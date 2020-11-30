Москва призвала США перестать «делиться» ядерным оружием с союзниками

США должны перестать размещать ядерное оружие на территории своих союзников из числа неядерных государств, поскольку это влечет за собой новые риски и нарушает положения Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, выступая на сессии международного форума «Диалог Форт-Росс».

«Мы надеемся, что США перестанут «делиться» ядерным оружием с союзниками, перестанут разворачивать ядерное оружие в странах, которые таким оружием не обладают, и осуществлять подготовку сотрудников тех стран. Очевидно, это ведет к дестабилизации, кроме того, появляются новые риски. И это нарушение статей 1 и 2 ДНЯО», – передает его слова ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и предприятий ОПК заявил, что система контроля над вооружениями в мире «расшатывается» и «деградирует». Президент отметил, что, несмотря на меняющийся характер военных угроз, именно ядерная триада – стратегическая авиация, межконтинентальные баллистические ракеты и атомные подводные ракетоносцы – остается ключевой гарантией безопасности России.