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В Минздраве опровергли слова посла ЕС о документах по COVID-сертификатам
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Минздрав опроверг слова посла ЕС в Москве Маркуса Эдерера о том, что российская сторона якобы не предоставила ЕК документы, необходимые для взаимного признания COVID-сертификатов.
В министерстве сообщили, что документацию не только отправили, но также получили подтверждение о ее прибытии от европейского представительства, передает РБК.
«По итогам консультаций Минздравом были подготовлены необходимые, запрошенные европейской стороной документы. Они были направлены в представительство, их получение подтверждено сотрудником представительства ЕС 30 сентября», – заявили там.
Отмечается, что в данный момент идет согласование деталей визита в Россию представителей Европейского агентства лекарственных средств (EMA) в рамках процедуры сертификации вакцины «Спутник V». Специалисты могут приехать уже в декабре.
Ранее Эдерер заявил, что ЕС еще в июле предоставил российскому ведомству всю необходимую информацию и требования, однако Минздрав якобы так и не подготовил требуемые документы для отправки в Еврокомиссию.
В сентябре сообщалось, что Евросоюз передал России необходимую техническую информацию о COVID-сертификате ЕС, но пока официальных переговоров по этой теме не ведется. Глава Минздрава Михаил Мурашко на 71-й сессии Европейского регионального бюро (ЕРБ) ВОЗ призывал выработать единые подходы к признанию сертификатов о вакцинации.
Стремлению Болгарии заключить новый контракт с Газпромом дали объяснение
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«В новом соглашении София наверняка захочет зафиксировать точку сдачи-приемки газа таким образом, чтобы получать голубое топливо только через «Турецкий поток», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков, комментируя намерение Болгарии заключить с Газпромом долгосрочный контракт по газу.
«В 2020 году в долгосрочный контракт «Булгаргаза» и Газпрома была внесена поправка о переносе сдачи-приемки газа. Если раньше Болгария получала российский газ с севера на границе с Румынией, то сейчас она получает газ через «Турецкий поток» на границе с Турцией», – отметил эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, в новом соглашении Болгария наверняка захочет окончательно зафиксировать точку сдачи-приемки газа таким образом, чтобы страна получала топливо только через «Турецкий поток».
«Однако вопрос в том, какова будет ценовая привязка – к спотовому рынку или к нефти, – рассуждает эксперт. – Вполне возможно, что на фоне высокой цены на газ в Европе София захочет вписать в новый договор с Газпромом нефтяную привязку к стоимости газа». Тем не менее многое в этом вопросе будет зависеть от того, насколько сильное давление на страну окажет Брюссель. «Евробюрократы всегда давили на газовые компании, заставляя их отказываться от долгосрочных контрактов и нефтяной привязки к цене на газ. В некоторой степени именно это стало одной из причин энергетического кризиса в Европе», – указал Юшков.
В остальном это будет довольно стандартный европейский газовый контракт. «Сейчас у Болгарии сильные переговорные позиции – лучше, чем были пять лет назад, поскольку она диверсифицировала поставщиков газа. Теперь около 1 млрд кубометров в страну поступает из Азербайджана, – рассказал собеседник. – В этом плане Газпром немного сдал болгарский рынок газа, но он прекрасно понимает, что у Азербайджана нет возможности увеличить объемы поставок. Поэтому конкуренция носит довольно ограниченный характер».
Эксперт также напомнил о потере Болгарией больших выгод из-за отказа от участия в проекте «Южный поток». Газопровод должен был пройти через ее территорию, в результате чего страна могла получать большую прибыль за транзит, а также хорошие скидки от Газпрома.
«Через территорию Болгарии должно было проходить около 60 млрд кубометров, но тогда на Софию надавили американцы, и она отозвала свое разрешение на строительство газопровода. Тем самым Болгария продемонстрировала себя как страну с ограниченным суверенитетом, на которую могут в любой момент надавить большие игроки», – констатировал Юшков. «Сейчас через Болгарию проходит только 15 млрд кубометров, и она не получает никаких скидок. Но здесь сложно ее в чем-то обвинить – это всего лишь несамостоятельная европейская страна», – резюмировал он.
Ранее стало известно, что компания «Булгаргаз» готовит план и стратегию переговоров с «Газпром экспортом» по новому соглашению о поставках газа в Болгарию. Об этом сообщает издание «24 часа» со ссылкой на исполнительного директора компании «Булгаргаз» Николая Павлова.
«Хотим иметь безопасность и надежность поставок, Газпром – надежный поставщик, мы также очень корректны. Однако есть моменты [в договорных отношениях], которые можно улучшить в интересах каждой из сторон», – отметил Павлов.
Нынешний долгосрочный договор «Булгаргаза» с российской компанией заканчивается 31 декабря 2022 года.
В прошлую пятницу Газпром объявил о поставках газа через «Турецкий поток» в Венгрию и Хорватию. В тот же день Украина объявила о прекращении транзита российского газа в Венгрию. В понедельник Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Венгрия ежегодно будет получать 3,5 млрд кубометров топлива через Сербию и еще миллиард – через Австрию.
Впервые в истории голубое топливо потечет в Венгрию в обход Украины. В Киеве это решение восприняли крайне негативно, назвав «политическим и экономически необоснованным». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался учитывать мнение Киева по вопросу поставок газа, посоветовав «договориться с русскими».
Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил соотечественников о неизбежности энергетического кризиса из-за нехватки газа для отопления после снижения объемов транзита голубого топлива в Европу.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, какие ошибки совершил Евросоюз на энергетическом рынке, и о том, как Молдавии добиться снижения цен на газ.
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Стало известно о состоянии здоровья Горбачева
Первый президент СССР Михаил Горбачев уже больше месяца соблюдает карантин в связи с пандемией, но коронавирусом не болеет, сообщил руководитель пресс-службы Горбачев-фонда Павел Палажченко.
«Он на карантине в связи с ситуацией с коронавирусом по рекомендации врачей. Сам он не болеет», – приводит РИА Новости слова Палажченко. По его словам, он находится на карантине уже больше месяца.
При этом он отказался комментировать вопрос местонахождения Горбачева, но находится с ним на связи.
«Я с ним сегодня говорил. Он сегодня отправил поздравление Путину», – добавил Палажченко.
В ряде СМИ появилась информация, что Горбачев находится в одном из медицинских учреждений на карантине.
Немецкий эксперт: США и Китай завели Европу в геополитический тупик
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«Европа зашла в тупик в своих попытках стать более суверенной, но при этом оставаться «под зонтиком» Соединенных Штатов», – заявил газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Ранее Европарламент предложил создать Политический трансатлантический совет для координации политики ЕС и США в вопросах внешней политики и обороны.
«Евросоюз пытается усидеть на двух стульях, стараясь, с одной стороны, углубить свою автономию в различных сферах, включая взаимоотношения с Китаем, а с другой – развивать партнерство с США. Это, безусловно, тупиковая ситуация и демонстрация политической наивности», – считает немецкий политолог Александр Рар.
При этом, по его словам, в европейских элитах сложился некий «идеологический и даже религиозный консенсус – Европа не может выступать против США». «Поэтому в случае расширения самостоятельности ЕС отношения союза с Вашингтоном в теории не должны пострадать, но на практике это едва ли возможно», – добавил эксперт.
Впрочем, у Европы есть возможность выйти из геополитического тупика, перейдя к полномасштабному сотрудничеству с Москвой, уверен аналитик. «Германия и Франция традиционно выступают за идею создания общеевропейского пространства с Россией. Но в рамках трансатлантического консенсуса многие признают, что вместо многополярности мир идет к биполярности, в рамках которой будет лишь две великих державы – США и Китай», – пояснил собеседник.
«В то же время политика России в отношении ЕС и США остается сугубо оборонительной. Хотя, на мой взгляд, она должна стать прогрессивной и в положительном смысле наступательной. России выгодно иметь дело с сильным Евросоюзом с точки зрения экономического партнерства. Да и без влияния США европейские страны смогут выстроить более благоразумную политику в отношении Москвы», – резюмировал Рар.
Инициатива создания Политического трансатлантического совета, для координации политики ЕС и США и улучшения взаимодействия по внешнеполитическим вопросам и проблемам безопасности упоминается в докладе ЕП по европейско-американским отношениям и стратегической автономии ЕС.
«Создать Политический трансатлантический совет для систематических консультаций и координации по внешней политике и безопасности», – приводит РИА «Новости» текст выдержки из доклада, в котором изложены рекомендации евродепутатов для Совета ЕС и Еврокомиссии.
По мнению депутатов, ЕС должен укреплять свои оборонные возможности, становиться более самостоятельным в экономике, отстаивать свои интересы на международной арене, но при этом развивать стратегическое партнерство с США. Особенно такое партнерство необходимо, когда речь идет о взаимодействии с Китаем, считают депутаты.
При этом они указали на разногласия, возникшие после формирования партнерства США, Австралии и Великобритании в Индо-Тихоокеанском регионе (AUKUS), в которое не пригласили страны ЕС.
«ЕС и США должны определить, как лучше сотрудничать и координировать свои действия по Китаю, чтобы избегать напряженности в трансатлантических отношениях», – говорится в документе.
По мнению депутатов, Трансатлантический совет могли бы возглавить госсекретарь США и верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности.
Накануне председатель Евросовета Шарль Мишель сообщил, что страны ЕС привержены сотрудничеству с союзниками и партнерами-единомышленниками, включая США и НАТО, однако Евросоюз намерен добиться большей автономности в экономике и обороне.
Напомним, 16 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз намерен создать собственную армию, чтобы не полагаться на США в вопросах обороны. В начале сентября генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выразил мнение, что создание вооруженных сил ЕС может разобщить Европу и ослабить НАТО.
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В Татарстане вводят QR-коды для посещения общественных мест
В Татарстане с 11 октября из-за эпидемиологической ситуации для посещения ресторанов и торговых центров будет необходим QR-код, сообщает пресс-служба президента республики.
«Посещение объектов общественного питания, оказание услуг в спортивных центрах, плавательных бассейнах, фитнес-центрах, аквапарках, вход и нахождение в торговых, торгово-развлекательных центрах (комплексах), объектах розничной торговли непродовольственными товарами с площадью торгового зала, доступной для посетителей, свыше 400 кв. м, будет возможно только при предъявлении действующих QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации против COVID-19 или перенесенное в течение последних шести месяцев заболевание», – приводит сообщение ТАСС.
Также с 11 октября будет введен режим обязательной изоляции для лиц старше 65 лет, которые не прошли вакцинацию от COVID-19 или не переболели в течение последних шести месяцев. Работодателей обязали перевести таких работников на дистанционный формат работы.
Театры и кинотеатры, цирки, концертные залы смогут работать при заполняемости не более 50% и не более 500 человек. Аналогичные ограничения коснутся спортивных и физкультурных, зрелищно-развлекательных, культурных мероприятий.
«Работа гостиниц, в том числе хостелов, должна будет проводиться при условии обеспечения заполняемости не более 50% номерного фонда», – отмечает пресс-служба.
Ранее в Кремле заявили об отсутствии планов введения федеральных мер по коронавирусу.
В России выявили 27,5 тыс. случаев коронавируса за сутки
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За минувшие сутки в России выявили 27 550 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 27 550 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 9,1% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5404, Санкт-Петербурге – 2418, Московской области – 1454.
Всего в стране выявили 7 690 110 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 799 230 человек, из них вылечились за сутки 20 330 человек.
Также за сутки зафиксировано 924 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 213 549 человек.
Накануне, 6 октября, в России выявили 25 133 случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев увеличилось на 2417.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В Минздраве назвали допустимый срок планирования беременности после COVID
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Женщине можно беременеть примерно через два месяца после перенесенного коронавируса, но все индивидуально, заявила главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава России Лейла Адамян.
«Я думаю, что после того, как закончится заболевание, она (женщина) должна иметь минимум два – через каждые две недели – отрицательных теста. Но оптимально – через два месяца (можно беременеть женщине после заболевания), раньше не надо. Потом она должна пройти своих докторов обязательно. Она должна быть обследована, потому что в беременность она должна вступать уже подготовленной и дальше уже готовиться к беременности. Это называется прегравидарной подготовкой: она идет к гинекологу, он проверяет все ее данные, уровень гормонов, анализы крови, биохимия», – приводит ее слова РИА «Новости».
