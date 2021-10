Назван способ извлечь максимальную пользу из гречки Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физиологии и медицине 4 октября 2021, 12:39

Лауреатами Нобелевской премии в области физиологии и медицины за 2021 год стали американский физиолог Дэвид Джулиус и армяно-американский молекулярный биолог и нейробиолог Ардем Патапутян, изучавшие то, как живые организмы реагируют на температуру и прикосновения, объявил в Стокгольме Нобелевский комитет при Каролинском медицинском институте. «Способность человека ощущать тепло, холод и прикосновения необходима для выживания и лежит в основе взаимодействия с окружающим миром. В обычной жизни мы принимаем эти ощущения как должное, но как возбуждаются нервные импульсы, чтобы дать нам возможность почувствовать температуру и давление? Нобелевские лауреаты этого года дали ответ», – говорится в пресс-релизе на сайте комитета. Джулиус использовал в своих исследованиях алкалоид капсаицин, который содержится в перце чили и вызывает ощущение жжения. С помощью этого соединения он определил реагирующий на тепло рецептор в нервных окончаниях кожи. Патапутян применял «чувствительные к давлению клетки», чтобы открыть новый класс рецепторов, реагирующих на механические раздражители в коже и внутренних органах. Указывается, что исследования этих ученых стали «прорывными» и положили начало активной исследовательской деятельности, ведущей к расширению представления о том, как нервная система воспринимает тепло, холод и механические раздражители. Церемония вручения прошла онлайн из-за ограничений на фоне пандемии. Медали и дипломы лауреаты получат в родных странах, через посольства Швеции или из рук бывших лауреатов. Согласно завещанию Альфреда Нобеля, премией награждается тот, «кто сделает важное открытие» в этой области. За присуждение премии отвечает Нобелевская ассамблея Каролинского института, расположенного в Стокгольме. Ассамблея состоит из 50 профессоров института. Ее рабочий орган – Нобелевский комитет. В него входят пять человек, избираемых ассамблеей из своих членов на три года. Ассамблея собирается несколько раз в год для обсуждения претендентов, отобранных комитетом, а в первый понедельник октября большинством голосов избирает лауреата. Правом номинировать на премию обладают ученые разных стран, в том числе члены Нобелевской ассамблеи Каролинского института и обладатели Нобелевских премий по физиологии и медицине, которые получили специальные приглашения от Нобелевского комитета. Предлагать кандидатов можно с сентября до 31 января следующего года. Премия присуждается с 1901 года. Первым лауреатом стал немецкий врач, микробиолог и иммунолог Эмиль Адольф фон Беринг, разработавший способ иммунизации против дифтерии. В числе лауреатов физиолог Иван Павлов (1904; за работы в области физиологии пищеварения) и биолог и патолог Илья Мечников (1908; за исследование иммунитета). Также в этом списке изучавший малярию Роналд Росс (Великобритания, 1902); исследовавший возбудителей туберкулеза Роберт Кох (Германия, 1905); открывшие инсулин Фредерик Бантинг (Канада, 1923; самый молодой лауреат, получил награду в 32 года) и Джон Маклеод (Великобритания, 1923); основоположник электрокардиографии Виллем Эйнтховен (Голландия, 1924); разработавшие метод магнитно-резонансной томографии Пол Лотербур (США, 2003) и Питер Мэнсфилд (Великобритания, 2003). Самый пожилой лауреат – 87-летний американец Фрэнсис Пейтон Роус (1966), за открытие онкогенных вирусов. При этом до сих пор самой известной остается премия 1945 года, присужденная Александеру Флемингу, Эрнесту Чейну и Говарду Флори (Великобритания), открывшим пенициллин. Вместе с тем некоторые открытия с течением времени утратили свое значение. Среди них, например, метод лоботомии, применявшийся при лечении психических заболеваний – за его разработку в 1949 году премию получил португалец Антониу Эгаш-Мониш. В 2020 году премия была присуждена американцам Харви Олтеру и Чарльзу Райсу, а также британцу Майклу Хоутону за исследование вируса гепатита C. Одним из наиболее часто предлагаемых кандидатов на премию (всего 32 номинации) был австрийский психоаналитик Зигмунд Фрейд (1856-1939). В 1929 году Нобелевский комитет Ассамблеи Каролинского института решил, что в дальнейшем Фрейда не следует выдвигать, так как его работы «не имели доказанной научной ценности». Немецкий ученый Герхард Домагк, отмеченный этой наградой в 1939 году, был вынужден отказаться от нее, так как в нацистской Германии принимать Нобелевские премии было запрещено. Он смог получить диплом и медаль после Второй мировой войны (всего за всю историю от разных Нобелевских наград отказывались шесть раз).

В Сеть попали документы о вмешательстве Британии в политику России 3 октября 2021, 17:59

Документы британской правительственной организации Global Britain Fund, в которых представлен отчет о работе посольства Лондона в России, попали в Сеть, сообщают СМИ. Как отмечает Рен ТВ, в отчете также говорится о поддержке НКО, признанных в этом году иностранными агентами. Опубликованные материалы относятся к 2018 году, в них сообщается о целях и задачах британцев на российской территории: распределяются суммы на пропаганду ЛГБТ, развитие целой сети блогеров, которая будет продвигать интересы Лондона. Также предполагается установление прямых контактов с политиками, представителями министерств, ведущих российских компаний, вузов и правозащитных организаций. В документе зафиксированы заявки от российских СМИ на получение финансирования со стороны посольства Британии. В указанном списке присутствуют включенные в список СМИ-иноагентов «Медиазона» и «Такие дела». Также в заявках указаны конкретные цели и задачи проектов, суммы выделяемых средств. Как отмечает Telegram-канал «Кремлевская прачка», «в документах указаны конкретные направления работы британцев (правозащитная тематика, гуманитарное сотрудничество)». Напомним, телеканал RT опубликовал материал «Антикремлевские СМИ и блогеры: документы Anonymous указывают на усилия властей Британии по ослаблению влияния России», основанный на утечке документов, предположительно, принадлежащих МИД Великобритании. Из этих данных следует, что Лондон через посредников поддерживает работу различных информационных изданий, в частности, «Медузы*» и «Медиазоны», а также сформировал тайную сеть влиятельных персон в русскоязычном сегменте социальных сетей. В МИД назвали «шокирующим» доклад о вмешательстве Британии в дела России 3 октября 2021, 21:40

«Масштабы финансирования и проектной деятельности даже при беглом взгляде просто шокируют», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. В своем Telegram-канале Захарова напомнила о «Британских файлах», которые группировка «Анонимус» опубликовала в Сети в феврале. «В новых документах конкретики еще больше. Тут все: имена, пароли, явки, гонорары для неподкупно независимых», – отметила она. Официальный представитель российского МИД перечислила получателей британского финансирования на продвижение западных ценностей в той или иной форме в России, среди которых такие иностранные агенты как портал «Такие дела» и «Медиазона». На их финансирование, согласно попавшим в Сети документам, посольством Британии было выделено 201 млн рублей и 100 тыс. фунтов ежегодно соответственно. «Иностранные агенты? Ну что вы, они же дети, независимые журналисты и активисты. Очень ждем реакции Лондона. Пора», – отметила Захарова. Она также отметила, что «среди упомянутых целей проектов – стимулирование правозащитной деятельности, поддержание ЛГБТ-сообщества, развитие сети независимых журналистов и блогеров, установление контактов с представителями нового поколения общественных и политических лидеров и приобщение их к британской культуре. Инициирование и продвижение таких проектов выходит за рамки нормальной дипломатической деятельности и российского законодательства». «Что нам скажут на этот счет специалисты по борьбе с пропагандой в Брюсселе или выступающие в поддержку чистой журналистики профильные уполномоченные ОБСЕ, Совета Европы и ЮНЕСКО? Кстати, выигрышно и уместно смотрелась бы сейчас резолюция Европарламента в адрес Лондона с призывом остановить вмешательство во внутренние дела России и прекратить продвижение проплаченной враждебной пропаганды. Интересно, Русская служба Би-би-си снова не сочтет этот сюжет заслуживающим освещения?» – заключила Захарова. Напомним, документы британской правительственной организации Global Britain Fund, в которых представлен отчет о работе посольства Лондона в России, попали в Сеть. В отчете также говорится о поддержке НКО, признанных в этом году иностранными агентами. Опубликованные материалы относятся к 2018 году, в них сообщается о целях и задачах британцев на российской территории: распределяются суммы на пропаганду ЛГБТ, развитие целой сети блогеров, которая будет продвигать интересы Лондона. Захарова ответила русской пословицей на слова Зеленского о «наглой» Украине 3 октября 2021, 15:46

