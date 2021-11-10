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Литва начала стягивать дополнительные силы к границе с Белоруссией
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Литовское руководство приняло решение отправить дополнительные силы к литовско-белорусской границе, сообщают Telegram-каналы.
Литва стягивает дополнительные подразделения к своей границе с Белоруссией, пишет Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
Ранее пограничники в Белоруссии сообщили, что нашли мигрантов, избитых польскими силовиками. После этого стало известно, что Польша привлекает дополнительных полицейских к границе.
Напомним, власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что все мигранты из числа проникших на территорию страны во вторник вечером задержаны.
Вместе с тем сообщалось, что за пособничество беженцам было задержано три человека, в том числе гражданин России. В Кремле заявили, что не знают об этой ситуации.
Врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила российского президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию. Российский лидер в ответ «предложил наладить обсуждение возникших проблем в прямых контактах представителей стран – членов Евросоюза с Минском».
Германия потребовала не участвовать в «бесчеловечной деятельности Лукашенко»
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Врио главы МИД Германии Хайко Маас обратился к странам, из которых и через которые нелегальные мигранты прибывают в Белоруссию, а затем – на границу ЕС.
Маас заявил, что «никому нельзя безнаказанно участвовать в бесчеловечной деятельности Лукашенко». «Это послание мы передаем странам происхождения (мигрантов) и странам-транзитерам, а также авиакомпаниям, с помощью которых люди доставляются в Белоруссию», – приводит его слова ТАСС.
Глава ведомства заявил, что «послание доходит, потому что мы, как ЕС, готовы сделать четкие выводы». ЕС полагает, что центральным пунктом в урегулировании кризиса должна стать гуманитарная помощь мигрантам, ее готовы оказать различные гуманитарные организации «как в Белоруссии, так и в Польше».
Маас заявил, что «снимки и впечатления» с «белорусского приграничья» ужасны. По его словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко «продолжает раскручивать опасную спираль эскалации, из которой для него нет выхода», и «безжалостно использует людей, ищущих убежища, в качестве заложников». Лукашенко, как считают в Берлине, «сознательно подвергает давлению весь ЕС и отдельные государства-члены ЕС, такие как Польша и Литва, и, таким образом, сознательно рискует жизнями затронутых лиц, которые для него являются не более чем фигурами в его игре за власть».
Врио главы МИД Германии подчеркнул, что ЕС «нельзя шантажировать», на что указывают меры, принятые против «вероломного и бесчеловечного поведения господина Лукашенко и его союзников». Маас заявил, что в ЕС намерены «идти по этому пути вместе последовательно и изо всех сил». В Евросоюзе готовы расширить и ужесточить санкции против властей Белоруссии, «наложить санкции на всех, кто участвует в целенаправленном ввозе мигрантов», причем «это не исключает расширения санкций в других сферах экономики в будущем».
Reuters со ссылкой на дипломатические источники сообщает, что ЕС может в ближайшее время ввести санкции в отношении порядка 30 белорусских физических и юридических лиц. В черный список могут попасть глава МИД Владимир Макей и другие официальные лица, которые, по мнению ЕС, несут ответственность за миграционный кризис. Согласно информации агентства, ограничительные меры коснутся предприятий в сфере перестрахования, в частности Белорусской национальной перестраховочной организации, а также компании «Белавиа».
Напомним, власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. Сами беженцы, прибывшие в понедельник к границе, всю ночь провели в палатках на нейтральной полосе. Во вторник крупная правозащитная организация Human Rights Watch уже выступила с упреками в адрес и Варшавы, и Минска.
Нелегальные мигранты прорвались из Белоруссии в Польшу
В Польшу с территории Белоруссии смогли прорваться две большие группы нелегальных мигрантов, заявила пресс-секретарь подляского отделения пограничной охраны Польши Катажина Зданович, назвав это силовым вторжением.
Зданович заявила, что мигранты разрушили установленные на границе ограждения. Штурм устроили в районе местностей Бяловежа и Крынки. В каждой из групп было несколько десятков мигрантов, некоторых смогли вернуть на белорусскую сторону, остальные разыскиваются, передает ТАСС со ссылкой на Польское радио в городе Белосток.
Напомним, власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. Сами беженцы, прибывшие в понедельник к границе, всю ночь провели в палатках на нейтральной полосе. Во вторник крупная правозащитная организация Human Rights Watch уже выступила с упреками в адрес и Варшавы, и Минска.
