовые магазины и аптеки в Москве система QR-кодов распространяться не будет.
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Путин ответил на вопрос о преемнике
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Президент Владимир Путин, отвечая на вопрос о преемнике, заявил, что решение о главе государства всегда остается за гражданами России.
«Решение о том, кто должен возглавить российское государство, в конечном итоге всегда за гражданами России. Они осуществляют это свое право выбора с помощью прямого тайного голосования. И вот такой путь и только такой путь возможен», – заявил президент, передает РИА «Новости».
При этом Путин назвал своей ответственностью дать рекомендации тем людям, кто будет претендовать на пост президента после него. Он выразил надежду, что в свое время сможет сказать, кто, по его мнению, достоин возглавить Россию, передает ТАСС.
«С одной стороны, говорят, свято место пусто не бывает и незаменимых людей нет. С другой стороны, моя ответственность в том, чтобы дать рекомендации тем людям, которые будут претендовать на должность президента. Так происходит во всех странах мира. Подойдет время и, я надеюсь, я смогу сказать, что такой-то человек, по моему мнению, достоин возглавить Россию», – заявил президент.
Глава государства также подчеркнул, что первый президент страны Борис Ельцин не «передавал ему власть», он стал исполняющим обязанности главы государства по закону в качестве премьера.
«Борис Николаевич Ельцин не передавал мне эту власть. Дело вот в чем: в соответствие с нашим законом, основным законом, в случае сложения президентом своих полномочий временно исполняющим обязанности президента становится председатель правительства Российской Федерации. Я был председателем правительства», – сказал Путин.
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Чехия запретила поездки в Россию
В связи с ситуацией с коронавирусом минздрав Чехии запретил поездки в ряд стран, включая Россию, сообщило министерство.
Ведомство с 1 по 31 июля запретило «гражданам Чехии и постоянно проживающим в республике иностранцам посещение стран с экстремальным риском заболевания COVID-19». При этом запрет не касается «граждан данных стран» и не распространяется на «поездки, которые не могут быть отложены и должны быть предварительно объявлены в МИД Чехии». Запрещены поездки в Россию, Индию, Бразилию, Непал, Парагвай, Тунис, Перу и ряд других государств, передает РИА «Новости».
Напомним, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова попросила премьера России Михаила Мишустина поддержать проект о запрете массовых мероприятий в регионах, где их не позволяет проводить эпидемическая ситуация. Роспотребнадзор подтвердил проникновение в Россию штамма «дельта плюс».
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Гватемала попросила вернуть деньги за «Спутник V»
Министр здравоохранения Гватемалы Амелия Флорес заявила, что из-за задержек в поставках добивается от России возврата средств, выплаченных для приобретения вакцины «Спутник V».
«Мы просим ... возврата средств. Если в какой-то момент у них будет возможность продать ее, мы оплатим по факту поставки», – заявила Флорес, запись беседы опубликовала в Twitter журналист Андреа Домингес.
Как пишет РБК, Гватемала заплатила аванс в 614,5 млн гватемальских кетцалей (около 6 млрд рублей) за 16 млн доз вакцины, однако в страну поступило всего 150 тыс. доз препарата.
Министр иностранных дел Гватемалы Педро Броло, который также принимал участие во встрече с конгрессменами, отметил, что стороны ведут переговоры о пересмотре контракта по «Спутнику V» с тем, чтобы включить в него однокомпонентный «Спутник Лайт», передает РИА «Новости».
Применение вакцины «Спутник V» в Гватемале было одобрено в конце февраля, а первые партии препарата были поставлены в мае 2021 года. В настоящий момент власти также используют в программе иммунизации населения препараты Moderna и AstraZeneca, поставленные безвозмездно или в рамках международного механизма COVAX.
Академик РАН сказал, какой прививкой от COVID-19 лучше делать ревакцинацию
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Для прохождения повторной вакцинации против коронавирусной инфекции следует выбрать препараты «ЭпиВакКорона» или же «КовиВак», поскольку «Спутником V» часто вакцинироваться не рекомендовано – это может вызвать неправильный эффект в организме, заявил газете ВЗГЛЯД завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев
Согласно результатам опроса, проведенного порталом Superjob, большая часть россиян (78%), которые уже сделали прививку против коронавирусной инфекции, готовы последовать рекомендациям медиков и пройти ревакцинацию спустя полгода. 22% респондентов заявили, что отрицательно относятся к повторной вакцинации.
«Изготовители вакцины проводят испытания и дают рекомендации по их итогу. Соответственно, каждый производитель должен назвать свое время, по истечении которого стоит произвести ревакцинацию. Индивидуально у каждого человека, который хочет сделать повторную прививку, определить состояние антител к коронавирусу просто невозможно – это дорого, слишком большие масштабы и не нужно», – говорит Зверев.
Напомним, в середине июня глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в период подъема заболеваемости ревакцинацию необходимо делать каждые полгода, а при более спокойной ситуации – раз в год. Кроме того, он подчеркнул, что нет никакого смысла ежедневно проверять уровень антител в организме. Однако с тем, что нужно сделать повторную прививку через такой маленький срок, вирусолог не согласен.
«Вакцина, которой хватает всего на полгода, совсем какая-то не такая, у нас нет таких слабых вакцин. Да и проводить ревакцинацию каждые шесть месяцев – это с ума сойти можно. Точные сроки, когда следует заново привиться, могут нам назвать только авторы, но наших вакцин как минимум на год хватает, насколько я знаю», – рассуждает академик.
Что касается выбора препарата, которым следует пройти повторную вакцинацию, то здесь врач рекомендует отдать предпочтение «ЭпиВакКороне» новосибирского центра «Вектор» или же «КовиВаку», который разработан Центром имени Чумакова РАН.
«Дело в том, что «Спутник V» от НИЦ имени Гамалеи – векторная вакцина, ею часто ревакцинироваться нельзя. В этом нет смысла, потому что вместе с антигеном коронавируса вводится и аденовирус, на который тоже образуется иммунитет. Соответственно, вакцина может просто не сработать. Кроме того, это опасно делать людям, у которых высокий уровень антител, потому что у них может произойти иммуносупрессия (обратная реакция)», – рассказывает Зверев.
Именно поэтому с ревакцинацией нужно быть очень осторожными, предупреждает вирусолог. Для этого просто необходимо обсудить с врачом, какой именно вакциной и после какого срока можно сделать повторную прививку.
«С остальными российскими вакцинами никаких нареканий нет, можно ими и во второй раз пройти вакцинацию. Дело в том, что они основаны либо на пептидах синтетических, либо на самом вирусе, там нет вектора, как в «Спутнике V». Соответственно в случае с «ЭпиВакКороной» и «КовиВаком» иммунитет образуется только на вирусные белки, поэтому здесь ограничений нет, их можно делать много раз. Но, опять же, это должны подтвердить авторы вакцин», – считает специалист.
Также он добавил, что, по его мнению, убитые и синтетические вакцины можно было бы ставить в три этапа с небольшим промежутком, а не в два, как это делается сейчас. То есть к уже существующему следовало бы добавить еще одну дозу препарата для получения более полноценного иммунитета, как это делается в случае с вакцинацией от гепатита В или от папилломавирусной инфекции. В таком случае иммунитет должен оказаться более полноценным и продолжительным. По его словам, на данный момент даже после двух этапов вакцинации не у всех граждан может развиться иммунитет, поэтому третий мог бы повысить эффективность вакцин.
Ранее в пресс-службе Министерства здравоохранения сообщили, что если в ходе первичной вакцинации у пациента были выявлены серьезные нежелательные явления, то повторную вакцинацию следует провести другим препаратом.
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Рада отменила штрафы жителям Донбасса за въезд на Украину через Россию
Верховная рада временно отменила штрафы гражданам Украины за въезд из неподконтрольной Киеву части Донбасса через Россию.
«Штрафы отменяются на период действия карантина или на время блокировки деятельности КПП (контрольно-пропускные пункты)», – цитирует пояснительную записку к законопроекту ТАСС.
Отмечается, что депутаты считают, что в условиях закрытия или ограниченного функционирования КПП люди лишены возможности законно выехать с неподконтрольных территорий. В то же время, отмечали парламентарии, жители региона нуждаются в посещении подконтрольной Киеву территории по разным причинам, в первую очередь связанным с получением медицинской помощи, пенсионных выплат, документов или обучением.
