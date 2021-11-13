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Лукашенко объяснил специфику отношений с Путиным
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В условиях ухудшения отношений с Западом Минску важно знать о готовности России поддерживать белорусскую сторону, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью главному редактору российского журнала «Национальная оборона» военному эксперту Игорю Коротченко.
«Возьмите того же Путина. На него накатывают, а не было бы Путина – не было бы нашей цивилизации, Россию раздербанили бы. Время потребовало – сложилось, благодаря, в том числе, и президенту Путину, спасли Россию. Это же тоже на моих глазах было», – приводит его слова РИА «Новости».
По его словам, у российских лидеров, у таких, как Путин, многому можно научиться.
«И даже не у него, а у тех людей, которые сегодня осуществляют политику в России. Вот у вашего этого коллективного российского руководителя многому можно научиться», – заявил Лукашенко.
По словам белорусского лидера, ему важно знать, что в условиях ухудшения отношений с Западом Россия поддержит белорусскую сторону.
«Я Путину говорю: «Главное, чтобы ты не дрогнул. Если будет трудно, чтобы я знал, что за спиной у меня есть старший брат, который не позволит обидеть младшего». Больше ничего не надо», – заявил Лукашенко.
Президент Белоруссии подчеркнул, что в стране «хорошая армия, подготовленная, вооружена она неплохо».
«Мы никогда не преуменьшали в наших отношениях с Россией роль вопросов безопасности и обороны, хоть в СМИ пытались это извратить. Это всегда было святым. Как бы мы ни спорили за нефть, газ, цены на энергоносители, разные были времена, но оборона и безопасность – это святое. Или нам опять придется 30 млн человек положить на алтарь Победы. Не хотелось бы», – заявил он.
По словам Лукашенко, у него очень братские и теплые отношения с российским лидером Владимиром Путиным.
«Мы с ним на «ты» всегда. У нас очень братские, теплые отношения с ним. Мы похожи чем? Мы, когда сидим за столом, я говорю: «Слушай, я вот иногда думаю, почему мы практически одинаково воспринимаем реальную действительность?». Философским языком говоря… Я говорю: «Ты дворовый, а я уличный. То есть мы пришли оттуда, с самого низа». Он говорит: «Точно». Ты, говорю, во дворике в этом вырос. Он мне часто рассказывает. А я, говорю, вырос на улице. За мной некогда было кому-то смотреть. Отца не было, мать работала с утра до ночи. Сутками работала. И я на улице фактически вырос. И мы увидели эту жизнь. У нас были одни ценности. И у него, и у меня. Мы на них выросли. Поэтому мы одинаково воспринимаем эту действительность. Да, мы можем где-то по-разному, в силу каких-то обстоятельств, перемалывать эту действительность и делать соответствующие выводы», – заявил он.
Лукашенко не отрицает, что он «пророссийский человек».
«Я же референдум провел по Союзу с Россией. Да, я пророссийский человек. Я не отрицаю это. Я ценю свое прошлое». По его словам, он родился фактически под Смоленском, в Орше, на границе.
«Я историк по своему первому образованию, советскую школу закончил. Это во мне осталось. Я не растоптал коммунистическое прошлое, став президентом», – отметил он.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что просил Министерство обороны России через Владимира Путина, чтобы российские войска подключились к дежурству на границах Союзного государства.
Также Белоруссия заявила о готовности обеспечить безопасность страны с помощью России.
Президент России Владимир Путин выразил надежду, что Минск и Евросоюз (ЕС) смогут наладить контакт по ситуации с беженцами на белорусско-польской границе.
До этого стало известно об увеличении числа беженцев в лагере на границе Белоруссии и Польши.
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Путин объяснил ответ России на действия США в Черном море
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Минобороны предложило провести незапланированные учения в Черном море в ответ на действия США, однако это нецелесообразно – нет смысла нагнетать обстановку, заявил президент Владимир Путин.
Путин заявил, что «от нашего Минобороны было предложение тоже провести в этой же акватории свои незапланированные учения», однако российский лидер считает, что это «не целесообразно и нет необходимости нагнетать дополнительно обстановку там», следует из сообщения в Telegram-канале «Вести24».
Поэтому Минобороны «ограничивается только сопровождением самолетов и кораблей».
«Сейчас Соединенные Штаты и их союзники по НАТО проводят незапланированные - хочу это подчеркнуть: незапланированные – учения в акватории Черного моря. Причем не просто сформирована достаточно мощная корабельная группировка, но и используется в этих учениях и авиация, в том числе стратегическая авиация (...) Дело в том, что у них на борту – боевое стратегическое оружие. Это серьезный вызов для нас», – заявил глава государства.
Он также отметил, что создается впечатление, будто России «не дают расслабиться, но пусть знают, что мы не расслабляемся».
Ранее корабли Шестого флота ВМС США – флагман Mount Whitney и эсминец Porter – в рамках пребывания в Черном море вошли для совместных учений с грузинскими коллегами в порт Батуми.
Сообщалось, что российские военные следят за военными кораблями США в Черном море.
Военный эксперт Алексей Леонков, комментируя газете ВЗГЛЯД активизацию ВМС США в Черном море, заявил, что «американцы собрали группировку кораблей для провокаций», однако «с военной точки зрения использование этих кораблей и авиации против России равнозначно самоубийству». Вместе с тем военный эксперт Виктор Мураховский заявил, что «беспрецедентные учения Запада в Черном море – это подготовка комплексной операции против России с участием Украины».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем Россия может ответить на «кулак Пентагона» в Черном море.
При десантировании в Белоруссии погибли двое российских военных
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Двое российских военных погибли в результате десантирования в ходе внезапной проверки боевой готовности под Гродно в Белоруссии, сообщает Минобороны России.
Трагедия произошла 12 ноября в ходе десантирования подразделения Воздушно-десантных войск на незнакомую площадку приземления в районе белорусского города Гродно, передает РИА «Новости».
В ведомстве сообщили, что из-за «внезапного сильного порыва ветра у земли» произошло «схождение» двух парашютистов, у них «погасли купола». Указывается, что «один из военнослужащих предпринял попытку остановить неконтролируемое падение обоих, использовав свой запасной парашют», передает ТАСС.
Из-за недостаточной высоты запасная парашютная система не успела вступить в работу и произошло жесткое приземление. Военные «получили травмы и были оперативно доставлены в местное медицинское учреждение, где им оказывалась вся необходимая помощь». «Несмотря на усилия врачей, от полученных травм оба российских военнослужащих по контракту скончались», – говорится в сообщении. Подчеркивается, что оба имели «высокую квалификацию инструкторов парашютной подготовки».
Напомним, как сообщало Минобороны, подразделение ВДВ «выполнило задачи по практическому десантированию на незнакомой площадке приземления на территории Республики Беларусь, где также приняло участие в совместном тактическом учении с подразделениями белорусских вооруженных сил». К учению привлекалось около 250 человек. Для обеспечения десантирования были задействованы самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации с аэродрома взлета на территории России. Десантники возвращаются в пункты постоянной дислокации в России.
Путин отреагировал на угрозы Лукашенко перекрыть газ Европе
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Теоретически президент Белоруссии Александр Лукашенко может дать указание о перекрытии российского газа в Европу, однако это будет нарушением транзитного контракта, заявил президент России Владимир Путин, выразив надежду, что до этого не дойдет.
Путин сказал, что, теоретически, «Лукашенко как президент транзитной страны может, наверное, дать указание по перекрытию наших поставок в Европу, хотя это будет нарушением нашего транзитного контракта, и я надеюсь, что до этого не дойдет», следует из сообщения в Telegram-канале «Вести24».
«Ну, с другой стороны, против него все время применяют и грозятся применением новых санкций», – добавил российский лидер.
Это может нанести «большой ущерб энергетике Европы, энергетическому сектору Европы», а также не поспособствует развитию отношений России с Белоруссией.
При этом глава государства признался в интервью, что впервые услышал об угрозе Лукашенко по газу: «Я, честно говоря, об этом в первый раз слышу. Потому что я дважды разговаривал с Александром Григорьевичем за последнее время, он мне ни разу об этом не сказал, даже не намекнул».
Путин добавил, что «ничего хорошего в этом нет», отметив, что поговорит с белорусским коллегой на эту тему, «если он просто не в сердцах это сказал».
Российский лидер напомнил, что в 2008 году «мы столкнулись с этим кризисом, когда из-за бесконечных споров по цене на газ и по цене на транзит мы так с украинскими нашими друзьями не смогли договориться по основным параметрам этих контрактов», и в итоге «все дошло до того, что Украина заблокировала наш газ, который предназначен для потребителей в Европе».
По словам президента России, тогда, «условно говоря, вентиль закрутили».
Ранее Европе предрекли новую газовую войну из-за Белоруссии.
Напомним, Лукашенко заявил, что поставки газа и грузов через Белоруссию в Евросоюз могут быть перекрыты в случае введения новых «непереваримых» санкций.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что слова Лукашенко о вероятном перекрытии транзита газа в Европу не согласовывались с Кремлем.
В ЕС призвали не воспринимать всерьез угрозы Лукашенко.
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Путин ответил на заявления о «вторжении» России на Украину
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Сообщения о том, что Россия якобы готовит «военное вторжение на Украину», являются алармистскими, заявил президент Владимир Путин в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.
Путин сказал на просьбу ведущего прокомментировать такие публикации западных СМИ, что он «этих алармистских заявлений не видел», но исходит из того, что «так оно и есть, то, что вы сказали», передает ТАСС.
Он также подчеркнул, что Россия никогда не согласится с тем, что является стороной конфликта на Украине, «мы таковыми не являемся», передает РИА «Новости».
Он подчеркнул также, что в «минских соглашениях» нигде не сказано, что «Россия является стороной конфликта».
Ранее Вашингтон и Москва обсудили обеспокоенность США в связи с «необычной военной активностью», которая, по версии американцев, наблюдается у российско-украинской границы.
Напомним, по итогам переговоров на уровне глав внешнеполитических ведомств Вашингтон и Киев подписали хартию «о стратегическом партнерстве». Это произошло на фоне обвинений в адрес России, которая, как утверждают американцы, якобы «готовит вторжение на Украину».
Украина запланировала «инженерное обустройство» границ с Россией и Белоруссией
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В 2022 году планируется «инженерное обустройство» границ с Россией и Белоруссией, сообщил глава МВД Украины Денис Монастырский.
Монастырский заявил, что настало время «раз и навсегда построить надежную государственную границу Украины». По его словам, «задача МВД – построить наконец настоящий рубеж государства». Министр сообщил, что недавно инспектировал «потенциально опасный» участок границы с Белоруссией. Он заявил, что «там видел все подразделения МВД, но не видел одного – границы», передает РИА «Новости».
Напомним, Монастырский сообщил, что подразделения территориальной обороны Украины проведут учения на границе с Белоруссией в связи с возможным наплывом мигрантов. В Германии предложили размещать мигрантов, стремящихся прорваться в ЕС из Белоруссии, на Украине на время рассмотрения их ходатайств об убежище.
Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин выступил с утверждением, что миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии и энергетический кризис в Европе якобы являются «спланированной операцией» Москвы и Минска против Киева с целью тотальной дестабилизации Украины.
Путин объяснил, как мигранты попадают в ЕС
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Мигранты, оказавшиеся на границе Белоруссии и Польши, могли попасть в Минск чартерными рейсами, там действует безвизовый въезд. Все цепочки по переправке в Евросоюз организуют те, кто уже находится в странах объединения, заявил президент Владимир Путин.
«Да, действуют группы определенные по переправке этих людей в европейские страны. Но они давно действуют. Ключевое звено находится в странах Евросоюза. Вот туда тащат те, которые там находятся. Они организуют все эти цепочки. Вот пускай правоохранительные органы, спецслужбы работают по ним, если они что-то нарушают», – приводит РИА «Новости» слова Путина в эфире канала «Россия 24».
Президент также предположил, что мигранты, оказавшиеся на границе Белоруссии и Польши, могли попасть в Минск чартерными рейсами, там действует безвизовый въезд.
«Чартеры заказывают, безвизовый въезд. Люди покупают билеты и полетели», – заявил Путин.
По его мнению, организаторов цепочек трудно привлечь к ответственности. «Если посмотреть на внутреннее законодательство европейских стран, то они и не нарушают ничего. Чего они нарушают-то? Ну, человек живет в одной стране, хочет переехать в другую по каким-то соображениям. По соображениям безопасности, даже по экономическим соображениям пускай», – считает президент.
При этом Путин напомнил, откуда вовзникли миграционные кризисы в Европе.
«Не нужно забывать, откуда возникли-то кризисы, связанные с мигрантами. Что, это Белоруссия является первооткрывателем этих проблем, что ли? Нет, это причины, которые были созданы самими странами Запада, в том числе европейскими странами. Они носят и политический, и военный, и экономический характер», – приводит ТАСС слова Путина.
Ранее врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила российского президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе.
Заместитель директора ведомственного департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев заявил, что Россия считает абсурдными обвинения в свой адрес из-за ситуации с беженцами, сложившейся на белорусско-польской границе.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.
В МИД ответили на обвинения в адрес России из-за беженцев в Белоруссии
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Россия считает абсурдными обвинения в свой адрес из-за ситуации с беженцами, сложившейся на белорусско-польской границе, заявил уполномоченный МИД по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместитель директора ведомственного департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.
Лукьянцев указал, что «основное острие этих обвинений напоминает какую-то абсурдную ситуацию, все обвинения в этой связи адресуются одному государству, Белоруссии, хотя уже звучат и обвинения в том, что мы якобы приложили к этому руку, что вообще является абсурдным», передает ТАСС.
«В пятницу (12 ноября) представители Польши (в ООН) и выступавший с общим заявлением от Евросоюза упоминали, что это все вина «преступного режима (президента Белоруссии Александра Лукашенко» и так далее. При этом абсолютно закрываются глаза на то, что творится в отношении самих мигрантов. То, что громко осуждалось в качестве реакции на те или иные сходки и манифестации при разгоне демонстраций мигрантов в каких-то других странах, то здесь действия европейских стран, граничащих с Белоруссией, либо вообще замалчиваются, либо говорится, что все это необходимые меры. Это совершенно откровенный двойной стандарт в оценке соответствующей ситуации», – указал он.
Лукьянцев отметил, что беженцы, находящиеся на границе Белоруссии и Польши, могут обращаться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за притеснения со стороны ряда стран Евросоюза (ЕС), так как «совершенно не обязательно быть гражданином соответствующего государства, чтобы подать жалобу на действия того или иного государства».
«Известна ситуация, когда за секретные тюрьмы ЦРУ пострадавшие лица из арабских стран подавали жалобы и на Литву, и на Польшу, и эти жалобы рассматривались. То есть привязка к гражданству не обязательна, главное – место совершения соответствующего нарушения прав человека и участие того или иного государства в соответствующем международном договоре», – указал он.
Между тем, указал дипломат, правоохранители из соседних с Белоруссией стран отказываются сотрудничать с Минском по ситуации с мигрантами, передает РИА «Новости».
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.
Лукашенко заявил, что поставки газа и грузов через Белоруссию в Евросоюз могут быть перекрыты в случае введения новых «непереваримых» санкций. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что слова Лукашенко о вероятном перекрытии транзита газа в Европу не согласовывались с Кремлем.
Польша назвала угрозой проведение учений российскими десантниками в Белоруссии
Польша считает угрозой проведение российскими десантниками учений в Белоруссии, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.
«Это, во-первых, угроза, а во-вторых реальный сценарий», – сказал Пшидач, передает РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию Radio ZET.
Ранее Белоруссия заявила о готовности обеспечить безопасность страны с помощью России.
Кроме того в Белоруссии заявили об ожидании от ЕС шагов для совместного решения ситуации с мигрантами. Там также указали на намерение Варшавы и Вильнюса получить больше денег в ситуации с мигрантами.
