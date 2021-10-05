Собянин заявил о сложной динамике заболеваемости COVID-19 в Москве

Москва далека от пиковых значений по распространению коронавируса, но в целом в городе сохраняется сложная динамика, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

«Ситуация в Москве далека от пиковых значений, но тем не менее, мы видим, что динамика такая сложная. За последнюю неделю на 30% выросла выявляемость», – цитирует ТАСС Собянина.

Ранее мэр столицы заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве не может не вызывать тревогу, поскольку идет рост заболеваемости.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что массовые мероприятия по всей стране в связи с пандемией отменены. По ее словам, сегодня нет ни одного субъекта Федерации, где можно проводить мероприятия с количеством участников больше 3 тыс. человек. Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что развитие пандемии коронавируса не поддается прогнозам.