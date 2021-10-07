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Власти Дагестана отреагировали на инцидент с избиением пассажира в метро Москвы
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Избившие пассажира в метро Москвы дагестанцы дискредитируют молодежь республики, а также позорят свое имя и свои семьи, заявил министр по национальной политике и делам религий Дагестана Энрик Муслимов.
«Министерство по национальной политике и делам религий Республики Дагестан осуждает такое недостойное настоящих дагестанцев поведение и искренне сочувствует родным и близким этих молодых людей, которым, уверены, сейчас бесконечно стыдно за своих детей. Очень неприятно, что своими поступками такие безответственные люди дискредитируют дагестанскую молодежь, позорят свое имя и свои семьи», – цитирует главу ведомства РИА «Новости».
Он добавил, что инцидент широко распространился в соцсетях, и вызывает негодование и неприятие в дагестанском обществе.
«И это понятно, ведь дагестанское общество – это здоровое общество, и подобное низкое, трусливое и бесчестное поведение неприемлемо для большинства жителей республики», – объяснил министр.
Муслимов подчеркнул, что возросший поток туристов в Дагестан в последние два года свидетельствует о том, что подобных прецедентов в республике практически не было.
«Неправильно говорить о том, что преступление совершил человек такой-то национальности из такого-то региона. Любой человек, совершивший противоправное действие, – это преступник, а преступник не имеет национальности. Это нужно и важно знать и соблюдать... Надеемся, что правоохранительные органы разберутся в этом инциденте и в соответствии с действующим законодательством примут все меры в отношении виновных, а пострадавшему желаем скорейшего выздоровления», – подвел итог министр.
Напомним, конфликт произошел вечером 4 октября в вагоне поезда на Арбатско-Покровской линии, между станциями «Измайловская» и «Первомайская». По словам очевидцев, мужчина заступился за девушку.
Задержанные оказались уроженцами Дагестана, которые приехали в Москву на заработки. В момент нападения они находились в состоянии алкогольного опьянения. Двое нападавших оказались ранее судимы за кражу, еще один – по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Все подозреваемые арестованы решением суда.
Дагестанцы осудили проступок земляков. Сообщалось, что подозреваемые при задержании угрожали силовикам «колющим предметом» и перцовым баллончиком.
Зеленский заявил о требованиях Украины в связи с запуском «Северного потока - 2»
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Украина хочет получить «четкий международно-правовой механизм», который бы гарантировал безопасность стране в связи с запуском «Северного потока – 2», заявил президент страны Владимир Зеленский на встрече с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.
«Запуск «Северного потока – 2» означает существенную эскалацию угроз для Украины и Европы. Украине важно получить четкий международно-правовой механизм, гарантирующий безопасность», – приводит его слова ТАСС.
Также главы государств обсудили ситуацию в Донбассе. По словам Зеленского, Киев пытается «активизировать работу всех переговорных форматов» для достижения мира на востоке страны, восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.
Стороны обсудили работу площадки «Крымская платформа», также темами встречи были вопросы перспектив интеграции Украины в ЕС и НАТО, парламентских выборов в Германии.
В Федеральном сетевом агентстве ФРГ указывали, что Nord Stream 2 AG должен доказать, что он обеспечит недискриминационный доступ к сети и интеграцию инфраструктуры в рынок Германии.
Если сомнения о соблюдении всех регулярных требований не будут рассеяны, то регулятор не исключает разбирательства в отношении компании.
В Германии заявляли, что запуску «Северного потока – 2» могут помешать процесс сертификации, Газовая директива ЕС, а также немецкая партия «Зеленые». Во вторник компания Nord Stream 2 AG – оператор проекта «Северный поток – 2» – подала апелляцию на решение суда Германии об отказе исключить газопровод из-под Газовой директивы Евросоюза (ЕС).
Между тем цена на газ в Европе превысила 1900 долларов за тысячу кубометров.
Болгария захотела заключить с Газпромом долгосрочный контракт по газу
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Компания «Булгаргаз» готовит план и стратегию переговоров с «Газпром экспортом» по новому соглашению о поставках газа в Болгарию, сообщает издание «24 часа» со ссылкой на исполнительного директора компании «Булгаргаз» Николая Павлова.
«Хотим иметь безопасность и надежность поставок, Газпром – надежный поставщик, мы также очень корректны. Однако есть моменты [в договорных отношениях], которые можно улучшить в интересах каждой из сторон», – приводит слова Павлова ТАСС.
Нынешний долгосрочный договор «Булгаргаза» с российской компанией заканчивается 31 декабря 2022 года.
В прошлую пятницу Газпром объявил о поставках газа через «Турецкий поток» в Венгрию и Хорватию. В тот же день Украина объявила о прекращении транзита российского газа в Венгрию. В понедельник Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Венгрия ежегодно будет получать 3,5 млрд кубометров топлива через Сербию, еще миллиард – через Австрию. Впервые в истории голубое топливо потечет в Венгрию в обход Украины. В Киеве это решение восприняли крайне негативно, назвав «политическим и экономически необоснованным». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался учитывать мнение Киева по вопросу поставок газа, посоветовав «договориться с русскими».
Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил соотечественников о неизбежности энергетического кризиса из-за нехватки газа для отопления после снижения объемов транзита голубого топлива в Европу.
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Путин заявил о невыгодности увеличения транзита газа через Украину
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Дальнейшее наращивание транзита газа через украинские газотранспортные сети невыгодно, заявил президент России Владимир Путин.
Поставки через новые системы дешевле, заявил глава государства, передает ТАСС.
Он отметил, что Газпром за девять месяцев увеличил прокачку газа через Украину.
«Наши контрактные обязательства по поставкам через ГТС Украины – 40 млрд кубических метров газа в год, и за девять месяцев текущего года Газпром увеличил эти поставки, эту прокачку через транспортную систему Украины более чем на 8%», – заявил Путин.
По его словам, российская сторона превысит свои обязательства по поставкам газа через территорию Украины.
Президент подчеркнул, что поставки по новым трубопроводам в 5,6 раза уменьшают объем парниковых выбросов в атмосферу. Также Путин указал, что Москва видит спекуляции вокруг транзита газа через украинскую территорию.
Ранее в среду стоимость фьючерсов на газ в Европе превысила в ходе торгов 1900 долларов за тысячу кубометров, после чего упала более чем на 300 долларов. Днем ранее стоимость фьючерсов на газ в Европе обновила исторический максимум, превысив 1330 долларов.
В начале октября премьер Украины Денис Шмыгаль заявлял, что Киев не планирует вести переговоры с Москвой по заключению прямого контракта для закупки природного газа.
ЕС призвали не мешать «Северному потоку – 2» и «протянуть руку» России
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Пытаясь бороться с «Северным потоком – 2», Европа проигрывает и делает все себе в ущерб, заявил немецкий политолог Александр Рар. Он призвал европейских лидеров признать свои просчеты и «протянуть руку» России.
«Есть такие силы, особенно в Брюсселе, которые просто на все закрывают глаза: они же не платят за электричество в своих офисах и дома. И вот они придерживаются идеологии, что раз начали бороться с «Северным потоком – 2», то надо продолжать так себя вести и ни в коем случае нельзя давать проекту зеленый свет», – заявил Рар изданию «Вечерняя Москва», комментируя заявление Федерального сетевого агентства ФРГ (Bundesnetzagentur).
Политолог обратил внимание, что в Европе также звучат требования оказать содействие скорейшему запуску «Северного потока – 2» для скорейшего получения дополнительных объемов газа. «Это абсурдная ситуация», – подчеркнул Рар, призвав европейских лидеров перестать настаивать на своей правоте, признать просчеты и «протянуть руку» России.
Накануне Федеральное сетевое агентство Германии пригрозило оператору «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG «немедленным разбирательством», если компания не сможет подтвердить соответствие газопровода законодательству ЕС, включая вопрос «недискриминационного доступа к сети и интеграции инфраструктуры в рынок Германии».
В ответ на требование Федерального сетевого агентства Германии в компании Nord Stream 2 отметили, что «Северный поток – 2» уже получил все необходимые разрешения, реализован в соответствии с национальными законодательствами и нормами международного права.
В тот же день стоимость фьючерсов на газ в Европе в ходе торгов превысила 1900 долларов за тысячу кубометров, после чего упала более чем на 300 долларов. В Еврокомиссии отметили, что спрос на энергоресурсы в ЕС достиг максимума за 25 лет. Там также предсказали сохранение высоких цен на газ в Европе до весны 2022 года.
В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией. Вице-премьер России Александр Новак назвал главные факторы роста цен на газ в Европе.
Во вторник в Газпроме предсказали холодную зиму, подчеркнув, что поставки газа на внутренний рынок России будут приоритетными. В тот же день компания Nord Stream 2 AG подала апелляцию на решение суда Германии об отказе исключить газопровод из-под газовой директивы Евросоюза (ЕС). Ранее в Германии заявляли, что запуску «Северного потока – 2» могут помешать сертификация, газовая директива ЕС и партия «Зеленые».
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Шойгу наказал должностных лиц ЗВО из-за венчания потомка Романовых
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Министр обороны России Сергей Шойгу привлек к дисциплинарной ответственности должностных лиц Западного военного округа (ЗВО), отправивших военнослужащих на церемонию венчания потомка династии Романовых, сообщил источник в военном ведомстве.
Источник сообщил, что Шойгу привлек к дисциплинарной ответственности «должностных лиц Западного военного округа, принимавших решения о выделении военнослужащих комендантского подразделения для частного мероприятия (браковенчания), проходившего в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга», передает РИА «Новости».
Проведено служебное разбирательство, в результате которого «установлены нарушения отдельными должностными лицами требований руководящих документов».
Отмечается, что привлечение военнослужащих роты почетного караула к мероприятиям регламентировано нормативными правовыми актами Минобороны.
Напомним, венчание потомка династии Романовых Георгия Михайловича с Ребеккой Беттарини (Викторией Романовной) состоялось в пятницу в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга. Участников церемонии встречала в соборе рота почетного караула, было приглашено более 500 гостей. Новобрачных венчал митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.
В Кремле не стали комментировать это событие. Также сообщалось, что президент России Владимир Путин не планировал поздравлять наследника дома Романовых.
Путин: ЕС пытается сохранять углеродную нейтральность за наш счет
Страны Европы надеются сохранять углеродную нейтральность за счет России, заявил российский президент Владимир Путин.
На совещании по развитию энергетики глава правления «Интер РАО» Борис Ковальчук сообщил главе государства, что «выработка на угле в Германии по итогам года составляет 27% от энергобаланса, а в России 13%». «Поэтому странно бороться за углеродную нейтральность», – цитирует Ковальчука РИА «Новости».
«Вы задали правильный вопрос, как можно бороться за углеродную нейтральность, если энергобаланс в Европе, в данном случае в ФРГ, в части угольной генерации в два раза больше чем в России. Оказывается, можно, и они это делают. И стараются делать, имею ввиду европейцы в целом, за чужой счет. В данном случае, пытаются делать за наш счет, за счет РФ. Надеюсь, соответствующий диалог мы выстроим, имея ввиду интересы всех сторон на мировом энергетическом рынке», – ответил Путин.
Также в среду Путин отметил, что Россия была и остается надежным поставщиком газа для своих потребителей в Европе и Азии.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что одной из причин энергетического кризиса в Евросоюзе стали ошибки Еврокомиссии, которая должна изменить часть своих «зеленых» норм.
Зампредседателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил, что энергетический кризис в ЕС вызвали неблагоприятные рыночные условия, когда спрос на энергоресурсы достиг максимума за 25 лет. По словам еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон, цены на газ в Европе останутся на высоком уровне в течение всей зимы и начнут снижаться весной 2022 года.
Путин об увеличении давления в ГТС Украины: Может что-то лопнуть
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Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития энергетики заявил, что можно увеличить давление по ГТС Украины, но она давно не ремонтировалась и может «лопнуть», Газпрому выгоднее и безопаснее работать на новых трубопроводных системах.
«Можно было бы увеличить, действительно, поставки и по ГТС Украины. Только для Газпрома это в убыток», – приводит его слова ТАСС.
По его словам, при работе на новых трубопроводных системах Газпром существенно экономит.
«Современное оборудование прокачки применяется и новые трубы – можно увеличить давление, чего по газотранспортной системе Украины сделать нельзя, поскольку она не ремонтировалась десятилетия и там в любой момент может что-то лопнуть, произойти – и наступят вообще неблагоприятные последствия», – пояснил глава государства.
Он добавил, что «надо продумать возможное увеличение объемов газа на рынке, но нужно сделать это аккуратно, ажиотаж спекулятивный нам ни к чему», сообщает РИА «Новости».
Ранее Путин заявил, что дальнейшее наращивание транзита газа через украинские газотранспортные сети невыгодно.
Премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что украинские власти не планируют вести переговоры с Россией по заключению прямого контракта для закупки природного газа.
Глава правительства также напомнил, что в подземных хранилищах Украины накоплено более 18,5 млрд кубометров газа. Кроме того, страна имеет собственную газодобычу, что позволит Украине пережить предстоящий отопительный сезон.
Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Газпром никогда не отрицал возможность возвращения к переговорам о прямых контрактах на поставки газа Украине, это вопрос экономической целесообразности для компании.
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На Украине пожалели об отвергнутом судьбоносном предложении Путина
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Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Ренат Кузьмин заявил, что договоренности о цене на газ, к которым пришли власти России и, в частности, президент Владимир Путин и председатель политсовета партии Виктор Медведчук, могли изменить судьбу Украины.
По словам парламентария, в случае реализации предложения российского лидера, экономика и граждане Украины оказались бы в выигрыше, но Владимир Зеленский отверг эти договоренности, передает РИА «Новости».
«Два года назад Виктор Медведчук договорился с руководством России о том, что Москва готова поставлять в Украину газ по фиксированной цене 175 долларов. А цена на газ в Европе сегодня – почти 1900 долларов. <...> И потом эти же договоренности подтвердили и премьер-министр России, и президент России», – сказал Кузьмин в эфире телеканала «Первый независимый».
Как подчеркнул парламентарий, Киев во главе с Зеленским отказался от реализации этих соглашений, так как их достиг Медведчук, а не сам украинский лидер. «А теперь представьте, как бы развивалась украинская экономика и какие бы были платежки у людей, если бы цена на газ в Украине была 175 долларов, при том, что в Европе она 1500 (долларов)», – сказал Кузьмин.
Парламентарий отметил, что современной украинской власти безразлична судьба страны и уровень жизни простых граждан. Вместо этого украинская политическая элита занята увеличением личного благосостояния, заключил Кузьмин.
Ранее на Украине определились с планом спасения от холодов. Чтобы преодолеть дефицит газа зимой, компания НАК «Нафтогаз Украины» получит 48 млрд гривен (1,8 млрд долларов) от оператора газотранспортной системы (ГТС). Вся сумма должна быть выплачена до конца года.
Эксперт в сфере энергетики Станислав Митрахович в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что даже если Нафтогаз эти получит деньги, то закачивать газ в хранилища будет уже поздно, так как отопительный сезон уже на носу.
Напомним, во вторник в украинской партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» заявили, что Украине грозит срыв отопительного сезона из-за отказа руководства страны от поставок по льготной цене из России.
Эксперт назвал вероятную причину высылки российских дипломатов из Брюсселя
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Сотрудники постпредства России при НАТО не имеют даже доступа в штаб-квартиру альянса и поэтому вряд ли могут вести разведдеятельность. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский. Так он отреагировал на решение руководства НАТО выдворить половину постпредства России за «враждебную деятельность».
«Уровень отношений с альянсом сейчас практически минимальный. Заседания Совета Россия – НАТО не проводятся, посла там нет. Аккредитация есть только у исполняющего обязанности постоянного представителя России при НАТО Юрия Горлача и временного поверенного. Мне трудно понять, чем вообще занимаются наши ребята, которые сидят в Брюсселе», – говорит Евгений Бужинский, генерал-лейтенант запаса, член экспертно-консультационного совета при ПИР-Центре, бывший начальник международно-договорного управления Минобороны России.
В среду стало известно о решении НАТО сократить состав постпредства России при альянсе в Брюсселе с 20 до 10 человек. Восемь дипломатов лишаются аккредитации с формулировкой за «враждебную деятельность России в последние годы». А еще две позиции будут сокращены. Как пишет в Twitter редактор телеканала Sky News Дебора Хейнс, это реакция НАТО в том числе на «убийства и шпионаж».
Бужинский отверг предположения о том, что причиной для сокращения миссии могли стать обвинения в шпионаже. «Сотрудники постпредства не имеют доступа в штаб-квартиру НАТО. Возможно, у них есть какие-то неформальные контакты, но сейчас в Брюсселе настолько жестко отслеживается деятельность остатков российской миссии, что вести какую-то разведывательную деятельность крайне затруднительно», – уверен генерал.
Собеседник назвал произошедшее очередным демонстративным шагом. «Это реакция на наши постоянные отказы проводить Совет Россия – НАТО. Смысла в этих заседаниях нет, потому что все предыдущие начинались и заканчивались обсуждением Украины. Уже неинтересно вновь и вновь излагать там нашу политику по Донбассу и тем более по Крыму», – пояснил Бужинский.
Добавим, что в понедельник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на переговорах с министром иностранных дел Сергеем Лавровым в ходе Генассамблеи ООН в Нью-Йорке предложил восстановить формат «Россия – НАТО». Лавров, со своей стороны, предложил сперва достичь договоренностей по конкретным вопросам. Глава МИДа счел это важным, чтобы все «опять не слилось к безрезультатным разговорам на долгие годы, при этом западные партнеры стали бы все время обвинять нас в страшных грехах публично», – цитирует РИА «Новости» сенатора Григория Карасина, который присутствовал на этих переговорах.
Украинская «Мотор Сич» попросила ВС России пересмотреть спор вокруг бренда «Ми»
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Украинская компания «Мотор Сич» просит Верховный суд России пересмотреть судебные акты нижестоящих судов, которые взыскали с нее около 42 млн рублей за незаконное использование серии товарных знаков «Ми»/Mi, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Кассационная жалоба «Мотор Сич», в которой компания просит передать дело для пересмотра в Судебную коллегию по экономическим спорам, 6 октября поступила в ВС России. К рассмотрению она пока не принята, передает РИА Новости.
Ранее арбитражные суды трех инстанций по иску московского АО «Национальный центр вертолетостроения имени Миля и Камова», входящего в «Вертолеты России» корпорации «Ростех», признали, что ответчик нарушает права истца на товарные знаки, запретили ему использование этих знаков и взыскали заявленную истцом компенсацию.
Истцу принадлежит серия товарных знаков «Ми»/Mi, «Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля», MIL Moscow Helicopter Plant. В иске, поданном в декабре 2019 года, говорилось, что «Мотор Сич» позиционирует услугу модернизации вертолета Ми-8Т в профиль Ми-8МСБ как создание нового типа вертолета, при этом используя на своем сайте обозначения Ми-8МСБ и Мi-8МSB для рекламы своих товаров и услуг.
«Мотор Сич» иск не признала, сославшись на принцип исчерпания права. По мнению ответчика, он не нарушает права истца на товарные знаки, поскольку модифицирует произведенные самим истцом вертолеты Ми-8. Первая инстанция согласилась с доводами истца частично. Суд пришел к выводу, что ответчик не производит категорию товаров «транспортные средства», но в то же время нарушает его права на бренды для категории услуг «ремонт и техническое обслуживание транспортных средств». Суд запретил использование брендов только для ремонта и техобслуживания.
Но Девятый арбитражный апелляционный суд в апреле текущего года со ссылкой на ГОСТ указал, что термины «модернизация» и «модификация» относятся к созданию продукции. В данном случае улучшение характеристик является изготовлением нового типа воздушного судна, а не ремонтом или техобслуживанием, отметил суд. Апелляция расширила запрет на использование спорных брендов на категорию товаров «транспортные средства», как и просил истец.
Напомним, 3 августа суд по интеллектуальным правам оставил в силе судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые по иску «Национального центра вертолетостроения имени Миля и Камова» (входит в «Вертолеты России») взыскали около 42 млн рублей с украинской компании «Мотор Сич» за незаконное использование серии товарных знаков «Ми»/Mi.
Путин предложил площадку по продаже дополнительных объемов газа для Европы
Президент России Владимир Путин на совещании по развитию энергетики указал вице-премьеру России Александру Новаку, что объемы предложения газа на бирже можно увеличить, но не на споте в Европе, а в Санкт-Петербурге.
«Вы предложили увеличить предложение на рынке, на бирже, чтобы сбить спекулятивный спрос и ажиотаж в Европе. Это можно сделать. Но, конечно, и нужно это делать не на споте в Европе, а на бирже в Санкт-Петербурге», – приводит его слова РИА «Новости».
В среду стоимость фьючерсов на газ в Европе превысила в ходе торгов 1900 долларов за тысячу кубометров, после чего упала более чем на 300 долларов. Днем ранее стоимость фьючерсов на газ в Европе обновила исторический максимум, превысив 1330 долларов.
В начале октября премьер Украины Денис Шмыгаль заявлял, что Киев не планирует вести переговоры с Москвой по заключению прямого контракта для закупки природного газа.
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Россия предостерегла ЕС от обвинений в росте цен на газ в Европе
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Посол России в Польше Сергей Андреев предостерег Евросоюз от обвинений в адрес Москвы в связи с ростом цен на газ в Европе. Таким образом он прокомментировал требование замминистра климата Польши Адама Гуибоурге-Четвертыньского к Еврокомиссии расследовать манипулирования рынком газа в Европе.
«Трудно судить, что это будет за расследование. Понятно, что [в Еврокомиссии] виноватого найдут. Понятно, кто будет этот виноватый. Вот что [в Еврокомиссии] в этой связи смогут предпринять? Газ-то [Европе] все равно нужно будет откуда-то брать. Если [в Еврокомиссии] Россию назначат виноватой [в манипулировании рынком газа ЕС и росте цен на голубое топливо], то что [в Европе будут делать] дальше? Откажутся от российского газа? К чему это приведет? Рано или поздно [Европе] придется считаться с объективными реалиями», – приводит РИА «Новости» слова дипломата, сказанные им в эфире телеканала «Россия 24».
В среду заместитель министра климата и окружающей среды Польши Адам Гуибоурге-Четвертыньский призвал ЕК расследовать признаки манипулирования рынком газа ЕС в свете резкого роста цен. По его словам, на это повлиял целый ряд факторов и не в последнюю очередь «манипуляции на рынке» со стороны «доминирующего поставщика газа». Ранее стало известно, что Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция предложили расследовать причины рекордного скачка цен на газ в Европе.
В среду стоимость фьючерсов на газ в Европе в ходе торгов превысила 1900 долларов за тысячу кубометров, после чего упала более чем на 300 долларов. В Еврокомиссии отметили, что спрос на энергоресурсы в ЕС достиг максимума за 25 лет. Там также предсказали высокие цены на газ до весны 2022 года. В свою очередь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил в разразившемся в Европе энергокризисе Еврокомиссию.
Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе, назвав причины дефицита. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила выполнение Россией всех контрактов на поставку энергоносителей. Вице-премьер России Александр Новак назвал главные факторы роста цен на газ в Европе.
Днем ранее президент России Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе. Тем временем в Газпроме предсказали холодную зиму, подчеркнув, что поставки газа на внутренний рынок России будут приоритетными.
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Названо условие использования «Спутника V» в ЕС
Вакцина «Спутник V» должна быть одобрена регулятором, прежде чем ее можно будет применять в Европейском союзе, прокомментировали в Европейском агентстве лекарственных средств (EMA) предложение, сделанное Евросоюзу РФПИ.
В агентстве отметили, что «любой медицинский продукт должен быть одобрен регуляторным органом, прежде чем его можно будет давать жителям ЕС». «Вакцина «Спутник V» в настоящее время проходит последовательную экспертизу. Последовательная экспертиза продолжится до тех пор, пока не будет достаточно данных для подачи заявки на выдачу регистрационного удостоверения», – передает сообщение EMA ТАСС.
Регулятор сообщил, что такая заявка пока не получена.
Напомним, Российский фонд прямых инвестиций сделал предложение ЕС, заключающееся в том, чтобы рассмотреть российскую вакцину против коронавируса «Спутник лайт» в качестве третьей (бустерной) инъекции на фоне снижения эффективности вакцины Pfizer
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила об ожидании предоставления от России полного пакета документов по вакцине «Спутник V». При этом в августе помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао заявляла, что «Спутник V» может получить одобрение Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в сентябре.
В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) отмечали, что за год применения вакцина «Спутник V» «доказала свою высочайшую безопасность и эффективность в борьбе с коронавирусом на опыте применения в ведущих странах мира». На сегодняшний день «Спутник V» зарегистрирован в 69 странах с общим населением более 3,7 млрд человек, или около половины населения Земли. РФПИ заключил соглашения о производстве «Спутника V» более чем с 20 ведущими производителями в 14 странах, в том числе с производителями из Индии, Китая, Южной Кореи, Аргентины, Мексики и ряда других стран.
Жертва избиения в метро раскрыл подробности нападения
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Пострадавший в результате нападения трех мужчин в московском метро Роман Ковалев рассказал, что вагон был забит людьми, однако никто не пришел ему на помощь.
По словам потерпевшего, он пытался заступиться за девушку, с которой вступил в конфликт один из участников потасовки, передает РИА «Новости».
