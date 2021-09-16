В России призвали ввести обязательную вакцинацию учителей

Всех российских учителей необходимо принудительно привить от коронавируса, так как это поможет предотвратить распространение болезни, заявил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

«Первое, что нужно делать, чтобы педагогический коллектив был привит на 100%. Тех, кто не привит или имеет медотводы, просто не допускать к занятиям. Коронавирусу медотвод по барабану», – приводит слова специалиста «Ura.ru».

По его мнению, в школах также необходимо ввести скользящий график, чтобы дети меньше контактировали друг с другом.

«Чтобы перемены в школах начинались в разное время. Можно организовать питание прямо в классе, чтобы они никуда не выходили, кроме мест общего пользования, например, в туалет», – добавил он.

В свою очередь главный внештатный специалист Минздрава по медицинской профилактике в УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев заявил, что избежать роста заболеваемости можно.

«Важно донести до родителей, что ни в коем случае нельзя отправлять детей в школу при первых же признаках ОРВИ. В этих случаях следует оставить ребенка дома и вызвать врача», – подчеркнул он.

Также Токарев призвал контролировать качество воздуха в помещении и чаще проводить занятия на улице.

Ранее замминистра здравоохранения Олег Салагай сообщил, что более полумиллиона российских школьников переболели коронавирусом или борются с ним в настоящее время.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что противоэпидемиологические меры будут усилены в российских школах с 1 сентября для обеспечения безопасности учащихся и учителей, при этом планов о переходе на дистанционное обучение нет.

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