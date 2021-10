В Газпроме предупредили о холодной зиме Эксперт оценил план Украины по спасению от холодов 5 октября 2021, 13:20

«Даже если Нафтогаз эти получит деньги, то закачивать газ в хранилища будет уже поздно, так как на носу отопительный сезон», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Станислав Митрахович. Ранее на Украине предложили преодолеть дефицит газа зимой за счет компенсации Нафтогазу 1,8 млрд долларов от «Оператора ГТС Украины». «То, что Украине якобы не хватает 4 млрд кубометров газа – это версия издания «Экономическая правда». Но это еще не значит, что она истинна, так как Нафтогаз еще не публиковал информацию о том, сколько газа он закачал и сколько газа не хватает в преддверии отопительного сезона», – считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович. При этом, по его словам, в подземных хранилищах находится не только украинский газ: «часть может принадлежать европейским компаниям, которые хранят его в режиме таможенного склада, другая часть принадлежит частным трейдерам, также там есть газ так называемого поставщика последней надежды, который используется только для ЖКХ». «Однако было бы неплохо закачать и дополнительные объемы голубого топлива. Но Нафтогаз может не успеть этого сделать – на носу отопительный сезон и холода», – полагает эксперт. «В первое полугодие Украина не закупила достаточно газа из-за высокой цены. Там надеялись, что летом цена спадет, но этого не произошло. В результате они спохватились и начали закупать газ в последние месяцы перед отопительным сезоном, и это, конечно, уже достаточно поздно», – объяснил Митрахович. «После анбандлинга Нафтогаза (функциональное отделение «Оператора ГТС Украины» от Нафтогаза, которое произошло в 2019 году) часть доходов Нафтогаза ушла другим компаниям, – рассказал собеседник. – Так что теперь ему должны компенсировать эти потери. Но проблема в том, что даже если Нафтогаз получит деньги, то закачивать газ в хранилища будет уже поздно. И тем более Украина вряд ли захочет покупать газ по рыночным ценам – около 1 тыс. долларов за тысячу кубометров». По мнению Митраховича, теперь Киеву остается надеяться на теплую зиму. «А в случае холодов они, скорее всего, предпочтут рискнуть, отключив промышленных потребителей газа, несмотря на то, что это чревато рядом проблем. В частности, отключение промышленных предприятий от газоснабжения влечет за собой сокращение рабочих мест, ухудшение работы других предприятий, уменьшение валютной выручки и так далее, – отметил эксперт. – Но я думаю, что у них именно такой план. Кроме того, не исключено, что в зимний период Украина будет импортировать электроэнергию из России и Белоруссии, как это было зимой на стыке 2020-2021 годов. Такой вариант дает возможность стране вырабатывать меньше энергии самой». «В идеале ответственные политики должны были заранее подготовиться к любому сценарию. Но Украина всегда ходит по краю – авось пронесет. Тем более, что сначала украинские политики говорят гадости про Россию и Белоруссию, а потом это им совсем не мешает в случае холодов импортировать электроэнергию. Вот такие гримасы украинского поведения», – резюмировал Митрахович. Ранее на Украине определились с планом спасения от холодов – чтобы преодолеть дефицит газа зимой компания НАК «Нафтогаз Украины» получит 48 млрд гривен (1,8 млрд долларов) от оператора газотранспортной системы (ГТС). Вся сумма должна быть выплачена до конца года. Как отмечает «Экономическая правда», в стране в преддверии отопительного сезона не хватает 4 млрд кубометров газа: вместо 19 у страны есть лишь 15 млрд кубометров. На закупку необходимого объема газа властям страны придется потратить более 120 млрд гривен (около 4,5 млрд долларов). В 2020 году Украина перешла на европейские правила управления газотранспортной системой. Для этого была создана отдельная компания-оператор. После принятия закона началось ее отделение от Нафтогаза. Позже премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что украинские власти не планируют вести переговоры с Россией по заключению прямого контракта для закупки природного газа. Глава правительства также напомнил, что в подземных хранилищах Украины накоплено более 18,5 млрд кубометров газа. Кроме того, страна имеет собственную газодобычу, что позволит Украине пережить предстоящий отопительный сезон. Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Газпром никогда не отрицал возможность возвращения к переговорам о прямых контрактах на поставки газа Украине, это вопрос экономической целесообразности для компании. Ранее сообщалось, что лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко подвергла критике компанию «Нафтогаз» за завышенные тарифы на топливо. По словам политика, компания, имея годовую прибыль в размере 76 млрд гривен, завышает тарифы на тепло и газ, при этом добывая газ в стране.

Молдавия захотела добиться резкого снижения цены на газ из России 5 октября 2021, 05:45

Молдавия хочет закупать российский газ по цене в 220–280 долларов за 1 тыс. кубометров, а не 790 долларов, как в октябре, заявил вице-премьер, министр по инфраструктуре страны Андрей Спыну. Спыну сказал, что «контракт между Молдовагазом и Газпромом довольно старый, он все время продлевался». Молдавская сторона «запросила продление контракта еще на год по старой расчетной формуле», которая «выгодна в условиях, когда на мировом рынке стоимость газа выросла в несколько раз». Молдавия «рассчитываем продлить контракт на этих условиях, чтобы в ноябре-декабре платить 220 долларов за 1 тыс. кубометров и максимум 280 долларов в первый триместр следующего года», передает РИА «Новости» со ссылкой на Pro TV. Министр сказал, что сейчас в контракте зафиксирована сложная формула, которая приводит к тому, что в холодный период года страна платит меньше, в теплый период – больше. Переговоры продолжаются, сторонам нужно урегулировать много вопросов, включая долг Приднестровья за газ. Напомним, Кишинев отказался участвовать в переговорах Молдовагаза и Газпрома о поставках газа в Молдавию, которой грозит рост тарифов. Молдавия приобретает газ у Газпрома с 2008 года, ежегодно продлевая контракт. Глава Молдовагаза Вадим Чебан сообщал, что осенью Молдавию ждет рост тарифов на газ, потому что контракт о закупке по льготной стоимости завершился в конце сентября. Кишинев покупает российский газ в октябре по 790 долларов за 1 тыс. кубометров. При этом среднегодовая закупочная цена на газ в Молдавии в 2021 году составляет 200 долларов.

Газпром никогда не отрицал возможность возвращения к переговорам о прямых контрактах на поставки газа Украине, это вопрос экономической целесообразности для компании, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Газпром никогда не отрицал такую возможность. Газпром – надежный поставщик газа. Был, есть, остается и будет. Всё – вопрос переговоров и вопрос экономической целесообразности для компании», – цитирует РИА «Новости» Пескова. По его словам, Путин никогда не был против встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, но необходимо определиться с тем, что лидеры могли бы обсудить. «Пока, честно говоря, никаких предпосылок для этого нет. Никаких новых элементов здесь тоже не появилось, президент Путин никогда не отвергал возможность такой встречи, более того, он говорил о том, что он тоже готов ее провести», – указал он. Напомним, в пятницу вступил в силу вызвавший протест Киева договор Венгрии и России о газе: впервые в истории голубое топливо потечет в обход Украины. В результате Киев остался без виртуального импорта газа из Венгрии. При этом в Кремле напомнили, что президент России Владимир Путин заявлял о готовности поставлять газ через Украину после 2024 года при наличии экономически целесообразных условий. В ЕС задумались о блокировке контракта Газпрома и Венгрии из-за Украины.

Цена на газ в Европе в ходе торгов 4 октября резко снизилась после новостей о начале тестирования первой нитки газопровода «Северный поток – 2», котировки ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизились почти на 70 долларов и опускались до 1124 долларов за тыс. кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE. Чуть позже динамика скорректировалась и падение замедлилось до 40 долларов. На 18.20 мск стоимость фьючерса на бирже составляет 1160 долларов за тыс. кубометров, передает ТАСС. Ранее компания Nord Stream 2 AG сообщила, что начала заполнение газом первой нитки газопровода «Северный поток – 2». Напомним, цена на газ в Европе в ходе торгов 4 октября вновь побила исторический рекорд и превысила 1200 долларов за тысячу кубометров.

Немецкая газета Die Welt опубликовала материал, посвященный началу закачки газа в первую нитку газопровода «Северный поток – 2», публикация вызвала активный отклик читателей. «

«Газпрому выгоднее заключить новый долгосрочный контракт с Молдавией в обход Украины, но здесь Кишинев может столкнуться с острой реакцией Киева, ЕС и США», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков, комментируя намерение Молдавии добиться резкого снижения цены на российский газ. «Молдавия должна действовать адекватно, если она хочет договориться с Газпромом о новом долгосрочном контракте», – считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. «Однако когда молдавские власти заявляют, что хотят жить, как в Европе, и идут по пути евроинтеграции через критику России, то цена за газ в 750 долларов за тысячу кубометров должна их устраивать – это европейская цена на газ с привязкой к спотовым рынкам», – добавил он. По его словам, Молдавия резко почувствовала разницу в цене по сравнению с прошлым контрактом. «Согласно истекшему контракту с довольно уникальными для Молдавии условиями, Кишинев покупал российский газ примерно за 200-250 долларов за тысячу кубометров, – пояснил эксперт. – Кроме того, в том контракте была зафиксирована довольно выгодная для Кишинева схема – в летний период цена на газ была привязана к спотовым рынкам, поскольку спрос на энергию ниже, а в зимний период – к цене на нефть. Это позволяло в течение года получать российский газ по довольно низкой цене». По мнению Юшкова, для заключения выгодного Молдавии газового контракта Газпром может выдвинуть некоторые условия. «Во-первых, на государственном уровне Москва хочет добиться нормального диалога с Кишиневом по Приднестровью. Во-вторых, речь может идти об изменении точки сдачи-приемки газа для Молдавии, – предположил эксперт. – Сейчас российский газ проходит транзитом через Украину, затем идет через Приднестровье в Молдавию. В этой ситуации Молдавия не может отключить Приднестровье от снабжения газом, иначе сама окажется без него». «С другой стороны, Газпрому было бы логичнее заключать новые контракты в обход Украины, чтобы после 2024 года не подписывать с ней новый договор о транзите. Следуя этой логике, газ будет заходить в Молдавию с юга – из Румынии. Но здесь возникает вопрос – как снабжать газом Приднестровье? То есть необходимо получить от Кишинева гарантии того, что он не будет перекрывать Приднестровью газовые поставки», – полагает собеседник. При этом Молдавии изменение точки приемки российского газа может быть невыгодно, что и является причиной конфликта интересов. «Из-за переноса точки приемки газа Молдавия может испортить отношения с Украиной, как это было с Венгрией. Кроме того, возможно, на Молдавию давят ЕС и США. Более того, молдавские власти сами поднимают вопрос долга Приднестровья перед Газпромом, заявляя, что не будут его выплачивать. Это неконструктивный путь, что могло вынудить Газпром потребовать возвращения долгов. Поэтому если они хотят подписать новый уникальный контракт, то им необходимо договариваться с Газпромом», – резюмировал Юшков. Ранее вице-премьер, министр по инфраструктуре Молдавии Андрей Спыну заявил, что страна хочет закупать российский газ по цене в 220–280 долларов за 1 тыс. кубометров, а не 790 долларов, как в октябре. Спыну сказал, что «контракт между Молдовагазом и Газпромом довольно старый, он все время продлевался». Молдавская сторона «запросила продление контракта еще на год по старой расчетной формуле», которая «выгодна в условиях, когда на мировом рынке стоимость газа выросла в несколько раз». Министр отметил, что сейчас в контракте зафиксирована сложная формула, которая приводит к тому, что в холодный период года страна платит меньше, в теплый период – больше. Переговоры продолжаются, сторонам нужно урегулировать много вопросов, включая долг Приднестровья за газ. Напомним, Кишинев отказался участвовать в переговорах Молдовагаза и Газпрома о поставках газа в Молдавию, которой грозит рост тарифов. Молдавия приобретает газ у Газпрома с 2008 года, ежегодно продлевая контракт. Глава Молдовагаза Вадим Чебан сообщал, что осенью Молдавию ждет рост тарифов на газ, потому что контракт о закупке по льготной стоимости завершился в конце сентября. Кишинев покупает российский газ в октябре по 790 долларов за тысячу кубометров. При этом среднегодовая закупочная цена на газ в Молдавии в 2021 году составляет 200 долларов. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Немецкие СМИ призвали избавиться от энергетической зависимости от России с помощью Украины и Африки 5 октября 2021, 11:24

Денежные переводы из Европы, которая сильно зависит от нефти, угля и газа из России, укрепляют Москву, что является нежелательным, так как официально Евросоюз (ЕС) ведет санкционный курс в отношении Кремля, пишет немецкое издание Handelsblatt. Автор статьи указывает, что зависимость ЕС от российского сырья нежелательна на фоне санкций против Москвы, однако на данный момент этого не изменить, так как «альтернативы нефти и газу из России нет», передает InoPressa. «Но европейским политикам и компаниям следует извлечь из сложившейся ситуации один урок: в постнефтяную эпоху зависимость от России нужно будет срочно уменьшать. Конкретно для нынешних планов водородной стратегии это означает, что Германия и ЕС должны способствовать развитию возобновляемых источников энергии и производству водорода в других странах: на Украине, в Северной Африке и других соседних странах старого континента», – указывается в материале. Это, по мнению автора, укрепляет сотрудничество и «стабилизирует европейское соседство», что целесообразно в долгосрочной перспективе, «как в политическом, так и в экономическом плане, но прежде всего по соображениям защиты климата». «Россия хочет продвигать на рынок водород из природного газа и ядерной энергии, в случае необходимости еще и гораздо более дешевый, чтобы убрать с дороги таких конкурентов, как Украина или Марокко. Но Европа должна противостоять этим соблазнам любой ценой – прежде всего, из-за защиты климата», – подчеркивают в Handelsblatt. Ранее в Чехии призвали Европу бороться с Россией за снижение цен на газ. Между тем в Германии начали показывать обучающие ролики на случай отключения тепла и света в домах. Во вторник цена на газ в Европе превысила 1200 долларов за 1 тыс. кубометров. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД На Украине определились с планом спасения от холодов 5 октября 2021, 09:27

Чтобы преодолеть дефицит газа зимой компания НАК «Нафтогаз Украины» получит 48 млрд гривен (1,8 млрд долларов) от оператора газотранспортной системы (ГТС). В стране в преддверии отопительного сезона не хватает 4 млрд кубометров газа: вместо 19 у страны есть лишь 15 млрд кубометров. Подобные условия станут настоящим испытанием для нового правления Нафтогаза, отмечает «Экономическая правда». На закупку необходимого объема газа властям страны придется потратить более 120 млрд гривен (около 4,5 млрд долларов). Проблему решили, опубликовав постановление правительства Украины, согласно которому компания-оператор газотранспортной системы выплатит Нафтогазу компенсацию за потерю контроля на ГТС в 2020 году из-за разделения. Издание со ссылкой на источники сообщает, что размер компенсации составит 51 млрд гривен, большую часть в размере 48 млрд выплатит «Оператор ГТС Украины». Вся сумма должна быть выплачена до конца года. В 2020 году Украина перешла на европейские правила управления газотранспортной системой. Для этого была создана отдельная компания-оператор. После принятия закона началось ее отделение от Нафтогаза. Ранее сообщалось, что лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко подвергла критике компанию «Нафтогаз» за завышенные тарифы на топливо. По словам политика, компания, имея годовую прибыль в размере 76 млрд гривен, завышает тарифы на тепло и газ, при этом добывая газ в стране. Против задержанного за убийство студенток под Оренбургом завели дело об изнасиловании 5 октября 2021, 09:29 Текст: Наталья Ануфриева

Уголовные дела об изнасиловании и надругательстве возбудили против мужчины, задержанного за убийство трех студенток в Гае Оренбургской области, сообщает Следственный комитет (СК). В сообщении на сайте СК указывается, что в действиях подозреваемого Александра Лазарева «установлены признаки ряда дополнительных преступлений, с учетом чего возбуждены новые уголовные дела по п. «а» ч. 3 ст. 131 («Изнасилование, соединенное с угрозой убийством, совершенное в том числе в отношении несовершеннолетней»); п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством, совершенное в том числе в отношении несовершеннолетней»)». Также возбуждены дела по статьям «умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога, с причинением значительного ущерба» и «неправомерное завладение автомобилем». На минувшей неделе стало известно об обнаружении в городе Гай тел трех девушек 17, 18 и 19 лет. Лазарев признался в тройном убийстве. Напомним, его задержали при попытке угона автомобиля, он оказал сопротивление. Мать подозреваемого рассказала, что после освобождения из тюрьмы жизнь ее сына начала налаживаться, произошедшее стало шоком для женщины. В Бундестаге опровергли причастность России к росту цен на газ 5 октября 2021, 10:37

Ситуация с ценами на газ связана не с Россией, а с теми, кто формирует газовую политику непосредственно в Германии, заявил глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст. Эрнст отверг заявление нескольких депутатов Европарламента, которые обвинили Газпром в манипуляциях с ценами на топливо ради более быстрого запуска «Северного потока – 2» и направили соответствующее письмо в Еврокомиссию (ЕК), передает РБК. «Все занимались спекуляциями на тему того, что цены на газ упадут, и ждали, когда это произойдет, чтобы продолжить закупку газа. Это, конечно же, не сработало. Но ситуация связана не с русскими, а с теми, кто формирует газовую политику здесь, в Германии», – отметил политик, напомнив, что стоимость газа зависит от рынка, а ЕК не следует пытаться влиять на нее. Депутат также подчеркнул, что «Северный поток – 2» даже с учетом сложившейся ситуации не удастся вывести из-под действия Газовой директивы Евросоюза, так как для этого «требуется решение суда». Комментируя прошедшие в ФРГ парламентские выборы, он предположил, что «Зеленые» и Свободная демократическая партия Германии, выступавшие против газопровода, тоже не смогут повлиять на проект. «Я полагаю, что трубопровод будет достроен и сдан в эксплуатацию, какое бы правительство у нас ни было», – подытожил Эрнст. Ранее сообщалось, что стоимость фьючерсов на газ в Европе превысила 1200 долларов за тысячу кубометров. При этом накануне цена на газ в Европе падала на фоне новостей о начале тестирования первой нитки газопровода «Северный поток – 2». В Польше испугались цены на транзит газа через «Северный поток – 2» 5 октября 2021, 11:59 Текст: Евгения Шестак

Транспортировка газа через газопровод «Северный поток – 2» может обходиться для Европы дешевле, чем транзит через Украину, заявил замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач. «Будут официально использоваться не политические аргументы для остановки транспортировки через Украину, а аргументы экономические. Вдруг окажется, что через «Северный поток – 2» будет намного дешевле, чем через Украину», – цитирует РИА «Новости» Пшидача. По его словам, этим вопросом должна заняться Европейская комиссия, поскольку это предмет ее деятельности. Ранее стало известно, что оператор «Северного потока – 2» начал заполнение первой нитки газопровода. Немецкая газета Die Welt опубликовала материал, посвященный началу закачки газа в первую нитку газопровода «Северный поток – 2», публикация вызвала активный отклик читателей. «Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером – Газпромом. Финансовыми партнерами компании являются европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что у достроенного газопровода остаются две польско-украинские проблемы. Украина отказалась вести с Россией переговоры о прямой закупке газа 5 октября 2021, 12:07

Украинские власти не планируют вести переговоры с Россией по заключению прямого контракта для закупки природного газа, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. «Такие переговоры не планируются», – сказал в интервью украинскому изданию «Левый берег». Глава правительства также напомнил, что в подземных хранилищах Украины накоплено более 18,5 млрд кубометров газа. Кроме того, страна имеет собственную газодобычу, что позволит Украине пережить предстоящий отопительный сезон. Ранее сообщалось, что компания НАК «Нафтогаз Украины» получит 48 млрд гривен (1,8 млрд долларов) от оператора газотранспортной системы (ГТС), чтобы преодолеть дефицит газа зимой. Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Газпром никогда не отрицал возможность возвращения к переговорам о прямых контрактах на поставки газа Украине, это вопрос экономической целесообразности для компании. Цена на газ в Европе превысила 1300 долларов за 1 тыс. кубометров 5 октября 2021, 11:38

Текст: Евгения Шестак

Стоимость фьючерсов на газ в Европе обновила исторический максимум, превысив 1300 долларов за тысячу кубометров, следует из данных Ice Futures. Стоимость ноябрьских фьючерсов по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, в ходе торгов во вторник превысила рекордные 1300 долларов за 1 тыс. кубометров, сообщает РИА «Новости». При этом накануне цена на газ в Европе падала на фоне новостей о начале тестирования первой нитки газопровода «Северный поток – 2». Цена на газ в Европе превысила 1200 долларов за 1 тыс. кубометров 5 октября 2021, 09:21

Стоимость фьючерсов на газ в Европе обновила исторический максимум, превысив 1200 долларов за тысячу кубометров, следует из данных Ice Futures. Максимум начала торгов составил 1228,8 доллара. Стоимость ноябрьских фьючерсов по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, через несколько минут после открытия торгов во вторник превысила рекордные 1200 долларов за тысячу кубометров, сообщает РИА «Новости». Максимум начала торгов составил 1228,8 доллара. При этом накануне цена на газ в Европе падала на фоне новостей о начале тестирования первой нитки газопровода «Северный поток – 2». Главный тренер сборной Украины признался, что в стране нельзя говорить правду 5 октября 2021, 08:17 Текст: Дмитрий Зубарев

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины, отвечая на вопрос, почему в национальную команду на матчи отбора к ЧМ-2022 не вызвали футболиста «Аталанты» Руслана Малиновского, заявил, что в его стране правду говорить нельзя, сообщили СМИ. «Вся страна не может спать – уже сколько времени только Малиновский, какой подонок Петраков, должен позвонить, извиниться, на колени стать. Я уже все сказал насчет Малиновского, всю правду, но правда в нашей стране никому не нужна. Меня здесь научили и сказали, что в нашей стране говорить правду нельзя. Больше я ничего не буду говорить», – передает Sport.ru слова Петракова. Издание отмечает, что в предстоящем матче отборочного этапа чемпионата мира 2022 года против Финляндии Украина не сможет рассчитывать почти на всех ведущих футболистов. Так, выездную игру против финнов пропустят Александр Зинченко, Андрей Малиновский и Виталий Миколинко. Участие Андрея Ярмоленко в поединке также находится под вопросом. Напомним, 1 августа Андрей Шевченко сообщил о завершении контракта с Федерацией футбола Украины (ФФУ) и покинул пост главного тренера сборной Украины. На Украине обвинили военных комиссаров Крыма в организации призывной кампании 4 октября 2021, 14:49 Текст: Дмитрий Зубарев

Украинские правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении военного комиссара Крыма, против которого на Украине открыто дело по статье УК «Нарушение законов и обычаев войны», сообщила пресс-служба так называемой прокуратуры Крыма, которая является подразделением генпрокуратуры Украины. «В порядке специального предварительного расследования направлен в суд обвинительный акт в отношении военного комиссара Симферопольского района и города Алушта Республики Крым по ч. 1 ст. 438 УК Украины («Нарушение законов и обычаев войны»). Санкция статьи предусматривает наказание на срок от восьми до двенадцати лет лишения свободы», – передает ТАСС сообщение прокуратуры. Прокуратура сообщила, что открыты уголовные дела в совершении военного преступления против еще десяти военных комиссаров разных районов Крыма. Отмечается, они осуществляли «незаконные принудительные призывные кампании гражданского населения полуострова в ряды вооруженных сил государства-оккупанта». Напомним, 1 октября президент Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве.