Саакашвили готовился убить нескольких лидеров оппозиции Грузии

Взгляд
3 октября, воскресенье  |  Последнее обновление — 21:40  |  vz.ru
Разделы

Российский уголь будет спасать Европу

Добыча угля еще недавно падала, но теперь начала стремительно расти Артем Геодакян/ТАСС
Сразу в нескольких концах планеты стремительно разворачивается энергетический кризис. Зеленая энергетика не оправдала себя, и единственным спасением в Европе, например, видят российский уголь. А ведь еще недавно угольные электростанции консервировались, а шахты закрывались. Что же произошло и как в этой ситуации стоит действовать нашей стране?  Подробности...
Перейти в раздел…

Чем займутся в Госдуме депутаты-новички

Новоизбранный депутат Евгений Попов обещает добиваться эффективной коммуникации между властью и обществом Марат Абулхатин/ТАСС
Объявлена дата первого заседания новой Госдумы – вторник, 12 октября. Причем депутатский корпус сильно обновился: от прежнего состава осталась только половина. С какими же идеями придут в здание на Охотном ряду новички? Как оказалось, многие из них планируют бороться с завышенными тарифами в сфере ЖКХ. Но есть и те, кто считает себя экспертами по бюджету или модернизации системы образования. Подробности...
Перейти в раздел…

Старый договор разоблачает мифы об украинской истории

Мифологические картины старой украинской жизни не соответствуют реальным А. Г. Сластион
Ровно четыреста лет назад Польша и Турция заключили между собой договор, который сегодня на Украине предпочитают не вспоминать. Еще бы – само существование этого документа противоречит главным идеологическим мифам современного украинского государства. Речь идет не только об исторической роли запорожских казаков, но и о процессе присоединения Украины к России. Подробности...
Перейти в раздел…

Зачем Саакашвили вернулся в Грузию

Михаил Саакашвили продолжает будоражить Грузию REUTERS/Valentyn Ogirenko
Михаил Саакашвили, который с нарушением границы сенсационно проник в Грузию и был отправлен за решетку, снова заявил о себе. Одни считают, что он повторил успех «революции роз». Другие утверждают, что экс-президент живет прошлым, а его будущее будет ограничено камерой на многие годы. В отношении политика вынесены несколько приговоров и возбуждены уголовные дела. Чего ждать от Саакашвили и каким образом ему вообще удалось пробраться в Тбилиси? Подробности...
Перейти в раздел…

Как решить проблему мигрантских общежитий в России

Жители села в Подмосковье на сходе обвинили мигрантов в убийстве пенсионерки кадр из видео
В подмосковном селе Бужаниново была изнасилована и убита пенсионерка. СК предъявил обвинение двум мигрантам из Таджикистана. Жители села организовали сход у общежития, где проживают мигранты, и потребовали его закрытия. Требования граждан поддержал губернатор Московской области. Где следует жить мигрантам в России и как обеспечить там исполнение законов и порядок? Подробности...
Перейти в раздел…

Идея монархии пока слабовата, но вполне играема

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Фиктивная монархия – такой же вариант будущего, как фиктивная республика. И то, как граждане ее публично «не хотят», говорит исключительно в пользу этого варианта, а не против него. Подробности...
Обсуждение: 51 комментарий

Русский престол – это не веселое ряженое мимино

Дмитрий Ольшанский
Дмитрий Ольшанский, публицист
Теперь «дом Романовых» годится скорее для восстановления монархии в краях Бидзины Иванишвили, а совсем не в России, где популярны прямо противоположные представления об идеалах и образцах. Подробности...
Обсуждение: 31 комментарий

Про Александра Невского мы знаем постыдно мало

Сергей Зацаринный
Сергей Зацаринный, писатель
Пришла пора рассказать об Александре Ярославиче уже не в работах профессиональных историков, а хотя бы киношников. Благо интриг и сюжетных поворотов хватает. А то так и останемся вместе с Эйзенштейном у Ледового побоища. Которое произошло за пять лет до того, как Александр стал великим князем. Подробности...
Обсуждение: 89 комментариев
Перейти в раздел…

В Европе появится еще одна армия

Скрытая угроза от фурри и чайлдфри

Зачем Турции Крым

Перейти в раздел…

Специализированный БПЛА-спасатель испытывается в России

Представлен проект первого в России беспилотника-спасателя. Задача аппарата, получившего название Seadrone, – работать в арктических широтах при низкой температуре и в сложных погодных условиях обнаруживать попавшего в бедствие человека
Подробности...

