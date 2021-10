Грузия неожиданно сменила посла на Украине Вице-премьер Грузии назвала Саакашвили «фюрером» 4 октября 2021, 10:16 Текст: Дмитрий Александров,

Вице-премьер Грузии Теа Цулукиани в связи с арестом бывшего президента, главы украинского исполкома реформ Михаила Саакашвили заявила о «провале кровавого революционного сценария» оппозиции, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. «Фюрер в тюрьме. В тюрьме этот преступный вождь деструктивной оппозиции», – заявила она. Комментируя жалобы Саакашвили на отсутствие в камере телевизора, она сказала, что по грузинским законам заключенный сам должен приобрести для своей камеры телевизор, а потом может забрать его с собой после освобождения. Теа Цулукиани также сказала, что экс-президент может пользоваться в заключении компьютером, «если обоснует необходимость, например, чтобы писать мемуары». «Интернет и телефон строго запрещены», – подчеркнула она. Накануне премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил телекомпании «Имеди», что арестованный экс-президент Грузии, глава украинского исполкома реформ Михаил Саакашвили, по одной из версий, вместе с группой соратников «рассматривали сценарий убийства нескольких лидеров оппозиции в Тбилиси. «Саакашвили хотел пойти на грязную провокации, но мы ему не дали. На митинг они могли бы собрать 10 тыс. человек. Полиция была бы вынуждена его задержать, используя спецсредства. И вот по одной из версий для делегитимации властей они планировали убить лидеров оппозиции. Вот такого масштаба была провокация на планировавшейся 3 октября акции», – сказал глава правительства. По его словам, маршрут попадания Саакашвили в Грузию из Украины отслеживался от начала и до конца. «Все контролировалось. Знали, где он прятался и ждали момента (для задержания)», – сказал Ираклий Гарибашвили. Премьер сказал, что Саакашвили «больной и нуждается в лечении. Черт не даем ему покоя, вот пусть и отдохнет в тюрьме шесть лет». Он также отметил, что Грузия ныне имеет хорошие отношения с Украиной и ее руководителями. «Находящийся в тюрьме Михаил Саакашвили больше не сможет негативно влиять на отношения Грузии и Украины. В тюрьме Саакашвили осознал свое тяжелое положение и требует от сотрудников администрации срочно вернуть его на Украину. Отсидит полностью – потом пусть возвращается», – сказал премьер-министр Грузии. В прошлую пятницу Саакашвили объявил, что вернулся в республику и находится в Батуми. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщало, что Саакашвили якобы не пересекал границу республики. Позднее сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали Саакашвили в одной из квартир в Тбилиси, отправив политика в Руставскую тюрьму недалеко от столицы республики. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что постоянно занимается «возвращением граждан Украины разными возможностями», напомнив, что у бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили есть украинский паспорт.

Саакашвили показал новую украинскую жену 2 октября 2021, 13:07

Бывший грузинский президент Михаил Саакашвили заявил, что его новой женой на Украине стала депутат Верховной рады Елизавета Ясько. «Мы с Лизой решили сообщить, что мы вместе, мы начинаем новую жизнь, новую семью», – заявил Саакашвили в видеообращении в Facebook. Оно было записано до его отъезда в Грузию. Елизавета Ясько является народным депутатом Украины, ей 30 лет, окончила Оксфордский университет. До этого было известно, что Саакашвили женат на гражданке Голландии Сандре Рулофс, у супругов двое сыновей. После задержания Саакашвили его новая «украинская жена» – депутат фракции «Слуга народа» в Верховной раде Елизавета Ясько обратилась к главе Украины Владимиру Зеленскому, посольствам США и ЕС в Киеве и Тбилиси с призывом защитить экс-президента Грузии, главу исполнительного комитета национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили. В пятницу экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил, что вернулся в республику и находится в Батуми. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщало, что Саакашвили якобы не пересекал границу республики. Сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали Саакашвили в одной из квартир в Тбилиси. После задержания экс-президент Грузии объявил в тюрьме голодовку и потребовал встречи с консулом Украины, гражданином которой Саакашвили является. Опрос: «Грузинская мечта» и Каха Каладзе выиграли выборы 2 октября 2021, 19:30 Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Опрос компании GORBI по заказу телекомпании «Имеди» отдал правящей «Грузинской мечте» 47,6% на местных выборах, а саакашвилевскому «Единому национальному движению» 27,1%, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. По этому опросу, Каха Каладзе сохранил за собой пост мэра (51,3%), а лидер оппозиции Никанор Мелия взял 34,6%. В правящей партии празднуют победу. Между тем, компания Ipsos проводила экзит-полл по заказу оппозиционной телекомпании «Мтавари» («Главный»). По нему «Грузинская мечта» взяла 38,6%, «Национальное движение» – 33. По этим же данным, Мелия взял 40,8%, а Каладзе проиграл – 40,2. По данным оппозиционного канала, таким образом, в Тбилиси будет второй тур. Сам Каладзе призвал оппозиционеров смириться, «не нервничать» и дождаться подсчета ЦИК. Ранее премьер Грузии предсказал победу правящей партии на местных выборах. В Грузии раскрыли подробности спецоперации по задержанию Саакашвили 2 октября 2021, 09:18

Спецоперация по задержанию Михаила Саакашвили прошла на высоком уровне, определенные структуры знали о его местонахождении, но не все политики были в курсе, заявил спикер грузинского парламента Каха Кучава. «Задержание Саакашвили прошло на таком высоком уровне, что ни один человек не пострадал... Я тоже думал, что его не было в Грузии, я бы не поверил», – приводит РИА «Новости» слова спикера. По его словам, определенные структуры и ведомства знали о нахождении Саакашвили в Грузии, но не все политики были в курсе. «Спикер парламента может быть в курсе всех событий, но это случай, когда премьер решает, что есть спецоперация, о которой политики не должны знать, чтобы не было лишнего ажиотажа. Правоохранители сделали такой выбор, и это был правильным шагом», – заявил Кучава. По словам председателя правящей партии «Грузинская мечта» Ираклия Кобахидзе Саакашвили «приехал в Грузию, чтобы осуществить свои угрозы по осуществлению госпереворота и принести беспорядки в страну. Соответственно, правоохранительные органы приняли все меры для предотвращения его нового преступления», – заявил Кобахидзе. В пятницу экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил, что вернулся в республику и находится в Батуми. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщало, что Саакашвили якобы не пересекал границу республики. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили на чрезвычайном брифинге заявил об аресте экс-президента Михаил Саакашвили. «Бывший президент – преступник и криминал арестован и препровожден в пенитенциарное учреждение», – заявил он. Позже было опубликовано видео задержания экс-президента Грузии, его отправили под усиленную охрану в Руставскую тюрьму. Известно, что бывший грузинский президент приговорен в Грузии к девяти годам лишения свободы, он заочно осужден по делу об убийстве и избиении. Член оппозиционного «Единого национального движения» Леван Хабеишвили призвал сторонников экс-президента к освобождению из-под ареста Михаила Саакашвили. Соловьева позабавила конспирологическая версия западных СМИ о Саакашвили в Грузии 2 октября 2021, 13:09

Журналист и телеведущий Владимир Соловьев отреагировал в соцсетях на сообщения западных СМИ о том, что Саакашвили – якобы «агент Кремля» смайликами «громко смеюсь» и «рука-лицо». «Западные СМИ считают, что Саакашвили «агент Путина» посланный в Грузию для дестабилизации обстановки?», – написал Соловьев в своем Telegram, сопроводив сообщение смайликами «громко смеюсь» и «рука-лицо». Так Соловьев отреагировал на публикации ведущих зарубежных СМИ после задержания экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. По версии New York Times, это имело атрибуты политического театра с высокими ставками, экс-президент насмехался над правительством, передает РИА «Новости». Washington Post считает, что «задержание Саакашвили усугубило политический разлад в Грузии и «ввергает еще одно постсоветское государство в кризис», этот инцидент может «сыграть на руку Москве и отдалить Тбилиси от западных союзников». «В Грузии и без того царит политический кризис на фоне борьбы между правящей партией «Грузинская мечта» и партией Саакашвили, теперь Украина добивается объяснений по поводу задержания своего гражданина», – приводится цитата Financial Times. «В Грузии и без того царит политический кризис на фоне борьбы между правящей партией «Грузинская мечта» и партией Саакашвили, теперь Украина добивается объяснений по поводу задержания своего гражданина», – приводится цитата Financial Times. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что судьба Саакашвили Кремль не интересует. В Кремле не увидели рисков дестабилизации обстановки в Грузии из-за возвращения Саакашвили в республику, добавив, что «там, где Саакашвили, там – цирк». В пятницу экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил, что вернулся в республику и находится в Батуми. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщало, что Саакашвили якобы не пересекал границу республики. Позднее сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали Саакашвили в одной из квартир в Тбилиси. После задержания экс-президент Грузии объявил в тюрьме голодовку и потребовал встречи с консулом Украины, гражданином которой Саакашвили является. В Верховной раде обратились к главе Украины Владимиру Зеленскому, посольствам США и ЕС в Киеве и Тбилиси с призывом защитить задержанного экс-президента Грузии, главу исполнительного комитета национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили. В Грузии оценили будущие отношения с Украиной после ареста Саакашвили 2 октября 2021, 14:30

Отношения Тбилиси и Киева не должны находиться в зависимости от одного человека; задержание Михаила Саакашвили не отразится на партнерстве с Украиной, заявил вице-премьер, глава МИД Грузии Давид Залкалиани. «Недопустимо, чтобы один человек (Саакашвили) взял в заложники грузинско-украинское стратегическое партнерство. Я уверен, что эти отношения и в дальнейшем будут отличаться серьезной динамикой», – приводит ТАСС слова Залкалиани, который добавил, что задержание Саакашвили не отразится на отношениях с Киевом. «Информация [о задержании Саакашвили], которую вчера распространила прокуратура, сразу же была передана украинским друзьям. Я уверен, что мы мирно, спокойно дадим все разъяснения и наши отношения с Украиной будут развиваться в прежнем русле», – добавил он. Между тем, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Зеленский держит на личном контроле ситуацию с арестом Саакашвили. По его словам, Украина ждет ответа от властей Грузии в связи с арестом Саакашвили. «Мы будем принимать решение после консультаций на уровне министров иностранных дел. Сейчас наш МИД занимается этим вопросом», – заявил Подоляк, напомнив, что Саакашвили является украинским гражданином, которого «Украина должна забрать». В пятницу экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил, что вернулся в республику и находится в Батуми. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщало, что Саакашвили якобы не пересекал границу республики. Сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали Саакашвили в одной из квартир в Тбилиси. После задержания экс-президент Грузии объявил в тюрьме голодовку и потребовал встречи с консулом Украины, гражданином которой Саакашвили является. В Верховной раде обратились к главе Украины Владимиру Зеленскому, посольствам США и ЕС в Киеве и Тбилиси с призывом защитить задержанного экс-президента Грузии, главу исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили. Появились первые кадры задержания Саакашвили 1 октября 2021, 20:20

Грузинские СМИ опубликовали кадры задержания экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, где его перевозят в Руставскую тюрьму. На видео, которые опубликовали грузинские СМИ, видно, как улыбающегося экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в наручниках отправляют в СИЗО. По сообщению телеканала «Пирвели», Саакашвили находится в Руставской тюрьме недалеко от Тбилиси. На родине экс-президента заочно осудили по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили. По первому делу он приговорен к трем годам лишения свободы, по второму – к шести годам, передает РИА «Новости». Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме телекомпании «Имеди» и растрате средств из госбюджета. Пока по этим делам приговоры не вынесены. Ранее замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе на брифинге заявил, что экс-президент, гражданин Украины Михаил Саакашвили, который объявил о пребывании в Батуми, «не покидал пределы Украины». Напомним, в пятницу Саакашвили заявил, что приехал в Грузию. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщило, что Саакашвили не пересекал границу страны. Грузинский эксперт назвал «клоунадой» заявления Саакашвили о возвращении на родину. Оценивая риски дестабилизации обстановки в Грузии из-за Саакашвили, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил: «Там, где Саакашвили, там – цирк. Важно, чтобы этот цирк не представлял опасности для граждан любой страны, где находится этот господин». Михаила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября 2021, 19:03

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили задержан в Грузии и переведен в пенитенциарное учреждение, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили на чрезвычайном брифинге в госканцелярии. «Бывший президент – преступник и криминал арестован и препровожден в соответствующее учреждение», – приводит корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси слова премьера. Гарибашвили не уточнил, где был задержан Саакашвили. По словам премьера, «правоохранители провели процедуру задержания на высшем уровне».

«У наших правоохранителей была предварительная информация о его передвижении, начиная с Украины и до Грузии», – отметил Гарибашвили, передает РИА «Новости». Между тем, по сообщениям местных СМИ, Саакашвили отправили в матросовскую тюрьму в Тбилиси. По данным телеканала «Пирвели», ожидается приезд соратников Саакашвили к зданию тюрьмы. Согласно уголовному кодексу Грузии ему грозит девять лет лишения свободы. Ранее замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе на брифинге заявил, что экс-президент, гражданин Украины Михаил Саакашвили, который объявил о пребывании в Батуми, «не покидал пределы Украины». Напомним, в пятницу Саакашвили заявил, что приехал в Грузию. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщило, что Саакашвили не пересекал границу страны. Грузинский эксперт назвал «клоунадой» заявления Саакашвили о возвращении на родину. Оценивая риски дестабилизации обстановки в Грузии из-за Саакашвили, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил: «Там, где Саакашвили, там – цирк. Важно, чтобы этот цирк не представлял опасности для граждан любой страны, где находится этот господин». Саакашвили отреагировал на заступничество Зеленского 3 октября 2021, 18:31 Текст: Дмитрий Александров

Арестованный в Грузии экс-президент, глава украинского исполкома реформ Михаил Саакашвили «не удивился» заступничеству украинского лидера Владимира Зеленского, сказала навестившая того в заключении в Рустави член оппозиционного «Единого национального движения» Эка Херхеулидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. По ее словам, «Саакашвили и Зеленский связаны крепкой дружбой, поэтому Саакашвили был уверен, что Зеленский зафиксирует такую позицию». Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что постоянно занимается «возвращением граждан Украины разными возможностями», напомнив, что у бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили есть украинский паспорт. При этом Зеленский посетовал, что Саакашвили уехал на родину. Херхеулидзе также сказала, что Саакашвили не имеет в камере телевизора и других источников информации. Именно Херхеулидзе сообщила бывшему президенту об итогах местных выборов в Грузии 2 октября. По данным ЦИК, правящая «Грузинская мечта» взяла около 47 процентов голосов, а «националы» немногим более тридцати. При этом Саакашвили «восхитился» количеством голосов, полученных оппозицией, а также тем, что в Тбилиси предстоит провести второй тур выборов мэра 30 октября. Она также сообщила, что сотрудники администрации тюрьмы и арестовывавшие Саакашвили полицейские снимали селфи с экс-президентом. «Это тоже говорит об обрушении институтов правительства «Грузинской мечты», – сказала Херхеулидзе. Тем временем в СМИ Грузии появились сообщения о том, что задержан водитель трейлера, который помог Саакашвили незаконно пересечь границу. Сообщается, что дальнобойщик ехал в Грузию из Украины. Выборы в органы местного самоуправления прошли в Грузии 2 октября. Как передает РИА «Новости», по данным ЦИК, по пропорциональным спискам «Грузинская мечта» получила поддержку 46,65% избирателей, оппозиционная партия «Единое национальное движение» – 30,7%. По итогам голосования на выборах мэра в Тбилиси 30 октября состоится второй тур с участием кандидатов от «Грузинской мечты» Кахи Каладзе и от партии Саакашвили Ники Мелия. Пушков заподозрил Саакашвили в намерении «взорвать» Грузию 2 октября 2021, 04:55

Сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили вернулся на родину, чтобы «политически взорвать» ситуацию в республике. Сенатор назвал Саакашвили больше авантюристом, нежели политиком. «Саакашвили вернулся – не выдержал. Его задержали. Оправдается ли его расчет или его ждет тюрьма? Попытка политически взорвать Грузию», – написал Пушков в своем Telegram-канале. «Саакашвили хочет поднять народную волну, чтобы его на руках и под радостные крики ликующей толпы вынесли из тюрьмы. Это, по его замыслу, будет его новая коронация. Но фокус может провалиться, а факир сквозь стены не пройдет. Но, и будучи в застенке, он может влиять на расклады и так или иначе повлияет», – отметил сенатор в своем Telegram. В пятницу экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил, что вернулся в республику и находится в Батуми. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщало, что Саакашвили якобы не пересекал границу республики. Позже в тот же день премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил об аресте Саакашвили. Сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали политика в одной из квартир в Тбилиси. Сам бывший президент Грузии сообщил, что в ходе задержания полиция не применяла к нему силу, сопротивления он не оказывал. Представители бывшего президента Грузии объяснили возвращение политика готовностью Саакашвили пойти на осознанный риск ради благополучия республики. По сообщению СМИ, Саакашвили находится в Руставской тюрьме недалеко от Тбилиси. В партии Саакашвили призвали сторонников политика освободить экс-президента Грузии из заключения. После задержания экс-президент Грузии объявил в тюрьме голодовку и потребовал встречи с консулом Украины, гражданином которой Саакашвили является. Экс-министр образования Грузии в пору президентства Саакашвили Хатия Деканоидзе предрекла скорое освобождение политика и падение «пророссийской» власти в республике. В Верховной раде обратились к главе Украины Владимиру Зеленскому, посольствам США и ЕС в Киеве и Тбилиси с призывом защитить задержанного экс-президента Грузии, главу исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили. Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность задержанием Саакашвили. Президент Грузии Саломе Зурабишвили исключила возможность помилования Саакашвили. Вице-премьер Грузии Теа Цулукиани заявила, что после задержания «практически в политическом плане Саакашвили и его партии уже не существует». Саакашвили объявил в тюрьме голодовку 1 октября 2021, 23:19

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили после задержания властями республики объявил голодовку и требует встречи с консулом Украины, сообщила омбудсмен республики Нино Ломджария после встречи с политиком. «Когда я вошла, он [Саакашвили] находился у врача и проходил медицинское обследование. Потом нам дали возможность пообщаться в камере. Михаил Саакашвили сказал, что объявляет голодовку», – приводит слова омбудсмена ТАСС. В пятницу экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил, что вернулся в республику и находится в Батуми. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщало, что Саакашвили якобы не пересекал границу республики. Позже в тот же день премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил об аресте Саакашвили. Сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали Саакашвили в Тбилиси в одной из квартир на проспекте Давида Гурамишвили, сопротивления он не оказал. По сообщению СМИ, Саакашвили находится в Руставской тюрьме недалеко от Тбилиси. В партии Саакашвили призвали сторонников освободить экс-президента Грузии из заключения. После этого вице-премьер Грузии Теа Цулукиани заявила, что после задержания «практически в политическом плане Саакашвили и его партии уже не существует». Президент Грузии Саломе Зурабишвили исключила возможность помилования Саакашвили. Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность задержанием Саакашвили в Грузии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что судьба Саакашвили Кремль не интересует. В Кремле не увидели рисков дестабилизации обстановки в Грузии из-за возвращения Саакашвили в республику, уточнив, что «там, где Саакашвили, там – цирк». Саакашвили раскрыл обстоятельства своего задержания в Грузии 2 октября 2021, 03:57

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что в ходе задержания полиция не применяла к нему силу, сопротивления он не оказывал, заявила грузинский омбудсмен Нино Ломджария после посещения политика в тюрьме в Рустави. «Саакашвили заявил, что его задержали сегодня (в пятницу) в жилой квартире, он не оказывал сопротивление и, следовательно, полиция не применяла силу. В ходе задержания он был один, он сам открыл дверь полиции», – приводит слова Ломджарии РИА «Новости». В пятницу экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил, что вернулся в республику и находится в Батуми. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщало, что Саакашвили якобы не пересекал границу республики. Позже в тот же день премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил об аресте Саакашвили. Сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали Саакашвили в одной из квартир в Тбилиси. Представители политика объяснили возвращение Саакашвили в Грузию готовностью пойти на осознанный риск ради благополучия республики. По сообщению СМИ, Саакашвили находится в Руставской тюрьме недалеко от Тбилиси. В партии Саакашвили призвали сторонников политика освободить экс-президента Грузии из заключения. После задержания экс-президент Грузии объявил в тюрьме голодовку и потребовал встречи с консулом Украины, гражданином которой Саакашвили является. Экс-министр образования Грузии в пору президентства Саакашвили и действующий лидер его партии на Украине «Единое национальное движение» (ЕНД) Хатия Деканоидзе предрекла скорое освобождение политика и падение «пророссийской» власти в Грузии. В Верховной раде обратились к главе Украины Владимиру Зеленскому, посольствам США и ЕС в Киеве и Тбилиси с призывом защитить задержанного экс-президента Грузии, главу исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили. Вице-премьер Грузии Теа Цулукиани заявила, что после задержания «практически в политическом плане Саакашвили и его партии уже не существует». Президент Грузии Саломе Зурабишвили исключила возможность помилования Саакашвили. Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность задержанием Саакашвили в Грузии. Зеленский обеспокоен задержанием гражданина Украины Саакашвили в Грузии 1 октября 2021, 20:43 Текст: Алексей Дегтярев

Украинский лидер Владимир Зеленский обеспокоен новостями о задержании экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, сообщил пресс-его секретарь Сергей Никифоров. Также Зеленский выразил беспокойство тоном заявлений грузинской стороны относительно развития ситуации, сказал Никифоров, передает РИА «Новости». Украинские дипломаты в Грузии работают, чтобы оказать помощь задержанному, добавил он, сообщает ТАСС. Между тем посол Грузии был вызван в МИД Украины для получения официальной информации о задержании Саакашвили и выяснения причин. Ранее в пятницу грузинские СМИ опубликовали кадры задержания Саакашвили, где его перевозят в Руставскую тюрьму. Ранее замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе на брифинге заявил, что экс-президент, гражданин Украины Михаил Саакашвили, который объявил о пребывании в Батуми, «не покидал пределы Украины». В пятницу Саакашвили заявил, что приехал в Грузию. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщило, что Саакашвили не пересекал границу страны. Грузинский эксперт назвал «клоунадой» заявления Саакашвили о возвращении на родину. Оценивая риски дестабилизации обстановки в Грузии из-за Саакашвили, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил: «Там, где Саакашвили, там – цирк. Важно, чтобы этот цирк не представлял опасности для граждан любой страны, где находится этот господин». «Грузинская мечта» объявила об «убедительной победе» на выборах 3 октября 2021, 10:44 Текст: Дмитрий Александров

Председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе в воскресенье объявил об «убедительной победе» на местных выборах накануне, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. «Подсчитано три четверти участков, мы получаем 47,83%, а «Единое национальное движение» – 30,69», – сообщил он. По его словам, «победа одержана с большим преимуществом». Ираклий Кобахидзе заявил, что «обещает 30 октября победить во всех 20 из 64 муниципалитетов, где 30 октября состоятся вторые туры». «Особенно обидно, что второй тур состоится в Тбилиси, его обязательно выиграет наш кандидат Каха Каладзе», – заявил он. «В целом в стране победили мир и развитие», – сказал он. Напомним, в Грузии в субботу состоялись муниципальные выборы. Гражданам предстояло избрать депутатов городских и районных собраний, а также мэров 64 муниципалитетов, в том числе Тбилиси. Городские и районные собрания в Грузии комплектуются по смешанной системе: пропорциональной и мажоритарной. Проходной барьер для тбилисского горсовета составляет 2,5%, для остальных муниципалитетов – 3%. Всего в выборах принимали участие 43 партии. Явка по данным ЦИК на момент закрытия участков составила 51,92%. Премьер Грузии: Саакашвили готовился убить нескольких лидеров оппозиции 3 октября 2021, 21:11 Текст: Дмитрий Александров

Арестованный экс-президент Грузии, глава украинского исполкома реформ Михаил Саакашвили, по одной из версий, вместе с группой соратников «рассматривали сценарий убийства нескольких лидеров оппозиции в Тбилиси, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили телекомпании «Имеди», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. «Саакашвили хотел пойти на грязную провокацию, но мы ему не дали. На митинг они могли бы собрать 10 тыс. человек. Полиция была бы вынуждена его задержать, используя спецсредства. И вот по одной из версий для делегитимации властей они планировали убить лидеров оппозиции. Вот такого масштаба была провокация на планировавшейся 3 октября акции», – сказал глава правительства. По его словам, маршрут попадания Саакашвили в Грузию из Украины отслеживался от начала и до конца. «Все контролировалось. Знали, где он прятался и ждали момента (для задержания)», – сказал Ираклий Гарибашвили. Премьер сказал, что Саакашвили «больной и нуждается в лечении, черт не дает ему покоя, вот пусть и отдохнет в тюрьме 6 лет». Он также отметил, что Грузия ныне имеет хорошие отношения с Украиной и ее руководителями. «Находящийся в тюрьме Михаил Саакашвили больше не сможет негативно влиять на отношения Грузии и Украины. В тюрьме Саакашвили осознал свое тяжелое положение и требует от сотрудников администрации срочно вернуть его на Украину. Отсидит полностью – потом пусть возвращается», – сказал премьер-министр Грузии. Ранее Гарибашвили заявил, что Саакашвили сможет вернуться в Киев только после того, как отсидит на родине весь тюремный срок. В пятницу Саакашвили объявил, что вернулся в республику и находится в Батуми. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщало, что Саакашвили якобы не пересекал границу республики. Позднее сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали Саакашвили в одной из квартир в Тбилиси, отправив политика в Руставскую тюрьму недалеко от столицы республики. В партии Саакашвили призвали сторонников политика освободить экс-президента Грузии из заключения. После задержания экс-президент Грузии объявил в тюрьме голодовку и потребовал встречи с консулом Украины, гражданином которой Саакашвили является. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что постоянно занимается «возвращением граждан Украины разными возможностями», напомнив, что у бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили есть украинский паспорт. При этом Зеленский посетовал, что Саакашвили уехал на родину. Названо место пребывания Михаила Саакашвили 1 октября 2021, 16:48

Один из лидеров правящей «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе на брифинге заявил, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, глава украинского исполкома реформ, находится не в Батуми, а на Украине, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. «Саакашвили находится на Украине, на курорте Трускавец, в отеле «Риксос», – заявил он. По его словам, можно считать, что «фейками» Саакашвили завершил карьеру политика. Ранее замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе на брифинге заявил, что экс-президент, гражданин Украины Михаил Саакашвили, который объявил о пребывании в Батуми, «не покидал пределы Украины». Об этом он сказал на основании «активных коммуникаций с украинской стороной». «Саакашвили не пересекал госграницу Грузии», – заявил он. Александр Дарахвелидзе при этом отказался комментировать видео экс-президента, на которых тот говорит, что находится в Батуми.