Как «файлы Пандоры» способны помочь России

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4 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 22:39  |  vz.ru
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Российский уголь будет спасать Европу

Добыча угля еще недавно падала, но теперь начала стремительно расти Артем Геодакян/ТАСС
Сразу в нескольких концах планеты стремительно разворачивается энергетический кризис. Зеленая энергетика не оправдала себя, и единственным спасением в Европе, например, видят российский уголь. А ведь еще недавно угольные электростанции консервировались, а шахты закрывались. Что же произошло и как в этой ситуации стоит действовать нашей стране?  Подробности...
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Вмешательство Британии в дела России требует жесткого ответа

В МИД назвали «шокирующим» доклад о вмешательстве Британии в дела России Egon Bömsch/Global Look Press
Лондон ежегодно выделяет миллионы фунтов стерлингов на пропаганду и поддержку СМИ-иноагентов в России. Об этом стало известно благодаря новой утечке документов британских правительственных структур. На Смоленской площади уже отметили «шокирующие масштабы» финансирования этой деятельности. Какие цели преследует Британия в своей политике в отношении России и что этому может противопоставить Москва? Подробности...
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Чем опасны новые мутации коронавируса

Коронавирус начал обманывать все прогнозы Артем Геодакян/ТАСС
Новые штаммы коронавируса эволюционируют, чтобы заразить еще большее число людей. К таким выводам пришли ученые в США, изучив мутации COVID-19. Российские врачи и вовсе признали, что коронавирус начал обманывать все прогнозы. Чем именно опасны новые мутации COVID-19 и какие меры следует предпринять россиянам для купирования возможных угроз?  Подробности...
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Комические рекорды обнажают большую трагедию Украины

Тризуб из арбузов – один из украинских рекордов последнего времени Сергій Нікітенко/Facebook
Гигантские тризубы, флагштоки и гербы из сала и арбузов – далеко не полный список экзотических рекордов, которые регулярно фиксируются на территории Украины. Последняя такая идея – установка украинского флага на поверхности Луны. В чем заключаются десять самых нелепых украинских рекордов и почему они повод скорее для печали, чем радости? Подробности...
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Как решить проблему мигрантских общежитий в России

Жители села в Подмосковье на сходе обвинили мигрантов в убийстве пенсионерки кадр из видео
В подмосковном селе Бужаниново была изнасилована и убита пенсионерка. СК предъявил обвинение двум мигрантам из Таджикистана. Жители села организовали сход у общежития, где проживают мигранты, и потребовали его закрытия. Требования граждан поддержал губернатор Московской области. Где следует жить мигрантам в России и как обеспечить там исполнение законов и порядок? Подробности...
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Русские – народ железной дороги

Евгений Фатеев
Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
В своем железнодорожном качестве мы, русские, очень хороши. Железнодорожное пробуждает в нас самое лучшее. Мы в нашем железнодорожном качестве очень пунктуальны, системны и упорны. Подробности...
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Человечество обманывают, говоря о конце религий

Роман Лункин
Роман Лункин, исследователь религии, социолог, политолог
Для достижения глобальных целей европейцам недостает единства. Экономическая интеграция и права человека не смогли заменить собой культуру, идентичность, религию. Подробности...
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Новая Россия появилась в муках октября 1993 года

Борис Толчинский
Борис Толчинский, кандидат политических наук, писатель, публицист
Всё, что мы имеем сегодня, все достоинства и недостатки существующего в России политического режима, так или иначе стали следствием событий октября 1993 года. Подробности...
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Саакашвили пошел путем Навального

В Европе появится еще одна армия

Скрытая угроза от фурри и чайлдфри

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Специализированный БПЛА-спасатель испытывается в России

Представлен проект первого в России беспилотника-спасателя. Задача аппарата, получившего название Seadrone, – работать в арктических широтах при низкой температуре и в сложных погодных условиях обнаруживать попавшего в бедствие человека
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Кремль опубликовал кадры отдыха Путина и Шойгу в Сибири

Пресс-служба Кремля опубликовала кадры отдыха президента России Владимира Путина и министра обороны страны Сергея Шойгу в тайге – глава государства и руководитель Минобороны были там в начале сентября. Они ловили рыбу, варили уху и даже встретили маралов и медведей
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Названа победительница конкурса красоты «Мисс Крым-2021»

В Ялте состоялся ежегодный конкурс красоты «Мисс Крым» с участием 15 представительниц в возрасте от 16 до 22 лет из разных городов полуострова. На этапе отбора девушки проходили различные испытания и радовали зрителей дефиле в нарядах от известных дизайнеров
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Как «файлы Пандоры» способны помочь России

    Скандальная информация быстро разошлась по всему миру    4 октября 2021, 22:24
    Фото: Zeljko Lukunic/PIXSELL/ТАСС
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Политологи всего мира теряются в догадках – кто и зачем выплеснул «офшорное информационное цунами», гигантский набор записей, разоблачающий тысячи политиков и бизнесменов. Кого сильнее всего затронул этот скандал, кто стоит за этой серией разоблачений – и почему Россия от происходящего только выигрывает?

    «Оффшорное информационное цунами». Именно так Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) назвал свою публикацию почти 12 миллионов финансовых записей объемом 2,94 терабайта, которые утекли из 14 компаний, предоставляющих влиятельным мира сего возможность уводить свои счета в оффшоры. То есть, проще говоря, уводить их от налогов и помогать отмывать средства, полученные незаконным путем.

    Список Пандоры

    В обществе же эти документы уже получили название «Файлы Пандоры», поскольку они открывали самый настоящий ящик Пандоры, из которого в мировое информационное пространство пришли современные «болезни и смерть» в виде имиджевых проблем для тех, чьи имена были в опубликованных документах. И речь идет не только о деятелях шоу-биза (Шакира, Клаудиа Шиффер), музыкантах (Элтон Джон), спортсменах (футболист ПСЖ Анхель ди Мария), бандитах и представителях деловых кругов – среди фигурантов более 300 политических деятелей из 90 стран мира.

    А поскольку основная масса документов касалась оффшорных делишек, совершенных в период с 1996 по 2020 года, то большая часть этих политиков и государственных деятелей до сих пор управляют своими странами. Среди них, например, король Иордании Абдалла II, чешский премьер Андрей Бабиш, президенты Кении, Украины, Габона, Эквадора и т.д. Из тех, кто уже ушел в отставку, самой известной личностью является бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр – согласно утечке, политик при помощи оффшоров смог обмануть государство почти на 400 тысяч долларов (которые господин Блэр должен был заплатить в качестве налогов за покупку дома стоимостью более 8 миллионов долларов).

    Неудивительно, что публикация документов вызвала целую серию скандалов. Фигуранты, упомянутые в файлах, наперебой отрицают свою вину (с аргументами из серии «это все вранье» или «это все было законно»). Их позиции понятны, ведь в ряде стран Запада за налоговые преступления вполне можно присесть, есть многочисленные примеры.

    Позиции же правительств разделились. Так, например, премьер-министр Пакистана Имран Хан (имя которого в утечке не упоминалось) заявил о том, что его страна начнет расследование против каждого своего гражданина, упомянутого в «файлах Пандоры». Президент США Джозеф Байден сказал, что его администрация будет анализировать содержание файлов (как будто она не знала об этом содержании до публикации), и лишь потом сделает вывод. Российские же власти (а в файлах Пандоры оказался ряд отечественных олигархов) пояснили, что у них нет оснований доверять изложенным в этих файлах данным.

    Внимание, накрутка рейтинга – или просто деньги?

    Ответом Москвы можно, конечно, возмущаться – но если хорошо подумать, то с ним сложно не согласиться. Ведь доверять опубликованным документам нужно лишь тогда, когда есть четкое понимание, откуда они пришли, зачем их опубликовали, а также кому это было нужно. И на сегодняшний день такого понимания нет.

    В альтруистичности источника (передавшего ICIJ документы) сомневаться сложно. Судя по всему, это был хакер или хакерская группировка, которые в рамках исповедуемой ими идеологии – или даже религии – считают себя борцами за добро, справедливость и правду. Собственно, на этой концепции и была построена деятельность WikiLeaks. Однако в чем был интерес ICIJ (чья деятельность, на минуточку, финансируется Джорджем Соросом) брать эти документы, обрабатывать их вместе с журналистами ведущих западных изданий, а потом публиковать?

    Версий несколько. Первая – это информационный шум, целью которого является отвлечение внимания ангажированной общественности от по-настоящему серьезных и опасных процессов.

    «США опозорились в Афганистане. Теперь они формируют в Тихоокеанском регионе ряд военных союзов. Им необходим отвлекающий маневр, шум в другом месте. Это расчет, что все займутся обсуждением и смакованием подобной новости. За этим шумом Вашингтон попытается скрыть важные для мирового сообщества события. Например, разрушение института ООН, подмена его так называемым «саммитом демократии» и формирование военных коалиций как нечто противостоящее международной организации, созданной для поддержания и укрепления международного мира и безопасности», - уверен директор Центра политической информации Алексей Мухин. Ради такого, по всей видимости, не грех слить бывших и действующих политиков из третьих стран, пусть даже союзных.

    При этом американских политиков – особенно тех, на которых зиждется американская система – на первый взгляд, в файлах Пандоры нет. По предварительным данным, нет ни упоминаний семейных компаний Джозефа Байдена, ни бизнеса спикера палаты представителей Нэнси Пелози, ни фамильных проектов других уважаемых государственных деятелей США.

    Вариант второй – это условная стратегия «Аль-Джазиры». Напомним, что данный телеканал был создан эмиром Катара и в течение ряда лет создавал себе репутацию самого профессионального и объективного СМИ на Ближнем Востоке. Этот репутационный рост стоил эмиру больших денег (работали в Аль-Джазире суперпрофессионалы), а также ссор и скандалов с соседями (которым не нравилось, что журналисты Аль-Джазиры смели критиковать их режимы), однако в итоге вложения окупились сторицей. Во время Арабской весны журналисты Аль-Джазиры фабриковали данные (например, относительно погромов в Египте или штурма Триполи в Ливии) и тем самым управляли мировой информационной средой – ведь этим данным аудитория, привыкшая к профессионализму канала, верила по умолчанию.

    Точно так же и сейчас «Файлы Пандоры» могут являться определенной жертвой, направленной на создание атмосферы абсолютного доверия по отношению к любому информационному продукту, который ICIJ опубликует после нее (в том числе, возможно, и сиквелу данных файлов). Продукту, который будет построен на лжи – но на плечах «Файлов Пандоры» сможет дотянуться до умов и сердец населения мира.

    Вариант третий – это просто бизнес господина Сороса.

    Имея доступ к именам, которые будут опубликованы, Сорос мог либо договориться с нужными людьми об исключении имен или снижении объема украденных средств, либо заработать на предсказуемых событиях (напомним, что господин Сорос известен своим умением извлекать деньги из управляемого хаоса). Так, у чешского премьера Андрея Бабиша (который, согласно файлам Пандоры, увел через оффшоры 22 миллиона долларов) через несколько дней парламентские выборы. Оппозиция уже говорит о том, что политик принят в «узкий круг чешских феодалов», и не исключено, что новоиспеченный феодал в итоге выборы проиграет.

    Изгнание из рая

    Впрочем, не исключено, что от «файлов Пандоры» будет какая-то польза и для всего мира. И дело тут не только в изобличении лиц, уклоняющихся от уплаты налогов, но и о изобличении порочной системы как таковой. Эксперты говорят о том, что, по некоторым данным, сейчас в оффшорах расположено до 10% всей мировой экономики. «Это целый мир, теневая экономика о которой мы не знаем и которая обогащает людей, которые и без того уже богатые», - говорит директор ICIJ Джерард Райл. Фактически, рай для преступников всех мастей.

    Да, так было не всегда. Раньше оффшоры были не просто законным, но и полезным инструментом для развития ряда стран. «Офшор - юрисдикция, где зарегистрированные компании имеют два преимущества: это минимальное налогообложение и сохранение в тайне информации о владельцах компании. Это делают для привлечения капитала в целях развития определенной территории. Деньги, которые хранятся в стране, предоставляющей офшор, дают работу местным жителям. Как правило, суммы помещаются в местных банках, которые получают за это определенную плату. Офшорные банки аккумулируют средства и ссужают их банкам, занимающихся кредитами», - говорит российский экономист Никита Кричевский.

    Проблема в том, что сейчас занимаются этим не только мелкие страны, нуждающиеся в источнике дохода, но и весьма богатые государства. Великобритания (как пылесос втягивающая миллиарды долларов от различных олигархов и преступных организаций), а также США, где в целом ряде штатов (даже не островов, а именно штатов) создаются оффшорные зоны. «Наверное, единственное, что действительно бросается в глаза (в файлах Пандоры – прим. ВЗГЛЯД), это все-таки демонстрация того, какое же государство является крупнейшей в мире офшорной лакуной и налоговой лакуной. Это, конечно же, Соединенные Штаты. Это совсем не коррелируется с декларациями о намерениях борьбы с коррупцией и уходами от налогов и так далее, отмыванием средств. Но реальность такова», - заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    Россия – как и ряд других государств – последовательно стремится проводить кампанию по деоффшоризации экономики. Делать это крайне непросто – не только из-за сопротивления отечественных олигархов, но и из-за нежелания стран, на территории которых находятся оффшоры, лишаться прибыльного бизнеса (см. Великобританию и США). Соответственно, публикация «Файлов Пандоры» добавляет Москве аргументов в ее борьбе, а также помогает создать нужный для этой борьбы информационный фон.

    Таков уж характер любого цунами. Оно сносит не только то, что нужно его инициаторам, но и все, до чего дотянется. В данном случае и самих инициаторов. 


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