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В Германии оценили риск заморозки «Северного потока – 2» новым правительством ФРГ
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«В коалиции по формированию нового правительства Германии «Северный поток – 2» уже не упоминается, а «Зеленые» махнули на него рукой, так что вряд ли что-то может помешать запуску проекта», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Ранее немецкие СМИ призвали новые власти Германии пойти на заморозку газопровода «Северный поток – 2».
«Пресса в Германии – это четвертая власть, которая порой выступает мощнее политиков. Некоторые СМИ в период переговоров коалиции по формированию правительства стремятся создать определенный фон и поддержать «Зеленых». В каком-то смысле они хотят, чтобы новое правительство ФРГ выстраивало более жесткие отношения с Россией, нежели это делала экс-канцлер Ангела Меркель. Поэтому сейчас они нарочно подливают масла в огонь», – считает германский политолог Александр Рар.
Он добавил, что автор статьи в Suddeutsche Zeitung, обозреватель Штефан Корнелиус, придерживается «прозеленых и проатлантических взглядов, поэтому его позиция по «Северному потоку – 2» вполне понятна».
«Однако насколько мне известно, в коалиционных переговорах «Северный поток – 2» уже не упоминается, – указал собеседник. – «Зеленые» махнули на запуск газопровода рукой, так как они прекрасно понимают, что будущий канцлер ФРГ Олаф Шольц не откажется от него. Процесс сертификации «Северного потока – 2», конечно, немного оттягивается, но больше по техническим и правовым моментам. Мне кажется, что политики сейчас не могут серьезно повлиять на него».
«Единственное, на что могут надеяться противники проекта – это американские санкции. Есть небольшой риск того, что после ухода Меркель сСША могут «ударить» по новому немецкому правительству, показав, кто командир на палубе, но вопрос в том, захочет ли Вашингтон ввязываться в эту борьбу», – предположил политолог. Рар добавил, что окончания переговоров по формированию правительства ФРГ стоит ожидать к середине декабря. Также, по мнению эксперта, на процесс запуска газопровода не сможет повлиять ни Украина, ни обострение ситуации из-за мигрантов на белорусско-польской границе.
«Северный поток – 2» становится символом немецко-российской дружбы, поэтому вряд ли ситуация на границе Белоруссии с Польшей сможет все это сломать», – полагает Рар. «Миграционный конфликт касается все-таки в первую очередь Минска и Варшавы, поэтому для России и Германии этот вопрос не такой острый, как, например, ситуация с Навальным. Тогда отношениям Москвы и Берлина угрожало гораздо больше, нежели сейчас», – резюмировал политолог.
Ранее немецкие СМИ сообщили, что новые власти Германии могут пойти на заморозку газопровода «Северный поток – 2» из-за Украины и для защиты от «российского шантажа». Обозреватель Штефан Корнелиус пишет в Suddeutsche Zeitung, что из-за газопровода Германия оказалась в сложном положении. По его версии, Москва хочет расколоть ЕС.
Корнелиус утверждает, что «самой большой внешнеполитической проблемой» Германии является энергетическая зависимость от России. Он считает, что эта проблема существует еще со времен холодной войны, но ее значение всегда приуменьшали. Корнелиус полагает, что отношения России и Германии в данном вопросе не сводятся только к отношениям поставщика и покупателя – Москва якобы готова платить высокую цену за эту зависимость Германии, чтобы продвигать другие интересы. По его мнению, для Германии важно получать газ, а вот для России доходы от газа имеют в данном случае второстепенное значение.
Автор статьи считает, что Россия через энергетическую зависимость стран Евросоюза разрушает его экономическую сплоченность, в связи с чем Германия как экономический лидер ЕС стала главной целью российской политики дестабилизации.