Напомним, в четверг число мигрантов на границе Польши и Белоруссии достигло 5 тыс. человек, некоторым из них понадобилась медицинская помощь. При этом Варшава не разрешила представителям Еврокомиссии посетить границу с Белоруссией для оценки реальных масштабов миграционного кризиса.
В МИД Польше заявили, что миграционный кризис на границе с Белоруссией продлится как минимум несколько дней. В четверг вечером Польшапривела войска на границе с Белоруссией в состоянии наивысшей готовности.
Врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе.
Европе предрекли новую газовую войну из-за Белоруссии
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Угрозы президента Белоруссии Александра Лукашенко приостановить транзит газа могут спровоцировать новую газовую войну с Европой, пишут польские СМИ.
Автор статьи на польском портале Defence24 Якуб Веха заявил, что Минск якобы не мог допустить такое высказывание без одобрения Москвы, которая «ответственна» за нынешний энергетический кризис в Европе, передает РИА «Новости».
По его мнению, сложившаяся ситуация на руку России, так как она способствует ускорению ввода в эксплуатацию «Северного потока – 2» и помогает убедить страны Евросоюза (ЕС) впредь заключать долгосрочные контракты на поставку газа.
Журналист также считает, что приостановка транзита газа Минском может послужить для Кремля еще одним аргументом в пользу нового трубопровода, поскольку это покажет «ненадежность транзитных государств».
«Россия уже давно демонстрировала, что она умеет использовать свои энергоресурсы для достижения политических целей. Последний масштабный инцидент такого рода произошел в 2009 году. Тогда россияне, сократив поставки газа через Украину, заставили европейцев использовать стратегические резервы этого топлива», – подчеркнул Веха, отметив, что сегодняшний кризис может привести к повторению событий 12-летней давности.
Ранее Лукашенко заявил, что поставки газа и грузов через Белоруссию в Евросоюз могут быть перекрыты в случае введения новых «непереваримых» санкций.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что слова Лукашенко о вероятном перекрытии транзита газа в Европу не согласовывались с Кремлем.
В ЕС призвали не воспринимать всерьез угрозы Лукашенко.
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Минск пригрозил «максимально жестко» ответить на санкции ЕС
Белоруссия готова «максимально жестко ответить на любое санкционное давление со стороны европейских партнеров», заявил глава МИД страны Владимир Макей.
Макей сказал, что «введение санкций абсолютно недопустимо». Комментируя возможность перекрытия поставок газа в Европу, он заявил, что власти страны могут «пойти на любые самые жесткие и крайние меры», передает БелТА.
Он назвал заявления «европейских пока еще партнеров» безумными и сказал, что усиление санкций «ни к чему хорошему не приведет ни для одной, ни для другой стороны». «Хуже нам уже не будет ничего уже сделано», – приводит его слова РИА «Новости».
Минск заявляет о готовности к диалогу по миграционному кризису не из-за «слабости», заверил глава МИДа, добавив, что «никто не сдается и не сдастся». В европейской политике по отношению к Белоруссии он видит только «подкуп» оппозиции и «шантаж», «размахивание топором санкций».
Макей заявил, что страна в рамках мер по сокращению потока нелегальной миграции через свою территорию лишила права приглашать иностранцев в республику 30 туристических фирм. Он отметил, что через Белоруссию в Евросоюз пытаются попасть люди, чьи государства были в свое время разрушены при участии того же ЕС и его союзников. Министр заявил, что Минск готов предоставить ЕС любую информацию по ситуации на границе с беженцами. Макей также сказал, что угрозы Польши закрыть границу с Белоруссией являются проявлением бездумной политики.
Напомним, белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что поставки газа и грузов через Белоруссию в Евросоюз могут быть перекрыты в случае введения новых «непереваримых» санкций. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что слова Лукашенко о вероятном перекрытии транзита газа в Европу не согласовывались с Кремлем.
Путин не исключил появления более опасных штаммов COVID
Президент России Владимир Путин заявил, что нельзя исключать возможности появления новых, более опасных штаммов коронавирусной инфекции.
«Коронавирус еще далеко не побежден. Не исключено появление новых и даже более опасных штаммов этой инфекции», – пояснил российский лидер, выступая на саммите АТЭС в режиме видеоконференции, передает ТАСС.
Он также напомнил, что нуждающиеся страны до сих пор не могут получить доступ к вакцинам от коронавируса из-за недобросовестной конкуренции и протекционизма.
По его словам, Всемирная организация здравоохранения могла бы ускорить признание новых вакцин и препаратов от COVID, передает РИА «Новости».
«Уверен, чем быстрее это будет сделано, тем легче будет возобновить в полной мере глобальную деловую, туристическую и иную активность», – сказал Путин.
«Более значимой становится и роль Всемирной организации здравоохранения, и, конечно, ее деятельность заслуживает всяческой поддержки. Недопустимы шаги, которые бы ущемляли прерогативы ВОЗ, работающей под эгидой ООН», – добавил глава государства.
1 ноября президент России Владимир Путин заявил, что в России складывается сложная ситуация с коронавирусом: заболевает более 40 тыс. человек в день, такого числа заболевших не было никогда.
Путин: Трудно представить душу у искусственного интеллекта
Трудно представить, чтобы искусственный интеллект имел душу, только человеческая среда и атмосфера в семье и школе способны сформировать лидера в сфере ИИ, заявил президент России Владимир Путин, выступая в пятницу на международной конференции по искусственному интеллекту Artificial Intelligence (AI) Journey 2021.
«Трудно себе представить, чтобы искусственный интеллект начал сопереживать, имел душу, что называется», – приводит ТАСС слова Путина.
Путин подчеркнул, что у России большие планы по развитию образовательного, цифрового пространства для школьников и студентов, все это очень важно и представляет огромный интерес.
«При этом мы с вами хорошо понимаем, что прорывные решения создают и применяют люди. Чтобы быть лидерами в сфере искусственного интеллекта, как это ни парадоксально, нужны человеческая среда, атмосфера, атмосфера в семье, где родители всегда передают детям важнейшие нравственные ценности, и атмосфера, конечно, в школе», – заявил президент.
Как отметил глава государства, именно в семье и школе дети «должны осваивать те самые мягкие навыки, которые их родители, бабушки, дедушки получали в общении со сверстниками, когда учились дружить, помогать друг другу, преодолевать неудачи, формировать сплоченные команды, придумывать разные игры, затеи или совместные проекты».
Ранее Владимир Путин призвал убрать барьеры в развитии искусственного интеллекта.
Президент также отметил, что «важно, чтобы такие прорывные решения, открывающие поистине безграничные возможности, работали не во вред ни в коем случае, а на благо человека, помогали сберечь планету, обеспечить ее устойчивое развитие».
Кроме того, глава государства поставил задачу вывести страну в число лидеров по использованию технологического потенциала.
Польша выразила готовность перекрыть железнодорожное движение с Белоруссией
Польша готова перекрыть железнодорожное движение с Белоруссией и лишить ее транзита, заявил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский.
Каминьский заявил в эфире радиостанции RMF FM, что Минск знает, что Варшава может «закрыть очередные переходы, равно как и железнодорожное движение», при том, что Белоруссия является важным транзитным государством», передает РИА «Новости».
Отвечая на вопрос о том, что Белоруссия в таком случае может лишиться транзита, в том числе из Китая, он ответил, что «мы об этом знаем, обдумываем, все учитываем и направляем соответствующие сигналы режиму, чтобы закончили такого тапа действия, или будут в полной изоляции – не только политической, но и экономической».
Вместе с тем Сейм Польши на следующей неделе рассмотрит закон, ужесточающий правила функционирования пограничных территорий.
«После завершения чрезвычайного положения в конце месяца мы введем новелизацию закона, которое, по сути, продлит то, что сейчас, но эластично, с учетом разного рода замечаний», – сказал Каминьский.
По его словам, «новый порядок уже не будет называться чрезвычайным положением, это будет обновление закона о пограничной охране». Так, в отличие от нынешней ситуации в пограничной зоне смогут находиться журналисты, «но каждый раз предварительно это будет согласовываться с Пограничной стражей (Польши) и на их условиях».
«Можно будет временно на определенной территории ограничить свободное перемещение лиц, которые никак не связаны с этой территорией, но мы хотим учесть право выполнять профессию журналистам и передавать информацию», – добавил он.
Ранее президент России Владимир Путин выразил надежду, что Минск и Евросоюз (ЕС) смогут наладить контакт по ситуации с беженцами на белорусско-польской границе.
До этого стало известно об увеличении числа беженцев в лагере на границе Белоруссии и Польши.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.
ЕС призвал не воспринимать всерьез угрозы Лукашенко остановить транзит газа в Европу
Спекулировать и воспринимать всерьез заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко об отключении Европы от российского газа, идущего через республику, в случае введения новых санкций против Минска, не следует, заявил в пятницу в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
«Не стоит воспринимать всерьез заявления Лукашенко и спекулировать, что может или не может произойти, поскольку это только усиливает его пропаганду. Если он отключит газ, это повредит народу Белоруссии, это повредит имиджу Белоруссии, и это повредит поставщику газа (России – прим. ВЗГЛЯД), что он вряд ли хочет сделать», – приводит ТАСС слова Стано.
В свою очередь официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Дана Спинант заявила, что ЕК считает отключение Белоруссией стран Евросоюза от российского газа этой зимой «сугубо гипотетической возможностью». «Возможность отключения газа Белоруссией – это сугубо гипотетическая возможность, поэтому мы предпочитаем не спекулировать на эту тему. Газ – это важный ресурс, он не должен становиться новым инструментом гибридных атак». «Мы видели эти угрозы и мы не позволим себя запугать», – подчеркнула она.
Что касается поставок энергоносителей в ЕС в целом, то, по словам Спинант, «Еврокомиссия уже объявила набор мер для защиты европейских потребителей от роста цен и обеспечения стабильности.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поставки газа и грузов через Белоруссию в Евросоюз могут быть перекрыты в случае введения новых «неперевариемых» санкций.
Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что ЕС не позволит президенту Лукашенко запугать себя угрозами перекрыть поставки российского газа.
Лавров назвал глупостью возможные санкции в отношении «Аэрофлота»
Евросоюз понимает, что санкции против компании «Аэрофлот» – глупость, поэтому эта тема не поднималась на встречах в Париже, заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Я думаю, Россия должна реагировать просто – надо игнорировать все это пустословие и резкие заявления аррогантные, которые продиктованы не чем иным, кроме как русофобскими инстинктами. Про «Аэрофлот» даже речи не заходило. Все понимают, что это глупость. Тем более, что сопоставить с информацией, которая имеется в открытом доступе, как, куда и откуда «Аэрофлот» летает, не составляет никакого труда, но для этого надо хотя бы пытаться разобраться в ситуации», – приводит ТАСС слова министра.
Россия на заседании в Париже заявила о необходимости разрешения проблемы миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии путем диалога и на основе норм международного гуманитарного права.
Ранее стало известно, что Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против «Аэрофлота» и турецкой авиакомпании Turkish Airlines из-за ситуации на польско-белорусской границе.
США, Британия, Франция, Норвегия, Ирландия, Эстония и Албания обвинили власти Белоруссии в использовании мигрантов для дестабилизации ситуации в соседних странах Евросоюза. Россия в свою очередь обвинила польских и литовских силовиков в избиении мигрантов и вытеснении их на территорию Белоруссии в нарушение международных конвенций и норм. Британия допустила, что миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши может иметь существенные геополитические и гуманитарные последствия.
Напомним, в четверг число мигрантов на границе Польши и Белоруссии достигло 5 тыс. человек, некоторым из них понадобилась медицинская помощь. При этом Варшава не разрешила представителям Еврокомиссии посетить границу с Белоруссией для оценки реальных масштабов миграционного кризиса. В МИД Польше заявили, что миграционный кризис на границе с Белоруссией продлится как минимум несколько дней. В четверг вечером Польша привела войска на границе с Белоруссией в состоянии наивысшей готовности.