Украина провалила реформы, усугубила внутренний раскол, не смогла сохранить традиции и модернизировать страну, а теперь наглостью прикрывает несоразмерность амбиций потенциалу, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя слова украинского лидера Владимира Зеленского о «наглой» международной политике Киева. «А вот это точно! Лучше не скажешь, если только пословицей русской – со свиным рылом в калашный ряд. Киевский режим не может предложить миру ничего из заявленного и, кстати, много раз оплаченного Западом: провал реформ, усугубляющийся внутренний раскол, неспособность сохранить традиции, модернизировать страну», – написала Захарова в Telegram. По ее мнению, украинские власти решили действовать «по-голохвастовски» и наглостью прикрыть несоразмерность амбиций потенциалу. «Никаких «шагов вперед нет». Только «сто шагов назад», но не тихо на пальцах, а разнузданно и... нагло», – добавила она. Ранее украинский президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки во Львовскую область заявил, что без сильной и «наглой» международной политики Украина не достигнет успеха. В сентябре Зеленский заявлял о способности Украины усилить НАТО. Он также утверждал, что президент США Джо Байден поддержал стремление Украины стать членом НАТО. Опубликовано «досье Пандоры» об офшорных схемах мировых лидеров 3 октября 2021, 21:05 Текст: Елена Мирошниченко

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал «досье Пандоры», в котором сообщается о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам, среди которых президенты Украины Владимир Зеленский, Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и другие. В список попали 35 действующих и бывших политиков, а также 400 чиновников из 100 стран, сообщает The Guardian. Согласно материалам досье, президент Украины Владимир Зеленский, а также братья Сергей и Борис Шефиры зарегистрировали офшор, трастовым владельцем которого стал глава СБУ Иван Баканов. Офшоры собственников компании «Квартал 95» использовались для покупки трех элитных квартир в Лондоне. Зеленский с партнерами имел офшоры, связанные с их бизнесом на Британских Виргинских островах и Кипре, и использовал офшоры, чтобы его семья могла получать прибыль от бизнеса за рубежом, не декларируя ее. Также в досье речь идет о семье президента Азербайджана Ильхама Алиева, которая за последние годы якобы «продала британскую недвижимость на сумму около 400 млн фунтов», а одно из владений было продано в собственность британской короны, сообщает RT. Кроме того сообщается о сотрудничестве юридической фирмы из США Baker McKenzie с украинским предпринимателем Игорем Коломойским, которому компания «помогла создать современную офшорную систему и продолжает оставаться опорой этой теневой экономики». По версии расследователей, он «отмыл $5,5 млрд через сеть подставных компаний, покупая фабрики и коммерческую недвижимость в самом сердце США». Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, согласно версии ICIJ, использовал офшор для приобретения замка на юге Франции стоимостью 22 млн долларов. Король Иордании Абдалла II через офшоры купил элитную недвижимость в США и Британии на 100 млн долларов. Как отмечает издание, на территории государства сайт ICIJ был заблокирован за несколько часов до выхода «досье Пандоры». Экс премьер-министр Великобритании Тони Блэр также попал в список. Он, как утверждают расследователи, в 2017 через офшор купил в Лондоне здание за 6,4 млн фунтов. Напомним, в 2015 году германская газета Süddeutsche Zeitung получила из анонимного источника архив панамской юридической фирмы Mossack Fonseca со списком акционеров, бенефициаров и владельцев офшорных компаний. Над досье работали сотни зарубежных СМИ. Доступ был получен к 11,5 млн документов. Публикация итогов расследования вызвала цепную реакцию скандалов, в которых оказались замешаны такие политические фигуры, как спонсоры предвыборной кампании Барака Обамы, президент Украины Петр Порошенко и лидеры других стран. При проверке «панамского досье» Росфинмониторинг обнаружил 4 тыс. 197 офшорных компаний, которые подконтрольны россиянам. Эксперт объяснил причины скандала между Францией и Алжиром 3 октября 2021, 16:47

«Возможно, Макрон не хотел обидеть алжирцев, но ситуация в стране настолько сложная и взрывоопасная, что любые воспоминания о войне или неаккуратные высказывания о независимости страны сразу поджигают порох», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Сергей Федоров, комментируя обострение отношений между Алжиром и Францией. «Отношения между двумя странами можно охарактеризовать как довольно сложные и натянутые. До сих пор существует ряд нерешенных проблем, возникших после кровопролитной войны за независимость. Одной из них является судьба алжирцев, которые воевали на стороне Франции и были вынуждены покинуть Алжир, потому что в ином случае им грозила бы смерть», – отметил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров. По его словам, воспоминания о военном конфликте с Францией и стали причиной эмоциональной реакции Алжира на высказывание президента Макрона о «переписывании истории». «Может он и не хотел кого-либо обидеть, но ситуация в стране настолько сложная и взрывоопасная, что любые воспоминания о войне и высказывания о независимости Алжира сразу поджигают порох», – пояснил политолог. Собеседник допустил, что закрытие воздушного пространства Алжира для французских военных самолетов может сказаться на эффективности и без того малоудачной операции «Бархан» в африканском регионе Сахель. Однако, по мнению Федорова, французы найдут способ облетать Алжир. Политолог также указал на череду скандалов, связанных с Макроном, которые могут повлиять на ход президентской гонки во Франции: это касается и «подлодочного кризиса» на фоне создания альянса AUKUS, и обострения ситуации в Мали, где власти страны склоняются в пользу сотрудничества с Москвой вместо Парижа. При этом у Макрона есть шанс реабилитироваться в глазах избирателя, считает эксперт. «Франция может не принять участие в так называемом Форуме демократий, тем самым уязвив самолюбие его организаторов в лице США. Другое дело, пойдет ли на это Макрон? Сможет ли он поставить США на место накануне предвыборной гонки? Непонятно», – добавил Федоров. Напомним, телеканал Al Jazeera сообщил, что Алжир закрыл свое воздушное пространство для военных самолетов Франции, осуществляющих миссию у берегов Африки. Решение принято на фоне резкого обострения отношений между Алжиром и Парижем после высказываний президента Франции Эммануэля Макрона, который заявил, что «официальная история» Алжира якобы «полностью переписана». Алжир был колонией Франции более 130 лет. Начатая в 1954 году в Алжире война с Францией за независимость завершилась подписанием в 1962 году Эвианских соглашений о прекращении огня, а затем провозглашением независимости Алжира. Жертвами этой войны стали, по разным данным, от 300 тысяч до миллиона человек. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Названы самые продаваемые за рубеж российские сериалы 3 октября 2021, 14:26

«Перевал Дятлова» стал самым популярным российским сериалом, проданным за границу в январе-сентябре 2021 года, сообщила пресс-служба компании «Роскино». По данным компании, самое большое количество сделок в текущем году было заключено по «Перевалу Дятлова» от компании «1-2-3 Production». Его купили общественное телевидение Австралии SBS, немецкое подразделение компании Walt Disney для канала FOX Germany, платформа Cirkus в Дании, Исландии, Норвегии, Швеции и Финляндии, стриминговый сервис Topic в США и Канаде, компании Warner Media в Латинской Америке. Также продолжаются переговоры о показе сериала в странах Восточной Европы, передает РБК. Также высокий спрос за границей оказался на сериалы ВГТРК: «Зулейха открывает глаза», «Грозный», «Оптимисты. Карибский сезон», «Зови меня мамой», «Закрытый сезон», а также на романтическую комедию «Секреты семейной жизни» от продюсерской компании «Среда» и холдинга «МТС Медиа». Кроме того, успешно были экспортированы за рубеж драма «Душегубы» канала НТВ и «Шерлок Холмс в России» от сервиса START и студии «Среда». Ранее российский анимационный сериал «Маша и Медведь» стал лидером в рейтинге детского мультимедийного контента Parrot Analytics. Путин случайно «подслушал» совещание министров 3 октября 2021, 17:36