Корнелиус заявил, что вопрос о газопроводе «остается самым важным политическим решением, которое прежнее федеральное правительство передаст в наследство следующему». Он призвал новые власти Германии не поддаваться на «шантаж» и добиваться разделения владельца газа и оператора газопровода, искать альтернативные поставки и жестко требовать исполнения договора и быть готовыми принять решение о заморозке. По его словам, «не только Украина становится уязвимой из-за российской газовой политики, но и Германия может оказаться в фатальной зависимости».
Позже Bild написала о том, что Олаф Шольц на посту канцлера Германии не будет выстраивать с Россией «особые отношения», как это делал прошлый канцлер-социал-демократ Шредер. По данным газеты, во внешней политике Шольц намерен опираться на «принцип деревенской дискотеки» – когда «танцуют с теми, кто в зале».
Напомним, в Газпроме заявили, что строительство «Северного потока – 2» завершено, газопровод готов к запуску. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером – Газпромом. Финансовыми партнерами компании являются европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран, включая Польшу. Вице-премьер Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока – 2» способен помочь стабилизации ситуации на газовом рынке.
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Газпром: «Северный поток-2» готов к запуску
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Строительство «Северного потока – 2» завершено, газопровод готов к запуску, заявил на закрытой телефонной конференции с инвесторами заместитель начальника департамента Газпрома Алексей Фиников.
«Газопровод «Северный поток – 2» завершен и готов к запуску», – приводит ТАСС слова Финикова.
Первая нитка газопровода уже заполнена техническим газом, а вторая нитка находится в процессе подготовки к заполнению, добавил топ-менеджер газового холдинга.
При этом он отказался комментировать процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого транспортного оператора.
Газопровод «Северный поток – 2» тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Его строительство было завершено 10 сентября.
Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером – Газпромом. Финансовыми партнерами компании являются европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран, включая Польшу.
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Так, в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год – в декабре 2020 года.
Ранее в Кремле посоветовали «терпеливо ждать» в ситуации с «Северным потоком – 2», подвижек в его одобрении со стороны европейских партнеров пока нет.
До этого вице-премьер Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока – 2» способен помочь стабилизации ситуации на газовом рынке.
Премьер-министр Баварии выступил за скорейший ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2» для стабилизации цен на газ в зимний период и обеспечения Германии топливом. Глава МИД Австрии Михаэль Линхарт заявил о важности газопровода «Северный поток – 2» для энергетической безопасности. Между тем появились данные о вероятной отсрочке запуска «Северного потока – 2» до 8 мая 2022 года.
Первая нитка «Северного потока – 2» заполнена газом и готова к работе. Вторая нитка трубопровода будет заполнена газом до конца 2021 года.
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Назван срок рассмотрения заявки Киева на сертификацию «Северного потока – 2»
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Компания «Оператор ГТС Украины» ожидает, что регулятор ФРГ примет решение относительно участия компании в сертификации оператора газопровода «Северный поток – 2» до 14 ноября, сообщил глава украинской компании Сергей Макогон.
«Решение ожидается на следующей неделе», – написал Макогон в комментарии к публикации на своей странице в соцсети Facebook.
Напомним, 20 октября «Оператор ГТС Украины» подал заявку на участие в сертификации оператора газопровода «Северный поток – 2». Кроме того, 18 октября заявку на сертификацию оператора «Северного потока – 2» подала компания «Нафтогаз Украины». Также Киев обвинил Берлин в нарушении соглашения об ассоциации Украины с ЕС из-за отсутствия консультаций на этапе обсуждения проекта строительства газопровода.
В июле вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина озвучила, на каких условиях Киев мог бы согласиться на достройку газопровода «Северный поток – 2». По ее словам, «это гарантия сохранения транзита и продолжение контрактных отношений в рамках трехстороннего контракта», «выполнение обязательств ЕС по интеграции рынков газа и электроэнергии в соответствии с соглашением об ассоциации с Евросоюзом», а также некие компенсации Киеву со стороны Евросоюза.
Как сообщала заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, Германия в рамках июльских договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Среди прочего Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне и добиваться применения мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия попытается «использовать энергоресурсы в качестве оружия» или совершит «дальнейшие агрессивные акты» против Украины.
