Россия и Иран решили ускорить процесс доставки в республику «Спутника V»

Москва и Тегеран договорились принять меры, чтобы ускорить процесс доставки в исламскую республику российских вакцин от коронавируса «Спутник V», а также рассмотреть возможность скорейшей организации производства данной вакцины в стране, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Подписан контракт на поставки «Спутника V» в Иран. Мы договорились принять меры, чтобы ускорить его реализацию. А также рассмотрели возможность скорейшей организации производства вакцины «Спутник V» в Исламской Республике Иран», – передает ТАСС слова Лаврова на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном.

По словам главы МИД, Москва и Тегеран призывают пришедшее к власти в Афганистане движение «Талибан*» (запрещено в РФ) к бескомпромиссной борьбе с терроризмом.

«Афганистан должен перестать быть источником региональной и глобальной нестабильности. Призываем новые афганские власти к бескомпромиссной борьбе с террористическими группировками, а также с незаконным трафиком наркотиков и оружия», – сказал Лавров.

В январе глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф сообщал, что российская вакцина «Спутник V» прошла регистрацию, в скором времени Тегеран приступит к производству препарата при участии Москвы. В том же месяце Россия и Иран подписали соглашение о производстве «Спутника V». Первая партия вакцины была поставлена в Иран в начале февраля, после чего в республике стартовала вакцинация «Спутником V».

В иранском штабе по борьбе с вызываемым коронавирусом заболеванием COVID-19 назвали вакцину «Спутник V» одной из лучших в мире. Тегеран выразил желание экспортировать произведенную совместно с Россией вакцину от COVID-19.

Напомним, 29 июля Иран получил партию российской вакцины «Спутник V».

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