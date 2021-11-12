Белоруссия заявила о готовности обеспечить безопасность страны с помощью России

В ЕК оценили возможность введения санкций против «Аэрофлота»

Евросоюз вряд ли введет санкции против российского «Аэрофлота» из-за ситуации с мигрантами в Белоруссии, сообщил источник в Европейской комиссии.

«Вероятнее всего, ЕС не будет вводить санкции против таких авиакомпаний, как Turkish Airlines или «Аэрофлот», а скорее – против компаний-операторов, которые принимают заказы и выполняют чартерные рейсы из тех регионов, из которых прибывают иммигранты», – рассказал он РИА «Новости».

Также он отметил, что санкции из-за ситуации с беженцами в Белоруссии могут затронуть около 45 лиц, в числе которых чиновники и ответственные за перевозку мигрантов.

Ранее стало известно о том, что Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против «Аэрофлота» и турецкой авиакомпании Turkish Airlines из-за ситуации на польско-белорусской границе. В Евросоюзе считают, что указанные компании занимаются перевозкой в Минск мигрантов из стран Ближнего Востока, которые затем пытаются перейти границу с Польшей. Окончательное решение по санкциям, как ожидается, будет принято в начале декабря. В чем они будут заключаться, также пока неизвестно.

В пресс-службе «Аэрофлота» заявили, что сообщения о том, что авиакомпания содействует или участвует в массовой перевозке мигрантов в Белоруссию, не соответствуют действительности.

В этот же день глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе телефонных переговоров с польским коллегой Збигневом Рау отверг обвинения в причастности страны к перевозке мигрантов в Белоруссию. Об этом сообщил источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

В минувший вторник немецкий таблоид Bild со ссылкой на органы безопасности сообщил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко при помощи глав России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана специально привозит мигрантов в Белоруссию, чтобы затем незаконно переправлять их в Польшу и Литву.

Авиаэксперт Роман Гусаров в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что безосновательные обвинения против «Аэрофлота» в перевозке мигрантов в Белоруссию запустят новый виток санкционной войны, которая перекроит мировой рынок авиасообщения и взвинтит цены для западных пассажиров.