Кроме того, Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готова поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России. В Госдепартаменте США признали, что при выработке соглашения с Германией относительно реализации проекта газопровода тесно консультировались с Украиной и Польшей.
Глава МИД Сергей Лавров отметил, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Он подчеркнул, что «любая угроза санкций не может быть приемлема». Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на неприемлемость риторики США и Германии для России.
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Палаточный лагерь на границе Белоруссии с Польшей разбили 3 тыс. беженцев
Число беженцев, подошедших в понедельник к границе Белоруссии с Польшей, оценивается в 3 тыс. человек: они рубят деревья, разжигают костры и ставят палатки, польские полицейские применили к ним газ.
На фотографиях агентства БелТА видны десятки мигрантов с рюкзаками, сумками, бутылками с водой, они находятся в лесистой местности рядом с ограждением из колючей проволоки, на которой установлена табличка с предупреждением на польской языке о прохождении границы и недопустимости ее пересечения.
На другой стороне от ограждения стоят польские силовики в амуниции, со щитами и их спецтранспорт, в небе барражирует вертолет, передает РИА «Новости».
Среди беженцев много женщин и детей, в том числе грудные. Беженцы установили палатки, разожгли костры, у которых греются мигранты.
Агентство также публикует фотографию, на которой запечатлены пятеро мужчин, переносящие человека на импровизированных носилках. В сообщении поясняется, что это – результат применения слезоточивого газа польскими силовиками.
«Нас поливают газом. Смотрите, что происходит», – приводятся слова пожилого мужчины.
По предварительным данным у польской границы, по оценкам самих беженцев, их скопилось около 3 тыс. беженцев.
До этого многочисленную группу беженцев, движущуюся к границе Белоруссии с Польшей, снимали на видео. Позже стало известно, что колонна покинула республику.
В Белоруссии заявили об усилении безопасности в зоне движения беженцев.
Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса.
Польша объявила о повышении боеготовности у границ с Белоруссией. Литовское правительство решило направить к границе с Польшей и Белоруссией войска из-за ситуации с мигрантами.
Также Литва занялась установкой ограждения из колючей проволоки на границе с Белоруссией, до этого она появилась на границе Польши и Белоруссии. Некоторые мигранты получали травмы.
Официальный представитель МИД Мария Захарова указала на истинный смысл строительства стен в Европе и раскритиковала методы борьбы Евросоюза с потоками мигрантов.
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Минобороны Белоруссии вызвало польского военного атташе
Военный атташе при посольстве Польши в Минске вызван в Минобороны Белоруссии из-за «безосновательных обвинений в причастности белорусских военных к миграционному кризису».
«Обвинения Варшавы в адрес Минска насчет причастности белорусских военных к кризису на границе безосновательны. Польская сторона не готова к конструктивному диалогу по ситуации с мигрантами на границе», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы минобороны Белоруссии.
Кроме того, в ведомстве заявили, что Польша стягивает к белорусской границе военную технику с крупнокалиберным вооружением.
Польские военные готовы открыть огонь на поражение по мигрантам, пытающимся пройти белорусско-польскую границу, заявил польский генерал и бывший командир десантного подразделения GROM Роман Полько.
По его словам, обострение миграционного кризиса – это акт «открытой агрессии» белорусского лидера Александра Лукашенко против НАТО.
Ранее Лукашенко назвал условие вовлечения Россию в пограничный кризис Минска и ЕС.
Ситуация на белорусско-польской границе обострилась.
Напомним, многочисленную группу беженцев, движущуюся к границе, снимали на видео. Позже стало известно, что колонна покинула республику.
Польша объявила о повышении боеготовности у границ с Белоруссией. Литовское правительство решило направить к границе с Польшей и Белоруссией войска из-за ситуации с мигрантами.
Германия и Польша попросили помощи у ЕС из-за ситуации на внешней границе, а польское руководство объявило о закрытии пункта пропуска Кузница через границу с Белоруссией.
