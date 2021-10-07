В России не нашли следов штаммов коронавируса «лямбда» и «мю» В Кремле оценили необходимость стимулировать вакцинацию от COVID на федеральном уровне 7 октября 2021, 13:39 Текст: Дмитрий Зубарев

Российские власти пока не намерены вводить на федеральном уровне меры по стимулированию вакцинации от коронавируса, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «На федеральном уровне – нет», – передает ТАСС ответ Пескова на соответствующий вопрос. По его словам, хороши любые меры, которые могут убедить россиян вакцинироваться от коронавируса. «Ибо только вакцинация спасает от смерти», – добавил он. При этом Песков не стал оценивать слова губернатора Курской области Романа Старовойта о том, что власти региона лишат районы, отстающие по темпам вакцинации, дотаций из областного бюджета на благоустройство и ремонт автодорог в 2022 году. «Здесь нужно знать контекст, так навскидку я не дам оценку», – объяснил представитель Кремля. Говоря о причинах низких темпов вакцинации от коронавируса в России, Песков отметил, что, «безусловно, многие люди не доверяют этим заверениям [властей о пользе вакцинации], многие ошибочно принципиально не воспринимают вакцины, многие становятся жертвами разных слухов». «Действительно, это все бывает, и как раз для того, чтобы людей переубедить, власти видят своей задачей дальнейшую активизацию усилий по пропаганде в хорошем смысле этого слова вакцинации», – подчеркнул пресс-секретарь главы государства. Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отвергла возможность введения принудительной вакцинации от коронавируса. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Названо условие использования «Спутника V» в ЕС 6 октября 2021, 20:45 Текст: Елена Мирошниченко

Вакцина «Спутник V» должна быть одобрена регулятором, прежде чем ее можно будет применять в Европейском союзе, прокомментировали в Европейском агентстве лекарственных средств (EMA) предложение, сделанное Евросоюзу РФПИ. В агентстве отметили, что «любой медицинский продукт должен быть одобрен регуляторным органом, прежде чем его можно будет давать жителям ЕС». «Вакцина «Спутник V» в настоящее время проходит последовательную экспертизу. Последовательная экспертиза продолжится до тех пор, пока не будет достаточно данных для подачи заявки на выдачу регистрационного удостоверения», – передает сообщение EMA ТАСС. Регулятор сообщил, что такая заявка пока не получена. Напомним, Российский фонд прямых инвестиций сделал предложение ЕС, заключающееся в том, чтобы рассмотреть российскую вакцину против коронавируса «Спутник лайт» в качестве третьей (бустерной) инъекции на фоне снижения эффективности вакцины Pfizer Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила об ожидании предоставления от России полного пакета документов по вакцине «Спутник V». При этом в августе помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао заявляла, что «Спутник V» может получить одобрение Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в сентябре. В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) отмечали, что за год применения вакцина «Спутник V» «доказала свою высочайшую безопасность и эффективность в борьбе с коронавирусом на опыте применения в ведущих странах мира». На сегодняшний день «Спутник V» зарегистрирован в 69 странах с общим населением более 3,7 млрд человек, или около половины населения Земли. РФПИ заключил соглашения о производстве «Спутника V» более чем с 20 ведущими производителями в 14 странах, в том числе с производителями из Индии, Китая, Южной Кореи, Аргентины, Мексики и ряда других стран. Мишустин рассказал о негативной динамике развития ситуации по COVID в России 4 октября 2021, 15:19 Текст: Елена Мирошниченко

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал на заседании президиума Координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом, что динамика развития ситуации по коронавирусу в России вызывает серьезное беспокойство. «Динамика, которую мы наблюдаем последние дни, вызывает серьезное беспокойство. Заболеваемость растет в большинстве субъектов Российской Федерации», – приводит его слова РИА «Новости». Мишустин отметил, что на данный момент в больницах находится в два раза больше пациентов, чем в это же время в прошлом году. «На федеральном уровне мы продолжим принимать меры, чтобы наша система здравоохранения могла стабильно работать, а пациентам оказывалась необходимая медицинская помощь», – добавил премьер. Также он отметил, что уровень вакцинации от коронавируса в России недостаточен. «Во всех без исключения регионах созданы условия для того, чтобы граждане могли сделать прививку от коронавируса, также сформирован резерв препаратов, однако уровень вакцинации недостаточный для того, чтобы остановить распространение инфекции», – сказал Мишустин. Премьер отметил, что ситуация осложняется тем, что начался сезон гриппа и простуд, что создает дополнительную нагрузку на врачей. При этом, по его словам, необходимый запас лекарств, масок и других средств защиты в России есть, как и тест-системы на COVID-19. «Следим, чтобы в больницах было оборудование, медицинские изделия, медикаменты и, конечно, кислород. Направляем средства на обеспечение лекарствами пациентов, которые лечатся от ковида дома. Есть необходимый запас масок, других средств индивидуальной защиты», – сказал он. По словам Мишустина, власти поддерживают высокий уровень тестирования на коронавирус. «Во всех без исключения регионах созданы условия, чтобы граждане могли сделать прививку от коровируса. Также сформирован резерв препаратов», – добавил премьер. Также на заседании Мишустин заявил, что больницы должны быть готовы к любому развитию событий на фоне пандемии коронавируса, заблаговременно наращивать коечный фонд. «Больницы должны быть готовы к любому развитию событий, для этого необходимо прогнозировать потребности в лекарствах, а с учетом фактического роста числа госпитализаций заблаговременно наращивать коечный фонд», – сказал он. Глава Роспотребнадзора Анна Попова также отметила крайне напряженную ситуацию с распространением коронавируса в России. Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о снижении темпов вакцинации от коронавируса. Массовые мероприятия по всей России отменены в связи с пандемией 4 октября 2021, 14:39

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Массовые мероприятия по всей стране в связи с пандемией отменены, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, сегодня нет ни одного субъекта Федерации, где можно проводить мероприятия с количеством участников больше трех тысяч человек. «По массовым мероприятиям – они остановлены во всей стране. Проводятся только в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача в зависимости от тенденции эпидпроцесса», – передает РИА Новости слова Поповой на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом. Попова отметила, что сегодня нет ни одного субъекта Федерации, где можно проводить мероприятия с количеством участников больше трех тысяч человек. «И от одной до трех тысяч – всего в двух субъектах. Это особенности эпидпроцесса», – сказала она. «Сначала несколько слов о ситуации: она, в самом деле, крайне напряженная. И у нас данные за прошедшую, 39-ю, неделю выросли еще на 14%. Напомню, что в предыдущие четыре недели: 36-ю – минус 1%, 37-ю – плюс 7%, 38-ю – плюс 9%, и вот за прошедшую неделю – плюс 14%. Мы растем достаточно быстро», – сказала Попова. По ее словам, рост заболеваемости коронавирусом среди пенсионеров максимальный. «Хотелось бы обратить внимание на то, что уже было сказано Сергеем Семеновичем (Собяниным), что рост заболеваемости среди пенсионеров максимальный. Люди старшего возраста, к сожалению, сегодня заболевают чаще, чем люди в других возрастах», – сказала Попова. Напомним, в России выявили 25,7 тыс. случаев коронавируса за сутки. Сингапурский ученый предупредил о возможном появлении нового коронавируса 6 октября 2021, 20:18

Фото: Александр Плонский/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Коронавирус Sars-CoV-2 может перейти от человека обратно к животным, а после серии мутаций снова вернется к человеку как новейший коронавирус Sars-CoV-3 и вызовет новую пандемию, заявил профессор Ван Линьфа из американско-сингапурского медицинского университета Duke-NU, сообщает газета Straits Times. Профессор напомнил, что новый коронавирус Sars-CoV-2 перешел к человеку от летучих мышей, распространенных в Азии. «Случаи перехода коронавирусной инфекции с человека на животное тоже известны, за время пандемии неоднократно зарегистрированы случаи, когда домашние животные заражались коронавирусом от своих хозяев. Это может произойти и так: скажем, человек, инфицированный коронавирусом Sars-CoV-2, оставляет где-то недоеденный фрукт, а его подбирает и съедает летучая мышь», – передает РИА «Новости». В таком случае коронавирус может еще раз мутировать в организме летучей мыши, затем перейти на другое животное и мутировать еще несколько раз. Один из этих вирусов может попасть к человеку и вызвать новую пандемию, став новейшим коронавирусом Sars-CoV-3. «Это может произойти, например, на американском континенте, где коронавирус Sars-CoV-2 в природе пока не присутствует в организмах местных летучих мышей, как это происходит в Азии», – добавил профессор. Ван Линьфа предложил тщательное отслеживание новых вирусов, появляющихся в популяциях летучих мышей и других диких животных, и разработку более надежной системы постоянного наблюдения за вспышками инфекционных простудных заболеваний в мире. Ранее руководитель группы геномики и постгеномных технологий ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская заявила, что коронавирус SARS-CoV-2 у летучих мышей в России пока не обнаружен, но другие варианты вируса выявляли. Названы категории людей с противопоказаниями к двойной прививке от COVID и гриппа 4 октября 2021, 14:58 Текст: Елена Мирошниченко

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал, при каких заболеваниях необходимо воздержаться от одновременного введения двух прививок от гриппа и коронавируса. «Я не могу быть привит, если болею сейчас респираторными заболеваниями, и после болезни я могу быть привит только через месяц. Если я переболел только что коронавирусной инфекцией, я не могу быть привит против гриппа тоже в течение месяца. И целый ряд других противопоказаний в индивидуальных группах болезней: в эндокринной системе при тяжести течения, в кардиологии, онкологии, всякого рода изменениях в иммунной системе. Ни одна прививка не делается без решения врача», – рассказал он «Ридусу». В свою очередь доктор медицинских наук терапевт Роман Горенков расширил список противопоказаний. По его словам, «такая двойная вакцинация противопоказана лицам с аутоиммунными заболеваниями, кто имеет аллергические реакции на вакцины». «Причем не все аллергические заболевания. Учитываются именно неблагоприятные реакции организма при предыдущих вакцинациях. Аутоиммунные заболевания не все, а именно те, где пациенты находятся на иммуносупрессивной терапии. В остальных случаях при заболеваниях легких, почек, печени, наоборот, нужно делать [прививки], чтобы уменьшить риски серьезных осложнений», – добавил он. Горенков подчеркнул, что согласно действующим рекомендациям Минздрава, между вакцинацией от гриппа и от коронавируса рекомендуется делать перерыв в месяц, поскольку при иммунизации подавляется иммунитет. Онищенко не согласился с коллегой. Он сообщил, что «сочетание прививок мы применяем уже давно. Мы в один день делаем прививки против АКДС ребенку (коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина) и гепатита на первом году жизни». «Такая практика существует не только у нас, но и в мире. Она проверена как с научной точки зрения, так и с точки зрения клинических испытаний. Министр опубликовал результаты совместного применения двух вакцин, и результат, по крайней мере, для меня, вполне ожидаемый. Это резко облегчает ситуацию с организацией сразу двух прививочных кампаний в стран», – заключил Онищенко. Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что первые результаты по одновременному введению вакцин от гриппа и коронавируса обнадеживающие. Актера Валерия Гаркалина госпитализировали с коронавирусом 5 октября 2021, 10:57

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Актер Валерий Гаркалин госпитализирован с коронавирусом, однако чувствует себя хорошо, его жизни ничто не угрожает, сообщили в пресс-службе ГИТИСа, где преподает Гаркалин. «Да, все верно. Он в Коммунарке», – сообщил источник РИА «Новости» в ответ на вопрос о том, действительно ли Гаркалин госпитализирован с коронавирусом. В пресс-службе вуза добавили, что артист чувствует себя хорошо, и на данный момент его жизни ничто не угрожает. Гаркалин известен работами в таких фильмах, как «Ширли-Мырли», «Детки напрокат», сериалах «Дом кувырком», «Моя прекрасная няня». Он является педагогом кафедры эстрадного искусства ГИТИС, художественным руководителем мастерской. Ранее актера Бориса Щербакова госпитализировали с подозрением на COVID. В России выявили 25,1 тыс. случаев коронавируса за сутки 5 октября 2021, 11:45

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

За минувшие сутки в России выявили 25 110 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 25 110 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 8,4% «не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3827, Санкт-Петербурге – 1894, Московской области – 1788. Всего в стране выявили 7 637 427 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 759 059 человек, из них 18 568 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 895 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 211 696 человек. Накануне, 4 октября, в России выявили 25 781 случай коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 671. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Определен главный фактор выживаемости при COVID-19 6 октября 2021, 09:29 Текст: Дмитрий Зубарев

Ученые из Испании и Канады оценили роль трех показателей анализа крови, влияющих на выживаемость пациентов с тяжелой формой COVID-19. Главным из них оказался уровень специфических антител против спайкового белка коронавируса. Именно такие антитела формируются при вакцинации, следует из исследования, опубликованного в журнале Journal of Internal Medicine. Насколько защищен человек от коронавирусной инфекции, можно судить по трем показателям анализа крови: уровню специфических антител против определенных антигенов, или частей вируса; общему количеству антигенов, или антигенимии; и количеству вирусной РНК в крови. До сих пор было неизвестно, какой из этих показателей принять как ключевой для определения степени риска смертельного исхода, передает РИА Новости. Специфические антитела против спайкового белка SARS-CoV-2 блокируют репликацию вируса; антигенемия – это показатель общего количества чужеродных веществ, которые организм идентифицирует как антигены; а по количеству вирусной РНК можно оценить текущий объем вируса в организме. Для исследования авторы отобрали результаты анализов по 92 взрослым пациентам, которые с 16 марта по 15 апреля 2020 года, во время первой волны пандемии, попали в Университетскую больницу Рио-Ортега и Клинический госпиталь Университета Вальядолида, а также в больницу имени Грегорио Мараньона и Университетскую больницу принца Астурийского в Мадриде. У всех диагноз COVID-19 был подтвержден с помощью ПЦР-теста, а в первые 24 часа пребывания в больнице у них взяли анализ крови. Ученые составили профиль антител в крови пациентов, прежде всего антител IgM и IgG, специфических к S-белку вируса SARS-CoV-2, и оценили связь между уровнями этих антител, концентрацией вирусной РНК и присутствием белка нуклеопротеина (N) SARS CoV-2 в плазме, которую оценивали по показателю N-антигенемии, а также влияние этих параметров на риск смертности пациентов. Исследователи установили, что только один из трех параметров напрямую коррелирует с высоким риском смерти – низкий ответ антител против S-белка вируса SARS-CoV-2. Остальные два параметра связаны с первым: при отсутствии антител N-антигенемии примерно в два с половиной раза выше, чем при их высоком уровне, а вирусная РНК-нагрузка обратно пропорциональна количеству антител. Другими словами, те, у кого был плохой ответ антител, имели высокие уровни вирусной РНК и рассеянные вирусные белки в крови. «Наши результаты подтверждают, что лечение экзогенными антителами при COVID-19 должно быть персонализированным, и такая терапия должна применяться только для пациентов с отсутствующими или низкими уровнями эндогенных антител», – приводятся в пресс-релизе издательства слова одного из авторов исследования Хесуса Бермеджо-Мартина (Jesús Bermejo-Martin), доктора медицинских наук из Института биомедицинских исследований в Саламанке. Исследование предоставило дополнительные доказательства важности антител против спайкового белка SARS-CoV-2 для блокирования репликации вируса. Авторы надеются, что их результаты помогут установить оптимальные уровни антител, необходимые каждому конкретному пациенту, находящемуся в критическом состоянии, для преодоления COVID-19. Ранее в Кремле заявили об отсутствии планов введения федеральных мер по коронавирусу. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Матвиенко отвергла возможность введения принудительной вакцинации от коронавируса 6 октября 2021, 13:39

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Принудительной вакцинации от коронавируса в России нет и быть не может, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Я считаю, что никакой всеобщей принудительной вакцинации не будет и не может быть. Здесь должно быть только добровольное решение большинства нашего населения, понимание, что это единственный способ удержать дальнейшее развившие пандемии», – передает ТАСС слова Матвиенко. «Уверена, что общефедерального локдауна не будет», – сказала спикер, отметив, что в стране действуют меры по противодействию распространения коронавирусной инфекции. При этом регионы вправе вводить свои ограничительные меры, напомнила она. Спикер также отметила, что «никакой принудительной вакцинации не будет и не может быть». По ее словам, нужна разъяснительная работа. Ранее в России призвали ввести обязательную вакцинацию учителей. Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве 4 октября 2021, 15:22 Текст: Евгения Шестак

Ситуация с коронавирусом в Москве не может не вызывать тревогу, поскольку идет рост заболеваемости, заявил мэр столицы Сергей Собянин. «Ситуация с ковидом, конечно, не может не внушать тревогу, мы видим очевидный рост, осенний рост заболеваемости», – цитирует РИА «Новости» Собянина. По его словам, власти Москвы будут принимать меры при ухудшении ситуации с коронавирусом. Также Собянин уточнил, что за последнюю неделю рост заболеваемости COVID в Москве составил 30%. «Тем не менее, за последнюю только неделю мы видим рост заболеваемости порядка 30% и рост госпитализаций больше 120%, что говорит об отрицательной динамике ситуации с коронавирусом», – сказал он. Также мэр Москвы заявил, что в столице показатели заболеваемости коронавирусом пока в 2 раза ниже пиковых значений. По его словам, перспективным является увеличение массового тестирования на COVID с использованием экспресс-тестов наряду с ПЦР. Кроме того, Собянин добавил, что власти Москвы планируют возобновить систему поощрения для привившихся от коронавируса, передает ТАСС. «Мы видим и дополнительные возможности вакцинации, увеличения объемов. Поэтому всегда стимулировали эти процессы, в частности проводили лотереи, где разыгрывали в том числе и машины, по вакцинации. В ближайшее время, наверное, снова вернемся к этой практике, она показала хорошие результаты и интерес населения к тому, что разыгрываются не только денежные призы, но и такие серьезные вещи, как квартиры. Мы постараемся сделать такие стимулы», – сказал он. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что массовые мероприятия по всей стране в связи с пандемией отменены. По ее словам, сегодня нет ни одного субъекта Федерации, где можно проводить мероприятия с количеством участников больше 3 тыс. человек. Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что развитие пандемии коронавируса не поддается прогнозам. Иммунолог рассказал о диагностике COVID по частоте дыхания 5 октября 2021, 08:59 Текст: Кристина Коваленко

Симптомы заражения коронавирусом схожи с ОРВИ, но частота дыхания может указывать на проблему с легкими. Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал, сколько вдохов в минуту должны стать причиной для беспокойства и вызова врача. По его словам, с появлением новых штаммов коронавируса люди все реже жалуются на нарушение обоняния. Их больше беспокоит кашель и повышенная температура, а эти симптомы похожи на обычный ОРВИ, что сильно усложняет диагностику. «Год назад у нас был ярко выраженный симптом – потеря обоняния, а сейчас это реже встречается», – сообщил Болибок радио Sputnik. Самым опасным симптомом сейчас, сигнализирующим о возможном заражении коронавирусом, является отдышка. Если при отсутствии физической активности частота вдохов составляет более 20 в минуту, то значит, что-то не в порядке с легкими, объяснил медик. В этом случае необходимо срочно обращаться к врачу. Ранее сообщалось, что новые штаммы коронавируса эволюционируют, чтобы заразить еще большее число людей. Вывод сделали ученые из США, изучившие мутации COVID-19. Коронавирус изменился для быстрой передачи воздушно-капельным путем. Так, зараженные «Альфой» пациенты выделяют в 43 раза больше капель, чем носители первых штаммов. Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко ранее говорил о том, что человечеству еще повезло, что коронавирус не мутирует с такой скоростью, с которой изменяется грипп. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Роспотребнадзоре разъяснили слова Поповой об отмене массовых мероприятий 4 октября 2021, 16:32 Текст: Валентина Григоренко

В России никаких дополнительных ограничений на проведение массовых мероприятий не вводилось, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. «В настоящее время решение о возможности проведения массовых мероприятий принимаются главами регионов при достижении определенных показателей, характеризующих эпидемиологическую ситуацию (порядок определен постановлением Главного государственного санитарного врача России от 07.07.2021 №18). Никаких дополнительных ограничений на проведение массовых мероприятий не вводилось», – пояснили в пресс-службе, передает РИА «Новости». Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что массовые мероприятия по всей стране в связи с пандемией отменены. По ее словам, сегодня нет ни одного субъекта федерации, где можно проводить мероприятия с количеством участников больше трех тысяч человек. Кроме того, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что динамика развития ситуации по коронавирусу в стране вызывает серьезное беспокойство. Разработку вакцины от всех видов COVID начали в США 4 октября 2021, 18:15 Текст: Валентина Григоренко

Группа ученых армии США начали разрабатывать универсальную вакцину, которая будет защищать от всех видов коронавируса, сообщили источники The Wall Street Journal. По имеющимся у издания сведениям, всего в мире над созданием «панкоронавирусной вакцины» работают около 20 исследовательских групп, передает РИА «Новости». «Это выход не только из текущей пандемии, но и текущего цикла эпидемий», – считает директор отделения новых инфекционных заболеваний Исследовательского института армии Уолтера Рида Кайвон Моджаррад. Он подчеркнул, что за последние 18 лет появилось три новых вида коронавируса, которые вызвали эпидемии, многие животные могут передавать коронавирус человеку. Так как ученые не исключают вероятности появления нового вируса, важно разработать универсальную вакцину и предотвратить распространение следующего вида патогена по всему миру. Ученые считают, что несмотря на то, что коронавирусы в отличие от гриппа мутируют реже, для создания вакцины могут потребовать годы разработок. Отмечается, что группа ученых под руководством Моджаррада провела испытания вакцины на макаках. Исследователи сообщили, что вакцина защитила животных от первоначального вируса, вызвавшего пандемию. По словам Моджаррада, в настоящее время они анализируют данные раннего клинического испытания вакцины на людях. Большинство ученых сейчас сосредотачивают усилия на разработке препарата от коронавируса типа SARS-CoV, стоящего за COVID-19, так как он вызывает наибольшее беспокойство. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в России появится национальный каталог коллекционных штаммов патогенных микроорганизмов и вирусов. Кроме того, председатель совета директоров «Института стволовых клеток человека» Артур Исаев сообщил, что институт исследует возможность создания комбинированной вакцины против коронавирусной инфекции и гриппа. Гинцбург назвал необходимое количество прививок «Спутник V» для подростков 5 октября 2021, 19:48 Текст: Елена Мирошниченко

Прививка вакцины «Спутник V» для подростков 12-17 лет будет вводиться дважды, но концентрация препарата уменьшена в пять раз, сообщил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. «Дважды. Все то же самое абсолютно, только концентрация уменьшена в пять раз», – ответил он на вопрос РИА «Новости», будет ли прививка для детей вводиться дважды. Ранее Гинцбург назвал сроки начала вакцинации подростков от COVID-19. Тогда он рассказал, что вакцинация подростков от коронавируса должна начаться до 20 сентября. Голикова: Россия близка к преодолению порога в 30 тыс. заболевших COVID-19 в сутки 5 октября 2021, 18:01 Текст: Елена Мирошниченко

Россия приближается к тому, чтобы преодолеть порог в 30 тыс. выявляемых случаев заражения коронавирусом в сутки, заявила на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства вице-премьер России Татьяна Голикова. «Сейчас подъем заболеваемости у нас начался с высоких цифр – 20 тыс. (случаев) ежесуточно и выше. При этом на всех периодах подъема, которые мы переживали, у нас среднесуточный показатель не превышал 30 тыс. Сейчас мы близки к преодолению этого негативного рубежа», – приводит ее слова ТАСС. Ранее Голикова сообщила, что рост заболеваемости COVID-19 сейчас отмечается в 67 регионах России.