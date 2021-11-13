Лукашенко пообещал совместные учения с Россией «на зависть Западу»

Белоруссия и Россия проводили, и будут проводить такие операции в области обороны и безопасности, что «никакому Западу не снилось», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью российскому журналу «Национальная оборона».

«А оборона, безопасность, тут вообще у нас нет никаких вопросов. Я просто не все могу рассказать. Мы такие операции проводили, проводим, и будем проводить в защиту нашей безопасности, что никакому Западу, Евросоюзу не снилось», – приводит РИА «Новости» слова Лукашенко.

По его словам, « в отношениях вообще нет никаких проблем». «Если нам надо подключиться, ну и россияне наконец-то поняли, что КГБ Беларуси, пусть он значительно меньше, но это кулак мощный», – добавил он.

Также президент Белоруссии затронул тему попытки организовать «цветную революцию» в стране. По его словам, в отношении тех событий «появляются все новые и новые факты».

«И мы все это пытаемся осмыслить. Тогда мы не думали, что там поляки. Кто за ними стоял, как это все было? Какую роль Украина, Латвия играли и немцы? Не до этого было. Надо было их остановить. Мы делали все, чтобы остановить. Ну а потом в процессе мы поняли, что никакая это не «цветная революция", это выбранный момент. Цель, глобальная цель одна – замкнуть этот пояс (вокруг России)», – добавил Лукашенко.

Также он объяснил необходимость всебелорусского собрания. Белорусский глава считает, что это страховочный вариант для недопущения развала страны.

«Абсолютно тут застраховаться (от политических форс-мажоров нельзя – ред.). Но я же прекрасно понимаю, что я человек не вечный. Я вместе со своими коллегами, создавшими эту страну – не вечный. Придут другие. И это скоро произойдет. Но… белорусы не те люди, чтобы под ноги бросить то, что они создавали, и перевернуться, нет. Вот Всебелорусское народное собрание – это один из страховочных моментов во власти, чтобы этого не произошло», – заявил Лукашенко.

Как считает Лукашенко, самый главный вопрос – это перераспределение властных полномочий, чтобы у президента забрать ненужные полномочия и передать тем, кто этим должен заниматься: парламент, местные органы власти, правительство и так далее.

«Но ни в коем случае не допустить двоевластия. Президент, должен оставаться президентом, у нас должна быть президентская республика. В противном случае страну уничтожим», – подчеркнул белорусский лидер.

Ранее Лукашенко объяснил специфику отношений с Путиным, заявив, что они с российским лидером «приятели», и что Белоруссия надеется на поддержку России.

Кроме того, белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что хотел бы получить от российской стороны несколько дивизионов оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер».

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что просил Министерство обороны России через Владимира Путина, чтобы российские войска подключились к дежурству на границах Союзного государства.

Также Белоруссия заявила о готовности обеспечить безопасность страны с помощью России.

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что Минск и Евросоюз (ЕС) смогут наладить контакт по ситуации с беженцами на белорусско-польской границе.

До этого стало известно об увеличении числа беженцев в лагере на границе Белоруссии и Польши.

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