Немецкий таблоид Bild со ссылкой на органы безопасности писал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко при помощи глав России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана специально привозит мигрантов в Белоруссию, чтобы затем незаконно переправлять их в Польшу и Литву. Глава Еврокомиссии призвала расширить санкции против Белоруссии, а также против авиакомпаний третьих стран. В результате Евросоюз частично приостановил действие соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Белоруссией, решение затронет официальных лиц.
Путин и Лукашенко обсудили ситуацию с беженцами на границе Белоруссии
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили по телефону во вторник ситуацию с беженцами на белорусско-польской и белорусско-литовской границах, сообщила пресс-служба Кремля.
«Президенты обменялись <…> мнениями о ситуации с беженцами на белорусско-польской и белорусско-литовской границах», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Также главы государств затронули двусторонние вопросы с учетом итогов прошедшего 4 ноября заседания Высшего госсовета Союзного государства. «Подтвержден настрой на дальнейшее развитие взаимовыгодных интеграционных процессов в духе партнерства и союзничества», – отметили в пресс-службе. Лидеры условились и о продолжении контактов, сообщили в Кремле.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва надеется, что обстановка на белорусско-польской границе не примет формы, которые будут угрожать безопасности России.
Ситуация на белорусско-польской границе обострилась.
Напомним, многочисленную группу беженцев, движущуюся к границе, снимали на видео. Позже стало известно, что колонна покинула республику.
Польша объявила о повышении боеготовности у границ с Белоруссией. Литовское правительство решило направить к границе с Польшей и Белоруссией войска из-за ситуации с мигрантами.
Германия и Польша попросили помощи у ЕС из-за ситуации на внешней границе, а польское руководство объявило о закрытии пункта пропуска Кузница через границу с Белоруссией.
Немецкий таблоид Bild со ссылкой на органы безопасности писал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко при помощи глав России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана специально привозит мигрантов в Белоруссию, чтобы затем незаконно переправлять их в Польшу и Литву. Глава Еврокомиссии призвала расширить санкции против Белоруссии, а также против авиакомпаний третьих стран. В результате Евросоюз частично приостановил действие соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Белоруссией, решение затронет официальных лиц.
Вместе с тем, белорусский гостелеканал ОНТ опубликовал видеозапись, на которой, как утверждается, польский правоохранитель открыл огонь из автомата в сторону беженцев из Ближнего Востока.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о происходящем на польско-белорусской границе. В понедельник с восточной стороны Польшу атаковали мигранты. Была предпринята попытка силового перехода границы. Иностранцы рушили проволочное ограждение, а польские пограничники применяли слезоточивый газ. Отмечалось, что белорусская стороны направила колонну из нескольких тысяч мигрантов не в пункт пропуска с Польшей, а в сторону зеленой границы.
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В Совфеде объяснили значимость «Северного потока – 2» для Европы
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Член Совфеда Ольга Ковитиди прокомментировала рекомендации премьер-министра Баварии Маркуса Зедера как можно быстрее ввести в эксплуатацию газопровод «Северный поток – 2».
По словам сенатора, подобное заявление актуально не только для ФРГ. «Европейцы четко осознают значимость газопровода «Северный поток – 2» для всей Европы, ведь зима близко, а цены на газ кусаются», - цитирует RT Ковитиди.
Она добавила, что Россия является надежным партнером и готова исполнить все свои обязательства.
Ранее премьер-министр Баварии Маркус Зедер в интервью медиагруппе Funke назвал «Северный поток – 2» «надежной основой» поставок газа в Германию и призвал ввести газопровод как можно скорее в эксплуатацию для нормализации цен перед холодной зимой.
Также премьер Баварии выступил за скорейший ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2» для стабилизации цен на газ в зимний период и обеспечения Германии топливом. В пятницу глава МИД Австрии Михаэль Линхарт заявил о важности газопровода «Северный поток – 2» для энергетической безопасности. Между тем в среду появились данные о вероятной отсрочке запуска «Северного потока – 2» до 8 мая 2022 года.
