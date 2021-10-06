В Общественной палате заверили в неотвратимости наказания для организаторов пыток в колониях

Факты пыток и издевательств в российских колониях начинают все чаще появляться в Сети, соответственно начальники этих учреждений и управлений тоже понимают, что эти вещи становятся доступными и скрывать как раньше их уже будет невозможно, сказал газете ВЗГЛЯД член Общественного совета при ФСИН, замсекретаря Общественной палаты России Владислав Гриб, комментируя обнародование новых кадров насилия над заключенными в тюрьмах.

В Сети появились новые видео с кадрами пыток над заключенными в российских колониях, среди которых новые ролики из саратовской областной туберкулезной больницы № 1 УФСИН, ИК-6 на Камчатке, неназванной колонии в Забайкалье и белгородской ИК, где отбывает срок актер Михаил Ефремов, передает РБК.

«Во-первых, у нас есть система гражданского контроля, общественных наблюдательных комиссий, которые имеются в каждом субъекте, и из них формируется Общественная палата Российской федерации. Во-вторых, у нас есть система внутреннего контроля, поэтому из ФСИН регулярно увольняют за различные нарушения. В том числе каждый год ряд сотрудников сами увольняются за те ЧП, которые происходят в колониях. Ну и, соответственно, есть Генпрокуратура, которая осуществляет надзор за всеми учреждениями», – говорит Гриб.

Он уверяет, что и Общественная палата, и руководство ФСИН просто так не оставят данные инциденты. Собеседник подчеркивает, что по каждому из них будет произведена проверка, по итогам которой вынесут решение в отношении конкретных должностных лиц.

«С одной стороны, у нас и сейчас принимаются все меры, есть достаточный контроль, но очень важно, чтобы люди на местах выполняли свою работу. Уже сейчас видно, что факты не скрываются, публикуются, соответственно те начальники колоний и управлений тоже понимают, что эти вещи становятся доступными. Кого-то ловят, кто-то точно будет привлечен к ответственности за неисполнение своих должностных обязанностей, что станет наглядным примером и для остальных», – считает член ОП.

Эксперт убежден, что по завершению проверок участники инцидента в строгом порядке будут наказаны. «Система существует, но очень важно, чтобы все сотрудники общественного, государственного, внутреннего, прокурорского контроля эффективно работали. И, конечно, раз такие случаи происходит, то кто-то явно не доработал», – резюмировал Гриб.

Отметим, в опубликованном правозащитным проектом Gulagu.net на YouTube-канале видеоролике собраны кадры издевательств в различных колониях. На одном из них несколько людей держат лежащего связанным на полу мужчину, спрашивая, какие у него статья и срок, после чего начинают мочиться на его лицо, на втором, заключенному после вопроса «Кто он по жизни?» наступают ногой на голову. Еще в раде кадров зафиксированы случаи изнасилования: на них прикованных к кровати и подвешенных за ноги заключенных насилуют палкой, предположительно, от швабры.

Ранее были опубликованы видео пыток в саратовской областной туберкулезной больнице ФСИН, на которых содержатся случаи изнасилования заключенных. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что если подлинность этих кадров подтвердится, это станет поводом для разбирательства. После обнародования записей, директор ФСИН России Александр Калашников направил группу сотрудников центрального аппарата в Саратовскую область для проведения проверки. Также туда отправились сотрудники Генпрокуратуры, а в Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору».