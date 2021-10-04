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Массовые мероприятия по всей России отменены в связи с пандемией
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Массовые мероприятия по всей стране в связи с пандемией отменены, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, сегодня нет ни одного субъекта Федерации, где можно проводить мероприятия с количеством участников больше трех тысяч человек.
«По массовым мероприятиям – они остановлены во всей стране. Проводятся только в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача в зависимости от тенденции эпидпроцесса», – передает РИА Новости слова Поповой на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
Попова отметила, что сегодня нет ни одного субъекта Федерации, где можно проводить мероприятия с количеством участников больше трех тысяч человек.
«И от одной до трех тысяч – всего в двух субъектах. Это особенности эпидпроцесса», – сказала она.
«Сначала несколько слов о ситуации: она, в самом деле, крайне напряженная. И у нас данные за прошедшую, 39-ю, неделю выросли еще на 14%. Напомню, что в предыдущие четыре недели: 36-ю – минус 1%, 37-ю – плюс 7%, 38-ю – плюс 9%, и вот за прошедшую неделю – плюс 14%. Мы растем достаточно быстро», – сказала Попова.
По ее словам, рост заболеваемости коронавирусом среди пенсионеров максимальный.
«Хотелось бы обратить внимание на то, что уже было сказано Сергеем Семеновичем (Собяниным), что рост заболеваемости среди пенсионеров максимальный. Люди старшего возраста, к сожалению, сегодня заболевают чаще, чем люди в других возрастах», – сказала Попова.
Напомним, в России выявили 25,7 тыс. случаев коронавируса за сутки.
Собчак сыронизировала по поводу привившейся Бони
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Телеведущая Ксения Собчак пошутила насчет экс-участницы «Дом-2» Виктории Бони, ранее выступавшей резко против вакцин от COVID, но все же сделавшей прививку от вирусного заболевания.
«Да, это случилось. Боня привилась и чипировалась. Событие, масштаб которого буквально невозможно переоценить. Жизнь разделилась на до и после, но давайте соберемся с силами и попробуем жить дальше», – призвала Собчак подписчиков в своем Telegram-канале.
С юмором на ситуацию отреагировали и другие блогеры и СМИ. «Кажется, полк антиваксеров только что потерял своего командира», – говорится в публикации Telegram-канала Super.ru.
Алена Водонаева в своем Telegram-канале обратила внимание на видеообращение Бони, где та оправдывается перед подписчиками за вакцинацию.
Сама же Боня в беседе с Ura.ru объяснила, что отсутствие прививки мешало ей работать над одним из ее проектов.
«Я называю это добровольно-принудительной вакциной. Я работала над одним проектом около четырех лет, и сейчас он должен запуститься. Может, в следующем году. Я не могу просто из-за того, что нет прививки, лишиться того, над чем я работала столько лет», – сообщила она.
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Состояние заболевшей коронавирусом Гузеевой ухудшилось
Состояние актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой, которую ранее госпитализировали в Коммунарку, ухудшается с каждым днем, сообщили источники в ее окружении.
«Ее состояние ухудшается каждый день. Она лежит в кислородной маске», – рассказал источник «Комсомольской правде».
Также он уточнил, что согласно показаниям КТ, у Гузеевой поражены 7% легких, однако каждый день этот показатель растет. Знакомые актрисы также предположили, что она могла подорвать здоровье из-за жесткой диеты.
По данным издания, недавно ее пригласили сниматься в полнометражном фильме впервые за последние 11 лет. В свою очередь стилист Сергей Зверев отметил, что телевизионная деятельность буквально выжала из артистки все соки.
Ранее Гузеева, которую госпитализировали в Коммунарку, сообщила, что заболела коронавирусом и проходит лечение.
Гибель 700 тыс. американцев от COVID-19 ужаснула администрацию Байдена
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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала шокирующей и ужасающей информацию о том, что число умерших от пандемии коронавируса американцев приблизилось к 700 тыс. человек.
«Это шокирующее, ужасающее количество жизней, потерянных из-за пандемии. Люди, которые потеряли своих близких, родителей, бабушек и дедушек, во многих случаях детей», – приводит текст заявления пресс-секретаря Белого дома ТАСС.
«Полагаю, президент [США Джо Байден] много раз говорил, что он чувствует невероятную ответственность за все, что происходит в стране, включая нашу непрекращающуюся борьбу с COVID-19. Именно поэтому он сосредоточен на этом, это главный приоритет для него с самого первого дня президентства. Я также отмечу, что, согласно оценкам экспертов, мы спасли десятки, сотни тысяч жизней благодаря действиям, предпринимаемым его администрацией, в том числе сейчас. На данный момент около 77-78% жителей США получили по меньшей мере одну дозу вакцины», – добавила Псаки.
По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США с начала пандемии выявлено более 43,5 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 698992 человека. По обоим показателям США занимают первое место в мире. По оценкам Reuters, число летальных случаев среди заразившихся коронавирусом в США в пятницу уже превысило 700 тыс. человек.
Напомним, 16 сентября стало известно, что от последствий COVID-19 умер каждый 500-й житель США. 8 сентября в Минздраве США сообщили, что коронавирусом в 2020 году заразились более 100 млн американцев или чуть менее трети населения США.
В начале августа президент Соединенных Штатов Джо Байден предупредил о скором ухудшении ситуации с COVID-19 в США. Вопреки этому администрация Байдена решила не закрывать экономику и не приостанавливать занятия в школах. В начале июля американские ученые предсказали появление десятков мутаций коронавируса. В конце июня Байден прогнозировал рост числа жертв COVID-19 в США на фоне распространения штамма «Дельта». В апреле Байден заявлял о быстром распространении новых мутаций в США.
В феврале число жертв COVID-19 в США превысило общие потери Соединенных Штатов в Первой мировой, Второй мировой и Вьетнамской войнах. В декабре 2020 года директор ЦКПЗ США предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в Соединенных Штатах будет превышать число жертв теракта 9/11. В том же месяце вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США. На фоне пандемии средняя продолжительность жизни в США в 2020 году снизилась на полтора года.
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Определено направление мутации коронавируса
Коронавирус начал мутировать, чтобы эффективнее распространяться воздушно-капельным путем, сообщают СМИ со ссылкой на исследование Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США.
Исследователи сравнили альфа и дельта варианты с прежними штаммами вируса и решили, что он эволюционирует и приспосабливается для лучшей передачи по воздуху, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию New York Times.
Большая часть ученых уверена, что вирус распространяется через крупные капли. Они могут перемещаться на большие расстояния и оседать сразу в легких, где вирус наиболее опасен.
Также исследование подтвердило, что вирус изменяется так, чтобы стать более опасным. В этом случае необходимо будет пользоваться усовершенствованными масками во время массовых мероприятий.
Ранее ученые обнаружили мутацию у людей, благодаря которой они могут быть менее подвержены инфицированию коронавирусом или даже полностью защищены от нее.
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Мурашко заявил об устранении барьеров для регистрации «Спутника V» в ВОЗ
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Все барьеры, препятствовавшие регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), устранены, остались административные процедуры, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
«Позиция России по поводу регистрации и продвижения российской вакцины «Спутник V» полностью услышана. На сегодняшний день мы полностью сняли все вопросы. Теперь необходимо, чтобы компания, которая занимается регистрацией вакцины на площадке ВОЗ, подписала ряд документов, предоставила дополнительно бумаги. Это все административная процедура. На сегодняшний день все барьеры сняты, мы не видим никаких препятствий для дальнейшей работы. Это было подтверждено со стороны генерального директора ВОЗ», – приводит РИА «Новости» слова Мурашко.
Ранее одобрение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для экстренного применения было приостановлено во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) до новой инспекции завода производителя.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила об ожидании предоставления от России полного пакета документов по вакцине «Спутник V». При этом в августе помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао заявляла, что «Спутник V» может получить одобрение Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в сентябре.
В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) отмечали, что за год применения вакцина «Спутник V» «доказала свою высочайшую безопасность и эффективность в борьбе с коронавирусом на опыте применения в ведущих странах мира». На сегодняшний день «Спутник V» зарегистрирован в 69 странах с общим населением более 3,7 млрд человек, или около половины населения Земли. РФПИ заключил соглашения о производстве «Спутника V» более чем с 20 ведущими производителями в 14 странах, в том числе с производителями из Индии, Китая, Южной Кореи, Аргентины, Мексики и ряда других стран.
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В России выявили 25,2 тыс. случаев коронавируса за сутки
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За минувшие сутки в России выявили 25219 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,5 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 25 219 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 8,5 % «не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 4032, Санкт-Петербурге – 2494, Московской области – 1483.
Всего в стране выявили 7 560 767 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 710 574 человек, из них 17 852 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 886 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 209 028 человек.
Накануне, 1 октября, в России выявили 24 522 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 697.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Гибель 700 тыс. американцев от COVID-19 «ошеломила» Байдена
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден призвал соотечественников вакцинироваться на фоне ошеломляющей информации о гибели 700 тыс. американцев от вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19).
«Ошеломляющие цифры потерь служат очередным напоминанием того, как важно привиться. Вакцинация безопасна, бесплатна и проста», – приводит слова Байдена РИА «Новости».
При этом он выступил с утверждением, что три четверти граждан США в возрасте от 12 лет получили по меньшей мере одну дозу вакцины, в том числе 94% пожилых американцев. «(В результате) сотни тысяч семей были избавлены от невыносимого бремени потерь, которое испытали на себе слишком многие американцы за время пандемии», – считает Байден.
По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США с начала пандемии было выявлено более 43,5 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 700 тыс. человек. По обоим показателям Соединенные Штаты занимают первое место в мире.
Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала шокирующей и ужасающей информацию о том, что число умерших от пандемии коронавируса американцев приблизилось к 700 тыс. человек.
Напомним, 16 сентября стало известно, что от последствий COVID-19 умер каждый 500-й житель США. 8 сентября в Минздраве США сообщили, что коронавирусом в 2020 году заразились более 100 млн американцев или чуть менее трети населения США.
В начале августа президент Соединенных Штатов Джо Байден предупредил о скором ухудшении ситуации с COVID-19 в США. Вопреки этому администрация Байдена решила не закрывать экономику и не приостанавливать занятия в школах. В начале июля американские ученые предсказали появление десятков мутаций коронавируса. В конце июня Байден прогнозировал рост числа жертв COVID-19 в США на фоне распространения штамма «Дельта». В апреле Байден заявлял о быстром распространении новых мутаций в США.
В феврале число жертв COVID-19 в США превысило общие потери Соединенных Штатов в Первой мировой, Второй мировой и Вьетнамской войнах. В декабре 2020 года директор ЦКПЗ США предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в Соединенных Штатах будет превышать число жертв теракта 9/11. В том же месяце вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США. На фоне пандемии средняя продолжительность жизни в США в 2020 году снизилась на полтора года.
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Стало известно о новом мошенничестве с использованием QR-кода о прививке
Мошенники стали похищать деньги с банковских карт под предлогом привязки QR-кода о прививке от коронавируса к социальной карте москвича, возбуждено дело о краже.
«Несколько пенсионерок сообщили в полицию, что им звонили, представляясь сотрудниками Главного управления депздрава и пенсионного отдела, и сообщили, что после пройденной вакцинации от коронавируса, а также в связи с медотводом необходимо привязать QR-код к социальной карте москвича, для чего нужно сообщить пароль из СМС», – передает ТАСС со ссылкой на источник в полиции.
После того, как жертвы мошенников выполняли требования, преступники списывали деньги с принадлежащих потерпевшим карт банка ВТБ. Одна из женщин сохранила свои сбережения, заблокировав карты.
По данным фактам полицией возбуждено уголовное дело о краже.
