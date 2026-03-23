Международный конкурс художников «Картина мира» определил финалистов второго сезона

Tекст: Дарья Григоренко

Имена 14 финалистов второго сезона международного конкурса молодых художников «Картина мира» были объявлены 23 марта. В финальный список вошли авторы из 11 стран, чьи работы отобрали эксперты из 1631 заявки, поступившей из 56 стран. Лучшие произведения будут представлены в филиале Третьяковской галереи в Самаре на масштабной выставке.

Члены Творческого совета отметили, что выбор победителей стал серьезным профессиональным вызовом, так как конкурс открыл новые имена и показал высокую концентрацию таланта.

«Выбор победителей стал для Творческого совета серьезным профессиональным вызовом. Мы увидели невероятную концентрацию таланта и искреннее стремление молодых авторов к поиску своих корней. «Картина мира» доказала, что запрос на осмысленное искусство и уважение к национальным традициям сегодня объединяет художников из разных частей нашей планеты. Эти 14 работ станут основой для нового межкультурного диалога, который мы увидим в музейном пространстве», – рассказала первый заместитель генерального директора компании «Иннопрактика», член Творческого совета Наталья Попова.

«Для меня, как директора одного из крупнейших музеев, было очень интересно наблюдать, как авторы из разных стран осмысляют общую тему, оставаясь при этом в своих национальных традициях. Мы увидели искренний диалог культур: от академической живописи до смелых экспериментов в цифровом искусстве. Заметно, что участники не боятся работать со сложными композициями и большими формами, что уже говорит об их зрелости. Этот конкурс в очередной раз доказал, что искусство остается универсальным языком, способным говорить о самом главном: о жизни, памяти, семейных ценностях и культурных кодах, которые объединяют людей по всему миру», – заявила гендиректор Государственной Третьяковской галереи, Сопредседатель творческого совета Ольга Галактионова.

Особое место занимает юбилейная номинация «Вдохновленный русским», приуроченная к 170-летию Третьяковской галереи. В ней приняли участие 197 работ из 25 стран, а победителем стал Луонг Као из Вьетнама. Директор самарского филиала Михаил Савченко рассказал, что при отборе работ эксперты обращали внимание как на профессиональный уровень, так и на концептуальную глубину, а также соответствие тематике русского культурного наследия.

Победители конкурса получат право выставить свои произведения в филиале Третьяковской галереи в Самаре, а церемония награждения пройдет в июне 2026 года. В этом году тема конкурса звучит как «Ценности моего народа как часть глобальной культуры человечества», а его цель – поддержка молодых художников, рассматривающих национальные традиции как источник современного вдохновения. Организаторами проекта выступили компания «Иннопрактика», Третьяковская галерея, Академия художеств имени Ильи Репина при поддержке Газпромбанка и Федерального агентства по делам молодежи.