По словам Адамян, самое главное – чтобы женщина восстановилась после коронавируса.
«Все зависит от тяжести ее. В ряде случаев коронавирусная инфекция протекает легко... В некоторых случаях – тяжело. После тяжелого течения требуется больше времени для восстановления. Она должна быть полностью реабилитирована», – добавила главный специалист Минздрава.
Напомним, в конце августа Минздрав рекомендовал беременным прививаться от COVID-19 после 22-й недели.
Госсекретарь Союзного государства велел ЕП заниматься делами Евросоюза
Европарламент должен рассматривать отношения внутри Евросоюза, а не между Россией и Белоруссией, заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
В четверг Европарламент принял резолюцию по Белоруссии, в которой евродепутаты осудили переговоры Москвы и Минска по подготовке союзных программ по интеграции. Мезенцев в ответ заявил, что резолюция лишь «подчеркивает значимость и масштаб совместных решений» двух стран «по экономической интеграции», передает РИА «Новости».
По его словам, «очевидно», что ЕП «должен рассматривать актуальные вопросы развития и упрочения отношений» в рамках ЕС, это «является ответом на современные вызовы и угрозы». Однако, как подчеркнул Мезенцев, «нет никаких оснований считать, что компетенция европарламентариев распространяется на планы и стратегические задачи», которые «определяют для себя» Россия и Белоруссия – «независимые и суверенные государства».
Мезенцев считает «недопустимым», чтобы «в Страсбурге заявляли о перспективах нарушения суверенитета Белоруссии, к чему нет и не может быть никаких причин и предпосылок». Подобные «заявления являются фактом вмешательства во внутренние дела наших стран, попыткой негативно влиять на межгосударственный диалог между Москвой и Минском», сказал он.
Госсекретарь Союзного государства упрекнул ЕП в «недостойном примере упрощенчества практики международного диалога, если не его маргинализации». Такое поведение евродепутатов, по его словам, «не помогает укреплению доверия к западным партнерам», но «ведет к слому традиций уважения права суверенных государств самим определять свои цели и приоритеты, в союзничестве формировать стратегическую повестку».
Напомним, глава МИД Сергей Лавров назвал договоренности Москвы и Минска об экономической интеграции России и Белоруссии лучшим ответом на санкционную политику Запада. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что
не собирается мстить Евросоюзу, при этом республика вполне может обходиться без ЕС и продавать произведенную продукцию в России и Китае.
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Байден счел США более щедрыми в передаче вакцин другим странам, чем Россия
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Глава американского государства Джо Байден заявил, что США предоставляют другим странам вакцины от коронавируса, ничего не требуя взамен. По его словам, этим США якобы отличаются от России и Китая.
Байден заявил: «Мы обязаны помогать другим странам, и у нас есть свои интересы». Он отметил, что «путешествовал по миру», проводил переговоры «со всеми ведущими мировыми лидерами» и намерен продолжить «встречаться с ними», передает ТАСС.
«И знаете что? Другие страны делают вид, что они действительно многого добиваются. Мы предоставляем больше вакцин по всему миру, чем все остальные страны вместе взятые», – заявил Байден. По его версии, «в отличие от Китая, России и других», США «не просят ничего взамен». Он полагает, что «это оказывает огромное влияние».
Напомним, что главным препятствием для передачи российской вакцины «Спутник V» другим странам оказывались не некие требования, которые якобы выдвигались со стороны Москвы, а нежелание политиков этих стран принимать помощь от России, хотя Москва предоставляла ее совершенно безвозмездно. США же долгое время вообще отказывались передавать другим странам вакцины. Кроме того, США уговаривали другие страны отказаться от «Спутника V».
КС Польши подтвердил превосходство конституции страны над правом ЕС
Конституционный суд Польши подтвердил превосходство конституции республики над законодательством Европейского союза, в стране в связи с этим прошли акции протеста оппозиционеров.
«Евросоюз созданный равными и суверенными странами, интеграция которых осуществляется на основании права ЕС, а также на основании решений суда ЕС, входит в новый этап, когда органы Европейского союза действуют за границами своих компетенции, переданных Польской Республикой», – заявила глава Конституционного суда Юлия Пшелембская, передает РИА «Новости».
Она проинформировала, что решение принято большинством голосов судей КС, а «отличные от принятого решения» мнения высказали двое судей.
С соответствующим обращением в КС в марте текущего года обратился премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Между тем, возле КС Польши прошла акция протеста. У здания Верховного суда на аллее Шуха собрались представители оппозиционных партий и движений. Они требуют отставки судей Конституционного суда и привлечения их к дисциплинарной и уголовной ответственности.
Собравшиеся принесли с собой флаги Польши и Европейского союза, плакаты, некоторые из которых имеют оскорбительное и нецензурное содержание. Участники протеста также принесли с собой звукоусиливающую аппаратуру и включают различные песни, в том числе нецензурного содержания в адрес правящей партии «Право и справедливость».
Вместе с тем, еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что европейская комиссия использует все имеющиеся в ее распоряжении средства для того, чтобы гарантировать уважение положений европейского права после решения Конституционного суда Польши.
«Мы очень обеспокоены. Наша позиция о приоритете европейского права очень четкая. Европейское право - это основа Европейского союза. Решения Суда ЕС являются обязательными для исполнения всеми национальными судебными органами», – добавил Рейнедрс.
Ранее Еврокомиссия обратилась в Суд Евросоюза для введения финансовых санкций в отношении Варшавы из-за невыполнения предыдущих судебных решений по противоречивой судебной реформе.
НАТО и ЕС приступили к подготовке совместной декларации о сотрудничестве
Евросоюз и НАТО работают над совместной декларацией, которая может быть подписана в декабре этого года, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам заседания советников по национальной безопасности стран НАТО.
«В рамках дебатов союзники подчеркнули важность сотрудничества между НАТО и Евросоюзом, мы добились значительного прогресса за последние годы... Я в настоящее время работаю с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Европейского совета Шарлем Мишелем над новой совместной декларацией, которая будет подписана в декабре», – приводит его слова РИА «Новости».
Ранее председатель Евросовета Шарль Мишель сообщил, что страны ЕС привержены сотрудничеству с союзниками и партнерами-единомышленниками, включая США и НАТО, однако Евросоюз намерен добиться большей автономности в экономике и обороне.
Напомним, 16 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз намерен создать собственную армию, чтобы не полагаться на США в вопросах обороны. В начале сентября генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выразил мнение, что создание вооруженных сил ЕС может разобщить Европу и ослабить НАТО.
Штамм коронавируса «дельта» оказался активен в отношении детей
Дети стали намного чаще заражаться штаммом коронавирусной инфекции «дельта», сообщила главный врач городской клинической больницы (ГКБ) № 52 Марьяна Лысенко.
«Сейчас очень активно болеют дети, это очень настораживает. Дельта-штамм оказался очень активным в отношении детей», – передает ТАСС слова Лысенко в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
По словам Лысенко, в первую волну коронавируса дети были переносчиками инфекции, серьезного влияния вирус на них не оказывал. «Сейчас дети болеют и болеют достаточно тяжело, имеют большое количество разнообразных последствий перенесенной инфекции», – отметила она.
Главврач также добавила, что весь мир работает над лечением коронавирусной инфекции с помощью этиотропных препаратов, и появился новый подкласс лекарственных средств противовирусных моноклональных антител, который начали использовать в России.
«Сейчас большой проект идет у нас в Москве в отношении беременных женщин, поскольку препараты показали абсолютную безопасность и эффективность при назначении в раннем окне (заболевания). Сейчас выходят на рынок препараты, которые работают для среднетяжелых пациентов, то есть в более позднем окне их можно будет назначать. Но, действительно, это такой существенный прорыв, мы видим результаты, особенно при соблюдении окна возможностей. Думаю, что будет все больше и больше наработок», – заключила Лысенко.
Ранее российские ученые нашли 60 вариантов штамма коронавируса «дельта».
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В Кремле оценили необходимость стимулировать вакцинацию от COVID на федеральном уровне
Российские власти пока не намерены вводить на федеральном уровне меры по стимулированию вакцинации от коронавируса, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«На федеральном уровне – нет», – передает ТАСС ответ Пескова на соответствующий вопрос.
По его словам, хороши любые меры, которые могут убедить россиян вакцинироваться от коронавируса.
«Ибо только вакцинация спасает от смерти», – добавил он.
При этом Песков не стал оценивать слова губернатора Курской области Романа Старовойта о том, что власти региона лишат районы, отстающие по темпам вакцинации, дотаций из областного бюджета на благоустройство и ремонт автодорог в 2022 году. «Здесь нужно знать контекст, так навскидку я не дам оценку», – объяснил представитель Кремля.
Говоря о причинах низких темпов вакцинации от коронавируса в России, Песков отметил, что, «безусловно, многие люди не доверяют этим заверениям [властей о пользе вакцинации], многие ошибочно принципиально не воспринимают вакцины, многие становятся жертвами разных слухов».
«Действительно, это все бывает, и как раз для того, чтобы людей переубедить, власти видят своей задачей дальнейшую активизацию усилий по пропаганде в хорошем смысле этого слова вакцинации», – подчеркнул пресс-секретарь главы государства.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отвергла возможность введения принудительной вакцинации от коронавируса.
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Совместное производство «Спутника V» запустили в Узбекистане
Совместное производство вакцины «Спутник V» против коронавируса запустили в Узбекистане, сообщила пресс-служба узбекистанского президента Шавката Мирзиеева.
Мирзиеев в четверг провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Политик сердечно поздравил лидера России с днем рождения, искренне пожелав ему крепкого здоровья, благополучия и больших успехов, а дружественному российскому народу – мира и дальнейшего процветания, передает РИА «Новости».
«С удовлетворением отмечено динамичное развитие взаимодействия по всем направлениям. Устойчиво растут объемы взаимной торговли и масштабы промышленной кооперации, включая новые проекты с участием ведущих предприятий и банков Узбекистана и России. Запущено совместное производство вакцины «Спутник V», – говорится в сообщении по итогам разговора.
Отмечается также, что президенты обсудили вопросы подготовки к предстоящему государственному визиту Мирзиеева в Россию, который состоится в следующем месяце, передает ТАСС.
Напомним, в августе власти Узбекистана зарегистрировали вакцину против коронавируса «Спутник V» и рекомбинантную вакцину китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical.
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В России не нашли следов штаммов коронавируса «лямбда» и «мю»
В России не нашли штаммов коронавируса «лямбда» и «мю», сообщил глава Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.
«Лямбда» и «мю» у нас не был обнаружен», – цитирует Акимина РИА «Новости».
По его словам, сейчас в России доминирует штамм «дельта».
Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович сообщила, что организация изучает вопрос о заразности штамма «лямбда».
До этого в России разработали быстрые тест-системы для обнаружения различных штаммов коронавируса, в том числе потенциально опасных. В их числе – «лямбда» и «йота».
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Минздрав не выявил осложнений при вакцинации беременных
Никаких осложнений при вакцинации от коронавируса беременных женщин в России не выявлено, заявила главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава Лейла Адамян.
«Не замечено, ни разу, никаких осложнений. Если кто-то что-то говорит, то это какие-то преувеличенные страхи. У нас нет таких данных, и в мировом масштабе тоже нет. В мире имеется примерно 150 тысяч человек, которые были привиты, вакцинированы, не зная, что они беременны. Они уже родили, и все эти женщины без всяких осложнений, в плане своего ребенка были родоразрешены и все было нормально», – передает РИА Новости слова Адамян.
Она отметила, что среди умерших пациентов с коронавирусом и госпитализированных практически нет привитых. По словам Адамян, вакцинация не влияет на репродуктивную функцию, а вот коронавирус наоборот оказывает отрицательное воздействие.
Напомним, в конце августа Минздрав рекомендовал беременным прививаться от COVID-19 после 22-й недели.