Президент России Владимир Путин случайно «подслушал» онлайн-совещание членов правительства. Когда Путин вошел в кабинет, на его компьютере транслировалось совещание премьера-министра Михаила Мишустина и его заместителей, проходившее в режиме видеоконференции, передает РИА «Новости». Министры не сразу заметили появление главы государства: вице-премьер Марат Хуснуллин продолжил рассказывать кабмину о принятых решениях. Мишустин окликнул коллегу, чтобы тот обратил внимание на присутствие Путина, и поприветствовал президента. «Я внимательно слушаю, с интересом. <...> Не специально подслушивал. Мне очень приятно было отметить, что этот рабочий накал на подъеме находится», – сказал Путин с улыбкой. Ранее сообщалось, что на следующей неделе президент России Владимир Путин проведет совещание с кабмином по развитию энергетики. В США предсказали закат Европы 3 октября 2021, 17:22

Американский политик и ранее идеолог палеоконсервативной фракции Республиканской партии Патрик Бьюкенен в статье для The American Conservative заключил, что Европа, несмотря на свою значимость в недавнем прошлом, близится к закату. Бьюкенен считает, что будущее остается за Азией, именно там располагаются самые густонаселенные страны, шесть из девяти ядерных держав, а также крупнейшие мировые экономики после США – Китай и Япония, передает РИА «Новости». Он уверен, что эти факторы послужили причиной переориентации Вашингтона в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона. По мнению политика, в Европе накопилось множество проблем: Великобритания вышла из ЕС, а создание AUKUS лишь подтверждает ее отдаление от соседних стран; Франция возмущена из-за срыва сделки по поставкам подлодок и серьезно дистанцировалась от союзников по Североатлантическому альянсу. Также он упомянул, что по итогам выборов в Германии партия ХДС впервые в истории набрала лишь четверть голосов. Помимо этого, в Европе нарастают внутриполитические споры: все чаще возникают вопросы об отделении Шотландии от Великобритании, Каталонии – от Испании и даже Сардинии от Италии. Напомним, первой инициативой AUKUS стало создание атомных подводных лодок для ВМФ Австралии. США решили передать ей технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками, «чтобы ее подводные лодки, по сути, можно было развертывать на более продолжительное время, чтобы их ход стал тише, чтобы они стали намного более совершенными, позволяя нам обеспечивать и укреплять сдерживание во всем регионе». Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заверил, что Канберра намерена строить АПЛ, но не стремится заполучить ядерное оружие. Зеленского заподозрили в отмывании денег Коломойского 4 октября 2021, 04:26

Президент Украины Владимир Зеленский и его ближайшее окружение могли участвовать в схемах по переводу 40 млн долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским, сообщают украинские СМИ со ссылкой на «досье Пандоры». Украинское издание «Следствие.Инфо» в фильме «Офшор-95» заявило, что «досье Пандоры» «частично подтвердило схему перевода средств от структур олигарха Игоря Коломойского в офшорные фирмы Владимира Зеленского и его соратников». Издание заявило, что выяснило, кто является конечными владельцами офшоров, которые могли получить деньги. Предполагается, что указанные средства «могли быть частью истории по выводу и отмыванию денег из Приватбанка». По версии издания, в 2012 году участники основанной Зеленским студии «Квартал 95» зарегистрировали свыше «десятка фирм на Британских Виргинских островах, в Белизе и на Кипре». Центральной была фирма Maltex Multicapital Corp, передает ТАСС. В фильме говорится, что Maltex Multicapital «поровну поделена между компаниями Владимира Зеленского, братьев Сергея и Бориса Шефиров и Андрея Яковлева», а номинальным владельцем была фирма нынешнего главы СБУ Ивана Баканова. Сообщается, что при отмывании денег компаниями «кварталовцев» средства могли переводиться «через кипрский филиал Приватбанка». Как минимум одна из компаний лидеров «Квартала 95» имела там счет, поэтому «офшоры Зеленского также могли быть частью истории с отмыванием грязных денег». «Следствие.Инфо» пишет, что Зеленский и его окружение в 2012 году создали сеть компаний, которая в настоящий момент владеет элитными квартирами в Лондоне. По версии издания, при начале сотрудничества студии с каналом Игоря Коломойского Зеленский и близкие к нему люди «создали сеть офшорных компаний». Стоимость недвижимости оценивается в «миллионы долларов». В частности, опубликованы сведения о трех квартирах элитного класса: двумя владеет первый помощник президента Украины Сергей Шефир (общая стоимость – свыше 5 млн долларов), третьей – «бывший бизнес-партнер президента Зеленского, сценарист и режиссер фильмов и сериалов студии «Квартал 95» Андрей Яковлев» (более 2 млн долларов). Напомним, Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал «досье Пандоры», в котором сообщается о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам, среди которых президенты Украины Владимир Зеленский, Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и другие. Эрнст объяснил упоминание в «досье Пандоры» 4 октября 2021, 00:54

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст заявил, что сделка, из-за которой его упомянули в «досье Пандоры», не нарушала закон, он никогда не скрывал своего участия в ней. В «досье Пандоры» утверждается, что Эрнст был якобы «секретным партнером» в «сделке по покупке 39 старых, но ценных кинотеатров советской эпохи и прилегающей территории в Москве». По версии составителей «досье», он якобы получил долю в сделке за организацию церемоний открытия и закрытия Олимпиады–2014, передает РИА «Новости». Эрнст, комментируя эти утверждения, указал, что «никогда не скрывал» участия в сделке по приватизации. При этом он опроверг связь между сделкой и его работой во время Олимпиады. Эрнст подчеркнул, что «не совершал», «не совершает сейчас и не собирается» совершать в будущем «никаких противоправных действий». «Так меня воспитали родители», – сказал он. Напомним, Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал «досье Пандоры» об офшорных схемах. США в «досье Пандоры» объявлены крупнейшим налоговым убежищем. Так, «Южная Дакота, в частности, скрывает миллиарды долларов богатства», которое связано с лицами, «обвиненными в серьезных финансовых преступлениях». Сноуден высмеял ситуацию с офшорами 4 октября 2021, 04:57 Текст: Антон Антонов

Компании, которые работают с офшорами, даже после «апокалиптических» утечек информации продолжают составлять «секретные» базы данных, заявил экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден. Сноуден отметил в Twitter, что у «этой очень серьезной истории» есть и «юмористическая сторона» – «даже после двух апокалиптических утечек информации из офшорных финансовых/юридических компаний», те «все еще собирают огромные погибельные базы данных». Причем защищены эти базы наклейкой с пометкой «не сливать», заявил он. «Снимаю шляпу перед источником!» – добавил Сноуден. Напомним, Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал «досье Пандоры», в котором сообщается о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В 2015 году германская газета Süddeutsche Zeitung получила из анонимного источника архив панамской юридической фирмы Mossack Fonseca со списком акционеров, бенефициаров и владельцев офшорных компаний («Панамское досье»). Гиперзвуковым «Цирконом» впервые выстрелили с подлодки 4 октября 2021, 08:51

Военно-морской флот России впервые провел испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подводной лодки, сообщила пресс-служба Минобороны. «Военно-морской флот России впервые провел испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подводной лодки «Северодвинск». Стрельба была произведена по условной морской цели в акватории Баренцева моря», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства. Отмечается, что стрельба была произведена по условной морской цели в акватории Баренцева моря. Полет ракеты соответствовал заданным параметрам, испытательная стрельба признана успешной. Ранее сообщалось, что в начале октября планируется провести первый испытательный пуск подводной версии гиперзвуковой ракеты «Циркон». Напомним, успешно прошли летно-конструкторские испытания новейшей гиперзвуковой ракеты «Циркон» с надводного носителя – фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» Северного флота. В августе Минобороны в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2021» заключило первый контракт на поставку ракет «Циркон». Транзит газа через Украину в Венгрию возобновлен в небольшом объеме 3 октября 2021, 22:49

Данные венгерского оператора газотранспортной системы FGSZ свидетельствуют, что транзит российского газа через Украину в Венгрию возобновлен, но осуществляется в небольшом объеме. По информации на 22.00 мск, касающейся пункта «Берегово», транзит составлял чуть больше 200 тыс. кубометров в час, ранее в течение дня прокачка была полностью прекращена, передает РИА «Новости». В пятницу и субботу транзит газа в Венгрию через Украину резко снизился – с 18,528 млн кубометров до 2,31 млн кубометров. По данным FGSZ, в воскресенье транзит газа через Украину в Венгрию в точке «Берегово» отсутствовал. В пятницу вступил в силу вызвавший протест Киева договор Венгрии и России о газе. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Саакашвили отреагировал на заступничество Зеленского 3 октября 2021, 18:31 Текст: Дмитрий Александров

Арестованный в Грузии экс-президент, глава украинского исполкома реформ Михаил Саакашвили «не удивился» заступничеству украинского лидера Владимира Зеленского, сказала навестившая того в заключении в Рустави член оппозиционного «Единого национального движения» Эка Херхеулидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. По ее словам, «Саакашвили и Зеленский связаны крепкой дружбой, поэтому Саакашвили был уверен, что Зеленский зафиксирует такую позицию». Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что постоянно занимается «возвращением граждан Украины разными возможностями», напомнив, что у бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили есть украинский паспорт. При этом Зеленский посетовал, что Саакашвили уехал на родину. Херхеулидзе также сказала, что Саакашвили не имеет в камере телевизора и других источников информации. Именно Херхеулидзе сообщила бывшему президенту об итогах местных выборов в Грузии 2 октября. По данным ЦИК, правящая «Грузинская мечта» взяла около 47 процентов голосов, а «националы» немногим более тридцати. При этом Саакашвили «восхитился» количеством голосов, полученных оппозицией, а также тем, что в Тбилиси предстоит провести второй тур выборов мэра 30 октября. Она также сообщила, что сотрудники администрации тюрьмы и арестовывавшие Саакашвили полицейские снимали селфи с экс-президентом. «Это тоже говорит об обрушении институтов правительства «Грузинской мечты», – сказала Херхеулидзе. Тем временем в СМИ Грузии появились сообщения о том, что задержан водитель трейлера, который помог Саакашвили незаконно пересечь границу. Сообщается, что дальнобойщик ехал в Грузию из Украины. Выборы в органы местного самоуправления прошли в Грузии 2 октября. Как передает РИА «Новости», по данным ЦИК, по пропорциональным спискам «Грузинская мечта» получила поддержку 46,65% избирателей, оппозиционная партия «Единое национальное движение» – 30,7%. По итогам голосования на выборах мэра в Тбилиси 30 октября состоится второй тур с участием кандидатов от «Грузинской мечты» Кахи Каладзе и от партии Саакашвили Ники Мелия. Транзит газа в Венгрию через Украину остановлен 3 октября 2021, 19:20 Текст: Елена Мирошниченко

Транзит газа в Венгрию через Украину в пятницу не прекращался, как заявлял Киев, но упал почти в четыре раза, в воскресенье транзит на венгерско-украинской границе отсутствует вообще, согласно информации оператора ГТС Венгрии. Информации на сайте оператора свидетельствует о том, что прокачка газа через пункт «Берегово» на границе Украины с Венгрией 1 октября не прекращалась и составила 4,823 млн кубометров. В то же время, еще 30 сентября она была в 3,8 раза больше – 18,528 млн кубометров. В субботу, 2 октября, транзит снизился еще больше – в 2 раза по сравнению с пятницей, до 2,31 млн кубометров, передает РИА «Новости». По оперативным данным венгерского оператора ГТС FGSZ, в воскресенье транзит газа через Украину в Венгрию в точке «Берегово» отсутствует.



В пятницу в компании «Оператор ГТС Украины» сообщили, что Украина лишилась возможности импорта природного газа из Венгрии по так называемому виртуальному реверсу из-за прекращения транзита по ее территории российского природного газа венгерской стороне. Также в пятницу вступил в силу вызвавший протест Киева договор Венгрии и России о газе. В понедельник Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Через Сербию будут поступать 3,5 млрд кубометров топлива в год, еще миллиард – через Австрию. При этом впервые в истории голубое топливо потечет в Венгрию в обход Украины. В Киеве это решение восприняли крайне негативно, назвав «политическим и экономически необоснованным». Экс-депутат Верховной рады Тарас Чорновол заявил, что реакция Будапешта на недовольство Киева контрактом на поставки газа из России в Венгрию является «наглостью». В Еврокомиссии заявили, что Будапешту следует оценить влияние газового контракта с Россией на безопасность энергоснабжения и представить ЕК выводы, которая, в свою очередь, может попросить показать ей контракт.