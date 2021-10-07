Дагестанцы осудили подозреваемых в избиении мужчины в метро земляков

Жители Дагестана раскритиковали троих выходцев из республики, которых подозревают в избиении пассажира в московском метро.

Видео инцидента, в частности, разместил «ВКонтакте» паблик «Голос Дагестана», подписчики которого резко осудили поведение своих земляков, передает РИА «Новости».

«Стыдно за таких земляков-животных», – написал Мурад Рамазанов.

«Трое на одного, какие смелые», – отметила Амина Саидова.

«Поступок шакальский... Опозорили свой народ», – высказался Ахмар Герейханов.

«О Аллах, ужас какой. Как так можно. Бедный человек, который просто хотел заступиться. Зачем позорить республику? Нельзя культурно и спокойно поговорить и разойтись?!» – написала Алина Чуева.

«Таких негодяев вообще нельзя из-за решетки выпускать к нормальным людям», – добавил Магомед Рабаданов.

«У пацана духа больше, чем у этих троих», – похвалил пострадавшего Артур Местоев.

«Как же стыдно за таких земляков. Я всегда за своих, но когда видишь такое, то прям плохо становится, воспитания – ноль», – высказалась Ася Асадулаева.

«Братья, выезжая с родины своей, не забывайте культуру и традиции народов Дагестана», – обратился к землякам Шахбан Рамалданов.

«Где ваше геройство, позорники. <...> Опозорили всех мусульман. Как с таким позором можно жить?» – написал Мухаммад Маллаев.

«Столько друзей русских и так стыдно перед ними», – посетовал Мирза Мирзаев.

«Мало им. Пожизненно надо таких. Позорят Дагестан», – заключил Али Бахтияров.

Инцидент произошел вечером 4 октября в вагоне поезда на Арбатско-Покровской линии, между станциями «Измайловская» и «Первомайская». По словам очевидцев, мужчина заступился за девушку. Пострадавшего с переломами лицевой кости и носа, а также ушибами.

В правоохранительных органах уточнили, что задержанные оказались уроженцами Дагестана, которые приехали в Москву на заработки. В момент нападения мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения. Двое нападавших оказались ранее судимы за кражу, еще один – по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.

Подозреваемые в избиении пассажира на Арбатско-Покровской линии метро были задержаны. В полиции возбудили уголовное дело о хулиганстве. В СК запросили материалы, усмотрев в произошедшем покушение на убийство. В ГУ МВД по Москве уточнили, что нападавшими оказались приезжие от 21 до 26 лет, трое из них привлекались к уголовной ответственности. Все подозреваемые арестованы решением суда.