Меркель попросила Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами в Белоруссии
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Врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила российского президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе, сообщил представитель кабмина ФРГ.
Сообщается, что Меркель в среду «позвонила президенту Путину по поводу ситуации на белорусско-польской границе, она подчеркнула, что инструментализация мигрантов белорусским режимом бесчеловечна и неприемлема, и попросила президента Путина повлиять на это», передает РИА «Новости».
В свою очередь российский лидер «предложил наладить обсуждение возникших проблем в прямых контактах представителей стран – членов Евросоюза с Минском», сообщает пресс-служба Кремля.
Ранее пограничники в Белоруссии сообщили, что нашли мигрантов, избитых польскими силовиками.
Напомним, власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что все мигранты из числа проникших на территорию страны во вторник вечером задержаны.
Вместе с тем сообщалось, что за пособничество беженцам было задержано три человека, в том числе гражданин России. В Кремле заявили, что не знают об этой ситуации.
Россия и Белоруссия запустили регулярные полеты авиации для патрулирования границ
Со среды совместные полеты авиации Белоруссии и России вдоль границы республики будут выполняться на регулярной основе, заявили в минобороны Белоруссии.
«Выполнены задачи патрулирования государственной границы в воздушном пространстве Республики Беларусь с привлечением двух самолетов ТУ-22М3 воздушно-космических сил России... Если ранее такие полеты стратегической бомбардировочной авиации носили цикличный характер, то с сегодняшнего дня они будут выполняться на регулярной основе. Это меры адекватного реагирования на складывающуюся обстановку как в воздухе, так и на земле», – говорится в сообщении пресс-службы министерства в его Telegram-канале.
Уточняется, что «вдоль государственной границы Беларуси как на западном, так и на северо-западном направлении Вооруженные Силы Беларуси нарастили состав дежурных сил противовоздушной обороны».
Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщал, что все мигранты из числа проникших на территорию страны задержаны. Пограничники в Белоруссии сообщили, что нашли мигрантов, избитых польскими силовиками. Напомним, власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться.
Сами беженцы, прибывшие в понедельник к границе, всю ночь провели в палатках на нейтральной полосе. Во вторник крупная правозащитная организация Human Rights Watch уже выступила с упреками в адрес и Варшавы, и Минска. Между тем Германия потребовала не участвовать в «бесчеловечной деятельности» президента Белоруссии Александра Лукашенко, имея в виду ситуацию с беженцами.
Напомним, власти Польши пригрозили Минску полностью закрыть движение через границу.
ЕС разворачивает средства реагирования для разрешения ситуации на границе Польши и Белоруссии
Обстановка с мигрантами на границе с Белоруссией нуждается в срочных мерах, заявил глава Евросовета Шарль Мишель по прибытию в Польшу.
«Мы считаем, что ситуация серьезная. Она требует сильных и срочных мер. И мы в ближайшие часы и в ближайшие дни вместе с государствами-членами (ЕС), Европейской комиссией развернем наши способы реагирования, чтобы был существенный эффект», – цитирует Мишеля РИА «Новости».
Он добавил, что в Евросовете состоялись дискуссии по мерам, которые нужно вводить при этой ситуации.
«Мы также ведем дискуссии по вопросу финансирования Европейским союзом инфраструктуры. И мы считаем, что также нужно прояснить возможность для ЕС проявить солидарность или нет по отношению к тем странами, которые находятся на первой линии. Чтобы защитить их национальные границы, а также границы Евросоюза», – подчеркнул глава Евросовета.
Ранее пограничники в Белоруссии сообщили, что нашли мигрантов, избитых польскими силовиками.
Напомним, власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что все мигранты из числа проникших на территорию страны во вторник вечером задержаны.
Вместе с тем сообщалось, что за пособничество беженцам было задержано три человека, в том числе гражданин России. В Кремле заявили, что не знают об этой ситуации.
Врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила российского президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию. Российский лидер в ответ «предложил наладить обсуждение возникших проблем в прямых контактах представителей стран – членов Евросоюза с Минском».
МИД назвал недопустимыми новые санкции ЕС против Белоруссии из-за миграционного кризиса
Россия считает недопустимыми попытки ЕС использовать миграционный кризис на польско-белорусской границе как предлог для новых санкций против Минска, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Мы считаем односторонние санкции Запада в отношении суверенных государств неприемлемыми, нелегитимными с точки зрения международного права и подтверждаем нашу решимость оказать Белоруссии, ее народу всестороннюю поддержку», – приводит ее слова РИА «Новости».
Ранее пограничники в Белоруссии сообщили, что нашли мигрантов, избитых польскими силовиками.
Напомним, власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что все мигранты из числа проникших на территорию страны во вторник вечером задержаны.
Вместе с тем сообщалось, что за пособничество беженцам было задержано три человека, в том числе гражданин России. В Кремле заявили, что не знают об этой ситуации.
Врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила российского президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию. Российский лидер в ответ «предложил наладить обсуждение возникших проблем в прямых контактах представителей стран – членов Евросоюза с Минском».
В Берлине потребовали от России не мириться с «торговлей людьми» Минском
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Россия не должна «мириться или даже поддерживать» использование властями Белоруссии нелегальных мигрантов, заявил внешнеполитический эксперт германского Христианско-демократический союза Норберт Реттген.
Реттген призвал ввести дополнительные санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко и «лишить» его «экономической базы». При этом, как заявил Реттген, «ЕС должен ясно дать понять Путину, что отношения с Россией ухудшатся, если он будет мириться или даже поддержит» действия Минска, передает ТАСС со ссылкой на Funke.
Он также считает необходимым наказать страны, «из которых прибывают мигранты и которые получают финансовую помощь из ЕС», если их авиакомпании не прекратят перевозить беженцев в Белоруссию. Реттген заявил, что Минск и авиакомпании участвуют в «торговле людьми», таким компаниям нужно запретить работать в ЕС.
Реттген призвал ЕС не поддаваться давлению, так как «именно этого добивается» Лукашенко, «используя беженцев в качестве инструмента, намеренно направляя на польско-белорусскую границу». По словам Реттгена, Лукашенко «хочет наказать граждан Европы за их солидарность с белорусами и таким образом вынудить ЕС отказаться от санкционной политики в отношении Белоруссии, однако должно произойти обратное».
Напомним, Реттген считается потенциальным преемником Армина Лашета на посту председателя ХДС. Весной он заявил, что инцидент с бортом Ryanair в Минске произошел якобы при поддержке Москвы или как минимум с ее ведома. Тогда Реттген заявил, что «наивно полагать, что Москва заинтересована в диалоге или что он к чему-то приведет».
Стало известно, против кого могут быть направлены санкции ЕС в Белоруссии
Санкции Евросоюза против Белоруссии могут коснуться министра иностранных дел республики Владимира Макея, а также 30 юридических и физических лиц, сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Ограничения ЕС, в том числе, могут затронуть и авиакомпанию «Белавиа», передает ТАСС.
ЕС намерен распространить санкции на официальных лиц, которые, по его мнению, ответственны за миграционный кризис на границах республики со странами сообщества.
Решение о новых ограничениях может быть принято уже на следующей неделе.
Ситуация на белорусско-польской границе обострилась. Напомним, многочисленную группу беженцев, движущуюся к границе, снимали на видео. Позже стало известно, что колонна покинула республику.
Польша объявила о повышении боеготовности у границ с Белоруссией. Литовское правительство решило направить к границе с Польшей и Белоруссией войска из-за ситуации с мигрантами.
Германия и Польша попросили помощи у ЕС из-за ситуации на внешней границе, а польское руководство объявило о закрытии пункта пропуска Кузница через границу с Белоруссией.
Немецкий таблоид Bild со ссылкой на органы безопасности писал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко при помощи глав России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана специально привозит мигрантов в Белоруссию, чтобы затем незаконно переправлять их в Польшу и Литву. Глава Еврокомиссии призвала расширить санкции против Белоруссии, а также против авиакомпаний третьих стран. В результате Евросоюз частично приостановил действие соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Белоруссией, решение затронет официальных лиц.
Вместе с тем, белорусский гостелеканал ОНТ опубликовал видеозапись, на которой, как утверждается, польский правоохранитель открыл огонь из автомата в сторону беженцев из Ближнего Востока.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о происходящем на польско-белорусской границе. В понедельник с восточной стороны Польшу атаковали мигранты. Была предпринята попытка силового перехода границы. Иностранцы рушили проволочное ограждение, а польские пограничники применяли слезоточивый газ. Отмечалось, что белорусская стороны направила колонну из нескольких тысяч мигрантов не в пункт пропуска с Польшей, а в сторону зеленой границы.
В ООН призвали соблюдать права собравшихся на границе с Польшей беженцев
ООН призывает на фоне кризиса на границе Польши и Белоруссии соблюдать международное право, в том числе в контексте прав беженцев, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Он оценил идею поставить стену на польской границе. «Каждая страна имеет право на защиту своих границ. Но это не освобождает ее от обязанности соблюдать международное право, в особенности, если это касается беженцев, а также обязанности относиться к людям с уважением и достойно», – передает его слова РИА «Новости».
Дюжаррик добавил, что в ООН хотели бы видеть, что к людям, вынужденным искать лучшей жизни, относились достойно. «Мы не хотим, чтобы мужчины, женщины и дети были использованы в качестве пешек. Если есть политические различия, они должны разрешаться между странами или группами стран так, чтобы достоинство людей не ущемлялось», – сказал он.
Ситуация на белорусско-польской границе обострилась. Напомним, многочисленную группу беженцев, движущуюся к границе, снимали на видео. Позже стало известно, что колонна покинула республику.
Польша объявила о повышении боеготовности у границ с Белоруссией. Литовское правительство решило направить к границе с Польшей и Белоруссией войска из-за ситуации с мигрантами.
Германия и Польша попросили помощи у ЕС из-за ситуации на внешней границе, а польское руководство объявило о закрытии пункта пропуска Кузница через границу с Белоруссией.
Немецкий таблоид Bild со ссылкой на органы безопасности писал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко при помощи глав России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана специально привозит мигрантов в Белоруссию, чтобы затем незаконно переправлять их в Польшу и Литву. Глава Еврокомиссии призвала расширить санкции против Белоруссии, а также против авиакомпаний третьих стран. В результате Евросоюз частично приостановил действие соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Белоруссией, решение затронет официальных лиц.
Вместе с тем, белорусский гостелеканал ОНТ опубликовал видеозапись, на которой, как утверждается, польский правоохранитель открыл огонь из автомата в сторону беженцев из Ближнего Востока.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о происходящем на польско-белорусской границе. В понедельник с восточной стороны Польшу атаковали мигранты. Была предпринята попытка силового перехода границы. Иностранцы рушили проволочное ограждение, а польские пограничники применяли слезоточивый газ. Отмечалось, что белорусская стороны направила колонну из нескольких тысяч мигрантов не в пункт пропуска с Польшей, а в сторону зеленой границы.
Белорусские пограничники рассказали об избитых польскими силовиками беженцах
Пограничники в Белоруссии сообщили, что нашли мигрантов, избитых польскими силовиками.
В Telegram белорусского погранкомитета говорится, что «в стихийном лагере беженцев на белорусско-польской границе обнаружены четверо мужчин, курдов по национальности», у всех «имелись различные травмы и следы применения физического насилия».
Пострадавшие сообщили, что их задержали на территории Польши, где они пытались попросить защиты и предоставления статуса беженца. Судя по многочисленным травмам, поляки жестоко обращались с людьми и силой вытеснили их за колючее заграждение.
«Беженцам оказана необходимая помощь», – добавили в комитете.
Напомним, власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться.
Сами беженцы, прибывшие в понедельник к границе, всю ночь провели в палатках на нейтральной полосе. Во вторник крупная правозащитная организация Human Rights Watch уже выступила с упреками в адрес и Варшавы, и Минска.
Между тем Германия потребовала не участвовать в «бесчеловечной деятельности» президента Белоруссии Александра Лукашенко, имея в виду ситуацию с беженцами.
Польша не исключила затягивания миграционного кризиса на годы
На ближайшем саммите ЕС Польша поднимет вопрос о расширении санкций против Белоруссии из-за ситуации с мигрантами, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Моравецкий сообщил, что Польша «предложит ужесточить санкции на ближайшем заседании Европейского совета». По его мнению, следует не ждать декабря, а провести видеоконференцию раньше. Речь идет не только об ужесточении политических санкций, но и о «далекоидущих экономических», передает ТАСС.
Кроме того, Польша намерена бороться с авиакомпаниями, «которых используют для трансфера людей с Ближнего Востока». Президент Польши Анджей Дуда «предложил немедленно довести до уровня остановки возможности полетов над европейским небом тех авиалиний, которые транспортируют мигрантов».
Моравецкий сказал, что Польша «готовится к долгим месяцам, долгим кварталам, возможно, и к долгим годам борьбы с этой провокацией Лукашенко».
