На Украине оценили последствия публикации «досье Пандоры»

Ущерб для имиджа Украины от офшорного скандала сложно оценить, однако он может повлиять на членство страны в ЕС и НАТО, заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Украина на первом месте по количеству тех, кто этими офшорами пользуется. Мы для всего мира – «страна офшоров». Очевидно, что это несправедливо, но впечатление в мире создается именно такое. А теперь задайте себе вопрос: кто будет серьезно с нами разговаривать о членстве в НАТО и ЕС, если даже украинцы не доверяют своей стране? Кто будет доверять тем, кто не доверяет себе?» – написал Климкин в Facebook.

По его словам, ущерб от офшорной истории для имиджа Украины сложно даже оценить, он будет еще долго «доставать» страну.

Напомним, пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки спросили, подрывают ли публикации о Зеленском доверие между Вашингтоном и Киевом. Она ответила: «Я бы не сказала, что это что-то меняет – наоборот, придает важность тому, чтобы это было в международной повестке». Украинские СМИ со ссылкой на «досье Пандоры» сообщили, что Зеленский и его ближайшее окружение могли участвовать в схемах по переводу 40 млн долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.

Также сообщалось, что Зеленский якобы использовал офшорные схемы, чтобы его семья могла получать прибыль от бизнеса за рубежом, не декларируя это.