Россия и Белоруссия подписали контракты на поставку авиации и средств ПВО

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14 ноября, воскресенье  |  Последнее обновление — 11:18  |  vz.ru
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Зачем России и Китаю нужен дублер «Силы Сибири»

Китай скупает весь российский трубопроводный газ Клюшкин Виктор/НГ/ТАСС
Второй после «Силы Сибири» газопровод в Китай из России через Монголию обретает все более четкие черты. Определен маршрут, почти готово технико-экономическое обоснование, и впервые назван срок его строительства. Не хватает одной важной детали - коммерческого контракта между Россией и Китаем. Когда он будет подписан? Подробности...
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Мигрантский спор Белоруссии и Польши выгоден для «Северного потока – 2»

REUTERS/Vasily Fedosenko
Остановка Минском транзита российского газа в Европу, которым грозит президент Белоруссии, заставит Брюссель обратиться с претензиями к Москве, но не разрешит спор Лукашенко с ЕС. Чем для России опасен мигрантский кризис на польско-белорусской границе, и как эта ситуация может затронуть «Северный поток – 2»? Подробности...
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ВМС США бросили против России «корабль-хакер»

Командный корабль Mount Whitney внешне выглядит безобидно, однако в реальности обладает весьма грозным оружием U.S. Navy/Photographer's Mate 2nd Class Sarah Bir
Минобороны России вот уже несколько дней внимательнейшим образом отслеживает военную активность НАТО в Черном море. По оценке российского военного ведомства, в том числе таким образом происходит «военное освоение территории Украины». Представляют ли военные корабли США у нашего побережья реальную военную угрозу – и в чем настоящий смысл их нахождения в Черном море? Подробности...
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Для сохранения русского символа в Латвии придется идти на хитрости

Этот символ в Латвии теперь под запретом Анатолий Жданов/ТАСС
«Лишить русских жителей страны исторической памяти и тем самым облегчить процесс ассимиляции детей из русских семей». Такими словами эксперты объясняют цель нового антироссийского запрета, принятого в Латвии – теперь это касается демонстрации георгиевской ленты. Однако некоторые возможности носить ленточку все же остались, хотя для этого придется идти на хитрости. Подробности...
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Стычка в Новой Москве требует показательного процесса

На допросе нападавшие уже успели высказать две противоречащие друг другу версии произошедшего СК РФ
Задержанные по делу о драке в Новых Ватутинках оказались уроженцами Закавказья. Нападение на отца с маленьким сыном вызвало серьезный резонанс. Возбужденное по статье «Хулиганство» дело переквалифицировали на «Покушение на убийство». Местные жители заговорили о создании народных дружин. Почему стычка получила такую огласку и должны ли жители сами пытаться решить проблему безопасности? Подробности...
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Как нам всем полюбить Россию

Борис Акимов
Борис Акимов, учредитель АНО «Большая Земля»
Они часто говорят «эта страна», им тяжело или невозможно сказать «моя страна», «наша страна», им видится здесь слащавый и опасный пафос. Так же, как некоторые не могут сказать «мамочка» и «папочка» про своих родителей. Подробности...
Обсуждение: 66 комментариев

Антиваксерам надо включить мозг

Алексей Федоров
Алексей Федоров, кардиохирург
Доктор, вы ведь сами всё понимаете, нет никакого ВИЧ, это всё заговор большой фармы для продажи тестов и дорогих таблеток. Подробности...
Обсуждение: 115 комментариев

За спиной главного конкурента Макрона обнаружились Ротшильды

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
В Пятой республике на роль Трампа назначен Эрик Земмур, которого уже начали загонять в политическое гетто. Однако достичь этой цели Макрону и макронистам будет довольно трудно. Дело в том, что у Эрика Земмура не только серьезный финансовый ресурс, но и мощная политическая поддержка. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев
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У директора ЦРУ миссия в Москве

Обсуждение: 4 комментария

Война полиции с ягодицами

Обсуждение: 12 комментариев

Россия вступит в эру беспилотников

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Мигранты атаковали границу Польши с Белоруссией

Польшу атаковали мигранты из стран Ближнего Востока. Была предпринята попытка силового перехода белорусско-польской границы. Иностранцы пытались разрушить проволочное ограждение, а польские полицейские применили против них слезоточивый газ
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Москву накрыл «туман-долгожитель»

В Москве объявлен «желтый» уровень опасности из-за сильного тумана. Более 200 авиарейсов задержаны или отменены в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. ГИБДД рекомендует автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам обозначать себя светоотражающими элементами на одежде
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На каналах Амстердама появились лодки-беспилотники

В Амстердаме начинаются испытания беспилотных электрических лодок Roboat, которые были созданы совместными усилиями американских и нидерландских ученых. Эти лодки могут работать по 10 часов без подзарядки и перевозить пассажиров, товары и даже мусор
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Россия и Белоруссия подписали контракты на поставку авиации и средств ПВО

    14 ноября 2021, 10:46

    Текст: Евгения Шестак

    Москва подписали в 2021 году контракты с Минском на поставку истребителей, вертолетов, средств противовоздушной обороны и другого оружия, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев на выставке Dubai Airshow.

    «В текущем году с Белоруссией были подписаны контракты на поставку авиационной техники, в том числе истребителей и вертолетов, а также средств ПВО и другой продукции военного назначения», – сказал РИА «Новости» Шугаев.

    По его словам, вся продукция военного назначения будет поставлена в сроки, обозначенные контрактными обязательствам.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия проводили, и будут проводить такие операции в области обороны и безопасности, что «никакому Западу не снилось». Также Лукашенко сообщил, что хотел бы получить от российской стороны несколько дивизионов оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер».


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    Путин объяснил ответ России на действия США в Черном море
    		    13 ноября 2021, 11:45
    Фото: Михаил Метцель/ТАСС
    Текст: Наталья Ануфриева

    Минобороны предложило провести незапланированные учения в Черном море в ответ на действия США, однако это нецелесообразно – нет смысла нагнетать обстановку, заявил президент Владимир Путин.

    Путин заявил, что «от нашего Минобороны было предложение тоже провести в этой же акватории свои незапланированные учения», однако российский лидер считает, что это «не целесообразно и нет необходимости нагнетать дополнительно обстановку там», следует из сообщения в Telegram-канале «Вести24».

    Поэтому Минобороны «ограничивается только сопровождением самолетов и кораблей».

    «Сейчас Соединенные Штаты и их союзники по НАТО проводят незапланированные – хочу это подчеркнуть: незапланированные – учения в акватории Черного моря. Причем не просто сформирована достаточно мощная корабельная группировка, но и используется в этих учениях и авиация, в том числе стратегическая авиация (...) Дело в том, что у них на борту – боевое стратегическое оружие. Это серьезный вызов для нас», – заявил глава государства.

    Путин также отметил, что создается впечатление, будто России «не дают расслабиться, но пусть знают, что мы не расслабляемся».

    Ранее корабли Шестого флота ВМС США – флагман Mount Whitney и эсминец Porter – в рамках пребывания в Черном море вошли для совместных учений с грузинскими коллегами в порт Батуми.

    Сообщалось, что российские военные следят за военными кораблями США в Черном море.

    Военный эксперт Алексей Леонков, комментируя газете ВЗГЛЯД активизацию ВМС США в Черном море, заявил, что «американцы собрали группировку кораблей для провокаций», однако «с военной точки зрения использование этих кораблей и авиации против России равнозначно самоубийству». Вместе с тем военный эксперт Виктор Мураховский заявил, что «беспрецедентные учения Запада в Черном море – это подготовка комплексной операции против России с участием Украины».

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем Россия может ответить на «кулак Пентагона» в Черном море.

    Коментарии (143)
    Путин отреагировал на угрозы Лукашенко перекрыть газ Европе
    		    13 ноября 2021, 12:37
    Фото: Михаил Метцель/ТАСС
    Текст: Наталья Ануфриева

    Теоретически президент Белоруссии Александр Лукашенко может дать указание о перекрытии российского газа в Европу, однако это будет нарушением транзитного контракта, заявил президент России Владимир Путин, выразив надежду, что до этого не дойдет.

    Путин сказал, что, теоретически, «Лукашенко как президент транзитной страны может, наверное, дать указание по перекрытию наших поставок в Европу, хотя это будет нарушением нашего транзитного контракта, и я надеюсь, что до этого не дойдет», следует из сообщения в Telegram-канале «Вести24».

    «Ну, с другой стороны, против него все время применяют и грозятся применением новых санкций», – добавил российский лидер.

    Это может нанести «большой ущерб энергетике Европы, энергетическому сектору Европы», а также не поспособствует развитию отношений России с Белоруссией.

    При этом глава государства признался в интервью, что впервые услышал об угрозе Лукашенко по газу: «Я, честно говоря, об этом в первый раз слышу. Потому что я дважды разговаривал с Александром Григорьевичем за последнее время, он мне ни разу об этом не сказал, даже не намекнул».

    Путин добавил, что «ничего хорошего в этом нет», отметив, что поговорит с белорусским коллегой на эту тему, «если он просто не в сердцах это сказал».

    Российский лидер напомнил, что в 2008 году «мы столкнулись с этим кризисом, когда из-за бесконечных споров по цене на газ и по цене на транзит мы так с украинскими нашими друзьями не смогли договориться по основным параметрам этих контрактов», и в итоге «все дошло до того, что Украина заблокировала наш газ, который предназначен для потребителей в Европе».

    По словам президента России, тогда, «условно говоря, вентиль закрутили».

    Ранее Европе предрекли новую газовую войну из-за Белоруссии.

    Напомним, Лукашенко заявил, что поставки газа и грузов через Белоруссию в Евросоюз могут быть перекрыты в случае введения новых «непереваримых» санкций.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что слова Лукашенко о вероятном перекрытии транзита газа в Европу не согласовывались с Кремлем.

    В ЕС призвали не воспринимать всерьез угрозы Лукашенко.

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    Новейший российский истребитель Checkmate решили необычно прорекламировать
    		    13 ноября 2021, 15:15
    Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Ростех раскрыл элементы парфюма, посвященного истребителю пятого поколения The Chekmate, его презентовали в преддверии международной премьеры самолета на авиасалоне Dubai AirShow 2021.

    «Checkmate – аромат пятого поколения. Для тех, кто управляет игрой», – говорится в видеоролике на официальном YouTube-канале госкорпорации «Ростех».

    По информации компании, проект приурочен к премьерному зарубежному показу истребителя, который состоится 14 ноября в Дубае на Dubai Airshow 2021.

    В ролике скрыты аллюзии на ключевые особенности и уникальные свойства истребителя. Золотистые линии парящего однодвигательного самолета Checkmate плавно перетекают вдоль контура черного шахматного коня. Полноразмерный флакон появляется сквозь вращающиеся металлические лопасти двигателя, а подарочная коробка при раскрытии распадается на черно-белую шахматную клетку.

    «Согласно философии продуктовой линейки российских истребителей, Checkmate позиционируется в качестве шахматной фигуры коня на доске геополитики – очень легкой, ценной боевой единицы, способной решить исход партии», – заявили в Ростехе.

    Премьера новейшего истребителя пятого поколения Checkmate состоялась на авиасалоне «МАКС 2021» в июле этого года. На международном авиасалоне «Dubai Airshow 2021» самолет впервые покажут за рубежом. Мероприятие пройдет в период с 14 по 18 ноября.

    Глава Ростеха Сергей Чемезов сообщал, что стоимость этого самолета будет в семь раз ниже, чем у его главного конкурента – американского F-35.

    Также он называл в числе преимуществ Checkmate малую заметность, современный радар с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), а также возможность адаптировать машину под нужды конкретного заказчика.

    Коментарии (86)
    Путин объяснил, как мигранты попадают в ЕС
    		    13 ноября 2021, 12:12
    Фото: Леонид Щеглов/БелТА/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Мигранты, оказавшиеся на границе Белоруссии и Польши, могли попасть в Минск чартерными рейсами, там действует безвизовый въезд. Все цепочки по переправке в Евросоюз организуют те, кто уже находится в странах объединения, заявил президент Владимир Путин.

    «Да, действуют группы определенные по переправке этих людей в европейские страны. Но они давно действуют. Ключевое звено находится в странах Евросоюза. Вот туда тащат те, которые там находятся. Они организуют все эти цепочки. Вот пускай правоохранительные органы, спецслужбы работают по ним, если они что-то нарушают», – приводит РИА «Новости» слова Путина в эфире канала «Россия 24».

    Президент также предположил, что мигранты, оказавшиеся на границе Белоруссии и Польши, могли попасть в Минск чартерными рейсами, там действует безвизовый въезд.

    «Чартеры заказывают, безвизовый въезд. Люди покупают билеты и полетели», – заявил Путин.

    По его мнению, организаторов цепочек трудно привлечь к ответственности. «Если посмотреть на внутреннее законодательство европейских стран, то они и не нарушают ничего. Чего они нарушают-то? Ну, человек живет в одной стране, хочет переехать в другую по каким-то соображениям. По соображениям безопасности, даже по экономическим соображениям пускай», – считает президент.

    При этом Путин напомнил, откуда вовзникли миграционные кризисы в Европе.

    «Не нужно забывать, откуда возникли-то кризисы, связанные с мигрантами. Что, это Белоруссия является первооткрывателем этих проблем, что ли? Нет, это причины, которые были созданы самими странами Запада, в том числе европейскими странами. Они носят и политический, и военный, и экономический характер», – приводит ТАСС слова Путина.

    Ранее врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила российского президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе.

    Заместитель директора ведомственного департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев заявил, что Россия считает абсурдными обвинения в свой адрес из-за ситуации с беженцами, сложившейся на белорусско-польской границе.

    Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.

    Коментарии (62)
    Британия возложила на Россию ответственность за кризис на границе Польши
    		    14 ноября 2021, 06:55
    Фото: Wiktor Szymanowicz/Zuma/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Россия «явно несет ответственность» за миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши, заявила глава МИД Великобритании Элизабет Трасс.

    Трасс считает, что Москва «должна оказать давление на власти Белоруссии, чтобы положить конец кризису и начать диалог». Она призвала «посмотреть», что «происходит в Белоруссии». По ее словам, «эскалация противостояния на польской границе – самое недавнее действие режима Лукашенко по подрыву региональной безопасности». Трасс заявила, что Минск «использует отчаявшихся мигрантов, как пешки, в попытке создать нестабильность и цепляться за власть, не обращая внимания на гуманитарные последствия», передает ТАСС со ссылкой на Sunday Telegraph.

    Министр заявила, что «Великобритания не отведет взгляд в сторону» и намерена «стоять плечом к плечу с союзниками в регионе, которые находятся на передовой в борьбе за свободу». Так, британские военные помогут польским властям в укреплении границы с Белоруссией. Однако речь не только о Польше, но и о «других участниках Вишеградской четверки – Венгрии, Словакии и Чешской Республики, а также о друзьях в странах Балтии и на Украине», сказала она.

    Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.

    Коментарии (68)
    Польский солдат погиб на границе с Белоруссией
    		    13 ноября 2021, 23:30
    Фото: Piotr Twardysko/Zuma/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    На границе с Белоруссией в результате несчастного случая погиб польский солдат, сообщило командование 17-й механизированной бригады Войска польского.

    В сообщении говорится, что «в ходе несения службы на польско-белорусской границе произошел несчастный случай, в результате которого наступила смерть солдата 17-й Великопольской механизированной бригады», передает РИА «Новости».

    Разбирательство ведет военная жандармерия в сотрудничестве с прокуратурой Белостока. Командование сообщило, что по предварительной информации, «произошел выстрел из служебного оружия, в результате которого наступила смерть солдата». Подчеркивается, что «в происшествии не участвовали третьи лица».

    Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.

    Коментарии (37)
    Глава Пентагона назвал «основным компонентом стратегии сдерживания» учения в Черном море
    		    13 ноября 2021, 17:44
    Фото: US Navy
    Текст: Алексей Дегтярев

    Учения США, Румынии, Турции и Украины в Черном море являются одним из главных компонентов стратегии сдерживания, заявил глава американского минобороны Ллойд Остин.

    «Я часто говорю о концепции «интегрированного сдерживания» как способе сдерживания будущих военных угроз. Одним из ключевых компонентов действительно интегрированной стратегии сдерживания является тесное сотрудничество с союзниками и партнерами по всему миру посредством совместных наземных, воздушных и морских учений», – цитирует Остина ТАСС.

    Он отметил, что речь идет о прошедших в Черном море учениях США и их союзников.

    Ранее корабли Шестого флота ВМС США – флагман «Маунт Уитни» и эсминец «Портер» – в рамках пребывания в Черном море вошли для совместных учений с грузинскими коллегами в порт Батуми.

    Сообщалось, что российские военные следят за военными кораблями США в Черном море.

    Военный эксперт Алексей Леонков, комментируя газете ВЗГЛЯД активизацию ВМС США в Черном море, заявил, что «американцы собрали группировку кораблей для провокаций», однако «с военной точки зрения использование этих кораблей и авиации против России равнозначно самоубийству». Вместе с тем военный эксперт Виктор Мураховский заявил, что «беспрецедентные учения Запада в Черном море – это подготовка комплексной операции против России с участием Украины».

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем Россия может ответить на «кулак Пентагона» в Черном море.

    Коментарии (13)
    Начались поставки комплексов С-400 в Индию
    		    14 ноября 2021, 03:31
    Фото: mil.ru
    Текст: Антон Антонов

    Поставки комплексов российских зенитно-ракетных систем С-400 в Индию начались, они идут по графику, сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

    Шугаев перед началом выставки Dubai Airshow сообщил, что «поставки оборудования системы ЗРС С-400 для Индии начались, ведутся по графику», передает РИА «Новости».

    В 2018 году Россия и Индия подписали контракт на поставку пяти полковых комплектов С-400 стоимостью более 5 млрд долларов. Против поставок С-400 в Индию выступают США, которые пытаются вынудить эту страну отказаться от российских зенитно-ракетных комплексов в пользу американских аналогов.

    Коментарии (10)
    Захарова осудила «заманившие» мигрантов западные страны

    13 ноября 2021, 19:35

    Текст: Алексей Дегтярев

    Страны Запада не намерены помогать мигрантам на границе Польши и Белоруссии, хотя и «заманивали» их к себе, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Мы видим, что делается со стороны Белоруссии. Где то самое (западное) сообщество, которое заманивало их в свои кущи и гущи, а теперь от них отворачивается?» – заявила Захарова в эфире Youtube-канала «Главный. Тур», передает РИА «Новости».

    Она отметила, что необходимо произвести коллективную помощь мигрантам, а не вести «политиканские разговоры».

    «Тогда зачем из десятилетия в десятилетие принимаются все эти заявления, конвенции, соглашения и так далее? Грош цена тогда всем этим документам и заявлениям о правах человека», – задалась вопросом дипломат.

    «Те, кто бесконечно ставил эту тему во главе угла, просто не имеют права на нее больше рассуждать», – заключила Захарова.

    Ранее президент России Владимир Путин выразил надежду, что Минск и Евросоюз (ЕС) смогут наладить контакт по ситуации с беженцами на белорусско-польской границе.

    До этого стало известно об увеличении числа беженцев в лагере на границе Белоруссии и Польши.

    Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.

    Коментарии (12)
    Лукашенко захотел получить у России «Искандеры»
    		    13 ноября 2021, 15:57
    Фото: Вадим Савицкий/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что хотел бы получить от российской стороны несколько дивизионов оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер».

    «Мне надо несколько дивизионов на западном, на южном направлении, пусть стоят. Это 500 километров [дальность пуска], потому что наш «Полонез» – до 300 километров. Сейчас тормошу вашего президента [Владимира Путина], мне надо здесь эти 500-километровые ракетные установки», – заявил Лукашенко в интервью российскому журналу «Национальная оборона».

    По словам Лукашенко, в 2021 году производились ракетные пуски на учениях «Запад-2021», военные знают, где необходимо наносить ракетный удар, в том числе удар ракетным комплексом «Точка», а также где можно задействовать зенитный ракетный комплекс «Бук-МБ».

    «Многое и по бронетехнике сделали, очень важна сейчас мобильность, поэтому мы создали машины на МЗКТ (Минский завод колесных тягачей – прим. ВЗГЛЯД), бронемашины, восемь-девять человек экипаж, как БТР», – рассказал белорусский лидер.

    Он выразил мнение, что у республики хорошо подготовленная армия с неплохим вооружением.

    «Мы четыре раза модернизировали свои вооруженные силы. Но у нас война будет другая, у нас лесисто-болотистая местность. И если против нас будет наземная операция, нам надо уметь воевать на земле», – сказал Лукашенко.

    Он признал, что Белоруссия уязвима для ракет, но вражеская наземная операция на территории страны невозможна, поскольку военные будут к этому готовы. Минску важно знать, что Москва поддержит его в трудную минуту, сказал президент страны.

    «Если будет трудно, чтобы я знал, что за спиной у меня есть старший брат, который не позволит обидеть младшего», – заключил он.

    Ранее Лукашенко заявил, что поставки газа и грузов через Белоруссию в Евросоюз могут быть перекрыты в случае введения новых «непереваримых» санкций.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что слова Лукашенко о вероятном перекрытии транзита газа в Европу не согласовывались с Кремлем.

    В ЕС призвали не воспринимать всерьез угрозы Лукашенко, однако президент России Владимир Путин признал, что у его белорусского коллеги есть теоретически возможность перекрыть поставки российского газа.

    Напмоним, «Искандер» – это целое семейство оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК). В него входят «Искандер», «Искандер-М», «Искандер-К», «Искандер-Э». Главная задача таких комплексов – обнаружение и уничтожение систем противовоздушной и противоракетной обороны противника.

    Коментарии (18)
    Польша выразила готовность перекрыть железнодорожное движение с Белоруссией

    13 ноября 2021, 12:57

    Текст: Наталья Ануфриева

    Польша готова перекрыть железнодорожное движение с Белоруссией и лишить ее транзита, заявил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский.

    Каминьский заявил в эфире радиостанции RMF FM, что Минск знает, что Варшава может «закрыть очередные переходы, равно как и железнодорожное движение», при том, что Белоруссия является важным транзитным государством», передает РИА «Новости».

    Отвечая на вопрос о том, что Белоруссия в таком случае может лишиться транзита, в том числе из Китая, он ответил, что «мы об этом знаем, обдумываем, все учитываем и направляем соответствующие сигналы режиму, чтобы закончили такого тапа действия, или будут в полной изоляции – не только политической, но и экономической».

    Вместе с тем Сейм Польши на следующей неделе рассмотрит закон, ужесточающий правила функционирования пограничных территорий.

    «После завершения чрезвычайного положения в конце месяца мы введем новелизацию закона, которое, по сути, продлит то, что сейчас, но эластично, с учетом разного рода замечаний», – сказал Каминьский.

    По его словам, «новый порядок уже не будет называться чрезвычайным положением, это будет обновление закона о пограничной охране». Так, в отличие от нынешней ситуации в пограничной зоне смогут находиться журналисты, «но каждый раз предварительно это будет согласовываться с Пограничной стражей (Польши) и на их условиях».

    «Можно будет временно на определенной территории ограничить свободное перемещение лиц, которые никак не связаны с этой территорией, но мы хотим учесть право выполнять профессию журналистам и передавать информацию», – добавил он.

    Ранее президент России Владимир Путин выразил надежду, что Минск и Евросоюз (ЕС) смогут наладить контакт по ситуации с беженцами на белорусско-польской границе.

    До этого стало известно об увеличении числа беженцев в лагере на границе Белоруссии и Польши.

    Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.

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    Лукашенко объяснил специфику отношений с Путиным
    		    13 ноября 2021, 15:47
    Фото: Алексей Никольский/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    В условиях ухудшения отношений с Западом Минску важно знать о готовности России поддерживать белорусскую сторону, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью главному редактору российского журнала «Национальная оборона» военному эксперту Игорю Коротченко.

    «Возьмите того же Путина. На него накатывают, а не было бы Путина – не было бы нашей цивилизации, Россию раздербанили бы. Время потребовало – сложилось, благодаря, в том числе, и президенту Путину, спасли Россию. Это же тоже на моих глазах было», – приводит его слова РИА «Новости».

    По его словам, у российских лидеров, у таких, как Путин, многому можно научиться.

    «И даже не у него, а у тех людей, которые сегодня осуществляют политику в России. Вот у вашего этого коллективного российского руководителя многому можно научиться», – заявил Лукашенко.

    По словам белорусского лидера, ему важно знать, что в условиях ухудшения отношений с Западом Россия поддержит белорусскую сторону.

    «Я Путину говорю: «Главное, чтобы ты не дрогнул. Если будет трудно, чтобы я знал, что за спиной у меня есть старший брат, который не позволит обидеть младшего». Больше ничего не надо», – заявил Лукашенко.

    Президент Белоруссии подчеркнул, что в стране «хорошая армия, подготовленная, вооружена она неплохо».

    «Мы никогда не преуменьшали в наших отношениях с Россией роль вопросов безопасности и обороны, хоть в СМИ пытались это извратить. Это всегда было святым. Как бы мы ни спорили за нефть, газ, цены на энергоносители, разные были времена, но оборона и безопасность – это святое. Или нам опять придется 30 млн человек положить на алтарь Победы. Не хотелось бы», – заявил он.

    По словам Лукашенко, у него очень братские и теплые отношения с российским лидером Владимиром Путиным.

    «Мы с ним на «ты» всегда. У нас очень братские, теплые отношения с ним. Мы похожи чем? Мы, когда сидим за столом, я говорю: «Слушай, я вот иногда думаю, почему мы практически одинаково воспринимаем реальную действительность?». Философским языком говоря… Я говорю: «Ты дворовый, а я уличный. То есть мы пришли оттуда, с самого низа». Он говорит: «Точно». Ты, говорю, во дворике в этом вырос. Он мне часто рассказывает. А я, говорю, вырос на улице. За мной некогда было кому-то смотреть. Отца не было, мать работала с утра до ночи. Сутками работала. И я на улице фактически вырос. И мы увидели эту жизнь. У нас были одни ценности. И у него, и у меня. Мы на них выросли. Поэтому мы одинаково воспринимаем эту действительность. Да, мы можем где-то по-разному, в силу каких-то обстоятельств, перемалывать эту действительность и делать соответствующие выводы», – заявил он.

    Лукашенко не отрицает, что он «пророссийский человек».

    «Я же референдум провел по Союзу с Россией. Да, я пророссийский человек. Я не отрицаю это. Я ценю свое прошлое». По его словам, он родился фактически под Смоленском, в Орше, на границе.

    «Я историк по своему первому образованию, советскую школу закончил. Это во мне осталось. Я не растоптал коммунистическое прошлое, став президентом», – отметил он.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что просил Министерство обороны России через Владимира Путина, чтобы российские войска подключились к дежурству на границах Союзного государства.

    Также Белоруссия заявила о готовности обеспечить безопасность страны с помощью России.

    Президент России Владимир Путин выразил надежду, что Минск и Евросоюз (ЕС) смогут наладить контакт по ситуации с беженцами на белорусско-польской границе.

    До этого стало известно об увеличении числа беженцев в лагере на границе Белоруссии и Польши. 

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    Коментарии (4)
    Британцы раскритиковали решение Лондона отправить военных на помощь Польше
    		    13 ноября 2021, 17:14
    Фото: Леонид Щеглов/БелТА/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Читатели британского издания The Times подвергли критике решение британских властей отправить военных на границу Польши и Белоруссии из-за миграционного кризиса.

    «Направление британских войск в Европу – это чье-то глупое решение, но точно не мое. Вспомните Brexit. Вспомните, как началась Вторая мировая война. Я прошел через нее, я не хочу другой войны. Где у нас демократия в односторонней и своевольной отправке наших войск в чужую страну без голоса народа?» – написал alanmowle, передает РИА «Новости».