Тем временем DPA сообщает, что правоохранительные органы Польши во вторник вечером задержали недалеко от границы с Белоруссией автобус с активистами движения Seebr cke Deutschland и объединения LeaveNoOneBehind, планировавшими оказать гуманитарную помощь мигрантам и переправить их в Германию. МВД Германии предупреждало, что подобные действия «могут иметь уголовные последствия». До задержания активисты передали польской стороне зимнюю обувь, одеяла и другие предметы гуманитарной помощи для мигрантов.
Напомним, власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. Сами беженцы, прибывшие в понедельник к границе, всю ночь провели в палатках на нейтральной полосе. Во вторник крупная правозащитная организация Human Rights Watch уже выступила с упреками в адрес и Варшавы, и Минска.
Киев пригрозил Минску последствиями после слов главы белорусского МИД о Крыме
Белоруссии грозят «непоправимые последствия» в случае признания Крыма российским, заявил МИД Украины, говоря о словах главы белорусского МИД Владимира Макея об этом полуострове.
«В министерстве иностранных дел Украины обратили внимание на высказывания министра иностранных дел Белоруссии о Крыме», – сказал пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко украинским СМИ, передает РИА «Новости».
Киев исходит из того, что Белоруссия по-прежнему поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, добавил Николенко.
«Изменение подхода Белоруссии для де-юре признания временно оккупированного Крыма территорией России приведет к непоправимым последствиям для украинско-белорусских отношений», – сказал он.
Он понадеялся, что в Минске отдают себе отчет в вопросе принадлежности полуострова и не будут допускать шагов, противоречащих международному праву.
Ранее глава МИД Белоруссии Владмир Макей заявил, что позиция белорусской стороны по Крыму неизменна. «Позиция Белоруссии по Крыму остается такой, какой была. Мы понимаем в реальности, что Крым является сейчас российской территорией. Давайте исходить из этого», – сказал он.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.
Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН, проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».
В Польше заявили о задержании всех проникших в республику мигрантов
Все мигранты из числа проникших на территорию Польши во вторник вечером задержаны, сообщил министр обороны республики Мариуш Блащак.
Блащак заявил в эфире Польского радио, что «это была неспокойная ночь», добавив, что зафиксировано много попыток прорыва границы, передает ТАСС.
«Все те, кто проник, были задержаны», – указал министр.
Ранее пограничники в Белоруссии сообщили, что нашли мигрантов, избитых польскими силовиками. Напомним, власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться.
Сами беженцы, прибывшие в понедельник к границе, всю ночь провели в палатках на нейтральной полосе. Во вторник крупная правозащитная организация Human Rights Watch уже выступила с упреками в адрес и Варшавы, и Минска.
Между тем Германия потребовала не участвовать в «бесчеловечной деятельности» президента Белоруссии Александра Лукашенко, имея в виду ситуацию с беженцами.
Польша пригрозила Белоруссии полностью закрыть движение через границу
Варшава предупредила Минск о возможности полного закрытия движения через белорусско-польскую границу, заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер порталу Wirtualna Polska.
«В дальнейших сценариях учитывается полное закрытие границы с Белоруссией. Мы направляем информацию властям Белоруссии о том, что возможно, если они не прекратят свои действия», – передает его слова РИА «Новости».
Накануне министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что все мигранты из числа проникших на территорию страны во вторник вечером задержаны. Пограничники в Белоруссии сообщили, что нашли мигрантов, избитых польскими силовиками. Напомним, власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться.
Сами беженцы, прибывшие в понедельник к границе, всю ночь провели в палатках на нейтральной полосе. Во вторник крупная правозащитная организация Human Rights Watch уже выступила с упреками в адрес и Варшавы, и Минска. Между тем Германия потребовала не участвовать в «бесчеловечной деятельности» президента Белоруссии Александра Лукашенко, имея в виду ситуацию с беженцами.
Россиянина задержали за пособничество нелегальной миграции из Белоруссии
Польские пограничники задержали трех человек за пособничество нелегальной миграции из Белоруссии. В их числе россиянин, а также граждане Литвы и Швеции, сообщила Пограничная стража Польши.
«За пособничество в нелегальной миграции били задержаны три человека (гражданин России, гражданин Швеции и гражданин Литвы)», – приводит РИА «Новости» сообщение службы.
Отмечается, что за минувшие сутки зафиксировано почти 600 попыток нелегального перехода границы со стороны Белоруссии в Польшу.
Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что все мигранты из числа проникших на территорию страны во вторник вечером задержаны.
Накануне пограничники в Белоруссии сообщили, что нашли мигрантов, избитых польскими силовиками. Напомним, власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться.