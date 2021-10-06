Определен главный фактор выживаемости при COVID-19 ОАЭ одобрили вакцинацию «Спутник лайт» В России выявили 25,1 тыс. случаев коронавируса за сутки 6 октября 2021, 12:10

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Текст: Наталья Ануфриева

За минувшие сутки в России выявили 25133 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 25 133 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 8,7% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3589, Санкт-Петербурге – 2187, Московской области – 1410. Всего в стране выявили 7 662 560 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 778 900 человек, из них вылечились за сутки 19 841 человек. Также за сутки зафиксировано 929 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 212 625 человек. Накануне, 5 октября, в России выявили 25 110 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев увеличилось на 23. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Состояние заболевшей коронавирусом Гузеевой ухудшилось 3 октября 2021, 12:53 Текст: Евгения Шестак

Состояние актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой, которую ранее госпитализировали в Коммунарку, ухудшается с каждым днем, сообщили источники в ее окружении. «Ее состояние ухудшается каждый день. Она лежит в кислородной маске», – рассказал источник «Комсомольской правде». Также он уточнил, что согласно показаниям КТ, у Гузеевой поражены 7% легких, однако каждый день этот показатель растет. Знакомые актрисы также предположили, что она могла подорвать здоровье из-за жесткой диеты. По данным издания, недавно ее пригласили сниматься в полнометражном фильме впервые за последние 11 лет. В свою очередь стилист Сергей Зверев отметил, что телевизионная деятельность буквально выжала из артистки все соки. Ранее Гузеева, которую госпитализировали в Коммунарку, сообщила, что заболела коронавирусом и проходит лечение. Мишустин рассказал о негативной динамике развития ситуации по COVID в России 4 октября 2021, 15:19 Текст: Елена Мирошниченко

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал на заседании президиума Координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом, что динамика развития ситуации по коронавирусу в России вызывает серьезное беспокойство. «Динамика, которую мы наблюдаем последние дни, вызывает серьезное беспокойство. Заболеваемость растет в большинстве субъектов Российской Федерации», – приводит его слова РИА «Новости». Мишустин отметил, что на данный момент в больницах находится в два раза больше пациентов, чем в это же время в прошлом году. «На федеральном уровне мы продолжим принимать меры, чтобы наша система здравоохранения могла стабильно работать, а пациентам оказывалась необходимая медицинская помощь», – добавил премьер. Также он отметил, что уровень вакцинации от коронавируса в России недостаточен. «Во всех без исключения регионах созданы условия для того, чтобы граждане могли сделать прививку от коронавируса, также сформирован резерв препаратов, однако уровень вакцинации недостаточный для того, чтобы остановить распространение инфекции», – сказал Мишустин. Премьер отметил, что ситуация осложняется тем, что начался сезон гриппа и простуд, что создает дополнительную нагрузку на врачей. При этом, по его словам, необходимый запас лекарств, масок и других средств защиты в России есть, как и тест-системы на COVID-19. «Следим, чтобы в больницах было оборудование, медицинские изделия, медикаменты и, конечно, кислород. Направляем средства на обеспечение лекарствами пациентов, которые лечатся от ковида дома. Есть необходимый запас масок, других средств индивидуальной защиты», – сказал он. По словам Мишустина, власти поддерживают высокий уровень тестирования на коронавирус. «Во всех без исключения регионах созданы условия, чтобы граждане могли сделать прививку от коровируса. Также сформирован резерв препаратов», – добавил премьер. Также на заседании Мишустин заявил, что больницы должны быть готовы к любому развитию событий на фоне пандемии коронавируса, заблаговременно наращивать коечный фонд. «Больницы должны быть готовы к любому развитию событий, для этого необходимо прогнозировать потребности в лекарствах, а с учетом фактического роста числа госпитализаций заблаговременно наращивать коечный фонд», – сказал он. Глава Роспотребнадзора Анна Попова также отметила крайне напряженную ситуацию с распространением коронавируса в России. Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о снижении темпов вакцинации от коронавируса. Массовые мероприятия по всей России отменены в связи с пандемией 4 октября 2021, 14:39

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Массовые мероприятия по всей стране в связи с пандемией отменены, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, сегодня нет ни одного субъекта Федерации, где можно проводить мероприятия с количеством участников больше трех тысяч человек. «По массовым мероприятиям – они остановлены во всей стране. Проводятся только в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача в зависимости от тенденции эпидпроцесса», – передает РИА Новости слова Поповой на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом. Попова отметила, что сегодня нет ни одного субъекта Федерации, где можно проводить мероприятия с количеством участников больше трех тысяч человек. «И от одной до трех тысяч – всего в двух субъектах. Это особенности эпидпроцесса», – сказала она. «Сначала несколько слов о ситуации: она, в самом деле, крайне напряженная. И у нас данные за прошедшую, 39-ю, неделю выросли еще на 14%. Напомню, что в предыдущие четыре недели: 36-ю – минус 1%, 37-ю – плюс 7%, 38-ю – плюс 9%, и вот за прошедшую неделю – плюс 14%. Мы растем достаточно быстро», – сказала Попова. По ее словам, рост заболеваемости коронавирусом среди пенсионеров максимальный. «Хотелось бы обратить внимание на то, что уже было сказано Сергеем Семеновичем (Собяниным), что рост заболеваемости среди пенсионеров максимальный. Люди старшего возраста, к сожалению, сегодня заболевают чаще, чем люди в других возрастах», – сказала Попова. Напомним, в России выявили 25,7 тыс. случаев коронавируса за сутки. Онищенко оценил новые данные о мутации коронавируса 3 октября 2021, 15:18

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

Выявленная учеными Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США мутация COVID-19 грозит новым подъемом заболеваемости в России, ситуация в ближайшие месяцы будет ухудшаться, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы VII созыва, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. «Почти с самого начала своего появления COVID становился все более контагиозным. В данный момент мы видим, скажем так, наиболее совершенную версию из всех. Совершенную для вируса и наихудшую для нас. Соответственно, это приведет к новому всплеску заболеваемости», – указал специалист. Эксперт добавил: человечество должно радоваться тому, что COVID еще далеко до гриппа в плане мутации. «Грипп каждый год делает такой генетический вираж, что наша иммунная система его не узнает. COVID же пока довольно эффективно блокируется у вакцинированных», – пояснил он. По его словам, новая мутация COVID опасна еще и, вероятно, более тяжелым протеканием заболевания. «Ранее болезнь протекала чаще всего с симптомами обычного респираторного заболевания, потом вирус мутировал и начал вызывать, к примеру, образование тромбов. Кроме того, он растет, скажем так, «вширь», то есть заражает и молодых. Помимо этого, новая мутация вполне может заключаться в усилении алиментарного способа передачи вируса», – сказал эксперт. Собеседник призвал всех делать две прививки – от коронавируса нового типа и от гриппа. «Когда две этих инфекции поражают организм, пусть даже и с промежутком времени, происходит эффект суммации негативного влияния на здоровье. Если я привился только от гриппа, а потом переболел COVID, то впоследствии иммунная система может не выдержать таких «атак» и пропустить грипп. И наоборот – грипп точно ослабляет иммунный ответ организма на COVID даже у привитых от коронавируса. Так что нам предстоит выдержать этот дуализм атаки на здоровье в ближайшие полгода», – заявил Онищенко. «Впрочем, все происходящее стало результатом в большей степени нашей безалаберности – отказа от прививок и от ношения масок, особенно в метро», – заключил собеседник. Ранее сообщалось, что исследователи сравнили альфа и дельта варианты с прежними штаммами вируса и решили, что он эволюционирует и приспосабливается для лучшей передачи по воздуху. Кроме того, вирус распространяется через крупные капли. Они могут перемещаться на большие расстояния и оседать сразу в легких, где вирус наиболее опасен. Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физиологии и медицине 4 октября 2021, 12:39

Фото: ucsf.edu, twitter.com/ardemp

Текст: Наталья Ануфриева

Лауреатами Нобелевской премии в области физиологии и медицины за 2021 год стали американский физиолог Дэвид Джулиус и армяно-американский молекулярный биолог и нейробиолог Ардем Патапутян, изучавшие то, как живые организмы реагируют на температуру и прикосновения, объявил в Стокгольме Нобелевский комитет при Каролинском медицинском институте. «Способность человека ощущать тепло, холод и прикосновения необходима для выживания и лежит в основе взаимодействия с окружающим миром. В обычной жизни мы принимаем эти ощущения как должное, но как возбуждаются нервные импульсы, чтобы дать нам возможность почувствовать температуру и давление? Нобелевские лауреаты этого года дали ответ», – говорится в пресс-релизе на сайте комитета. Джулиус использовал в своих исследованиях алкалоид капсаицин, который содержится в перце чили и вызывает ощущение жжения. С помощью этого соединения он определил реагирующий на тепло рецептор в нервных окончаниях кожи. Патапутян применял «чувствительные к давлению клетки», чтобы открыть новый класс рецепторов, реагирующих на механические раздражители в коже и внутренних органах. Указывается, что исследования этих ученых стали «прорывными» и положили начало активной исследовательской деятельности, ведущей к расширению представления о том, как нервная система воспринимает тепло, холод и механические раздражители. Церемония вручения прошла онлайн из-за ограничений на фоне пандемии. Медали и дипломы лауреаты получат в родных странах, через посольства Швеции или из рук бывших лауреатов. Согласно завещанию Альфреда Нобеля, премией награждается тот, «кто сделает важное открытие» в этой области. За присуждение премии отвечает Нобелевская ассамблея Каролинского института, расположенного в Стокгольме. Ассамблея состоит из 50 профессоров института. Ее рабочий орган – Нобелевский комитет. В него входят пять человек, избираемых ассамблеей из своих членов на три года. Ассамблея собирается несколько раз в год для обсуждения претендентов, отобранных комитетом, а в первый понедельник октября большинством голосов избирает лауреата. Правом номинировать на премию обладают ученые разных стран, в том числе члены Нобелевской ассамблеи Каролинского института и обладатели Нобелевских премий по физиологии и медицине, которые получили специальные приглашения от Нобелевского комитета. Предлагать кандидатов можно с сентября до 31 января следующего года. Премия присуждается с 1901 года. Первым лауреатом стал немецкий врач, микробиолог и иммунолог Эмиль Адольф фон Беринг, разработавший способ иммунизации против дифтерии. В числе лауреатов физиолог Иван Павлов (1904; за работы в области физиологии пищеварения) и биолог и патолог Илья Мечников (1908; за исследование иммунитета). Также в этом списке изучавший малярию Роналд Росс (Великобритания, 1902); исследовавший возбудителей туберкулеза Роберт Кох (Германия, 1905); открывшие инсулин Фредерик Бантинг (Канада, 1923; самый молодой лауреат, получил награду в 32 года) и Джон Маклеод (Великобритания, 1923); основоположник электрокардиографии Виллем Эйнтховен (Голландия, 1924); разработавшие метод магнитно-резонансной томографии Пол Лотербур (США, 2003) и Питер Мэнсфилд (Великобритания, 2003). Самый пожилой лауреат – 87-летний американец Фрэнсис Пейтон Роус (1966), за открытие онкогенных вирусов. При этом до сих пор самой известной остается премия 1945 года, присужденная Александеру Флемингу, Эрнесту Чейну и Говарду Флори (Великобритания), открывшим пенициллин. Вместе с тем некоторые открытия с течением времени утратили свое значение. Среди них, например, метод лоботомии, применявшийся при лечении психических заболеваний – за его разработку в 1949 году премию получил португалец Антониу Эгаш-Мониш. В 2020 году премия была присуждена американцам Харви Олтеру и Чарльзу Райсу, а также британцу Майклу Хоутону за исследование вируса гепатита C. Одним из наиболее часто предлагаемых кандидатов на премию (всего 32 номинации) был австрийский психоаналитик Зигмунд Фрейд (1856-1939). В 1929 году Нобелевский комитет Ассамблеи Каролинского института решил, что в дальнейшем Фрейда не следует выдвигать, так как его работы «не имели доказанной научной ценности». Немецкий ученый Герхард Домагк, отмеченный этой наградой в 1939 году, был вынужден отказаться от нее, так как в нацистской Германии принимать Нобелевские премии было запрещено. Он смог получить диплом и медаль после Второй мировой войны (всего за всю историю от разных Нобелевских наград отказывались шесть раз). Назван способ извлечь максимальную пользу из гречки 4 октября 2021, 09:58 Текст: Наталья Ануфриева

Гречка – один из наиболее популярных продуктов в России, но чтобы сварить не только вкусную, но и полезную кашу, нужно знать ряд особенностей приготовления, рассказала врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова. Белоусова отметила, что гречка может стать идеальным завтраком: она дает хорошее насыщение и заряд энергии на всю первую половину дня, но при этом менее калорийная, чем, например, овсянка, передает радио Sputnik. «Сначала гречку мы бросаем на сухую сковородку и только после того, как пошел гречневый запах, мы ее забрасываем в кастрюлю и варим на небольшом огне. И когда вода практически выкипела, мы туда кладем масло, так как полезно сочетание гречки с животными жирами», – сказала врач. Чтобы каша получилась рассыпчатой, нужно сделать то, что сейчас помнят очень немногие: «Бабушкин рецепт: как только вся вода ушла, берем полотенце, накрываем кастрюлю, ставим под подушку, и пусть она там доходит. Тогда у нас получится то что надо». Белоусова указала, что железо, которым богата гречневая крупа, медленно усваивается организмом, но если в кашу порезать паприку и помидоры или запить ее апельсиновым соком – то есть добавить витамина С – железо начинает усваиваться гораздо активнее, практически так же, как из мяса. Ранее в Роспотребнадзоре включили гречку в перечень продуктов, помогающих при восстановлении после коронавируса. Названы категории людей с противопоказаниями к двойной прививке от COVID и гриппа 4 октября 2021, 14:58 Текст: Елена Мирошниченко

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал, при каких заболеваниях необходимо воздержаться от одновременного введения двух прививок от гриппа и коронавируса. «Я не могу быть привит, если болею сейчас респираторными заболеваниями, и после болезни я могу быть привит только через месяц. Если я переболел только что коронавирусной инфекцией, я не могу быть привит против гриппа тоже в течение месяца. И целый ряд других противопоказаний в индивидуальных группах болезней: в эндокринной системе при тяжести течения, в кардиологии, онкологии, всякого рода изменениях в иммунной системе. Ни одна прививка не делается без решения врача», – рассказал он «Ридусу». В свою очередь доктор медицинских наук терапевт Роман Горенков расширил список противопоказаний. По его словам, «такая двойная вакцинация противопоказана лицам с аутоиммунными заболеваниями, кто имеет аллергические реакции на вакцины». «Причем не все аллергические заболевания. Учитываются именно неблагоприятные реакции организма при предыдущих вакцинациях. Аутоиммунные заболевания не все, а именно те, где пациенты находятся на иммуносупрессивной терапии. В остальных случаях при заболеваниях легких, почек, печени, наоборот, нужно делать [прививки], чтобы уменьшить риски серьезных осложнений», – добавил он. Горенков подчеркнул, что согласно действующим рекомендациям Минздрава, между вакцинацией от гриппа и от коронавируса рекомендуется делать перерыв в месяц, поскольку при иммунизации подавляется иммунитет. Онищенко не согласился с коллегой. Он сообщил, что «сочетание прививок мы применяем уже давно. Мы в один день делаем прививки против АКДС ребенку (коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина) и гепатита на первом году жизни». «Такая практика существует не только у нас, но и в мире. Она проверена как с научной точки зрения, так и с точки зрения клинических испытаний. Министр опубликовал результаты совместного применения двух вакцин, и результат, по крайней мере, для меня, вполне ожидаемый. Это резко облегчает ситуацию с организацией сразу двух прививочных кампаний в стран», – заключил Онищенко. Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что первые результаты по одновременному введению вакцин от гриппа и коронавируса обнадеживающие. В России выявили 25,1 тыс. случаев коронавируса за сутки 5 октября 2021, 11:45

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

За минувшие сутки в России выявили 25 110 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 25 110 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 8,4% «не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3827, Санкт-Петербурге – 1894, Московской области – 1788. Всего в стране выявили 7 637 427 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 759 059 человек, из них 18 568 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 895 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 211 696 человек. Накануне, 4 октября, в России выявили 25 781 случай коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 671. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Актера Валерия Гаркалина госпитализировали с коронавирусом 5 октября 2021, 10:57

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Актер Валерий Гаркалин госпитализирован с коронавирусом, однако чувствует себя хорошо, его жизни ничто не угрожает, сообщили в пресс-службе ГИТИСа, где преподает Гаркалин. «Да, все верно. Он в Коммунарке», – сообщил источник РИА «Новости» в ответ на вопрос о том, действительно ли Гаркалин госпитализирован с коронавирусом. В пресс-службе вуза добавили, что артист чувствует себя хорошо, и на данный момент его жизни ничто не угрожает. Гаркалин известен работами в таких фильмах, как «Ширли-Мырли», «Детки напрокат», сериалах «Дом кувырком», «Моя прекрасная няня». Он является педагогом кафедры эстрадного искусства ГИТИС, художественным руководителем мастерской. Ранее актера Бориса Щербакова госпитализировали с подозрением на COVID. Стали известны первые результаты одновременного введения вакцин от гриппа и COVID 4 октября 2021, 12:13 Текст: Дмитрий Зубарев

Первые результаты по одновременному введению вакцин от гриппа и коронавируса обнадеживающие, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. «Сейчас важная задача – оценить эффективность вместе введения вакцин против ковида и против гриппа, первые результаты показывают обнадеживающие результаты», – передает РИА Новости слова Мурашко на пленарной сессии форума «Биотехмед». Министр добавил, что сезон гриппа в России будет напряженным, поэтому нужно прививаться от этой болезни. Он уточнил, что прививаться от гриппа необходимо. При этом, по словам министра, прививка от коронавируса важнее, и в первую очередь нужно сделать ее, однако про вакцинацию от гриппа забывать нельзя. Ранее председатель совета директоров «Института стволовых клеток человека» Артур Исаев сообщил, что институт исследует возможность создания комбинированной вакцины против коронавирусной инфекции и гриппа. Мурашко рассказал о ситуации с регистрацией «Спутник V» в ВОЗ 4 октября 2021, 11:11 Текст: Евгения Шестак

У Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) нет претензий к самой вакцине от коронавируса «Спутник V», были вопросы по документам, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. «К продукту претензий нет, были вопросы по досье», – цитирует ТАСС Мурашко. По его словам, на вакцину был сформирован пакет документов, в определенный момент возник вопрос по этому досье. Мурашко отметил, что необходимые документы для регистрации «Спутника V» в ВОЗ дооформлены. Он добавил, что необходимые документы должны быть поданы в течение полутора недель. «За период с января по 1 октября в общей сложности произведено почти 170 млн полных комплектов доз всех вакцин [от коронавируса]. Таким образом, мы в этом году выйдем на параметры 300 млн плюс», – сказал министр. Ранее Мурашко заявил, что все барьеры, препятствовавшие регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), устранены, остались административные процедуры. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила об ожидании предоставления от России полного пакета документов по вакцине «Спутник V». При этом в августе помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао заявляла, что «Спутник V» может получить одобрение Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в сентябре. В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) отмечали, что за год применения вакцина «Спутник V» «доказала свою высочайшую безопасность и эффективность в борьбе с коронавирусом на опыте применения в ведущих странах мира». На сегодняшний день «Спутник V» зарегистрирован в 69 странах с общим населением более 3,7 млрд человек, или около половины населения Земли. РФПИ заключил соглашения о производстве «Спутника V» более чем с 20 ведущими производителями в 14 странах, в том числе с производителями из Индии, Китая, Южной Кореи, Аргентины, Мексики и ряда других стран. Новая Зеландия ввела новые требования для въезда иностранных граждан 3 октября 2021, 14:37 Текст: Валентина Григоренко

Требование о прохождении полной вакцинации от коронавируса вводится с 1 ноября в Новой Зеландии, заявил министр по борьбе с COVID-19 Новой Зеландии Крис Хипкинс. «Чтобы еще больше снизить вероятность проникновения вируса через нашу границу, мы вводим требование для лиц в возрасте 17 лет и старше, прибывающих в страну воздушным транспортом и не являющихся гражданами Новой Зеландии, пройти полную вакцинацию для въезда в страну», – пояснил Хипкинс, передает РИА «Новости». Отмечается, что прибывающие в Новую Зеландию должны будут заявить о своем статусе вакцинации при регистрации в системе управляемой изоляции (Managed Isolation Allocation System) страны, а также представить подтверждение вакцинации или соответствующего отвода своей авиакомпании и сотрудникам таможни после приземления. Принимаются свидетельства вакцинации любой из 22 одобренных в стране вакцин от COVID-19. При этом последняя доза должна быть получена не менее чем за 14 дней до прибытия. Все прибывающие по-прежнему должны будут провести 14 дней в изоляции. Ранее сообщалось, что Россия возобновляет авиасообщение с Джибути, Данией, Новой Зеландией, ЮАР и Перу с 5 октября. С Новой Зеландией авиасообщение будет возобновлено по маршруту Москва – Веллингтон с частотой два рейса в неделю. В России выявили 25,7 тыс. случаев коронавируса за сутки 4 октября 2021, 12:00

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

За минувшие сутки в России выявили 25 781 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлен 25 781 новый случай коронавируса в 85 регионах, из них 7,9% «не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 4410, Санкт-Петербурге – 2198, Московской области – 1733. Всего в стране выявили 7 612 317 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 740 491 человека, из них 14 526 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 883 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончался 210 801 человек. Накануне, 3 октября, в России выявили 25 769 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 12. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве 4 октября 2021, 15:22 Текст: Евгения Шестак

Ситуация с коронавирусом в Москве не может не вызывать тревогу, поскольку идет рост заболеваемости, заявил мэр столицы Сергей Собянин. «Ситуация с ковидом, конечно, не может не внушать тревогу, мы видим очевидный рост, осенний рост заболеваемости», – цитирует РИА «Новости» Собянина. По его словам, власти Москвы будут принимать меры при ухудшении ситуации с коронавирусом. Также Собянин уточнил, что за последнюю неделю рост заболеваемости COVID в Москве составил 30%. «Тем не менее, за последнюю только неделю мы видим рост заболеваемости порядка 30% и рост госпитализаций больше 120%, что говорит об отрицательной динамике ситуации с коронавирусом», – сказал он. Также мэр Москвы заявил, что в столице показатели заболеваемости коронавирусом пока в 2 раза ниже пиковых значений. По его словам, перспективным является увеличение массового тестирования на COVID с использованием экспресс-тестов наряду с ПЦР. Кроме того, Собянин добавил, что власти Москвы планируют возобновить систему поощрения для привившихся от коронавируса, передает ТАСС. «Мы видим и дополнительные возможности вакцинации, увеличения объемов. Поэтому всегда стимулировали эти процессы, в частности проводили лотереи, где разыгрывали в том числе и машины, по вакцинации. В ближайшее время, наверное, снова вернемся к этой практике, она показала хорошие результаты и интерес населения к тому, что разыгрываются не только денежные призы, но и такие серьезные вещи, как квартиры. Мы постараемся сделать такие стимулы», – сказал он. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что массовые мероприятия по всей стране в связи с пандемией отменены. По ее словам, сегодня нет ни одного субъекта Федерации, где можно проводить мероприятия с количеством участников больше 3 тыс. человек. Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что развитие пандемии коронавируса не поддается прогнозам. Россиян предупредили об опасности семечек 6 октября 2021, 08:59 Текст: Наталья Ануфриева

Семечки могут успокаивать нервы, но способны и вредить иммунитету, заявила диетолог Наталья Сычева. Сычева заявила, что семечки часто используют в качестве перекуса, но этот продукт не всегда полезен для организма. Все зависит от растения, семена которого мы включаем в свой рацион. Например, свойства тыквенных и подсолнечных семечек заметно отличаются, передает радио Sputnik. «У них (у тыквенных семечек) масса положительных терапевтических свойств. Например, в них достаточно большое количество магния, который хорошо действует на нервную систему. Это важно, поскольку сейчас практически все в хроническом стрессе, и семечки здесь были бы очень полезны», – сказала она. Семечки подсолнечника пользуются особой популярностью у россиян, однако нужно иметь в виду, что в большом количестве они могут негативно повлиять на иммунную систему, предупредила диетолог. «Подсолнечные семечки я в своей практике ограничиваю пациентам. Да, там хорошее содержание жирорастворимых витаминов A, E и D, но там достаточно много полиненасыщенной жирной кислоты омега-6, а в рационе современного человека ее и так перебор. А вот кислот омега-3 мало. Но когда соотношение их (жирных кислот) нарушается, то это может повлиять на иммунитет и воспалительные процессы в организме», – заключила Сычева. Ранее были названы три правила восстановления иммунитета.