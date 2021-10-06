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Матвиенко отвергла возможность введения принудительной вакцинации от коронавируса
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Принудительной вакцинации от коронавируса в России нет и быть не может, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Я считаю, что никакой всеобщей принудительной вакцинации не будет и не может быть. Здесь должно быть только добровольное решение большинства нашего населения, понимание, что это единственный способ удержать дальнейшее развившие пандемии», – передает ТАСС слова Матвиенко.
«Уверена, что общефедерального локдауна не будет», – сказала спикер, отметив, что в стране действуют меры по противодействию распространения коронавирусной инфекции.
При этом регионы вправе вводить свои ограничительные меры, напомнила она.
Спикер также отметила, что «никакой принудительной вакцинации не будет и не может быть». По ее словам, нужна разъяснительная работа.
Ранее в России призвали ввести обязательную вакцинацию учителей.
Мишустин рассказал о негативной динамике развития ситуации по COVID в России
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал на заседании президиума Координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом, что динамика развития ситуации по коронавирусу в России вызывает серьезное беспокойство.
«Динамика, которую мы наблюдаем последние дни, вызывает серьезное беспокойство. Заболеваемость растет в большинстве субъектов Российской Федерации», – приводит его слова РИА «Новости».
Мишустин отметил, что на данный момент в больницах находится в два раза больше пациентов, чем в это же время в прошлом году.
«На федеральном уровне мы продолжим принимать меры, чтобы наша система здравоохранения могла стабильно работать, а пациентам оказывалась необходимая медицинская помощь», – добавил премьер.
Также он отметил, что уровень вакцинации от коронавируса в России недостаточен.
«Во всех без исключения регионах созданы условия для того, чтобы граждане могли сделать прививку от коронавируса, также сформирован резерв препаратов, однако уровень вакцинации недостаточный для того, чтобы остановить распространение инфекции», – сказал Мишустин.
Премьер отметил, что ситуация осложняется тем, что начался сезон гриппа и простуд, что создает дополнительную нагрузку на врачей. При этом, по его словам, необходимый запас лекарств, масок и других средств защиты в России есть, как и тест-системы на COVID-19.
«Следим, чтобы в больницах было оборудование, медицинские изделия, медикаменты и, конечно, кислород. Направляем средства на обеспечение лекарствами пациентов, которые лечатся от ковида дома. Есть необходимый запас масок, других средств индивидуальной защиты», – сказал он.
По словам Мишустина, власти поддерживают высокий уровень тестирования на коронавирус. «Во всех без исключения регионах созданы условия, чтобы граждане могли сделать прививку от коровируса. Также сформирован резерв препаратов», – добавил премьер.
Также на заседании Мишустин заявил, что больницы должны быть готовы к любому развитию событий на фоне пандемии коронавируса, заблаговременно наращивать коечный фонд.
«Больницы должны быть готовы к любому развитию событий, для этого необходимо прогнозировать потребности в лекарствах, а с учетом фактического роста числа госпитализаций заблаговременно наращивать коечный фонд», – сказал он.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова также отметила крайне напряженную ситуацию с распространением коронавируса в России.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о снижении темпов вакцинации от коронавируса.
Массовые мероприятия по всей России отменены в связи с пандемией
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Массовые мероприятия по всей стране в связи с пандемией отменены, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, сегодня нет ни одного субъекта Федерации, где можно проводить мероприятия с количеством участников больше трех тысяч человек.
«По массовым мероприятиям – они остановлены во всей стране. Проводятся только в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача в зависимости от тенденции эпидпроцесса», – передает РИА Новости слова Поповой на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
Попова отметила, что сегодня нет ни одного субъекта Федерации, где можно проводить мероприятия с количеством участников больше трех тысяч человек.
«И от одной до трех тысяч – всего в двух субъектах. Это особенности эпидпроцесса», – сказала она.
«Сначала несколько слов о ситуации: она, в самом деле, крайне напряженная. И у нас данные за прошедшую, 39-ю, неделю выросли еще на 14%. Напомню, что в предыдущие четыре недели: 36-ю – минус 1%, 37-ю – плюс 7%, 38-ю – плюс 9%, и вот за прошедшую неделю – плюс 14%. Мы растем достаточно быстро», – сказала Попова.
По ее словам, рост заболеваемости коронавирусом среди пенсионеров максимальный.
«Хотелось бы обратить внимание на то, что уже было сказано Сергеем Семеновичем (Собяниным), что рост заболеваемости среди пенсионеров максимальный. Люди старшего возраста, к сожалению, сегодня заболевают чаще, чем люди в других возрастах», – сказала Попова.
Напомним, в России выявили 25,7 тыс. случаев коронавируса за сутки.
Названы категории людей с противопоказаниями к двойной прививке от COVID и гриппа
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал, при каких заболеваниях необходимо воздержаться от одновременного введения двух прививок от гриппа и коронавируса.
«Я не могу быть привит, если болею сейчас респираторными заболеваниями, и после болезни я могу быть привит только через месяц. Если я переболел только что коронавирусной инфекцией, я не могу быть привит против гриппа тоже в течение месяца. И целый ряд других противопоказаний в индивидуальных группах болезней: в эндокринной системе при тяжести течения, в кардиологии, онкологии, всякого рода изменениях в иммунной системе. Ни одна прививка не делается без решения врача», – рассказал он «Ридусу».
В свою очередь доктор медицинских наук терапевт Роман Горенков расширил список противопоказаний. По его словам, «такая двойная вакцинация противопоказана лицам с аутоиммунными заболеваниями, кто имеет аллергические реакции на вакцины».
«Причем не все аллергические заболевания. Учитываются именно неблагоприятные реакции организма при предыдущих вакцинациях. Аутоиммунные заболевания не все, а именно те, где пациенты находятся на иммуносупрессивной терапии. В остальных случаях при заболеваниях легких, почек, печени, наоборот, нужно делать [прививки], чтобы уменьшить риски серьезных осложнений», – добавил он.
Горенков подчеркнул, что согласно действующим рекомендациям Минздрава, между вакцинацией от гриппа и от коронавируса рекомендуется делать перерыв в месяц, поскольку при иммунизации подавляется иммунитет.
Онищенко не согласился с коллегой. Он сообщил, что «сочетание прививок мы применяем уже давно. Мы в один день делаем прививки против АКДС ребенку (коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина) и гепатита на первом году жизни».
«Такая практика существует не только у нас, но и в мире. Она проверена как с научной точки зрения, так и с точки зрения клинических испытаний. Министр опубликовал результаты совместного применения двух вакцин, и результат, по крайней мере, для меня, вполне ожидаемый. Это резко облегчает ситуацию с организацией сразу двух прививочных кампаний в стран», – заключил Онищенко.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что первые результаты по одновременному введению вакцин от гриппа и коронавируса обнадеживающие.
В России выявили 25,1 тыс. случаев коронавируса за сутки
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За минувшие сутки в России выявили 25 110 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 25 110 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 8,4% «не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3827, Санкт-Петербурге – 1894, Московской области – 1788.
Всего в стране выявили 7 637 427 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 759 059 человек, из них 18 568 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 895 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 211 696 человек.
Накануне, 4 октября, в России выявили 25 781 случай коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 671.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Актера Валерия Гаркалина госпитализировали с коронавирусом
Актер Валерий Гаркалин госпитализирован с коронавирусом, однако чувствует себя хорошо, его жизни ничто не угрожает, сообщили в пресс-службе ГИТИСа, где преподает Гаркалин.
«Да, все верно. Он в Коммунарке», – сообщил источник РИА «Новости» в ответ на вопрос о том, действительно ли Гаркалин госпитализирован с коронавирусом.
В пресс-службе вуза добавили, что артист чувствует себя хорошо, и на данный момент его жизни ничто не угрожает.
Гаркалин известен работами в таких фильмах, как «Ширли-Мырли», «Детки напрокат», сериалах «Дом кувырком», «Моя прекрасная няня». Он является педагогом кафедры эстрадного искусства ГИТИС, художественным руководителем мастерской.
Ранее актера Бориса Щербакова госпитализировали с подозрением на COVID.
Стали известны первые результаты одновременного введения вакцин от гриппа и COVID
Первые результаты по одновременному введению вакцин от гриппа и коронавируса обнадеживающие, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«Сейчас важная задача – оценить эффективность вместе введения вакцин против ковида и против гриппа, первые результаты показывают обнадеживающие результаты», – передает РИА Новости слова Мурашко на пленарной сессии форума «Биотехмед».
Министр добавил, что сезон гриппа в России будет напряженным, поэтому нужно прививаться от этой болезни.
Он уточнил, что прививаться от гриппа необходимо. При этом, по словам министра, прививка от коронавируса важнее, и в первую очередь нужно сделать ее, однако про вакцинацию от гриппа забывать нельзя.
Ранее председатель совета директоров «Института стволовых клеток человека» Артур Исаев сообщил, что институт исследует возможность создания комбинированной вакцины против коронавирусной инфекции и гриппа.
Мурашко рассказал о ситуации с регистрацией «Спутник V» в ВОЗ
У Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) нет претензий к самой вакцине от коронавируса «Спутник V», были вопросы по документам, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«К продукту претензий нет, были вопросы по досье», – цитирует ТАСС Мурашко.
По его словам, на вакцину был сформирован пакет документов, в определенный момент возник вопрос по этому досье. Мурашко отметил, что необходимые документы для регистрации «Спутника V» в ВОЗ дооформлены.
Он добавил, что необходимые документы должны быть поданы в течение полутора недель.
«За период с января по 1 октября в общей сложности произведено почти 170 млн полных комплектов доз всех вакцин [от коронавируса]. Таким образом, мы в этом году выйдем на параметры 300 млн плюс», – сказал министр.
Ранее Мурашко заявил, что все барьеры, препятствовавшие регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), устранены, остались административные процедуры.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила об ожидании предоставления от России полного пакета документов по вакцине «Спутник V». При этом в августе помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао заявляла, что «Спутник V» может получить одобрение Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в сентябре.
В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) отмечали, что за год применения вакцина «Спутник V» «доказала свою высочайшую безопасность и эффективность в борьбе с коронавирусом на опыте применения в ведущих странах мира». На сегодняшний день «Спутник V» зарегистрирован в 69 странах с общим населением более 3,7 млрд человек, или около половины населения Земли. РФПИ заключил соглашения о производстве «Спутника V» более чем с 20 ведущими производителями в 14 странах, в том числе с производителями из Индии, Китая, Южной Кореи, Аргентины, Мексики и ряда других стран.
Новая Зеландия ввела новые требования для въезда иностранных граждан
Требование о прохождении полной вакцинации от коронавируса вводится с 1 ноября в Новой Зеландии, заявил министр по борьбе с COVID-19 Новой Зеландии Крис Хипкинс.
«Чтобы еще больше снизить вероятность проникновения вируса через нашу границу, мы вводим требование для лиц в возрасте 17 лет и старше, прибывающих в страну воздушным транспортом и не являющихся гражданами Новой Зеландии, пройти полную вакцинацию для въезда в страну», – пояснил Хипкинс, передает РИА «Новости».
Отмечается, что прибывающие в Новую Зеландию должны будут заявить о своем статусе вакцинации при регистрации в системе управляемой изоляции (Managed Isolation Allocation System) страны, а также представить подтверждение вакцинации или соответствующего отвода своей авиакомпании и сотрудникам таможни после приземления.
Принимаются свидетельства вакцинации любой из 22 одобренных в стране вакцин от COVID-19. При этом последняя доза должна быть получена не менее чем за 14 дней до прибытия. Все прибывающие по-прежнему должны будут провести 14 дней в изоляции.
Ранее сообщалось, что Россия возобновляет авиасообщение с Джибути, Данией, Новой Зеландией, ЮАР и Перу с 5 октября. С Новой Зеландией авиасообщение будет возобновлено по маршруту Москва – Веллингтон с частотой два рейса в неделю.
В России выявили 25,7 тыс. случаев коронавируса за сутки
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За минувшие сутки в России выявили 25 781 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлен 25 781 новый случай коронавируса в 85 регионах, из них 7,9% «не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 4410, Санкт-Петербурге – 2198, Московской области – 1733.
Всего в стране выявили 7 612 317 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 740 491 человека, из них 14 526 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 883 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончался 210 801 человек.
Накануне, 3 октября, в России выявили 25 769 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 12.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве
Ситуация с коронавирусом в Москве не может не вызывать тревогу, поскольку идет рост заболеваемости, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
«Ситуация с ковидом, конечно, не может не внушать тревогу, мы видим очевидный рост, осенний рост заболеваемости», – цитирует РИА «Новости» Собянина.
По его словам, власти Москвы будут принимать меры при ухудшении ситуации с коронавирусом. Также Собянин уточнил, что за последнюю неделю рост заболеваемости COVID в Москве составил 30%.
«Тем не менее, за последнюю только неделю мы видим рост заболеваемости порядка 30% и рост госпитализаций больше 120%, что говорит об отрицательной динамике ситуации с коронавирусом», – сказал он.
Также мэр Москвы заявил, что в столице показатели заболеваемости коронавирусом пока в 2 раза ниже пиковых значений. По его словам, перспективным является увеличение массового тестирования на COVID с использованием экспресс-тестов наряду с ПЦР. Кроме того, Собянин добавил, что власти Москвы планируют возобновить систему поощрения для привившихся от коронавируса, передает ТАСС.
«Мы видим и дополнительные возможности вакцинации, увеличения объемов. Поэтому всегда стимулировали эти процессы, в частности проводили лотереи, где разыгрывали в том числе и машины, по вакцинации. В ближайшее время, наверное, снова вернемся к этой практике, она показала хорошие результаты и интерес населения к тому, что разыгрываются не только денежные призы, но и такие серьезные вещи, как квартиры. Мы постараемся сделать такие стимулы», – сказал он.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что массовые мероприятия по всей стране в связи с пандемией отменены. По ее словам, сегодня нет ни одного субъекта Федерации, где можно проводить мероприятия с количеством участников больше 3 тыс. человек.
Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что развитие пандемии коронавируса не поддается прогнозам.
Катар включил «Спутник-V» в список допущенных вакцин для прибывающих в страну
В Катаре Министерство здравоохранения сообщило о вступлении в силу новых поправок в правила, установленные для прибывающих в страну граждан в рамках борьбы с COVID-19, с 6 октября будут признаваться вакцины «Спутник-V» и Sinopharm.
«Обновлен перечень утвержденных вакцин, включены в него вакцины «Спутник-V» и Sinopharm», – приводит сообщение ведомства РИА «Новости». Изменения вступают в силу с 6 октября с двух часов дня по местному времени.
Согласно новым правилам прибывающие в страну граждане будут обязаны сдать ПЦР-анализ в течении 36 часов после прибытия в Катар. Также страны будут делиться на «зеленые» и «красные». По прибытию из стран зеленого списка делать предварительный тест на вирус не обязательно.
Ранее посол Вьетнама в Москве Данг Минь Кхой заявил, что Вьетнам в ближайшем будущем намерен начать коммерческий розлив российской вакцины от коронавируса «Спутник V», ожидаемая мощность составит 5 млн доз в месяц.
У летучих мышей в России нашли коронавирусы
Коронавирус SARS-CoV-2 у летучих мышей в России пока не обнаружен, но другие варианты вируса выявляли, заявила руководитель группы геномики и постгеномных технологий ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская.
«SARS-СoV-2 у летучих мышей из России не обнаружили. Мы протестировали образцы из примерно двух сотен летучих мышей, разных видов, методом РТ-ПЦР. Специально искали вирусы, очень похожие на SARS-СoV-2. Но ничего не нашли», – передает РИА Новости слова Сперанской.
Она отметила, что помимо SARS-СoV-2 в природе существуют и другие коронавирусы, которые были обнаружены у летучих мышей в России.
Такие вирусы у летучих мышей встречаются во всех регионах, где они водятся, но пока в России они мало исследованы, уточнила Сперанская.
Ранее британские СМИ уличили китайских ученых уличили в попытках заразить коронавирусом летучих мышей в 2018 году.
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В Минпросвещении исключили массовый локдаун в школах
Вводить локдаун в российских школах из-за коронавируса не планируется, среди школ менее 0,1% находятся на карантине, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.
«У нас в общей численности школ менее 0,1% по тем или иным причинам (на карантине)... Мы не предполагаем закрытия школ, только в случае крайней необходимости, если объективно существует ситуация. Какого-то закрытия или массового локдауна не предполагаем», – приводит его слова РИА «Новости».
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что локдаун из-за ситуации с коронавирусом вводить не планируется.
В Роспотребнадзоре разъяснили слова Поповой об отмене массовых мероприятий
В России никаких дополнительных ограничений на проведение массовых мероприятий не вводилось, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
«В настоящее время решение о возможности проведения массовых мероприятий принимаются главами регионов при достижении определенных показателей, характеризующих эпидемиологическую ситуацию (порядок определен постановлением Главного государственного санитарного врача России от 07.07.2021 №18). Никаких дополнительных ограничений на проведение массовых мероприятий не вводилось», – пояснили в пресс-службе, передает РИА «Новости».
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что массовые мероприятия по всей стране в связи с пандемией отменены. По ее словам, сегодня нет ни одного субъекта федерации, где можно проводить мероприятия с количеством участников больше трех тысяч человек.
Кроме того, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что динамика развития ситуации по коронавирусу в стране вызывает серьезное беспокойство.
Иммунолог рассказал о диагностике COVID по частоте дыхания
Симптомы заражения коронавирусом схожи с ОРВИ, но частота дыхания может указывать на проблему с легкими. Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал, сколько вдохов в минуту должны стать причиной для беспокойства и вызова врача.
По его словам, с появлением новых штаммов коронавируса люди все реже жалуются на нарушение обоняния. Их больше беспокоит кашель и повышенная температура, а эти симптомы похожи на обычный ОРВИ, что сильно усложняет диагностику.
«Год назад у нас был ярко выраженный симптом – потеря обоняния, а сейчас это реже встречается», – сообщил Болибок радио Sputnik.
Самым опасным симптомом сейчас, сигнализирующим о возможном заражении коронавирусом, является отдышка. Если при отсутствии физической активности частота вдохов составляет более 20 в минуту, то значит, что-то не в порядке с легкими, объяснил медик. В этом случае необходимо срочно обращаться к врачу.
Ранее сообщалось, что новые штаммы коронавируса эволюционируют, чтобы заразить еще большее число людей. Вывод сделали ученые из США, изучившие мутации COVID-19. Коронавирус изменился для быстрой передачи воздушно-капельным путем. Так, зараженные «Альфой» пациенты выделяют в 43 раза больше капель, чем носители первых штаммов.
Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко ранее говорил о том, что человечеству еще повезло, что коронавирус не мутирует с такой скоростью, с которой изменяется грипп.
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