Напомним, вице-премьер России Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока – 2» способен помочь стабилизации ситуации на газовом рынке. Первая нитка «Северного потока – 2» заполнена газом и готова к работе. Вторая нитка трубопровода будет заполнена газом до конца 2021 года.
В Германии выступили за срочный запуск «Северного потока – 2»
Член бундестага ФРГ прошлого созыва от партии «Левые» Клаус Эрнст, возглавлявший комитет по экономике и энергетике, выступил за срочный запуск «Северного потока – 2», поскольку немецкие потребители газа ощущают острую необходимость в запуске трубопровода.
«То, что «Северный поток – 2» сейчас фактически завершен, и осталось только получить одобрение Федерального сетевого агентства – это является огромным прогрессом. Очевидно, что теперь газ, который необходим Германии, смогут поставлять в ФРГ по разумным ценам», – цитирует его РИА «Новости».
Все остальное, по его словам, было бы дороже, «особенно американский газ, который добывают методом фрекинга». По мнению Эрнста, «для немецких потребителей газа и для обеспечения достаточным газом Европы сегодня существует острая необходимость запуска работы трубопровода».
Ранее в Газпроме заявили, что строительство «Северного потока – 2» завершено, газопровод готов к запуску.
Газопровод «Северный поток – 2» тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Его строительство было завершено 10 сентября.
Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером – Газпромом. Финансовыми партнерами компании являются европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран, включая Польшу.
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Так, в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год – в декабре 2020 года.
Ранее в Кремле посоветовали «терпеливо ждать» в ситуации с «Северным потоком – 2», подвижек в его одобрении со стороны европейских партнеров пока нет.
До этого вице-премьер Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока – 2» способен помочь стабилизации ситуации на газовом рынке.
Премьер-министр Баварии выступил за скорейший ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2» для стабилизации цен на газ в зимний период и обеспечения Германии топливом. Глава МИД Австрии Михаэль Линхарт заявил о важности газопровода «Северный поток – 2» для энергетической безопасности. Между тем появились данные о вероятной отсрочке запуска «Северного потока – 2» до 8 мая 2022 года.
В Кремле посоветовали «терпеливо ждать» в ситуации с «Северным потоком – 2»
Подвижек в одобрении «Северного потока – 2» со стороны европейских партнеров пока нет, в этой ситуации главное – терпеливо ждать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков сказал, отвечая на соответствующий вопрос, что подвижек «пока нет», на это «потребуется определенное время, и здесь главное, что называется, терпеливо ждать», передает ТАСС.
Представитель Кремля добавил, что вопрос о закачке газа в ПХГ в Европе надо адресовать Газпрому, так как у компании, очевидно, «есть ежедневные контакты со своими контрагентами в европейских странах», передает РИА «Новости».
«Безусловно, было поручение президента, здесь вы слышали слова главы холдинга, но что касается такого ежедневного менеджмента, то нужно к ним обращаться, к Газпрому», – добавил он.
В Кремле пока не видят нарушений в исполнении соответствующего поручения президента.
Ранее вице-премьер Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока – 2» способен помочь стабилизации ситуации на газовом рынке.
Первая нитка «Северного потока – 2» заполнена газом и готова к работе. Вторая нитка трубопровода будет заполнена газом до конца 2021 года.
Глава Еврокомиссии призвала расширить санкции против Белоруссии
В связи с ситуацией на границе Польши ЕС должен расширить санкции против Белоруссии, а также рассмотреть возможность санкций против авиакомпаний третьих стран, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Фон дер Ляйен потребовала от Минска «перестать подвергать опасности жизнь людей» и подчеркнула, что «использование Белоруссией мигрантов в политических целях недопустимо». Страны ЕС, по словам фон дер Ляйен, должны «одобрить расширенный режим санкций в отношении белорусских властей, ответственных за эту гибридную атаку».
Еврокомиссия на этом фоне работает и со странами, откуда приезжают мигранты, сказала она. Как заявила фон дер Ляйен, «ЕС рассмотрит вопрос о том, как ввести санкции, в том числе путем внесения в черный список, авиакомпаний третьих стран», участвующих в перемещении людей, передает РИА «Новости».
Также ЕК «вместе с ООН и ее специализированными учреждениями изучит, как предотвратить развитие гуманитарного кризиса и обеспечить возможность безопасного возвращения мигрантов в страны их происхождения при поддержке национальных властей». Вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас посетит страны происхождения мигрантов, чтобы оценить предпринимаемые ими меры в ситуации на границе.
Премьер-министры Латвии, Литвы и Польши Кришьянис Кариньш, Ингрида Шимоните и Матеуш Моравецкий призвали ЕС ввести более жесткие санкции против Белоруссии, передает ТАСС.
«В этой напряженной ситуации ответственность несет режим Лукашенко, который сознательно подвергает опасности граждан третьих стран. Главы правительств трех стран единодушны во мнении о том, что следует побудить ЕС принять решение о более жестких санкциях против насильственного режима», – говорится в их заявлении.
Вильнюс заявил, что считает необходимым введение ЕС санкций против всех участников схем переброски в Европу через Белоруссию нелегальных мигрантов: физических лиц, туристических агентств, авиакомпаний, администрации белорусских аэропортов, предприятий наземного обслуживания воздушных судов.
Тем временем представитель службы охраны госграницы при МВД Литвы Гедрюс Мишутис сообщил, что в пунктах размещения нелегальных мигрантов произошли «серьезные беспорядки». Они продолжались несколько часов, «при попытке наведения порядка некоторые нелегалы оказали сопротивление пограничникам и полиции, был применен слезоточивый газ». На нескольких наиболее агрессивных нелегалов надели наручники.
Напомним, на границе Белоруссии и Польши обострилась ситуация с беженцами из Иракского Курдистана и Сирии, которые стремятся любой ценой прорваться в Евросоюз. С польской стороны открыли стрельбу.
Цена на газ в Европе превысила 960 долларов за 1 тыс. кубометров
Цена газа в Европе на открытии торгов в понедельник поднялась выше 960 долларов за тысячу кубометров, следует из данных биржи ICE.
Цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла примерно до 962,2 доллара за тысячу кубометров, или 80,5 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч), передает ТАСС.
Ранее вице-премьер Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока – 2» способен помочь стабилизации ситуации на газовом рынке.
Первая нитка «Северного потока – 2» заполнена газом и готова к работе. Вторая нитка трубопровода будет заполнена газом до конца 2021 года.
МИД Белоруссии заявил о стягивании к границе польской военной техники
Польша стягивает к белорусской границе военную технику с боевыми орудиями крупного калибра, заявил во вторник министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.
По словам министра, на границе Белоруссии с Польшей находятся более 2 тыс. обездоленных людей, среди которых женщины и дети.
«На линии границы находятся более двух тысяч обездоленных людей, среди которых женщины и дети. Все они объективно из неблагополучных стран, куда вмешивались страны Запада, и прямо говорят, что не рассматривают территорию Беларуси как место своего пребывания, хотят подать ходатайство о предоставлении защиты в ЕС. Вместо этого их травят газом, стреляют поверх голов и стягивают к границе военную технику с боевым оружием крупного калибра» – приводит слова Макея пресс-служба МИД республики во вторник, передает РИА «Новости».
Ранее минобороны Белоруссии вызвало польского атташе из-за «безосновательных обвинений в причастности белорусских военных к миграционному кризису».
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Евросоюз, нападая на Белоруссию, хочет отвлечь внимание от своих собственных проблем.
Польские военные готовы открыть огонь на поражение по мигрантам, пытающимся пройти белорусско-польскую границу, заявил польский генерал и бывший командир десантного подразделения GROM Роман Полько.
По его словам, обострение миграционного кризиса – это акт «открытой агрессии» белорусского лидера Александра Лукашенко против НАТО.
Ситуация на белорусско-польской границе обострилась.
Напомним, многочисленную группу беженцев, движущуюся к границе, снимали на видео. Позже стало известно, что колонна покинула республику.
Польша объявила о повышении боеготовности у границ с Белоруссией. Литовское правительство решило направить к границе с Польшей и Белоруссией войска из-за ситуации с мигрантами.
Германия и Польша попросили помощи у ЕС из-за ситуации на внешней границе, а польское руководство объявило о закрытии пункта пропуска Кузница через границу с Белоруссией.
Немецкий таблоид Bild со ссылкой на органы безопасности писал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко при помощи глав России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана специально привозит мигрантов в Белоруссию, чтобы затем незаконно переправлять их в Польшу и Литву. Глава Еврокомиссии призвала расширить санкции против Белоруссии, а также против авиакомпаний третьих стран. В результате Евросоюз частично приостановил действие соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Белоруссией, решение затронет официальных лиц.
Вместе с тем, белорусский гостелеканал ОНТ опубликовал видеозапись, на которой, как утверждается, польский правоохранитель открыл огонь из автомата в сторону беженцев из Ближнего Востока.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о происходящем на польско-белорусской границе. В понедельник с восточной стороны Польшу атаковали мигранты. Была предпринята попытка силового перехода границы. Иностранцы рушили проволочное ограждение, а польские пограничники применяли слезоточивый газ. Отмечалось, что белорусская стороны направила колонну из нескольких тысяч мигрантов не в пункт пропуска с Польшей, а в сторону зеленой границы.
В Германии пообещали совместную реакцию ЕС на ситуацию с беженцами в Белоруссии
Реакция Евросоюза (ЕС) на ситуацию с беженцами на белорусско-польской границе будет совместной, речь идет о возможном продлении санкций, ограничении авиасообщения, заявила представитель МИД ФРГ Андреа Зассе.
Зассе заявила, что продолжается работа «над общей реакцией со стороны ЕС, реагируем сообща как ЕС», передает РИА «Новости».
«Различные меры, которые мы готовим совместно с партнерами в ЕС, мы уже упоминали в прошлые дни и недели, речь идет о расширении санкций ЕС, переговоры с государствами происхождения (мигрантов), пояснение угроз в социальных медиа», – добавила она.
Ранее многочисленную группу беженцев, движущуюся к границе Белоруссии с Польшей, снимали на видео. Позже стало известно, что колонна покинула республику.
В Белоруссии заявили об усилении безопасности в зоне движения беженцев.
Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса.
Польша объявила о повышении боеготовности у границ с Белоруссией. Литовское правительство решило направить к границе с Польшей и Белоруссией войска из-за ситуации с мигрантами.
Стало известно, против кого могут быть направлены санкции ЕС в Белоруссии
Санкции Евросоюза против Белоруссии могут коснуться министра иностранных дел республики Владимира Макея, а также 30 юридических и физических лиц, сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Ограничения ЕС, в том числе, могут затронуть и авиакомпанию «Белавиа», передает ТАСС.
ЕС намерен распространить санкции на официальных лиц, которые, по его мнению, ответственны за миграционный кризис на границах республики со странами сообщества.
Решение о новых ограничениях может быть принято уже на следующей неделе.
Ситуация на белорусско-польской границе обострилась. Напомним, многочисленную группу беженцев, движущуюся к границе, снимали на видео. Позже стало известно, что колонна покинула республику.
Польша объявила о повышении боеготовности у границ с Белоруссией. Литовское правительство решило направить к границе с Польшей и Белоруссией войска из-за ситуации с мигрантами.
Германия и Польша попросили помощи у ЕС из-за ситуации на внешней границе, а польское руководство объявило о закрытии пункта пропуска Кузница через границу с Белоруссией.
Немецкий таблоид Bild со ссылкой на органы безопасности писал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко при помощи глав России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана специально привозит мигрантов в Белоруссию, чтобы затем незаконно переправлять их в Польшу и Литву. Глава Еврокомиссии призвала расширить санкции против Белоруссии, а также против авиакомпаний третьих стран. В результате Евросоюз частично приостановил действие соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Белоруссией, решение затронет официальных лиц.
Вместе с тем, белорусский гостелеканал ОНТ опубликовал видеозапись, на которой, как утверждается, польский правоохранитель открыл огонь из автомата в сторону беженцев из Ближнего Востока.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о происходящем на польско-белорусской границе. В понедельник с восточной стороны Польшу атаковали мигранты. Была предпринята попытка силового перехода границы. Иностранцы рушили проволочное ограждение, а польские пограничники применяли слезоточивый газ. Отмечалось, что белорусская стороны направила колонну из нескольких тысяч мигрантов не в пункт пропуска с Польшей, а в сторону зеленой границы.
Президент Польши сократил визит в Словакию из-за кризиса с беженцами
Президент Польши Анджей Дуда принял решение сократить запланированный двухдневный визит в Словакию из-за миграционного кризиса на границе с Белоруссией, заявил в понедельник глава Бюро национальной безопасности республики Павел Солох.
«Президент решил изменить свои планы на ближайшие дни. Сегодня он должен был отправиться в Словакию. Но он решил сократить этот визит из-за ситуации, с которой мы имеем дело», – приводит ТАСС слова Солоха. Он подчеркнул, что Дуда намерен обсудить с Зузаной Чапутовой ситуацию на границе.
Президент Польши должен был отправиться с двухдневным визитом в Словакию в понедельник. По словам Солоха, новая программа поездки обсуждается со словацкой стороной.
Ранее число беженцев, подошедших в понедельник к границе Белоруссии с Польшей, достигло 3 тыс. человек: они рубят деревья, разжигают костры и ставят палатки, польские полицейские применили к ним газ.
До этого многочисленную группу беженцев, движущуюся к границе Белоруссии с Польшей, снимали на видео. Позже стало известно, что колонна покинула республику.
В Белоруссии заявили об усилении безопасности в зоне движения беженцев.
Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса.
Польша объявила о повышении боеготовности у границ с Белоруссией. Литовское правительство решило направить к границе с Польшей и Белоруссией войска из-за ситуации с мигрантами.
Также Литва занялась установкой ограждения из колючей проволоки на границе с Белоруссией, до этого она появилась на границе Польши и Белоруссии. Некоторые мигранты получали травмы.
Официальный представитель МИД Мария Захарова указала на истинный смысл строительства стен в Европе и раскритиковала методы борьбы Евросоюза с потоками мигрантов.
ЕС приостановил упрощенный визовый режим с Белоруссией
Евросоюз частично приостановил действие соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Белоруссией, решение затронет официальных лиц, но на поездках обычных граждан республики не скажется, говорится в сообщении Совета стран ЕС.
«Белоруссия: Совет приостанавливает действие условий упрощенного визового режима для официальных лиц белорусского режима. Совет сегодня принял решение о частичной приостановке действия соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Белоруссией. Это решение является ответом на продолжающуюся гибридную атаку со стороны белорусского режима... Это решение не повлияет на обычных граждан Белоруссии, которые по-прежнему будут пользоваться теми же выгодами соглашения об упрощении визового режима, что и в настоящее время», – цитирует сообщение РИА «Новости».
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в связи с ситуацией на границе Польши ЕС должен расширить санкции против Белоруссии, а также рассмотреть возможность санкций против авиакомпаний третьих стран.
Напомним, на границе Белоруссии и Польши обострилась ситуация с беженцами из Иракского Курдистана и Сирии, которые стремятся любой ценой прорваться в Евросоюз. С польской стороны открыли стрельбу.