Кремль опубликовал кадры отдыха Путина и Шойгу в Сибири

Пресс-служба Кремля опубликовала кадры отдыха президента России Владимира Путина и министра обороны страны Сергея Шойгу в тайге – глава государства и руководитель Минобороны были там в начале сентября. Они ловили рыбу, варили уху и даже встретили маралов и медведей
Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Названа победительница конкурса красоты «Мисс Крым-2021»

В Ялте состоялся ежегодный конкурс красоты «Мисс Крым» с участием 15 представительниц в возрасте от 16 до 22 лет из разных городов полуострова. На этапе отбора девушки проходили различные испытания и радовали зрителей дефиле в нарядах от известных дизайнеров
Подробности...
Обсуждение: 30 комментариев
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Какие элементы &quot;мягкой силы&quot; России наиболее эффективны?
  • Культура и искусство

  • Медиа

  • Наука

  • Религия

  • Спорт

  • Язык
Собираете ли вы сами грибы в лесу?
  • Регулярно

  • Иногда

  • Никогда
Вакцинацию от каких болезней вы считаете для себя более необходимой?
  • От гриппа

  • От коронавируса

  • От гриппа и коронавируса

  • Не прививаюсь от гриппа и коронавируса
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Опубликовано «досье Пандоры» об офшорных схемах мировых лидеров
    В Сеть попали документы о вмешательстве Британии в политику России Путин случайно «подслушал» совещание министров Названы самые продаваемые за рубеж российские сериалы В Японии восхитились внедорожником «Лада Нива»
    Транзит газа в Венгрию через Украину остановлен В США предсказали закат Европы Сатановский высмеял претензии Украины к Венгрии из-за поставок российского газа Состояние заболевшей коронавирусом Гузеевой ухудшилось
    Эксперт объяснил причины скандала между Францией и Алжиром Зеленский: Встреча с Путиным может принести неожиданный результат Саакашвили отреагировал на заступничество Зеленского Пассажирский самолет застрял под мостом в Индии (видео)

    Главная тема


    Чем опасны новые мутации коронавируса

    утечка документов


    В МИД назвали «шокирующим» доклад о вмешательстве Британии в дела России

    «со свиным рылом»


    Захарова ответила русской пословицей на слова Зеленского о «наглой» Украине

    «это не позор»


    В Чечне призвали распространить практику извинений на камеру

    Видео

    кандидат в канцлеры


    Чего ждать России от Олафа Шольца

    одиозный переговорщик


    Как Виктории Нуланд попасть в Россию

    гигантские очереди


    Изгнание мигрантов ввергло Британию в бензиновый кризис

    энергетический кризис


    Российский уголь будет спасать Европу

    безвизовый режим


    Грузины и украинцы злят Старую Европу

    взять под контроль


    Олег Хавич: Стена на границе Белоруссии и Польши – только начало

    регулировать процессы


    Герман Садулаев: Дети мигрантов станут русскими

    поворот на Восток


    Игорь Караулов: Сибирь должна перестать быть периферией России

    на ваш взгляд


    Какие элементы «мягкой силы» России наиболее эффективны?

    Саакашвили готовился убить нескольких лидеров оппозиции Грузии

    3 октября 2021, 21:11

    Текст: Дмитрий Александров

    Арестованный экс-президент Грузии, глава украинского исполкома реформ Михаил Саакашвили, по одной из версий, вместе с группой соратников «рассматривали сценарий убийства нескольких лидеров оппозиции в Тбилиси, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили телекомпании «Имеди», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Саакашвили хотел пойти на грязную провокацию, но мы ему не дали. На митинг они могли бы собрать 10 тыс. человек. Полиция была бы вынуждена его задержать, используя спецсредства. И вот по одной из версий для делегитимации властей они планировали убить лидеров оппозиции. Вот такого масштаба была провокация на планировавшейся 3 октября акции», – сказал глава правительства.