    «150 саперов, конечно, не армия. Но зачем нам так демонстративно ввязываться в серьезный конфликт ни с чем? Что это за глупости?» – добавил Spike.

    «Таким образом наше тупое правительство показывает, что Британия – якобы часть Европы. Ну-ну. Это только начало», – отметил Oakley.

    «Наше участие в НАТО не имеет никакого отношения к Евросоюзу», – заявил Andrew Tarrant.

    «Интересно, эти чинуши из ЕС испытывают хоть какие-то угрызения совести, когда «Брекситная» Британия посылает свои войска им на выручку, чтобы защитить европейские границы? Думаю, эти европейцы ничего подобного не испытывают», – написал attenborough.

    Пользователь witne55 счел отправку «глупостью», по его мнению, это может дать повод российскому президенту Владимиру Путину «предлог для того, чтобы задействовать стотысячную армию для вторжения на Украину».

    «Скорее всего, эта миссия наших саперных подразделений очень кратковременная. Они пробудут в Польше не более 90 дней, больше не выдержат», – подвели итог читатели.

    Напомним, британское минобороны направило на границу Польши и Белоруссии группу военных, которые займутся помощью в укреплении заграждений.

    Коментарии (2)
    Белоруссия обвинила Польшу в возникновении очереди фур на границе

    14 ноября 2021, 04:27

    Текст: Антон Антонов

    Очередь из грузовиков в пункте пропуска Бобровники – Берестовица образовалась из-за действий Польши, заявил Госпогранкомитет Белоруссии.

    Во вторник Польша закрыла пункт пропуска Кузница – Брузги, машины перенаправили на пункт Бобровники – Берестовица. В Белоруссии заявили, что образование там очередей «связано с невыполнением Польшей договоренностей». Сообщалось об очереди из 250 фур, передает РИА «Новости».

    Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что пропускная способность Берестовицы – по 500 грузовиков на выезд и на въезд. Однако «за истекшие сутки польская сторона в нарушение действующих договоренностей о выполнении пропускной способности оформила на выезд из Беларуси лишь 268 грузовиков». При этом белорусская сторона оформила 562 въезжающих на территорию Белоруссии грузовых автомобиля, «перевыполнив нормативную пропускную способность». 

    Белоруссия также указала на «закрытие в одностороннем порядке по инициативе польской стороны пункта пропуска Кузница Белостоцкая – Брузги». Отмечается, что белорусские службы работают с превышением пропускной способности и готовы в любой момент обеспечить полноценное и безопасное функционирование пункта пропуска Брузги.

    Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.

    Коментарии (3)
    Тело сирийца обнаружили в Польше вблизи границы с Белоруссией

    13 ноября 2021, 11:45

    Текст: Вера Басилая

    В Польше вблизи границы с Белоруссией обнаружили тело сирийца, причина смерти не установлена, сообщила польская полиция в Twitter.

    «Вчера в лесах недалеко от границы под Вулькой Тереховской был обнаружен труп молодого человека сирийской национальности. Проведенные на месте обнаружения тела мероприятия не позволили однозначно установить причину смерти», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

    С начала миграционного кризиса на польской территории вблизи границы с Белоруссией уже были обнаружены тела как минимум пяти нелегальных мигрантов.

    Ранее сообщалось, что стихийный лагерь беженцев на белорусско-польской границе ежедневно пополняется новыми немногочисленными группами мигрантов, около 100 мигрантов находится в Польше у ее заграждений на границе.

    Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры. 

    В четверг число мигрантов на границе Польши и Белоруссии достигло 5 тыс. человек, некоторым из них понадобилась медицинская помощь. При этом Варшава не разрешила представителям Еврокомиссии посетить границу с Белоруссией для оценки реальных масштабов миграционного кризиса. В МИД Польше заявили, что миграционный кризис на границе с Белоруссией продлится как минимум несколько дней. В четверг вечером Польша привела войска на границе с Белоруссией в состоянии наивысшей готовности.

    Коментарии (4)
     
     
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