На данный момент въезд на Украину из неподконтрольной части Донбасса через Россию наказывается штрафом от 1,7 тыс. гривен (60 долларов) до 5,1 тыс. гривен (свыше 180 долларов).
Ранее украинский президент Владимир Зеленский не исключил, что в случае провала переговоров по урегулированию конфликта на востоке Украины Киеву придется отгораживаться от Донбасса «стеной». При этом он пояснил, что это не столько физическая стена, сколько разрыв всех связей.
Путин прокомментировал поступление угроз в адрес обратившихся на прямую линию
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Работающая на прямой линии с президентом Владимиром Путиным волонтер рассказала, что некоторые чиновники, узнав, что люди обращаются к главе государства, начинают угрожать жителям. Президент потребовал от главы Кузбасса разобраться в этой ситуации.
Так, девушка сообщила, что по просьбе жительницы Новокузнецка пыталась добиться ремонта крыши в детском саду, но в отделе образования ей не поверили, а позже обратившаяся на прямую линию женщина отозвала свой вопрос, поскольку получила угрозы из отдела образования.
«Не жалко ли вам директора детского сада и своего внука?» – заявили жительнице Новокузнецка в департаменте образования, пригрозив лишить опекунства над ребенком.
«Не беспокойтесь по поводу опекунства над внучкой. Считайте, что такой проблемы не существует. Пусть лучше думают о своих проблемах те, кто вам угрожает», – заявил президент.
Путин также потребовал от главы Кемеровской области Сергея Цивилева принять меры к чиновникам, пытавшимся запугивать женщину, обратившуюся на прямую линию, передает ТАСС.
«С губернатором переговорим. Это все-таки Кемеровская область, губернатор Цивилев Сергей Евгеньевич, я вас тоже об этом прошу. Обратите, пожалуйста, внимание, сделайте соответствующие заявки вовремя и подключайтесь к программе реновации школ, а в данном случае, если школа совмещена с детским садом, то в одном контуре можно будет все сделать. Обратите, пожалуйста, внимание на тех должностных лиц, которые пытаются запугивать людей, ради которых они должны работать. Надеюсь, что вы примете своевременные и правильные решения», – заявил президент.
Путин объяснил рост цен на продукты питания
Президент Владимир Путин объяснил, почему в России наблюдается рост цен на продукты питания, и какие меры для его сдерживания применяются.
Отвечая на этот вопрос, президент пояснил: «Потому что у нас продуктов не хватило». Сейчас же он надеется, что нынешнего урожая «хватит с лихвой». «Часто, – пояснил Путин, – овощи везут из других стран».
Президент уточнил, что экономический кризис затронул весь мир. «Россия является частью мировой экономики, поэтому на нас это тоже отражается», – отметил он. В том числе на это повлияла пандемия коронавируса.
«Самый большой рост [цен] у нас был в начале прошлого лета. По этому поводу мы общались с правительством. Были приняты меры по сдерживанию цен на продукты питания», – сказал Путин.
Он подчеркнул, что государство обращает внимание на проблему роста цен, однако иногда делает это не своевременно. «Меры регулирования принимаются и дают свой эффект, но вот, к сожалению, не по всем группам товаров», – отметил Путин.
Большинство привитых россиян согласились пройти ревакцинацию
Большинство россиян, сделавших прививку от коронавируса, готовы последовать рекомендациям медиков и пройти ревакцинацию спустя полгода, следует из данных опроса, проведенного порталом Superjob.
Как следует из результатов социологического исследования, сделать повторную прививку готовы 78% опрошенных, а однозначно пойдут на ревакцинацию 43%. Отрицательно отнеслись к идее повторной прививки 22% респондентов, причем лишь 6% заявили, что однозначно против этого, передает РБК.
Всего в исследовании приняли участие 1,6 тыс. респондентов, которые сделали прививку от коронавируса в 371 населенном пункте во всех федеральных округах.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что повторную прививку от коронавируса в период подъема заболеваемости необходимо делать раз в полгода, при более спокойной ситуации – раз в год.