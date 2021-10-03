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Саакашвили готовился убить нескольких лидеров оппозиции Грузии
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Арестованный экс-президент Грузии, глава украинского исполкома реформ Михаил Саакашвили, по одной из версий, вместе с группой соратников «рассматривали сценарий убийства нескольких лидеров оппозиции в Тбилиси, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили телекомпании «Имеди», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Саакашвили хотел пойти на грязную провокацию, но мы ему не дали. На митинг они могли бы собрать 10 тыс. человек. Полиция была бы вынуждена его задержать, используя спецсредства. И вот по одной из версий для делегитимации властей они планировали убить лидеров оппозиции. Вот такого масштаба была провокация на планировавшейся 3 октября акции», – сказал глава правительства.
По его словам, маршрут попадания Саакашвили в Грузию из Украины отслеживался от начала и до конца.
«Все контролировалось. Знали, где он прятался и ждали момента (для задержания)», – сказал Ираклий Гарибашвили.
Премьер сказал, что Саакашвили «больной и нуждается в лечении, черт не дает ему покоя, вот пусть и отдохнет в тюрьме 6 лет».
Он также отметил, что Грузия ныне имеет хорошие отношения с Украиной и ее руководителями.
«Находящийся в тюрьме Михаил Саакашвили больше не сможет негативно влиять на отношения Грузии и Украины. В тюрьме Саакашвили осознал свое тяжелое положение и требует от сотрудников администрации срочно вернуть его на Украину. Отсидит полностью – потом пусть возвращается», – сказал премьер-министр Грузии.
Ранее Гарибашвили заявил, что Саакашвили сможет вернуться в Киев только после того, как отсидит на родине весь тюремный срок.
В пятницу Саакашвили объявил, что вернулся в республику и находится в Батуми. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщало, что Саакашвили якобы не пересекал границу республики. Позднее сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали Саакашвили в одной из квартир в Тбилиси, отправив политика в Руставскую тюрьму недалеко от столицы республики. В партии Саакашвили призвали сторонников политика освободить экс-президента Грузии из заключения. После задержания экс-президент Грузии объявил в тюрьме голодовку и потребовал встречи с консулом Украины, гражданином которой Саакашвили является.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что постоянно занимается «возвращением граждан Украины разными возможностями», напомнив, что у бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили есть украинский паспорт. При этом Зеленский посетовал, что Саакашвили уехал на родину.
Саакашвили показал новую украинскую жену
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Бывший грузинский президент Михаил Саакашвили заявил, что его новой женой на Украине стала депутат Верховной рады Елизавета Ясько.
«Мы с Лизой решили сообщить, что мы вместе, мы начинаем новую жизнь, новую семью», – заявил Саакашвили в видеообращении в Facebook. Оно было записано до его отъезда в Грузию.
Елизавета Ясько является народным депутатом Украины, ей 30 лет, окончила Оксфордский университет.
До этого было известно, что Саакашвили женат на гражданке Голландии Сандре Рулофс, у супругов двое сыновей.
После задержания Саакашвили его новая «украинская жена» – депутат фракции «Слуга народа» в Верховной раде Елизавета Ясько обратилась к главе Украины Владимиру Зеленскому, посольствам США и ЕС в Киеве и Тбилиси с призывом защитить экс-президента Грузии, главу исполнительного комитета национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили.
В пятницу экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил, что вернулся в республику и находится в Батуми. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщало, что Саакашвили якобы не пересекал границу республики.
Сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали Саакашвили в одной из квартир в Тбилиси.
После задержания экс-президент Грузии объявил в тюрьме голодовку и потребовал встречи с консулом Украины, гражданином которой Саакашвили является.
Опрос: «Грузинская мечта» и Каха Каладзе выиграли выборы
Опрос компании GORBI по заказу телекомпании «Имеди» отдал правящей «Грузинской мечте» 47,6% на местных выборах, а саакашвилевскому «Единому национальному движению» 27,1%, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
По этому опросу, Каха Каладзе сохранил за собой пост мэра (51,3%), а лидер оппозиции Никанор Мелия взял 34,6%.
В правящей партии празднуют победу.
Между тем, компания Ipsos проводила экзит-полл по заказу оппозиционной телекомпании «Мтавари» («Главный»). По нему «Грузинская мечта» взяла 38,6%, «Национальное движение» – 33.
По этим же данным, Мелия взял 40,8%, а Каладзе проиграл – 40,2. По данным оппозиционного канала, таким образом, в Тбилиси будет второй тур.
Сам Каладзе призвал оппозиционеров смириться, «не нервничать» и дождаться подсчета ЦИК.
Ранее премьер Грузии предсказал победу правящей партии на местных выборах.
В Грузии раскрыли подробности спецоперации по задержанию Саакашвили
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Спецоперация по задержанию Михаила Саакашвили прошла на высоком уровне, определенные структуры знали о его местонахождении, но не все политики были в курсе, заявил спикер грузинского парламента Каха Кучава.
«Задержание Саакашвили прошло на таком высоком уровне, что ни один человек не пострадал... Я тоже думал, что его не было в Грузии, я бы не поверил», – приводит РИА «Новости» слова спикера.
По его словам, определенные структуры и ведомства знали о нахождении Саакашвили в Грузии, но не все политики были в курсе.
«Спикер парламента может быть в курсе всех событий, но это случай, когда премьер решает, что есть спецоперация, о которой политики не должны знать, чтобы не было лишнего ажиотажа. Правоохранители сделали такой выбор, и это был правильным шагом», – заявил Кучава.
По словам председателя правящей партии «Грузинская мечта» Ираклия Кобахидзе Саакашвили «приехал в Грузию, чтобы осуществить свои угрозы по осуществлению госпереворота и принести беспорядки в страну. Соответственно, правоохранительные органы приняли все меры для предотвращения его нового преступления», – заявил Кобахидзе.
В пятницу экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил, что вернулся в республику и находится в Батуми. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщало, что Саакашвили якобы не пересекал границу республики.
Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили на чрезвычайном брифинге заявил об аресте экс-президента Михаил Саакашвили. «Бывший президент – преступник и криминал арестован и препровожден в пенитенциарное учреждение», – заявил он.
Позже было опубликовано видео задержания экс-президента Грузии, его отправили под усиленную охрану в Руставскую тюрьму. Известно, что бывший грузинский президент приговорен в Грузии к девяти годам лишения свободы, он заочно осужден по делу об убийстве и избиении.
Член оппозиционного «Единого национального движения» Леван Хабеишвили призвал сторонников экс-президента к освобождению из-под ареста Михаила Саакашвили.
Соловьева позабавила конспирологическая версия западных СМИ о Саакашвили в Грузии
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Журналист и телеведущий Владимир Соловьев отреагировал в соцсетях на сообщения западных СМИ о том, что Саакашвили – якобы «агент Кремля» смайликами «громко смеюсь» и «рука-лицо».
«Западные СМИ считают, что Саакашвили «агент Путина» посланный в Грузию для дестабилизации обстановки?», – написал Соловьев в своем Telegram, сопроводив сообщение смайликами «громко смеюсь» и «рука-лицо».
Так Соловьев отреагировал на публикации ведущих зарубежных СМИ после задержания экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. По версии New York Times, это имело атрибуты политического театра с высокими ставками, экс-президент насмехался над правительством, передает РИА «Новости».
Washington Post считает, что «задержание Саакашвили усугубило политический разлад в Грузии и «ввергает еще одно постсоветское государство в кризис», этот инцидент может «сыграть на руку Москве и отдалить Тбилиси от западных союзников».
«В Грузии и без того царит политический кризис на фоне борьбы между правящей партией «Грузинская мечта» и партией Саакашвили, теперь Украина добивается объяснений по поводу задержания своего гражданина», – приводится цитата Financial Times.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что судьба Саакашвили Кремль не интересует. В Кремле не увидели рисков дестабилизации обстановки в Грузии из-за возвращения Саакашвили в республику, добавив, что «там, где Саакашвили, там – цирк».
В пятницу экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил, что вернулся в республику и находится в Батуми. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщало, что Саакашвили якобы не пересекал границу республики. Позднее сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали Саакашвили в одной из квартир в Тбилиси.
После задержания экс-президент Грузии объявил в тюрьме голодовку и потребовал встречи с консулом Украины, гражданином которой Саакашвили является.
В Верховной раде обратились к главе Украины Владимиру Зеленскому, посольствам США и ЕС в Киеве и Тбилиси с призывом защитить задержанного экс-президента Грузии, главу исполнительного комитета национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили.
В Грузии оценили будущие отношения с Украиной после ареста Саакашвили
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Отношения Тбилиси и Киева не должны находиться в зависимости от одного человека; задержание Михаила Саакашвили не отразится на партнерстве с Украиной, заявил вице-премьер, глава МИД Грузии Давид Залкалиани.
«Недопустимо, чтобы один человек (Саакашвили) взял в заложники грузинско-украинское стратегическое партнерство. Я уверен, что эти отношения и в дальнейшем будут отличаться серьезной динамикой», – приводит ТАСС слова Залкалиани, который добавил, что задержание Саакашвили не отразится на отношениях с Киевом.
«Информация [о задержании Саакашвили], которую вчера распространила прокуратура, сразу же была передана украинским друзьям. Я уверен, что мы мирно, спокойно дадим все разъяснения и наши отношения с Украиной будут развиваться в прежнем русле», – добавил он.
Между тем, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Зеленский держит на личном контроле ситуацию с арестом Саакашвили. По его словам, Украина ждет ответа от властей Грузии в связи с арестом Саакашвили. «Мы будем принимать решение после консультаций на уровне министров иностранных дел. Сейчас наш МИД занимается этим вопросом», – заявил Подоляк, напомнив, что Саакашвили является украинским гражданином, которого «Украина должна забрать».
В пятницу экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил, что вернулся в республику и находится в Батуми. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщало, что Саакашвили якобы не пересекал границу республики.
Сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали Саакашвили в одной из квартир в Тбилиси.
После задержания экс-президент Грузии объявил в тюрьме голодовку и потребовал встречи с консулом Украины, гражданином которой Саакашвили является.
В Верховной раде обратились к главе Украины Владимиру Зеленскому, посольствам США и ЕС в Киеве и Тбилиси с призывом защитить задержанного экс-президента Грузии, главу исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили.
Появились первые кадры задержания Саакашвили
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Грузинские СМИ опубликовали кадры задержания экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, где его перевозят в Руставскую тюрьму.
На видео, которые опубликовали грузинские СМИ, видно, как улыбающегося экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в наручниках отправляют в СИЗО.
По сообщению телеканала «Пирвели», Саакашвили находится в Руставской тюрьме недалеко от Тбилиси. На родине экс-президента заочно осудили по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили. По первому делу он приговорен к трем годам лишения свободы, по второму – к шести годам, передает РИА «Новости».
Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме телекомпании «Имеди» и растрате средств из госбюджета. Пока по этим делам приговоры не вынесены.
Ранее замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе на брифинге заявил, что экс-президент, гражданин Украины Михаил Саакашвили, который объявил о пребывании в Батуми, «не покидал пределы Украины».
Напомним, в пятницу Саакашвили заявил, что приехал в Грузию. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщило, что Саакашвили не пересекал границу страны.
Грузинский эксперт назвал «клоунадой» заявления Саакашвили о возвращении на родину.
Оценивая риски дестабилизации обстановки в Грузии из-за Саакашвили, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил: «Там, где Саакашвили, там – цирк. Важно, чтобы этот цирк не представлял опасности для граждан любой страны, где находится этот господин».
Михаила Саакашвили задержали в Грузии
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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили задержан в Грузии и переведен в пенитенциарное учреждение, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили на чрезвычайном брифинге в госканцелярии.
«Бывший президент – преступник и криминал арестован и препровожден в соответствующее учреждение», – приводит корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси слова премьера. Гарибашвили не уточнил, где был задержан Саакашвили.
По словам премьера, «правоохранители провели процедуру задержания на высшем уровне».
«У наших правоохранителей была предварительная информация о его передвижении, начиная с Украины и до Грузии», – отметил Гарибашвили, передает РИА «Новости».
Между тем, по сообщениям местных СМИ, Саакашвили отправили в матросовскую тюрьму в Тбилиси. По данным телеканала «Пирвели», ожидается приезд соратников Саакашвили к зданию тюрьмы. Согласно уголовному кодексу Грузии ему грозит девять лет лишения свободы.
Ранее замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе на брифинге заявил, что экс-президент, гражданин Украины Михаил Саакашвили, который объявил о пребывании в Батуми, «не покидал пределы Украины».
Напомним, в пятницу Саакашвили заявил, что приехал в Грузию. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщило, что Саакашвили не пересекал границу страны.
Грузинский эксперт назвал «клоунадой» заявления Саакашвили о возвращении на родину.
Оценивая риски дестабилизации обстановки в Грузии из-за Саакашвили, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил: «Там, где Саакашвили, там – цирк. Важно, чтобы этот цирк не представлял опасности для граждан любой страны, где находится этот господин».
Пушков заподозрил Саакашвили в намерении «взорвать» Грузию
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Сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили вернулся на родину, чтобы «политически взорвать» ситуацию в республике.
Сенатор назвал Саакашвили больше авантюристом, нежели политиком. «Саакашвили вернулся – не выдержал. Его задержали. Оправдается ли его расчет или его ждет тюрьма? Попытка политически взорвать Грузию», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
«Саакашвили хочет поднять народную волну, чтобы его на руках и под радостные крики ликующей толпы вынесли из тюрьмы. Это, по его замыслу, будет его новая коронация. Но фокус может провалиться, а факир сквозь стены не пройдет. Но, и будучи в застенке, он может влиять на расклады и так или иначе повлияет», – отметил сенатор в своем Telegram.
В пятницу экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил, что вернулся в республику и находится в Батуми. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщало, что Саакашвили якобы не пересекал границу республики.
Позже в тот же день премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил об аресте Саакашвили. Сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали политика в одной из квартир в Тбилиси. Сам бывший президент Грузии сообщил, что в ходе задержания полиция не применяла к нему силу, сопротивления он не оказывал.
Представители бывшего президента Грузии объяснили возвращение политика готовностью Саакашвили пойти на осознанный риск ради благополучия республики. По сообщению СМИ, Саакашвили находится в Руставской тюрьме недалеко от Тбилиси. В партии Саакашвили призвали сторонников политика освободить экс-президента Грузии из заключения.
После задержания экс-президент Грузии объявил в тюрьме голодовку и потребовал встречи с консулом Украины, гражданином которой Саакашвили является. Экс-министр образования Грузии в пору президентства Саакашвили Хатия Деканоидзе предрекла скорое освобождение политика и падение «пророссийской» власти в республике.
В Верховной раде обратились к главе Украины Владимиру Зеленскому, посольствам США и ЕС в Киеве и Тбилиси с призывом защитить задержанного экс-президента Грузии, главу исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность задержанием Саакашвили. Президент Грузии Саломе Зурабишвили исключила возможность помилования Саакашвили. Вице-премьер Грузии Теа Цулукиани заявила, что после задержания «практически в политическом плане Саакашвили и его партии уже не существует».
Саакашвили объявил в тюрьме голодовку
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Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили после задержания властями республики объявил голодовку и требует встречи с консулом Украины, сообщила омбудсмен республики Нино Ломджария после встречи с политиком.
«Когда я вошла, он [Саакашвили] находился у врача и проходил медицинское обследование. Потом нам дали возможность пообщаться в камере. Михаил Саакашвили сказал, что объявляет голодовку», – приводит слова омбудсмена ТАСС.
В пятницу экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил, что вернулся в республику и находится в Батуми. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщало, что Саакашвили якобы не пересекал границу республики.
Позже в тот же день премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил об аресте Саакашвили. Сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали Саакашвили в Тбилиси в одной из квартир на проспекте Давида Гурамишвили, сопротивления он не оказал. По сообщению СМИ, Саакашвили находится в Руставской тюрьме недалеко от Тбилиси. В партии Саакашвили призвали сторонников освободить экс-президента Грузии из заключения.
После этого вице-премьер Грузии Теа Цулукиани заявила, что после задержания «практически в политическом плане Саакашвили и его партии уже не существует». Президент Грузии Саломе Зурабишвили исключила возможность помилования Саакашвили. Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность задержанием Саакашвили в Грузии.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что судьба Саакашвили Кремль не интересует. В Кремле не увидели рисков дестабилизации обстановки в Грузии из-за возвращения Саакашвили в республику, уточнив, что «там, где Саакашвили, там – цирк».
Саакашвили раскрыл обстоятельства своего задержания в Грузии
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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что в ходе задержания полиция не применяла к нему силу, сопротивления он не оказывал, заявила грузинский омбудсмен Нино Ломджария после посещения политика в тюрьме в Рустави.
«Саакашвили заявил, что его задержали сегодня (в пятницу) в жилой квартире, он не оказывал сопротивление и, следовательно, полиция не применяла силу. В ходе задержания он был один, он сам открыл дверь полиции», – приводит слова Ломджарии РИА «Новости».
В пятницу экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил, что вернулся в республику и находится в Батуми. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщало, что Саакашвили якобы не пересекал границу республики.
Позже в тот же день премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил об аресте Саакашвили. Сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали Саакашвили в одной из квартир в Тбилиси. Представители политика объяснили возвращение Саакашвили в Грузию готовностью пойти на осознанный риск ради благополучия республики. По сообщению СМИ, Саакашвили находится в Руставской тюрьме недалеко от Тбилиси. В партии Саакашвили призвали сторонников политика освободить экс-президента Грузии из заключения.
После задержания экс-президент Грузии объявил в тюрьме голодовку и потребовал встречи с консулом Украины, гражданином которой Саакашвили является. Экс-министр образования Грузии в пору президентства Саакашвили и действующий лидер его партии на Украине «Единое национальное движение» (ЕНД) Хатия Деканоидзе предрекла скорое освобождение политика и падение «пророссийской» власти в Грузии.
В Верховной раде обратились к главе Украины Владимиру Зеленскому, посольствам США и ЕС в Киеве и Тбилиси с призывом защитить задержанного экс-президента Грузии, главу исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили.
Вице-премьер Грузии Теа Цулукиани заявила, что после задержания «практически в политическом плане Саакашвили и его партии уже не существует». Президент Грузии Саломе Зурабишвили исключила возможность помилования Саакашвили. Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность задержанием Саакашвили в Грузии.
Зеленский обеспокоен задержанием гражданина Украины Саакашвили в Грузии
Украинский лидер Владимир Зеленский обеспокоен новостями о задержании экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, сообщил пресс-его секретарь Сергей Никифоров.
Также Зеленский выразил беспокойство тоном заявлений грузинской стороны относительно развития ситуации, сказал Никифоров, передает РИА «Новости».
Украинские дипломаты в Грузии работают, чтобы оказать помощь задержанному, добавил он, сообщает ТАСС.
Между тем посол Грузии был вызван в МИД Украины для получения официальной информации о задержании Саакашвили и выяснения причин.
Ранее в пятницу грузинские СМИ опубликовали кадры задержания Саакашвили, где его перевозят в Руставскую тюрьму.
Ранее замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе на брифинге заявил, что экс-президент, гражданин Украины Михаил Саакашвили, который объявил о пребывании в Батуми, «не покидал пределы Украины».
В пятницу Саакашвили заявил, что приехал в Грузию. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщило, что Саакашвили не пересекал границу страны.
Грузинский эксперт назвал «клоунадой» заявления Саакашвили о возвращении на родину.
Оценивая риски дестабилизации обстановки в Грузии из-за Саакашвили, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил: «Там, где Саакашвили, там – цирк. Важно, чтобы этот цирк не представлял опасности для граждан любой страны, где находится этот господин».
Саакашвили заявил, что приехал в Грузию
Экс-президент Грузии, глава украинского исполкома реформ Михаил Саакашвили, обещавший прибыть в Грузию 2 октября на местные выборы, сообщил в соцсетях, что он уже на родине, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Доброе утро, Грузия, уже здесь, спустя 8 лет», – написал он.
Официального подтверждения этому нет.
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили опубликовал пост, что он в Батуми: «Нахожусь в Батуми. 2 октября все должны пойти на выборы и проголосовать за «Национальное движение», – призвал он.
Местные власти по прибытии Саакашвили обещали его арестовать.
Ранее в Грузии высмеяли Саакашвили за намерение прибыть под защитой матери.
«Грузинская мечта» объявила об «убедительной победе» на выборах
Председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе в воскресенье объявил об «убедительной победе» на местных выборах накануне, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Подсчитано три четверти участков, мы получаем 47,83%, а «Единое национальное движение» – 30,69», – сообщил он.
По его словам, «победа одержана с большим преимуществом».
Ираклий Кобахидзе заявил, что «обещает 30 октября победить во всех 20 из 64 муниципалитетов, где 30 октября состоятся вторые туры».
«Особенно обидно, что второй тур состоится в Тбилиси, его обязательно выиграет наш кандидат Каха Каладзе», – заявил он.
«В целом в стране победили мир и развитие», – сказал он.
Напомним, в Грузии в субботу состоялись муниципальные выборы. Гражданам предстояло избрать депутатов городских и районных собраний, а также мэров 64 муниципалитетов, в том числе Тбилиси. Городские и районные собрания в Грузии комплектуются по смешанной системе: пропорциональной и мажоритарной. Проходной барьер для тбилисского горсовета составляет 2,5%, для остальных муниципалитетов – 3%. Всего в выборах принимали участие 43 партии. Явка по данным ЦИК на момент закрытия участков составила 51,92%.
Названо место пребывания Михаила Саакашвили
Один из лидеров правящей «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе на брифинге заявил, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, глава украинского исполкома реформ, находится не в Батуми, а на Украине, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Саакашвили находится на Украине, на курорте Трускавец, в отеле «Риксос», – заявил он.
По его словам, можно считать, что «фейками» Саакашвили завершил карьеру политика.
Ранее замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе на брифинге заявил, что экс-президент, гражданин Украины Михаил Саакашвили, который объявил о пребывании в Батуми, «не покидал пределы Украины».
Об этом он сказал на основании «активных коммуникаций с украинской стороной».
«Саакашвили не пересекал госграницу Грузии», – заявил он.
Александр Дарахвелидзе при этом отказался комментировать видео экс-президента, на которых тот говорит, что находится в Батуми.
Саакашвили решили предъявить новое обвинение
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Экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили в скором времени предъявят новое обвинение по статье о незаконном пересечении государственной границы, сообщают грузинские СМИ.
Обвинение будет предъявлено в ближайшие часы, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение грузинской телекомпании «Имеди».
На месте в Тбилиси, где задержали бывшего главу государства, продолжаются следственные действия, там работают правоохранители.
Ранее в Грузии раскрыли подробности задержания Саакашвили. Грузинские парламентарии заявили, что бывший президент прибыл в страну, чтобы устроить госпереворот и беспорядки в Грузии.
В пятницу экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил, что вернулся в республику и находится в Батуми. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщало, что Саакашвили якобы не пересекал границу республики.
Сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали Саакашвили в одной из квартир в Тбилиси, хозяина которой позже арестовали за сокрытие преступления.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Саакашвили вернулся в Грузию.