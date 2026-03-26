Ким Чен Ын встретил Лукашенко на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне
На площади имени Ким Ир Сена в центре Пхеньяна 25 марта состоялась церемония приветствия президента Белоруссии Александра Лукашенко, прибывшего с официальным визитом в КНДР по приглашению лидера страны Ким Чен Ына.
«На месте церемонии стояли государственные флаги КНДР и Белоруссии, также были выстроены почетный караул и почетная кавалерия Корейской Народной Армии (КНА), Центральный военный оркестр Минобороны», – сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).В рамках программы церемонии был дан 21 артиллерийский залп салюта и исполнены государственные гимны Белоруссии и КНДР.
«Александр Лукашенко в сопровождении товарища Ким Чен Ына произвел смотр почетного караула КНА. Состоялся также церемониальный марш почетного караула КНА.
На четверг, 26 марта, запланированы переговоры Лукашенко и Ким Чен Ын в резиденции «Кымсусан», сообщал Telegram-канал «Пул первого».
Лукашенко по просьбе Путина возложил цветы в Пхеньяне в благодарность за помощь в СВО.