«Я подошел, просто чтобы он свой рот закрыл. Не агрессивно это делал», – сказал Ковалев телеканалу «360». В итоге компания выбрала пассажира в качестве своей жертвы, один из нападавших нанес ему удар сбоку или сзади.
«Потом я уже не помню, втроем начали месить. Я потерялся на какой-то момент, в челюсть прилетело. Но сознание не потерял. Втроем забили», – пояснил он.
Перед тем как покинуть вагон, лежащего на полу Ковалева стал добивать мужчина в красной куртке, уточнил потерпевший. «На самом деле был полностью битком вагон, сидели и стояли люди. И в итоге, когда конфликт начался, мужики все отскочили на другую часть. Видимо, у нас такой менталитет», – посетовал Ковалев.
Инцидент произошел вечером 4 октября в вагоне поезда на Арбатско-Покровской линии, между станциями «Измайловская» и «Первомайская». По словам очевидцев, мужчина заступился за девушку. У пострадавшего переломы лицевой кости и носа, а также ушибы.
В правоохранительных органах уточнили, что задержанные оказались уроженцами Дагестана, которые приехали в Москву на заработки. В момент нападения мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения. Двое нападавших оказались ранее судимы за кражу, еще один – по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.
Подозреваемые в избиении пассажира на Арбатско-Покровской линии метро были задержаны. В полиции возбудили уголовное дело о хулиганстве. В СК запросили материалы, усмотрев в произошедшем покушение на убийство. В ГУ МВД по Москве уточнили, что нападавшими оказались приезжие от 21 до 26 лет, трое из них привлекались к уголовной ответственности. Все подозреваемые арестованы решением суда.
В Казахстане отменят обязательное дублирование вывесок и указателей на русском языке
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Мажилис (нижняя палата) парламента Казахстана одобрил внесение изменений и дополнений в некоторые законодательные акты республики по вопросам визуальной информации, которые предполагают использование преимущественно казахского языка на указателях и рекламных вывесках.
В заключении комитета по социально-культурному развитию Мажилиса говорится, что «в ходе работы над законопроектом депутатами внесены поправки, направленные на написание традиционных, исторически сложившихся казахских названий административно-территориальных единиц, составных частей населенных пунктов, а также других физико-географических объектов на государственном языке», передает ТАСС.
Это же требование распространяется на бланки и вывески негосударственных организаций, которые должны быть представлены на государственном языке (казахском), а при необходимости – на русском и (или) других языках.
«В случае если в вывесках негосударственных организаций используются товарные знаки, охраняемые в Республике Казахстан, то они излагаются в неизменном виде», – отмечается в документе.
Указывается также, что необходимость использования казахского языка касается надписей на дорожных знаках, если иное не предусмотрено международными договорами, которые ратифицировала республика.
Кроме того, требование распространяется на объявления, рекламу, прейскуранты, ценники, меню, указатели и другую визуальную информацию. При необходимости могут быть использованы надписи на русском и других языках, если иное не предусмотрено законодательными актами Казахстана.
Согласно действующему в настоящее время законодательству, бланки, вывески, объявления, реклама, прейскуранты, ценники, другая визуальная информация излагаются на государственном и русском, а при необходимости и на других языках.
Новые требования предполагают использование в обязательном порядке казахского языка, русский и другие языки могут применяться в случае необходимости.
После одобрения Мажилисом, законопроект о внесении поправок поступит на рассмотрение в Сенат – верхнюю палату парламента.
Ранее стало известно, что в Казахстане националисты организовали проверку использования казахского языка на некоторых объектах торговли в республике и по ее итогам выложили информацию на одном из каналов в YouTube. В опубликованных видеороликах они оскорбляют представителей некоренных национальностей республики. Врач Эмилия Гречаник рассказала, что казахские националисты заставили ее извиниться на камеру за общение на русском языке.
МВД Казахстана сообщило о решении начать проверку и дать правовую оценку рейдам «языковых патрулей» в республике. В министерство поступило множество жалоб от местных жителей с просьбой разобраться в ситуации.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявлял, что по закону препятствовать использованию русского языка в стране нельзя. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что сначала власти страны не замечали подобных инцидентов или считали их чисто бытовыми, однако со временем им пришлось отреагировать на действия русофобов.
Кроме того, в Узбекистане появились листовки против русского языка. Также в Киргизии мужчина напал на девушку-продавца из-за того, что она говорила с покупателем на русском.