    По его словам, маршрут попадания Саакашвили в Грузию из Украины отслеживался от начала и до конца.

    «Все контролировалось. Знали, где он прятался и ждали момента (для задержания)», – сказал Ираклий Гарибашвили.

    Премьер сказал, что Саакашвили «больной и нуждается в лечении, черт не дает ему покоя, вот пусть и отдохнет в тюрьме 6 лет».

    Он также отметил, что Грузия ныне имеет хорошие отношения с Украиной и ее руководителями.

    «Находящийся в тюрьме Михаил Саакашвили больше не сможет негативно влиять на отношения Грузии и Украины. В тюрьме Саакашвили осознал свое тяжелое положение и требует от сотрудников администрации срочно вернуть его на Украину. Отсидит полностью – потом пусть возвращается», – сказал премьер-министр Грузии.

    Ранее Гарибашвили заявил, что Саакашвили сможет вернуться в Киев только после того, как отсидит на родине весь тюремный срок.

    В пятницу Саакашвили объявил, что вернулся в республику и находится в Батуми. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщало, что Саакашвили якобы не пересекал границу республики. Позднее сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали Саакашвили в одной из квартир в Тбилиси, отправив политика в Руставскую тюрьму недалеко от столицы республики. В партии Саакашвили призвали сторонников политика освободить экс-президента Грузии из заключения. После задержания экс-президент Грузии объявил в тюрьме голодовку и потребовал встречи с консулом Украины, гражданином которой Саакашвили является.

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что постоянно занимается «возвращением граждан Украины разными возможностями», напомнив, что у бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили есть украинский паспорт. При этом Зеленский посетовал, что Саакашвили уехал на родину.


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
    Саакашвили показал новую украинскую жену
       2 октября 2021, 13:07
    Фото: facebook.com/lisayasko.ukraine
    Текст: Вера Басилая

    Бывший грузинский президент Михаил Саакашвили заявил, что его новой женой на Украине стала депутат Верховной рады Елизавета Ясько.

    «Мы с Лизой решили сообщить, что мы вместе, мы начинаем новую жизнь, новую семью», – заявил Саакашвили в видеообращении в Facebook. Оно было записано до его отъезда в Грузию.

    Елизавета Ясько является народным депутатом Украины, ей 30 лет, окончила Оксфордский университет.

    До этого было известно, что Саакашвили женат на гражданке Голландии Сандре Рулофс, у супругов двое сыновей.

    После задержания Саакашвили его новая «украинская жена» – депутат фракции «Слуга народа» в Верховной раде Елизавета Ясько обратилась к главе Украины Владимиру Зеленскому, посольствам США и ЕС в Киеве и Тбилиси с призывом защитить экс-президента Грузии, главу исполнительного комитета национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили.

    В пятницу экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил, что вернулся в республику и находится в Батуми. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщало, что Саакашвили якобы не пересекал границу республики.

    Сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали Саакашвили в одной из квартир в Тбилиси.

    После задержания экс-президент Грузии объявил в тюрьме голодовку и потребовал встречи с консулом Украины, гражданином которой Саакашвили является.

    Коментарии (85)
    Опрос: «Грузинская мечта» и Каха Каладзе выиграли выборы

    2 октября 2021, 19:30

    Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Опрос компании GORBI по заказу телекомпании «Имеди» отдал правящей «Грузинской мечте» 47,6% на местных выборах, а саакашвилевскому «Единому национальному движению» 27,1%, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    По этому опросу, Каха Каладзе сохранил за собой пост мэра (51,3%), а лидер оппозиции Никанор Мелия взял 34,6%.

    В правящей партии празднуют победу.

    Между тем, компания Ipsos проводила экзит-полл по заказу оппозиционной телекомпании «Мтавари» («Главный»). По нему «Грузинская мечта» взяла 38,6%, «Национальное движение» – 33.

    По этим же данным, Мелия взял 40,8%, а Каладзе проиграл – 40,2. По данным оппозиционного канала, таким образом, в Тбилиси будет второй тур.

    Сам Каладзе призвал оппозиционеров смириться, «не нервничать» и дождаться подсчета ЦИК.

    Ранее премьер Грузии предсказал победу правящей партии на местных выборах.

    Коментарии (43)
    В Грузии раскрыли подробности спецоперации по задержанию Саакашвили
       2 октября 2021, 09:18
    Фото: Serg Glovny/Zuma/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Спецоперация по задержанию Михаила Саакашвили прошла на высоком уровне, определенные структуры знали о его местонахождении, но не все политики были в курсе, заявил спикер грузинского парламента Каха Кучава.

    «Задержание Саакашвили прошло на таком высоком уровне, что ни один человек не пострадал... Я тоже думал, что его не было в Грузии, я бы не поверил», – приводит РИА «Новости» слова спикера.

    По его словам, определенные структуры и ведомства знали о нахождении Саакашвили в Грузии, но не все политики были в курсе.

    «Спикер парламента может быть в курсе всех событий, но это случай, когда премьер решает, что есть спецоперация, о которой политики не должны знать, чтобы не было лишнего ажиотажа. Правоохранители сделали такой выбор, и это был правильным шагом», – заявил Кучава.

    По словам председателя правящей партии «Грузинская мечта» Ираклия Кобахидзе Саакашвили «приехал в Грузию, чтобы осуществить свои угрозы по осуществлению госпереворота и принести беспорядки в страну. Соответственно, правоохранительные органы приняли все меры для предотвращения его нового преступления», – заявил Кобахидзе.

     

    В пятницу экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил, что вернулся в республику и находится в Батуми. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщало, что Саакашвили якобы не пересекал границу республики.

    Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили на чрезвычайном брифинге заявил об аресте экс-президента Михаил Саакашвили. «Бывший президент – преступник и криминал арестован и препровожден в  пенитенциарное учреждение», – заявил он.

    Позже было опубликовано видео задержания экс-президента Грузии, его отправили под усиленную охрану в Руставскую тюрьму. Известно, что бывший грузинский президент приговорен в Грузии к девяти годам лишения свободы, он заочно осужден по делу об убийстве и избиении.

    Член оппозиционного «Единого национального движения» Леван Хабеишвили призвал сторонников экс-президента к освобождению из-под ареста Михаила Саакашвили.

    Коментарии (34)
    Соловьева позабавила конспирологическая версия западных СМИ о Саакашвили в Грузии
       2 октября 2021, 13:09
    Фото: Станислав Красильников/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Журналист и телеведущий Владимир Соловьев отреагировал в соцсетях на сообщения западных СМИ о том, что Саакашвили – якобы «агент Кремля» смайликами «громко смеюсь» и «рука-лицо».

    «Западные СМИ считают, что Саакашвили «агент Путина» посланный в Грузию для дестабилизации обстановки?», – написал Соловьев в своем Telegram, сопроводив сообщение смайликами «громко смеюсь» и «рука-лицо».

    Так Соловьев отреагировал на публикации ведущих зарубежных СМИ после задержания экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. По версии New York Times, это имело атрибуты политического театра с высокими ставками, экс-президент насмехался над правительством, передает РИА «Новости».

    Washington Post считает, что «задержание Саакашвили усугубило политический разлад в Грузии и «ввергает еще одно постсоветское государство в кризис», этот инцидент может «сыграть на руку Москве и отдалить Тбилиси от западных союзников».

    «В Грузии и без того царит политический кризис на фоне борьбы между правящей партией «Грузинская мечта» и партией Саакашвили, теперь Украина добивается объяснений по поводу задержания своего гражданина», – приводится цитата Financial Times.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что судьба Саакашвили Кремль не интересует. В Кремле не увидели рисков дестабилизации обстановки в Грузии из-за возвращения Саакашвили в республику, добавив, что «там, где Саакашвили, там – цирк».

    В пятницу экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил, что вернулся в республику и находится в Батуми. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщало, что Саакашвили якобы не пересекал границу республики. Позднее сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали Саакашвили в одной из квартир в Тбилиси.

    После задержания экс-президент Грузии объявил в тюрьме голодовку и потребовал встречи с консулом Украины, гражданином которой Саакашвили является.

    В Верховной раде обратились к главе Украины Владимиру Зеленскому, посольствам США и ЕС в Киеве и Тбилиси с призывом защитить задержанного экс-президента Грузии, главу исполнительного комитета национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили.

    Коментарии (30)
    В Грузии оценили будущие отношения с Украиной после ареста Саакашвили
       2 октября 2021, 14:30
    Фото: Serg Glovny/ZUMA/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Отношения Тбилиси и Киева не должны находиться в зависимости от одного человека; задержание Михаила Саакашвили не отразится на партнерстве с Украиной, заявил вице-премьер, глава МИД Грузии Давид Залкалиани.

    «Недопустимо, чтобы один человек (Саакашвили) взял в заложники грузинско-украинское стратегическое партнерство. Я уверен, что эти отношения и в дальнейшем будут отличаться серьезной динамикой», – приводит ТАСС слова Залкалиани, который добавил, что задержание Саакашвили не отразится на отношениях с Киевом.

    «Информация [о задержании Саакашвили], которую вчера распространила прокуратура, сразу же была передана украинским друзьям. Я уверен, что мы мирно, спокойно дадим все разъяснения и наши отношения с Украиной будут развиваться в прежнем русле», – добавил он.

    Между тем, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Зеленский держит на личном контроле ситуацию с арестом Саакашвили. По его словам, Украина ждет ответа от властей Грузии в связи с арестом Саакашвили. «Мы будем принимать решение после консультаций на уровне министров иностранных дел. Сейчас наш МИД занимается этим вопросом», – заявил Подоляк, напомнив, что Саакашвили является украинским гражданином, которого «Украина должна забрать».

    В пятницу экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил, что вернулся в республику и находится в Батуми. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщало, что Саакашвили якобы не пересекал границу республики.

    Сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали Саакашвили в одной из квартир в Тбилиси.

    После задержания экс-президент Грузии объявил в тюрьме голодовку и потребовал встречи с консулом Украины, гражданином которой Саакашвили является.

    В Верховной раде обратились к главе Украины Владимиру Зеленскому, посольствам США и ЕС в Киеве и Тбилиси с призывом защитить задержанного экс-президента Грузии, главу исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили.

    Коментарии (21)
    Появились первые кадры задержания Саакашвили
       1 октября 2021, 20:20
    Фото: кадр из видео
    Текст: Вера Басилая

    Грузинские СМИ опубликовали кадры задержания экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, где его перевозят в Руставскую тюрьму.

    На видео, которые опубликовали грузинские СМИ, видно, как улыбающегося экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в наручниках отправляют в СИЗО.

    По сообщению телеканала «Пирвели», Саакашвили находится в Руставской тюрьме недалеко от Тбилиси. На родине экс-президента заочно осудили по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили. По первому делу он приговорен к трем годам лишения свободы, по второму – к шести годам, передает РИА «Новости».

    Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме телекомпании «Имеди» и растрате средств из госбюджета. Пока по этим делам приговоры не вынесены.

    Ранее замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе на брифинге заявил, что экс-президент, гражданин Украины Михаил Саакашвили, который объявил о пребывании в Батуми, «не покидал пределы Украины».

    Напомним, в пятницу Саакашвили заявил, что приехал в Грузию. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщило, что Саакашвили не пересекал границу страны.

    Грузинский эксперт назвал «клоунадой» заявления Саакашвили о возвращении на родину.

    Оценивая риски дестабилизации обстановки в Грузии из-за Саакашвили, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил: «Там, где Саакашвили, там – цирк. Важно, чтобы этот цирк не представлял опасности для граждан любой страны, где находится этот господин».

    Коментарии (40)
    Михаила Саакашвили задержали в Грузии
       1 октября 2021, 19:03
    Фото: Sergii Kharchenko/Zuma/ТАСС
    Текст: Вера Басилая, Дмитрий Александров

    Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили задержан в Грузии и переведен в пенитенциарное учреждение, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили на чрезвычайном брифинге в госканцелярии.

    «Бывший президент – преступник и криминал арестован и препровожден в соответствующее учреждение», – приводит корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси слова премьера. Гарибашвили не уточнил, где был задержан Саакашвили.

    По словам премьера, «правоохранители провели процедуру задержания на высшем уровне».


    «У наших правоохранителей была предварительная информация о его передвижении, начиная с Украины и до Грузии», – отметил Гарибашвили, передает РИА «Новости».

