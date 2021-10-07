В России решили создать новый спутник для связи Сибири и Крайнего Севера

В Казахстане отменят обязательное дублирование вывесок и указателей на русском языке

Мажилис (нижняя палата) парламента Казахстана одобрил внесение изменений и дополнений в некоторые законодательные акты республики по вопросам визуальной информации, которые предполагают использование преимущественно казахского языка на указателях и рекламных вывесках.

В заключении комитета по социально-культурному развитию Мажилиса говорится, что «в ходе работы над законопроектом депутатами внесены поправки, направленные на написание традиционных, исторически сложившихся казахских названий административно-территориальных единиц, составных частей населенных пунктов, а также других физико-географических объектов на государственном языке», передает ТАСС.

Это же требование распространяется на бланки и вывески негосударственных организаций, которые должны быть представлены на государственном языке (казахском), а при необходимости – на русском и (или) других языках.

«В случае если в вывесках негосударственных организаций используются товарные знаки, охраняемые в Республике Казахстан, то они излагаются в неизменном виде», – отмечается в документе.

Указывается также, что необходимость использования казахского языка касается надписей на дорожных знаках, если иное не предусмотрено международными договорами, которые ратифицировала республика.

Кроме того, требование распространяется на объявления, рекламу, прейскуранты, ценники, меню, указатели и другую визуальную информацию. При необходимости могут быть использованы надписи на русском и других языках, если иное не предусмотрено законодательными актами Казахстана.

Согласно действующему в настоящее время законодательству, бланки, вывески, объявления, реклама, прейскуранты, ценники, другая визуальная информация излагаются на государственном и русском, а при необходимости и на других языках.

Новые требования предполагают использование в обязательном порядке казахского языка, русский и другие языки могут применяться в случае необходимости.

После одобрения Мажилисом, законопроект о внесении поправок поступит на рассмотрение в Сенат – верхнюю палату парламента.

Ранее стало известно, что в Казахстане националисты организовали проверку использования казахского языка на некоторых объектах торговли в республике и по ее итогам выложили информацию на одном из каналов в YouTube. В опубликованных видеороликах они оскорбляют представителей некоренных национальностей республики. Врач Эмилия Гречаник рассказала, что казахские националисты заставили ее извиниться на камеру за общение на русском языке.

МВД Казахстана сообщило о решении начать проверку и дать правовую оценку рейдам «языковых патрулей» в республике. В министерство поступило множество жалоб от местных жителей с просьбой разобраться в ситуации.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявлял, что по закону препятствовать использованию русского языка в стране нельзя. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что сначала власти страны не замечали подобных инцидентов или считали их чисто бытовыми, однако со временем им пришлось отреагировать на действия русофобов.

Кроме того, в Узбекистане появились листовки против русского языка. Также в Киргизии мужчина напал на девушку-продавца из-за того, что она говорила с покупателем на русском.