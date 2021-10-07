Власти Дагестана отреагировали на инцидент с избиением пассажира в метро Москвы

Избившие пассажира в метро Москвы дагестанцы дискредитируют молодежь республики, а также позорят свое имя и свои семьи, заявил министр по национальной политике и делам религий Дагестана Энрик Муслимов.

«Министерство по национальной политике и делам религий Республики Дагестан осуждает такое недостойное настоящих дагестанцев поведение и искренне сочувствует родным и близким этих молодых людей, которым, уверены, сейчас бесконечно стыдно за своих детей. Очень неприятно, что своими поступками такие безответственные люди дискредитируют дагестанскую молодежь, позорят свое имя и свои семьи», – цитирует главу ведомства РИА «Новости».

Он добавил, что инцидент широко распространился в соцсетях, и вызывает негодование и неприятие в дагестанском обществе.

«И это понятно, ведь дагестанское общество – это здоровое общество, и подобное низкое, трусливое и бесчестное поведение неприемлемо для большинства жителей республики», – объяснил министр.

Муслимов подчеркнул, что возросший поток туристов в Дагестан в последние два года свидетельствует о том, что подобных прецедентов в республике практически не было.

«Неправильно говорить о том, что преступление совершил человек такой-то национальности из такого-то региона. Любой человек, совершивший противоправное действие, – это преступник, а преступник не имеет национальности. Это нужно и важно знать и соблюдать... Надеемся, что правоохранительные органы разберутся в этом инциденте и в соответствии с действующим законодательством примут все меры в отношении виновных, а пострадавшему желаем скорейшего выздоровления», – подвел итог министр.

Напомним, конфликт произошел вечером 4 октября в вагоне поезда на Арбатско-Покровской линии, между станциями «Измайловская» и «Первомайская». По словам очевидцев, мужчина заступился за девушку.

Задержанные оказались уроженцами Дагестана, которые приехали в Москву на заработки. В момент нападения они находились в состоянии алкогольного опьянения. Двое нападавших оказались ранее судимы за кражу, еще один – по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Все подозреваемые арестованы решением суда.

Дагестанцы осудили проступок земляков. Сообщалось, что подозреваемые при задержании угрожали силовикам «колющим предметом» и перцовым баллончиком.