Ранее сообщалось, как хакеры использовали пандемию коронавирусной инфекции для мошенничества – они совершали кибератаки, манипулируя людьми на тему коронавируса и даже выдавая себя за представителей ВОЗ.
В России выявили 25,7 тыс. случаев коронавируса за сутки
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За минувшие сутки в России выявили 25 769 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,5 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 25 769 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 8,7 % «не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 4294, Санкт-Петербурге – 2463, Московской области – 1646.
Всего в стране выявили 7 586 536 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 725 965 человек, из них 15 391 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 890 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 209 918 человек.
Накануне, 2 октября, в России выявили 25 219 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 550.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Оператор-постановщик «Голубых огоньков» умер от COVID-19
Член Академии российского телевидения, главный телеоператор Дирекции информационных программ ОАО «Первый канал» Эрик Малинин умер от вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19) в возрасте 77 лет, сообщил Первый канал.
«Печальная новость. В больнице в Коммунарке из-за коронавируса скончался наш коллега, наставник, большой друг Эрик Борисович Малинин. Ему было 77 лет. Мастер с колоссальным опытом», – приводит ТАСС сообщение в эфире программы «Время» на Первом канале.
Эрик Малинин родился 30 сентября 1944 года в Москве. В 1966 году пришел учиться и работать в отдел телеоператоров Центрального телевидения. Был оператором-постановщиком и режиссером большого количества программ «Утренняя почта», «Голубой огонек», циклов симфонической музыки, балетных постановок, музыкальных видеофильмов, телеспектаклей, видеоклипов, рекламных роликов. Оператор-постановщик первого в России HDTV-фильма Moscow Melody.
Напомним, 7 сентября после двух инсультов и перенесенного COVID-19 в московском хосписе в возрасте 60 лет умер художник-сценограф Борис Краснов, работавший с Аллой Пугачевой, Валерием Леонтьевым, Иосифом Кобзоном, Людмилой Гурченко и многими другими артистами.
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На манифестации против санитарных пропусков вышли 48 тыс. французов
На общенациональные протесты против широкого применения во Франции санитарных пропусков в субботу вышли около 48 тыс. французов, сообщило Agence France-Presse.
Согласно данным МВД Франции, размах общенациональных протестов в стране снижается от одной недели к другой. Так, 25 сентября в манифестациях принимали участие 60 тыс. человек. Акции протеста в субботу состоялись в 12-й раз, передает ТАСС.
В Париже в субботу по улицам и площадям прошли пять колонн, в которых сотрудники МВД насчитали 5335 человек. В целом манифестации прошли в стране мирно – были задержаны всего три человека. Во многом на число участников оказала негативное влияние плохая погода – в ряде регионов весь день шли сильные ливни. В результате в крупнейшем городе запада Франции, Рене, число участников маршей составило всего 350 человек. В другом большом городе региона, Нанте, их было 450, а в Сен-Назере, где расположены крупнейшие верфи страны, на манифестации вышли всего 80 человек.
В Бордо на юго-западе страны полиция насчитала 700 участников протестов, в расположенном южнее его городе По – 800. В По манифестантами были временно захвачены местный железнодорожный вокзал и часть его путей.
Наибольшую активность проявило население юга. Так, в Марселе, самом крупном городе региона и втором по численности мегаполисе страны, число манифестантов возросло с прошлой недели до 900 человек с 800. В расположенном восточнее Марселя Тулоне увеличение числа протестующих было еще более значительным – 1300 с примерно 1 тыс. неделю назад. В Ницце число участников манифестаций осталось прежним – 1 500 человек.
Главным требованием на прошедших в субботу манифестациях к властям была отмена предъявления санитарных пропусков для 12-17-летних при посещении кинотеатров и бассейнов.
Напомним, 4 сентября на акции протеста против санитарных пропусков вышли 140 тыс. французов. 7 августа протесты из-за карантинных мер прошли в 150 городах Франции.
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Новая Зеландия ввела новые требования для въезда иностранных граждан
Требование о прохождении полной вакцинации от коронавируса вводится с 1 ноября в Новой Зеландии, заявил министр по борьбе с COVID-19 Новой Зеландии Крис Хипкинс.
«Чтобы еще больше снизить вероятность проникновения вируса через нашу границу, мы вводим требование для лиц в возрасте 17 лет и старше, прибывающих в страну воздушным транспортом и не являющихся гражданами Новой Зеландии, пройти полную вакцинацию для въезда в страну», – пояснил Хипкинс, передает РИА «Новости».
Отмечается, что прибывающие в Новую Зеландию должны будут заявить о своем статусе вакцинации при регистрации в системе управляемой изоляции (Managed Isolation Allocation System) страны, а также представить подтверждение вакцинации или соответствующего отвода своей авиакомпании и сотрудникам таможни после приземления.
Принимаются свидетельства вакцинации любой из 22 одобренных в стране вакцин от COVID-19. При этом последняя доза должна быть получена не менее чем за 14 дней до прибытия. Все прибывающие по-прежнему должны будут провести 14 дней в изоляции.
Ранее сообщалось, что Россия возобновляет авиасообщение с Джибути, Данией, Новой Зеландией, ЮАР и Перу с 5 октября. С Новой Зеландией авиасообщение будет возобновлено по маршруту Москва – Веллингтон с частотой два рейса в неделю.
Катар включил «Спутник-V» в список допущенных вакцин для прибывающих в страну
В Катаре Министерство здравоохранения сообщило о вступлении в силу новых поправок в правила, установленные для прибывающих в страну граждан в рамках борьбы с COVID-19, с 6 октября будут признаваться вакцины «Спутник-V» и Sinopharm.
«Обновлен перечень утвержденных вакцин, включены в него вакцины «Спутник-V» и Sinopharm», – приводит сообщение ведомства РИА «Новости». Изменения вступают в силу с 6 октября с двух часов дня по местному времени.
Согласно новым правилам прибывающие в страну граждане будут обязаны сдать ПЦР-анализ в течении 36 часов после прибытия в Катар. Также страны будут делиться на «зеленые» и «красные». По прибытию из стран зеленого списка делать предварительный тест на вирус не обязательно.
Ранее посол Вьетнама в Москве Данг Минь Кхой заявил, что Вьетнам в ближайшем будущем намерен начать коммерческий розлив российской вакцины от коронавируса «Спутник V», ожидаемая мощность составит 5 млн доз в месяц.
В Минпросвещении исключили массовый локдаун в школах
Вводить локдаун в российских школах из-за коронавируса не планируется, среди школ менее 0,1% находятся на карантине, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.
«У нас в общей численности школ менее 0,1% по тем или иным причинам (на карантине)... Мы не предполагаем закрытия школ, только в случае крайней необходимости, если объективно существует ситуация. Какого-то закрытия или массового локдауна не предполагаем», – приводит его слова РИА «Новости».
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что локдаун из-за ситуации с коронавирусом вводить не планируется.
Мантуров заявил об отсутствии проблем с поставками вакцин от гриппа
Вакцин от гриппа достаточно, проблем с поставками в регионы нет, программа вакцинации обеспечена в полном объеме, заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров.
«От гриппа – точно достаточно. Тем более, что это не новая ситуация: каждый год наши производители обеспечивали программу вакцинации. Это будет так же обеспечено в этом году, как и раньше», – приводит ТАСС слова министра. Мантуров также добавил, что проблем с поставками вакцин в регионы нет.
Мантуров также отметил, что первые результаты испытаний комбинированной вакцины от гриппа и коронавируса ожидаются до конца этого года, после чего станут понятны возможные объемы ее производства.
«Для того, чтобы выходить на производство, нам нужно получить результат исследований. Когда мы получим результат исследований и подведем итог, после этого можно будет говорить [об объемах производства]», – добавил министр.
Ранее стало известно, что в России решили создать комбинированную вакцину от гриппа и COVID-19.
Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала недостаточными темпы вакцинации от гриппа в России и призвала медиков готовиться к борьбе как с COVID-19, так и с гриппом, эпидемии которого Россия в прошлом году избежала.