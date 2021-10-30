Мурашко и его заместители выехали в регионы для помощи в борьбе с коронавирусом

Министр здравоохранения Михаил Мурашко, его заместители и руководство Росздравнадзора по поручению президента России Владимира Путина выехали в девять регионов с наиболее критической ситуацией по COVID-19 для организации методической помощи, сообщает Минздрав.

В министерстве сообщили, что Мурашко и его заместители, а также руководство Росздравнадзора выехали «в девять регионов с наиболее критической ситуацией с коронавирусом для организации методической и практической поддержки системам здравоохранения и медикам», передает РИА «Новости».

До этого в пресс-службе Росздравнадзора сообщали, что по поручению главы Минздрава руководитель ведомства Алла Самойлова и ее заместители выехали оказывать помощь в Татарстане, Удмуртии, Владимирской и Белгородской областях, передает ТАСС.

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В администрации Владимирской области сообщали о визите Мурашко в регион, там он посетит ПЦР-лабораторию в областном кожно-венерологическом диспансере и станцию скорой помощи во Владимире, а также побывает в детской областной клинической больнице, городской больнице №5, Камешковской центральной районной больнице.

Кроме того, он проведет совещание и встретится с врио губернатора региона Александром Авдеевым.

Ранее Путин поручил Мурашко и его заместителям отправиться в регионы, где сложилась наиболее критическая ситуация с коронавирусом.

Отрицательная динамика с 22 по 29 октября отмечается во Владимирской, Ивановской, Курганской, Омской, Томской и Тульской областях, в Республике Кабардино-Балкария, Алтае, Бурятии, Дагестане, Марий Эл, Северной Осетии, Приморском крае.

Мурашко сообщил, что с сентября организованы выезды бригад в 18 регионов для борьбы с коронавирусной инфекцией.