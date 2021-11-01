В Совфеде предложили давать скидку на ЖКУ при вакцинации от COVID

При вакцинации россиянам предлагается давать скидку 10% за жилищно-коммунальные услуги сроком на полгода, предложил замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов.

«Предоставление скидки в 10% за жилищно-коммунальные услуги для граждан при вакцинации могут быть дешевле, чем лечение больных коронавирусом в стационаре», – передает его слова РИА «Новости».

По словам Абрамова, специализированная помощь, оборудование, развертывание дополнительных госпиталей обходится государству достаточно дорого.

Также из-за того, что во время пандемии все силы врачей брошены на лечение COVID, хронически больные люди сейчас не могут получить квалифицированную помощь, а в будущем будут нуждаться в более дорогостоящем лечении, отметил сенатор.

«Льготы по ЖКХ могут предоставляться гражданам за вакцинацию на полгода. Исходя из средней оплаты ЖКУ по стране, на человека это в среднем приходится 300 рублей. Если умножить их на шесть месяцев – это 1800 рублей», – сказал Абрамов.

Он добавил, что массовая иммунизация позволит более быстрыми темпами восстановить российскую экономику и реализовать возможности на международном рынке. «В результате средства, которые государство использует для обеспечения льгот по оплате ЖКХ, окупятся с лихвой», – заключил Абрамов.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов направил письмо на имя главы Минтруда Антона Котякова с предложением предоставлять 50-процентную скидку на общественный транспорт для прошедших вакцинацию.