    Между тем, по сообщениям местных СМИ, Саакашвили отправили в матросовскую тюрьму в Тбилиси. По данным телеканала «Пирвели», ожидается приезд соратников Саакашвили к зданию тюрьмы. Согласно уголовному кодексу Грузии ему грозит девять лет лишения свободы.

    Ранее замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе на брифинге заявил, что экс-президент, гражданин Украины Михаил Саакашвили, который объявил о пребывании в Батуми, «не покидал пределы Украины».

    Напомним, в пятницу Саакашвили заявил, что приехал в Грузию. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщило, что Саакашвили не пересекал границу страны.

    Грузинский эксперт назвал «клоунадой» заявления Саакашвили о возвращении на родину.

    Оценивая риски дестабилизации обстановки в Грузии из-за Саакашвили, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил: «Там, где Саакашвили, там – цирк. Важно, чтобы этот цирк не представлял опасности для граждан любой страны, где находится этот господин».

    Коментарии (101)
    Пушков заподозрил Саакашвили в намерении «взорвать» Грузию
       2 октября 2021, 04:55
    Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили вернулся на родину, чтобы «политически взорвать» ситуацию в республике.

    Сенатор назвал Саакашвили больше авантюристом, нежели политиком. «Саакашвили вернулся – не выдержал. Его задержали. Оправдается ли его расчет или его ждет тюрьма? Попытка политически взорвать Грузию», – написал Пушков в своем Telegram-канале.

    «Саакашвили хочет поднять народную волну, чтобы его на руках и под радостные крики ликующей толпы вынесли из тюрьмы. Это, по его замыслу, будет его новая коронация. Но фокус может провалиться, а факир сквозь стены не пройдет. Но, и будучи в застенке, он может влиять на расклады и так или иначе повлияет», – отметил сенатор в своем Telegram.

    В пятницу экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил, что вернулся в республику и находится в Батуми. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщало, что Саакашвили якобы не пересекал границу республики.

    Позже в тот же день премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил об аресте Саакашвили. Сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали политика в одной из квартир в Тбилиси. Сам бывший президент Грузии сообщил, что в ходе задержания полиция не применяла к нему силу, сопротивления он не оказывал.

    Представители бывшего президента Грузии объяснили возвращение политика готовностью Саакашвили пойти на осознанный риск ради благополучия республики. По сообщению СМИ, Саакашвили находится в Руставской тюрьме недалеко от Тбилиси. В партии Саакашвили призвали сторонников политика освободить экс-президента Грузии из заключения.

    После задержания экс-президент Грузии объявил в тюрьме голодовку и потребовал встречи с консулом Украины, гражданином которой Саакашвили является. Экс-министр образования Грузии в пору президентства Саакашвили Хатия Деканоидзе предрекла скорое освобождение политика и падение «пророссийской» власти в республике.

    В Верховной раде обратились к главе Украины Владимиру Зеленскому, посольствам США и ЕС в Киеве и Тбилиси с призывом защитить задержанного экс-президента Грузии, главу исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили.

    Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность задержанием Саакашвили. Президент Грузии Саломе Зурабишвили исключила возможность помилования Саакашвили. Вице-премьер Грузии Теа Цулукиани заявила, что после задержания «практически в политическом плане Саакашвили и его партии уже не существует».

    Коментарии (31)
    Саакашвили объявил в тюрьме голодовку
       1 октября 2021, 23:19
    Фото: кадр из видео
    Текст: Антон Никитин

    Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили после задержания властями республики объявил голодовку и требует встречи с консулом Украины, сообщила омбудсмен республики Нино Ломджария после встречи с политиком.

    «Когда я вошла, он [Саакашвили] находился у врача и проходил медицинское обследование. Потом нам дали возможность пообщаться в камере. Михаил Саакашвили сказал, что объявляет голодовку», – приводит слова омбудсмена ТАСС.

    В пятницу экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил, что вернулся в республику и находится в Батуми. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщало, что Саакашвили якобы не пересекал границу республики.

    Позже в тот же день премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил об аресте Саакашвили. Сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали Саакашвили в Тбилиси в одной из квартир на проспекте Давида Гурамишвили, сопротивления он не оказал. По сообщению СМИ, Саакашвили находится в Руставской тюрьме недалеко от Тбилиси. В партии Саакашвили призвали сторонников освободить экс-президента Грузии из заключения.

    После этого вице-премьер Грузии Теа Цулукиани заявила, что после задержания «практически в политическом плане Саакашвили и его партии уже не существует». Президент Грузии Саломе Зурабишвили исключила возможность помилования Саакашвили. Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность задержанием Саакашвили в Грузии.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что судьба Саакашвили Кремль не интересует. В Кремле не увидели рисков дестабилизации обстановки в Грузии из-за возвращения Саакашвили в республику, уточнив, что «там, где Саакашвили, там – цирк».

    Коментарии (65)
    Саакашвили раскрыл обстоятельства своего задержания в Грузии
       2 октября 2021, 03:57
    Фото: Alexandr Gusev/ZUMA/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что в ходе задержания полиция не применяла к нему силу, сопротивления он не оказывал, заявила грузинский омбудсмен Нино Ломджария после посещения политика в тюрьме в Рустави.

    «Саакашвили заявил, что его задержали сегодня (в пятницу) в жилой квартире, он не оказывал сопротивление и, следовательно, полиция не применяла силу. В ходе задержания он был один, он сам открыл дверь полиции», – приводит слова Ломджарии РИА «Новости».

    В пятницу экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил, что вернулся в республику и находится в Батуми. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщало, что Саакашвили якобы не пересекал границу республики.

    Позже в тот же день премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил об аресте Саакашвили. Сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали Саакашвили в одной из квартир в Тбилиси. Представители политика объяснили возвращение Саакашвили в Грузию готовностью пойти на осознанный риск ради благополучия республики. По сообщению СМИ, Саакашвили находится в Руставской тюрьме недалеко от Тбилиси. В партии Саакашвили призвали сторонников политика освободить экс-президента Грузии из заключения.

    После задержания экс-президент Грузии объявил в тюрьме голодовку и потребовал встречи с консулом Украины, гражданином которой Саакашвили является. Экс-министр образования Грузии в пору президентства Саакашвили и действующий лидер его партии на Украине «Единое национальное движение» (ЕНД) Хатия Деканоидзе предрекла скорое освобождение политика и падение «пророссийской» власти в Грузии.

    В Верховной раде обратились к главе Украины Владимиру Зеленскому, посольствам США и ЕС в Киеве и Тбилиси с призывом защитить задержанного экс-президента Грузии, главу исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили.

    Вице-премьер Грузии Теа Цулукиани заявила, что после задержания «практически в политическом плане Саакашвили и его партии уже не существует». Президент Грузии Саломе Зурабишвили исключила возможность помилования Саакашвили. Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность задержанием Саакашвили в Грузии.

    Коментарии (14)
    Зеленский обеспокоен задержанием гражданина Украины Саакашвили в Грузии

    1 октября 2021, 20:43

    Текст: Алексей Дегтярев

    Украинский лидер Владимир Зеленский обеспокоен новостями о задержании экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, сообщил пресс-его секретарь Сергей Никифоров.

    Также Зеленский выразил беспокойство тоном заявлений грузинской стороны относительно развития ситуации, сказал Никифоров, передает РИА «Новости».

    Украинские дипломаты в Грузии работают, чтобы оказать помощь задержанному, добавил он, сообщает ТАСС.

    Между тем посол Грузии был вызван в МИД Украины для получения официальной информации о задержании Саакашвили и выяснения причин.

    Ранее в пятницу грузинские СМИ опубликовали кадры задержания Саакашвили, где его перевозят в Руставскую тюрьму.

    Ранее замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе на брифинге заявил, что экс-президент, гражданин Украины Михаил Саакашвили, который объявил о пребывании в Батуми, «не покидал пределы Украины».

    В пятницу Саакашвили заявил, что приехал в Грузию. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщило, что Саакашвили не пересекал границу страны.

    Грузинский эксперт назвал «клоунадой» заявления Саакашвили о возвращении на родину.

    Оценивая риски дестабилизации обстановки в Грузии из-за Саакашвили, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил: «Там, где Саакашвили, там – цирк. Важно, чтобы этот цирк не представлял опасности для граждан любой страны, где находится этот господин».

    Коментарии (27)
    Саакашвили заявил, что приехал в Грузию
       1 октября 2021, 08:18
    Фото: Serg Glovny/Zuma/ТАСС
    Текст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Экс-президент Грузии, глава украинского исполкома реформ Михаил Саакашвили, обещавший прибыть в Грузию 2 октября на местные выборы, сообщил в соцсетях, что он уже на родине, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Доброе утро, Грузия, уже здесь, спустя 8 лет», – написал он.

    Официального подтверждения этому нет.

    Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили опубликовал пост, что он в Батуми: «Нахожусь в Батуми. 2 октября все должны пойти на выборы и проголосовать за «Национальное движение», – призвал он.

    Местные власти по прибытии Саакашвили обещали его арестовать.

    Ранее в Грузии высмеяли Саакашвили за намерение прибыть под защитой матери.

    Коментарии (15)
    «Грузинская мечта» объявила об «убедительной победе» на выборах

    3 октября 2021, 10:44

    Текст: Дмитрий Александров

    Председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе в воскресенье объявил об «убедительной победе» на местных выборах накануне, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Подсчитано три четверти участков, мы получаем 47,83%, а «Единое национальное движение» – 30,69», – сообщил он.

    По его словам, «победа одержана с большим преимуществом».

    Ираклий Кобахидзе заявил, что «обещает 30 октября победить во всех 20 из 64 муниципалитетов, где 30 октября состоятся вторые туры».

    «Особенно обидно, что второй тур состоится в Тбилиси, его обязательно выиграет наш кандидат Каха Каладзе», – заявил он.

    «В целом в стране победили мир и развитие», – сказал он.

    Напомним, в Грузии в субботу состоялись муниципальные выборы. Гражданам предстояло избрать депутатов городских и районных собраний, а также мэров 64 муниципалитетов, в том числе Тбилиси. Городские и районные собрания в Грузии комплектуются по смешанной системе: пропорциональной и мажоритарной. Проходной барьер для тбилисского горсовета составляет 2,5%, для остальных муниципалитетов – 3%. Всего в выборах принимали участие 43 партии. Явка по данным ЦИК на момент закрытия участков составила 51,92%.

    Коментарии (17)
    Названо место пребывания Михаила Саакашвили
       1 октября 2021, 16:48
    Фото: РИА Новости
    Текст: Дмитрий Александров

    Один из лидеров правящей «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе на брифинге заявил, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, глава украинского исполкома реформ, находится не в Батуми, а на Украине, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Саакашвили находится на Украине, на курорте Трускавец, в отеле «Риксос», – заявил он.

    По его словам, можно считать, что «фейками» Саакашвили завершил карьеру политика.

    Ранее замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе на брифинге заявил, что экс-президент, гражданин Украины Михаил Саакашвили, который объявил о пребывании в Батуми, «не покидал пределы Украины».

    Об этом он сказал на основании «активных коммуникаций с украинской стороной».

    «Саакашвили не пересекал госграницу Грузии», – заявил он.

    Александр Дарахвелидзе при этом отказался комментировать видео экс-президента, на которых тот говорит, что находится в Батуми.

    Коментарии (2)
    Саакашвили решили предъявить новое обвинение
       2 октября 2021, 21:16
    Фото: Sergii Kharchenko/ZUMA/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили в скором времени предъявят новое обвинение по статье о незаконном пересечении государственной границы, сообщают грузинские СМИ.

    Обвинение будет предъявлено в ближайшие часы, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение грузинской телекомпании «Имеди».

    На месте в Тбилиси, где задержали бывшего главу государства, продолжаются следственные действия, там работают правоохранители.

    Ранее в Грузии раскрыли подробности задержания Саакашвили. Грузинские парламентарии заявили, что бывший президент прибыл в страну, чтобы устроить госпереворот и беспорядки в Грузии.

    В пятницу экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил, что вернулся в республику и находится в Батуми. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщало, что Саакашвили якобы не пересекал границу республики.

    Сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали Саакашвили в одной из квартир в Тбилиси, хозяина которой позже арестовали за сокрытие преступления.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Саакашвили вернулся в Грузию.

    Коментарии (15)
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •