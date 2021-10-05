«Досье Пандоры» не повлияло на доверие США к Украине

Зеленский: Встреча с Путиным может принести неожиданный результат

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече с российским лидером Владимиром Путиным, отметив, что личные переговоры могут быть результативными.

«О встрече с президентом России: еще раз подтверждаю, что мы готовы к этой встрече, и я считаю, что это правильный шаг – встретиться с президентом России. Мне действительно понятно, что у нас в формате тет-а-тет встреча может быть достаточно предметная. Мне понятно, что российская сторона, я думаю, окружение президента России, не хочет, чтобы он проводил со мной встречу именно в формате тет-а-тет, потому что эта встреча может принести неожиданный результат», – заявил Зеленский, передает РИА «Новости».

Он также отметил, что готов к встрече в «нормандском формате».

По его словам, он «в принципе готов к любой встрече на сегодняшний день», потому что считает, что любая встреча на таком уровне поможет Украине в вопросе решения трагедии в Донбассе и вопросе Крыма. «Я уверен, что если Украина скажет, что давайте не обсуждать те или иные вопросы, встречу можно приблизить, но пока мы себе позволить такого не можем», – добавил Зеленский.

Президент также считает, что в планировании встречи с Путиным не надо сосредотачиваться на конкретной повестке, «как пойдет», но уверен, что результат будет.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что работа по реализации Минских соглашений зашла в тупик со стороны Киева, министры и политсоветники предпринимают попытки реактивировать процесс. Песков рассказал, что президент России Владимир Путин к встрече с главой Украины Владимиром Зеленским, «что называется, был готов вчера», но загвоздка в нежелании Киева выполнять Минские соглашения.

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