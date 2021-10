США захотели обсудить с Россией новые ядерные вооружения США сократили число атомных боеголовок 6 октября 2021, 08:32 Текст: Дмитрий Зубарев

США продолжают постепенно сокращать число атомных боеголовок, свидетельствует обнародованная статистика госдепартамента. В 2020 году у США было 3750 боеголовок против 3805 в 2019 году и 3785 годом ранее. Эта цифра не учитывает выведенные из эксплуатации и ожидающие уничтожения боезаряды, передает РИА Новости Кроме того, в 2020 году США уничтожили 184 старые боеголовки. Уровень 2020 года является самым низким за последние 60 лет благодаря договорам о сокращении стратегических наступательных вооружений с Россией. Максимальное число боеголовок у США было на пике холодной войны с СССР в 1967 году – 31255. Ранее Москва призвала США перестать «делиться» ядерным оружием с союзниками.

Капитан-подводник: АПЛ с «Цирконом» может уничтожить здание Пентагона 4 октября 2021, 15:00

Фото: кадр из видео

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

Подлодка с ракетой «Циркон» на борту может нанести удар по любой цели с расстояния 1 тыс. км без риска быть замеченной, рассказал газете ВЗГЛЯД подводник, капитан 1-го ранга Игорь Курдин. Новая ракета была успешно испытана в акватории Баренцева моря. «Дальность «Циркона» составляет от 500 до 1000 километров. С такого расстояния никто нашу подлодку не засечет, если только за ней не следят давно и целенаправленно», – рассказал председатель Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников ВМФ, капитан 1-го ранга Игорь Курдин. Собеседник напомнил, что задача американских противолодочных сил – засечь нашу АПЛ до того, как она произведет ракетные пуски. «Гиперзвуковая скорость предполагает, что после пуска «Циркон» практически невозможно уничтожить», – добавил он. В этой связи эксперт указал, что российские АПЛ могут уничтожить «Цирконом» любой крупный административно-политический центр на территории США, будь то военная база или центральное здание Пентагона. В этой связи эксперт указал, что российские АПЛ могут уничтожить «Цирконом» любой крупный административно-политический центр на территории США, будь то военная база или центральное здание Пентагона. В понедельник пресс-служба Минобороны сообщила, что Военно-морской флот России впервые провел испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подводной лодки «Северодвинск» проекта 885 «Ясень». Стрельба была произведена по условной морской цели в акватории Баренцева моря. Полет ракеты соответствовал заданным параметрам, испытательная стрельба признана успешной. «Экипаж атомного подводного ракетного крейсера «Северодвинск» успешно выполнил второй испытательный пуск гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон». Вторая испытательная стрельба гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» произведена экипажем атомного подводного ракетного крейсера «Северодвинск» впервые из подводного положения, с глубины 40 метров, в акватории Белого моря по условной морской цели в Баренцевом море», – передает РИА Новости сообщение Минобороны. Ранее Минобороны объявило о намерении завершить государственные испытания «Циркона» в 2021 году. Ожидается, что «Цирконами» будут вооружены фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М «Ясень-М», а также находящийся на модернизации ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» и подлодка «Иркутск», которую в ходе модернизации доведут до уровня 949АМ. Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, зачем ВМС США создают специальную группу боевых кораблей для «отслеживания российской подводной деятельности в Атлантике». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Гиперзвуковым «Цирконом» впервые выстрелили с подлодки 4 октября 2021, 08:51

Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Военно-морской флот России впервые провел испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подводной лодки, сообщила пресс-служба Минобороны. «Военно-морской флот России впервые провел испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подводной лодки «Северодвинск». Стрельба была произведена по условной морской цели в акватории Баренцева моря», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства. Отмечается, что стрельба была произведена по условной морской цели в акватории Баренцева моря. Полет ракеты соответствовал заданным параметрам, испытательная стрельба признана успешной. Ранее сообщалось, что в начале октября планируется провести первый испытательный пуск подводной версии гиперзвуковой ракеты «Циркон». Напомним, успешно прошли летно-конструкторские испытания новейшей гиперзвуковой ракеты «Циркон» с надводного носителя – фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» Северного флота. В августе Минобороны в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2021» заключило первый контракт на поставку ракет «Циркон». Генерал перечислил ошибки, из-за которых Украина сбила российский лайнер 4 октября 2021, 21:45

Фото: VN Новости Новосибирска и области/YouTube

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

«Мы доставали обломки самолета в Сочи. Раскладывали их полностью все на бетонной площадке – конфигурацию этого самолета – и смотрели. При этом украинцы все отказывались, говорили, что не их рук дело», – рассказал газете ВЗГЛЯД генерал Айтеч Бижев, вспоминая последствия катастрофы 4 октября 2001 года, когда украинские военные сбили российский пассажирский лайнер. «У катастрофы было три причины. Во-первых, полигон, на котором украинские зенитчики решили проводить учения, был просто катастрофически не оборудован, неприспособлен для этого», – вспоминает бывший заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО СНГ, генерал-лейтенант в отставке Айтеч Бижев. Осенью 2001 года он занимал пост первого заместителя начальника Главного штаба ВВС России. «Кстати, мы тогда предлагали Украине эти стрельбы провести у нас, на нашем полигоне. Отношения в те времена у нас были прекрасные. Но они решили переоборудовать под полигон бывшую позицию зенитно-ракетного комплекса С-200 под Феодосией, которая для этого плохо подходила. И это первое в цепи рокового стечения обстоятельств», – говорит военный. Второй ошибкой Бижев считает решение Киева не закрывать в районе учений небо для полетов авиации, что грубо нарушает практику проведения такого рода стрельб. «Дальняя граница зоны поражения ЗРК С-200 составляет 255 километров. Но минобороны Украины не стало его официально обозначать. В итоге гражданские самолеты понятия не имели, что в этом районе проводятся учения. И как раз через него пролегала международная трасса гражданской авиации. Группа из разведывательно-информационного центра должна была разобраться и запретить стрельбу в тот момент, напомнив, что в это время через зону идет рейс Тель-Авив – Новосибирск. Есть же расписание полетов гражданских самолетов. После пролета можно было выполнять стрельбы. Но никто этим не занимался, не отслеживал обстановку», – посетовал генерал. «Наконец, третья причина – низкая выучка украинских расчетов ПВО. С этим видом ракет, с комплексом С-200, они очень давно не проводили учений. А учения были очень ответственные – на них прибыли и министр обороны Украины Александр Кузьмук, и российская оперативная группа во главе с командующим ВВС Анатолием Корнуковым», – вспоминает эксперт. «Именно третья причина – слабый уровень подготовки личного состава – и стала главной. По некоторым показателям оказавшийся в зоне учений пассажирский Ту-154 походил на ракету-мишень с параметрами самолета разведчика АВАКС. У них с Ту-154 параметры отражающей поверхности и скорости примерно одинаковы. Когда начались стрельбы, украинцы произвели выстрел, после чего ракета сделала перезахват цели – и новой целью оказался гражданский самолет», – указывает Бижев. «Расчеты перед пуском ракеты были обязаны запросить «свой-чужой». Но они этого не сделали. Потому что они лихорадочно держали штурвалами этот самолет в прицеле, чтоб он не ушел, не соскользнул с экранов. После пуска ракеты – еще повторно надо делать запрос – «ошибка или не ошибка». Если бы украинские военные соблюдали регламент, катастрофы бы не произошло», – подчеркивает генерал. «В случае ошибки они могли успеть выключить «высокое», то есть отворотом антенны отвернуть ракету от цели. Был и второй вариант – нажать кнопку СМ, то есть «самоликвидироваться». В таком случае ракета меняет курс, свечой уходит в небо и там взрывается. Но ничего этого сделано не было. В результате все закончилось трагедией», – пояснил Бижев. «Причем все это произошло у всего командного состава на глазах: у министра обороны Украины и у нашего главкома ВВС. Я в это время был в Москве на центральном командном пункте и руководил российским расчетом – мы оттуда наблюдали за этими учениями», – говорит собеседник. Бижев вспоминает, что первой реакцией Киева было полное отрицание какой бы то ни было причастности к катастрофе. «Украинское командование до последнего отнекивалось. И министр обороны, и президент Леонид Кучма уверяли, что это не они», – вспоминает генерал. «После катастрофы с нашей стороны была создана правительственная комиссия во главе с секретарем Совбеза Владимиром Рушайло. Мои офицеры входили в эту комиссию. Мы доставали обломки самолета возле Сочи. Раскладывали их полностью все на бетонной площадке – конфигурацию этого самолета, – и смотрели. А украинцы все отказывались, говорили, что не их рук дело. Приходилось им доказывать обратное», – подчеркивает генерал. При этом Бижев не верит слухам о том, что расчеты украинской ПВО были нетрезвы. Этой версии придерживаются некоторые родственники погибших. «Этого не может быть. Про пьяных – это наговор. Ракетчики не могли быть пьяными. Там дежурило целое звено офицеров, обязанных пресечь даже намеки на такое дело. Поймите, рядовые зенитчики не могли сами открыть огонь. Там целая цепочка докладов идет – от оператора до командира группы. Он тоже докладывает наверх – и так вплоть до главкома. Докладывает: «Цель захвачена, цель в зоне поражения». Получает команду: «Боевой пуск разрешаю». Это все записывается, фотографируется. Там не могло быть случайностей», – подытожил Бижев. 4 октября 2001 года над Черным морем, недалеко от Сочи взорвался пассажирский самолет Ту-154 авиакомпании «Сибирь», выполнявший авиарейс 1812 по маршруту Тель-Авив – Новосибирск. Все 78 человек, находившиеся на борту – 66 пассажиров и 12 членов экипажа, – погибли. Виновниками катастрофы оказались украинские военные: лайнер сбила ракета «земля – воздух», выпущенная во время учений в Крыму. Киев официально так и не признал свою вину за трагедию. Правда, в 2005 году правительство Украины выплатило родственникам погибших компенсацию из расчета 200 тыс. долларов за каждого погибшего. Родственники жертв катастрофы, объединившиеся в Фонд помощи семьям погибших пассажиров рейса 1812, неоднократно добивались установления виновных в катастрофе и судебного решения по компенсациям, однако украинские суды раз за разом отклоняли их требования. «Российских наемников» в ЦАР обвинили в пытках, убийствах и изнасилованиях 5 октября 2021, 11:44

Фото: Pfc. Patrick King/Global Look Press

Текст: Наталья Ануфриева

«Российские наемники» якобы совершали зверства в Центральноафриканской Республике (ЦАР), в то время как правительство страны пыталось защитить себя от повстанцев, заявляют британские СМИ. Газета The Times пишет со ссылкой на некий правительственный доклад, что «российские наемники» из ЧВК Вагнера якобы «несут ответственность за убийства мирных жителей, групповые изнасилования и пытки», передает InoPressa. «Сотни российских военных находятся в этом центральноафриканском государстве, поддерживая осажденный режим президента Туадеры против повстанцев, стремящихся обратить вспять результаты прошлогодних выборов, которые, как он утверждает, он выиграл (...) Бои были ожесточенными, и власти страны согласились на расследование на фоне растущего числа свидетельств зверств, в том числе убийства детей россиянами во время боев в столице Банги и вокруг нее», – заявляют авторы статьи. Так, «103 инцидента были совершены российскими «инструкторами», как их официально называют, а также их собственными войсками и повстанцами», речь идет о внесудебных казнях, произвольных арестах и пытках. «Что касается доказанных инцидентов, то некоторые из них приписываются российским инструкторам», – говорится в докладе без перечисления конкретных деталей или доказательств. Ранее Лондон обвинил ЧВК Вагнера в «разжигании конфликтов» после того, как в Мали задумались о сотрудничестве с компанией. Министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли заявил, что Мали рискует оказаться в международной изоляции, если заключит контракт с ЧВК Вагнера. Глава МИД Сергей Лавров заявил на Генассамблее ООН, что власти Мали обратились к российской частной военной компании за помощью для борьбы с террористами, официальная Москва не имеет отношения к этому сотрудничеству. В Кремле заявили, что не видят противоречий законодательству в оказании российскими ЧВК (частные военные компании) консультативных и охранных услуг. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем российских военных зовут в еще одну зону Африки. Военный эксперт: АПЛ с «Цирконами» станут головной болью США 4 октября 2021, 11:14

Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

Испытания российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подводной лодки означают ее скорое принятие на вооружение, и это изменит соотношение сил России и Запада, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Новая ракета была успешно испытана в акватории Баренцева моря. «Произошедший пуск свидетельствует о том, что ракета скоро будет принята на вооружение. Скорее всего, это произойдет в конце нынешнего года или в начале следующего», – прогнозирует доктор военных наук Константин Сивков. По его словам, «Циркон» способен преодолевать любые ныне существующие системы противовоздушной обороны. «Когда ракета будет принята на вооружение, она полностью поменяет соотношение сил с Западом в нашу пользу», – уверен специалист. Сивков напомнил, что ранее «Циркон» испытывался с фрегата «Адмирал Горшков», а размещение ракеты на АПЛ говорит о том, что это оружие сможет находиться в любой точке Мирового океана. «После того, как «Циркон» поступит на боевое дежурство, ракета станет головной болью для США», – добавил собеседник. Сивков напомнил, что ранее «Циркон» испытывался с фрегата «Адмирал Горшков», а размещение ракеты на АПЛ говорит о том, что это оружие сможет находиться в любой точке Мирового океана. «После того, как «Циркон» поступит на боевое дежурство, ракета станет головной болью для США», – добавил собеседник. В понедельник пресс-служба Минобороны сообщила, что Военно-морской флот России впервые провел испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подводной лодки. Стрельба была произведена по условной морской цели в акватории Баренцева моря. Полет ракеты соответствовал заданным параметрам, испытательная стрельба признана успешной. Напомним, 24 августа Минобороны в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2021» заключило первый контракт на поставку гиперзвуковых ракет «Циркон». Ранее Минобороны объявило о намерении завершить государственные испытания «Циркона» в 2021 году. Ожидается, что «Цирконами» будут вооружены фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М «Ясень-М», а также находящийся на модернизации ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» и подлодка «Иркутск», которую в ходе модернизации доведут до уровня 949АМ. Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, зачем ВМС США создают специальную группу боевых кораблей для «отслеживания российской подводной деятельности в Атлантике». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Япония сделала представление России из-за ракетных стрельб 4 октября 2021, 07:40

Фото: mil.ru

Текст: Дмитрий Зубарев

Япония сделала представление российской стороне в связи с планами России провести учения с ракетными стрельбами в Японском море, заявил генсек японского правительства Кацунобу Като. «С 4 по 9 октября Военно-морской флот России планирует провести в Японском море ракетные стрельбы. В связи с этим 30 сентября служба безопасности на море призвала к осторожности при навигации в этой зоне. В связи с проведением российским флотом ракетных стрельб в Японском море, и тем, что в район частично попадает участок исключительной экономической зоны Японии, по дипломатическим каналам российской стороне 30 сентября было сделано представление. Мы внимательно следим за деятельностью российского флота в этом районе и за этими учениями», – передает РИА Новости слова Като. Напомним, Япония выразила протест в связи с российскими стрельбами у Итурупа и на Кунашире. В июле японское издание Sankei Shimbun опубликовало материал, посвященный планируемым Россией учениям с ракетными стрельбами в Японском море. Публикация вызвала активный отклик японских читателей. Японцы потребовали «отомстить» России за ракетные стрельбы. Минобороны раскрыло подробности стрельб «Цирконом» с АПЛ «Северодвинск» 4 октября 2021, 14:32

Фото: кадр из видео

Текст: Дмитрий Зубарев

Атомная подлодка «Северодвинск» проекта 885 «Ясень» впервые выполнила пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» из-под воды, сообщили в Минобороны. «Экипаж атомного подводного ракетного крейсера «Северодвинск» успешно выполнил второй испытательный пуск гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон». Вторая испытательная стрельба гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» произведена экипажем атомного подводного ракетного крейсера «Северодвинск» впервые из подводного положения, с глубины 40 метров, в акватории Белого моря по условной морской цели в Баренцевом море», – передает РИА Новости сообщение Минобороны. В ведомстве уточнили, что «по данным объективного контроля полет ракеты от выхода из воды до попадания в условную цель полностью соответствовал заданным параметрам». Ранее в Минобороны сообщили, что впервые была выполнена стрельба гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» с атомного подводного ракетного крейсера «Северодвинск» из надводного положения. Военные расходы поднимутся на второе место в бюджете России 3 октября 2021, 14:11

Фото: Вадим Савицкий/ТАСС

Текст: Валентина Григоренко

Россия в 2022 году потратит на оборону более 3,5 трлн рублей. Это позволит военным расходам занять второе место в федеральном бюджете, следует из проекта федерального бюджета на 2022-2024 годы. Согласно документу, оборонные расходы выйдут на второе место в бюджете в следующем году. На экономику будет направлено 3,46 трлн рублей, а крупнейшим разделом останется социальная политика – более 5,8 трлн рублей, передает РБК. До пандемии расходы на экономику превышали военные лишь дважды: в 2014 году, когда произошел обвал цен на нефть, и в 2009 году – тогда ВВП России упал на 7,8%. В 2020 году больше всего средств из экономического раздела выделили на дорожное хозяйство (28% расходов), а также на субсидии юридическим лицам. Отмечается, что данные по тратам на оборонную сферу подробно проанализировать невозможно, поскольку большая их часть засекречена. В конце сентября правительство внесло в нижнюю палату парламента законопроект «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», пересмотрев параметры расходов и, соответственно, размеры профицитов и дефицита. Расходы в следующем году запланировали на уровне 23,69 трлн рублей, в 2023-м – 25,24 трлн, в 2024-м – 26,35 трлн. Ранее сообщалось, что военные расходы в мире в 2020 году составили почти 2 трлн долларов США. В пятерку стран с крупнейшими военными расходами вошли США, Китай, Индия, Россия и Великобритания, на которые приходились 62% мировых военных расходов. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Испытания снайперской винтовки Чукавина завершили в России 5 октября 2021, 08:31

Фото: Калашников/YouTube

Текст: Дмитрий Зубарев

В России завершились госиспытания снайперской винтовки Чукавина, которая заменит в войсках снайперскую винтовку Драгунова, идет документальное оформление результатов, сообщили в группе компаний «Калашников». «Государственные испытания снайперской винтовки Чукавина, которая заменит в войсках снайперскую винтовку Драгунова, завершены с положительным результатом. В настоящее время идет документальное оформление итогов испытаний, после чего ожидается решение о принятии нового стрелкового комплекса на вооружение», – передает РИА Новости сообщение «Калашникова». СВЧ – разработка концерна «Калашников». Снайперская винтовка выполнена в двух калибрах – 7,62х54R и 7,62х51 NATO. В декабре 2018 года было опубликовано видео испытаний этой винтовки. Напомним, в ноябре 2019 года гендиректор концерна Дмитрий Тарасов сообщил, что снайперскую винтовку Чукавина, которая заменит СВД, запустят в производство в 2020 году. В Финляндии начались крупные учения ВВС Ruska 21 4 октября 2021, 12:27 Текст: Дмитрий Зубарев

Масштабные учения военно-воздушных сил Финляндии Ruska 21 начнутся в понедельник в Финляндии, сообщила пресс-служба финских ВВС. «Учения ВВС будут проходить 4-9 октября. В них примут участие 50 самолетов и около 3,3 тыс. человек в разных частях Финляндии», – передает ТАСС сообщение пресс-службы. Большая часть воздушных судов, которые задействованы в маневрах, приходится на истребители F/A-18 Hornet. Кроме того, в них примут участие истребители Hawk, вертолет NH90 финских сухопутных сил и наблюдательный самолет финской Погранохраны Dornier Do 228. В пресс-службе добавили, что на учения прибудут также представители ВВС Швеции. «Это самые значительные учения 2021 года, их цель – поддержание и развитие боеготовности финской воздушной обороны», – уточнили там, добавив, что маневры являются частью военного сотрудничества Финляндии и Швеции. Напомним, в июне Финляндия, Норвегия и Швеция провели военные учения Arctic Challenge. США захотели обсудить с Россией новые ядерные вооружения 6 октября 2021, 00:32

Фото: Минобороны России/YouTube

Текст: Антон Никитин

Соединенные Штаты рассчитывают в ходе диалога с Россией по стратегической стабильности обсудить все новейшие ядерные вооружения и средства доставки, заявила выдвинутая американским президентом Джо Байденом на должность помощника госсекретаря США по контролю над вооружениями Мэллори Стюарт. «Мы ясно дали понять, что хотим заниматься всеми ядерными вооружениями России, включая нестратегические ядерные вооружения и средства доставки нового образца», – приводит слова Стюарт ТАСС. «Новые ядерные вооружения России, их диверсификация, а также платформы доставки двойного назначения представляют угрозу стратегической стабильности», – заявила кандидат на пост помощника госсекретаря в ходе выступления в комитете по иностранным делам Сената США на слушаниях, которые были посвящены рассмотрению ее кандидатуры. При этом дипломат отметила, что «диалог [Москвы и Вашингтона] по стратегической стабильности – это межведомственный процесс, направленный на сокращение риска и выработку более глубокого понимания политики и действий двух стран». По словам Стюарт, американская сторона нацелена на выработку с российской в ходе диалога по стратегической стабильности «юридически обязывающих мер» в сфере контроля над вооружениями и разоружения. США будут добиваться обеспечения «эффективной проверки» таких возможных новых договоренностей, заявила дипломат. Она заверила, что подобные договоренности будут направлены в том числе на предотвращение «просчетов или недопониманий в будущем» между Россией и Соединенными Штатами. «Никаких решений по конкретным подходам не было принято», – добавила дипломат, комментируя двусторонний диалог по стратегической стабильности. До настоящего времени Стюарт являлась старшим директором по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению в Совете национальной безопасности Белого дома. В прошлом, при администрации Барака Обамы, работала в Госдепартаменте США, занимаясь вопросами контроля над вооружениями. В прошлую пятницу замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия в диалоге с США по стратегической стабильности «готова к худшему, но надеется на лучшее»: «Мы все еще полагаем, что есть шанс на победу прагматического подхода и вовлечение США в работу с Россией с добрыми намерениями, чтобы найти баланс и взаимоприемлемые решения». Днем ранее Госдеп США назвал прошедшие в Женеве переговоры с Россией по стратегической стабильности интенсивными и предметными. В МИД отметили, что точек соприкосновения у России и США по стратегической стабильности пока крайне мало, но есть стремление расширять их число. При этом в МИД сообщили, что Россия и США на переговорах по стратегической стабильности достигли прогресса по некоторым вопросам. Также в российском внешнеполитическом ведомстве назвали дату начала работы двусторонней консультативной российско-американской комиссии по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Индия анонсировала поставки первых комплексов С-400 до конца года 5 октября 2021, 13:03 Текст: Дмитрий Зубарев

Первые комплексы российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 поступят в Индию в конце этого года, сообщил главком ВВС Индии маршал Вивек Рам Чаудхари. «[Поставки] С-400 по контракту идут по графику, надеюсь, в этом году первая партия [этих ЗРС] должна быть введена в строй», – передает ТАСС слова Чаудхари. Ранее посол Индии в Москве Датла Бала Венкатеш Варма подтвердил, что первая партия систем ПВО С-400 поступит в Индию к концу 2021 года. В октябре 2018 года Москва и Нью-Дели подписали контракт на поставку пяти полковых комплектов зенитно-ракетных систем С-400 стоимостью более 5 млрд долларов. Эту сделку уже назвали крупнейшей за всю историю «Рособоронэкспорта». Расчеты за экспортные ЗРС будут производиться в рублях. Против поставок С-400 в Индию выступают США, которые пытаются вынудить эту страну отказаться от российских зенитно-ракетных комплексов в пользу американских аналогов. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о шантаже Вашингтона. Российская армия получила новую бронемашину «Напарник» 5 октября 2021, 11:17 Текст: Дмитрий Зубарев

Вооруженные силы России получили новую машину сопровождения и управления «Напарник», сообщили в компании-разработчике «Ремдизель». «Приказом министра обороны в сентябре 2021 года на снабжение Вооруженных сил РФ принята специальная машина сопровождения и управления 4386», – передает РИА Новости сообщение компании. Там уточнили, что разработка машины начались в 2017 году на базе шасси К-4386 «Тайфун-ВДВ». «Ремдизелем» была проведена опытно-конструкторская разработка (шифр – «Напарник»), и в марте 2021 года новый бронеавтомобиль получил разрешение на серийное производство. Защищенный автомобиль «Напарник» предназначен для сопровождения автоколонн, перевозящих спецтехнику, доставки личного состава и документации, а также размещения пункта управления. Машина может эксплуатироваться в любом диапазоне температур, перевозиться авиационным, морским и речным транспортом. Бронирование «Напарника» обеспечивает надежную защиту экипажу, отмечают в компании-разработчике. Напомним, в начале августа ВДВ получили новейшие броневики «Тайфун-ВДВ». Испытания «Циркона» с подлодки завершились подтверждением характеристик ракеты 5 октября 2021, 13:01 Текст: Дмитрий Зубарев

Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с подводной лодки завершены, все ее характеристики подтверждены, доложил министру обороны Сергею Шойгу командующий Северным флотом Александр Моисеев на селекторном совещании. «4 октября в рамках программы испытаний гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» выполнена испытательная ракетная стрельба с ракетоносителя – атомной подводной лодки крейсерской проекта 885/885М, а именно – с подводной лодки «Северодвинск». Стрельба выполнялась из подводного положения. Все системы – комплекс систем управления ракетным оружием подводной лодки и сама ракета – отработали в штатном режиме без замечаний. Цели испытаний достигнуты. Отработан и подтвержден подводный старт ракеты. На этом испытания ракеты с подводной лодки завершены», – передает РИА Новости слова Моисеева. По его словам, «с учетом ранее проведенных испытаний и стрельб гиперзвуковая крылатая ракета «Циркон» подтвердила все свои характеристики». Министр обороны поздравил всех, кто был задействован в испытаниях. «Надеюсь, что мы в ближайшее время завершим все эти работы и поставим ракету на вооружение», – заявил Шойгу, выслушав доклад Моисеева. «В Вооруженных силах продолжаются работы по созданию перспективных образцов вооружения и военной техники. В рамках завершения предварительных испытаний произведено два успешных пуска гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон», в том числе с глубины 40 метров атомным подводным крейсером «Северодвинск», – сказал Шойгу на селекторном совещании. Напомним, в понедельник в Минобороны сообщили, что атомная подлодка «Северодвинск» проекта 885 «Ясень» впервые выполнила пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» из-под воды. Госкомиссия приняла третью «Варшавянку» для Тихоокеанского флота 5 октября 2021, 10:18 Текст: Дмитрий Зубарев

Госкомиссия приняла третью дизель-электрическую подлодку проекта 636.3 «Магадан», построенную для Тихоокеанского флота, сообщили в пресс-службе «Адмиралтейских верфей». «На АО «Адмиралтейские верфи» прошло подписание государственной комиссией приемного акта большой дизель-электрической подводной лодки «Магадан», – передает РИА Новости сообщение пресс-службы. Первая подлодка серии из шести «Варшавянок» для Тихоокеанского флота «Петропавловск-Камчатский» была передана ВМФ России в ноябре 2019 года. Вторую, «Волхов», флот получил в октябре 2020 года. «Магадан» заложили 1 ноября 2019 года. Сейчас идет формирование легкого корпуса, трубомонтажные и электромонтажные работы, установка акустического покрытия на четвертой субмарине «Уфа». Пятый и шестой подводные корабли серии «Можайск» и «Якутск» были заложены на предприятии при участии президента России Владимира Путина 23 августа 2021 года. Подводные лодки модифицированного проекта 636.3 имеют более высокую по сравнению с предыдущими проектами боевую эффективность. Они оснащены новейшим инерциальным навигационным комплексом, современной автоматизированной информационно-управляющей системой, мощным быстродействующим торпедно-ракетным вооружением. «Варшавянки» обладают автономностью плавания 45 суток и могут погружаться на глубину до 300 метров. Их дальность плавания составляет до 7,5 тыс. миль. Надводное водоизмещение подлодок – 2350 тонн. Скорость подводного хода оснащенных шестью торпедными аппаратами подлодок составляет 18 узлов. Экипаж – 52 человека. Напомним, 16 августа третья построенная для Тихоокеанского флота дизель-электрическая подводная лодка «Магадан» приступила к прохождению государственных испытаний.