Глава ВОЗ предсказал появление нового опасного вируса

Академик РАН рассказал о ситуации с инсультами в России

Большинство граждан, которые имеют заболевания, предшествующие инсульту, не достаточно внимательно относятся к своему здоровью, подвергая себя дополнительному риску, рассказал академик РАН, вице-президент Российского кардиологического общества, директор Клиники госпитальной терапии имени Остроумова Юрий Беленков.

С 2006 года ежегодно 29 октября во всем мире отмечается Всемирный день борьбы с инсультом. Он является одной из острых медико-социальных проблем во всем мире, в том числе и в России, и часто становится основной причиной смертности и инвалидизации населения.

«Ситуация с инсультами в нашей стране не очень хорошая, потому что, к сожалению, у нас очень своеобразная ситуация с лечением артериальной гипертонии, как основной причины инсультов. У населения более-менее информация есть, люди знают, что такое гипертоническая болезнь, более того, знают, как ее лечить, это показывают наши исследования, которые мы проводили в последние годы. Кроме того, в принципе лечатся порядка 60 % больных гипертонией, но если мы говорим о достижении целевых уровней давления, то этого, к сожалению, достигают не более 17–20 %», – говорит Беленков.

Соответственно, продолжает врач, около 80% страдающих гипертонической болезнью, которые потенциально склонны к инсульту, лечатся неадекватно: либо не соблюдают дозы, либо их регулярность – не достигают целевых уровней давления, которое сейчас должно быть у всех не более чем 130 на 80. «Пионерским» (идеальным) давлением является 120 на 80. Заболевания, которые предшествуют инсульту: артериальная гипертония и атеросклероз, с которым, по словам собеседника, ситуация обстоит немного лучше.

Он отмечает, что создание специализированных центров для лечения инсульта существенно снизило смертность от него, потому что людям стало проще получать высокотехнологичные методы лечения. Кроме того, благодаря самоотверженному труду эндоваскулярных хирургов, в России наблюдаются неплохие достижения в области оказания экстренной помощи при инсульте. С точки зрения профилактики и лечения больных от заболеваний, которые приводят к инсульту, то здесь пока гордиться нечем.

«В молодом и среднем возрасте инсульт чаще у мужчин, а вот после 65–70 – у женщин. Женщины вообще болеют теми же болезнями, что и мужчины, но позже, потому что их защищают женские половые гормоны. Кроме того, коронавирусная инфекция также повлияла на ситуацию с инсультами, причем несколькими путями. Первое, само заболевание, то, как мы понимаем суть коронавирусной инфекции, поражает эндотелий сосудов (внутренний слой сосудов, который их выстилает). И, конечно, это бесспорно отягощает лечение сосудов, самого заболевания и разной сосудистой патологии», – рассказывает Беленков.

Второе, к сожалению, поскольку ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в стране тяжелая, клиники, в том числе и специализированные, вынуждены перепрофилировать под ковидные госпитали, объясняет академик. Такая ситуация происходит не только в России, но и во всем мире. В связи с этим, возрастает количество сложных, тяжелых случаев инсульта дома: зачастую слишком поздно оказывается помощь.

«Поэтому мы всех призываем вакцинироваться, чтобы облегчить работу врачам. Чтобы мы могли работать по нашей специальности, а не по инфекциям. То есть это происходит не от незнания, как оказать правильно помощь при инсульте, а из-за загруженности. Соответственно, поскольку многие специализированные центры закрыты, гражданам непросто получить высокотехнологичную помощь, в связи с чем они вынуждены искать работающую по профилю клинику, либо откладывать процедуру. А любое откладывание процедуры, конечно же, утяжеляет прогноз», – делится специалист.

Для того, чтобы сократить число инсультов в стране, по мнению врача необходимо бороться с заболеваниями, которые гипотетически могут привести к инсульту. «Как говорят старые хирурги, лучшая операция та, что не сделана. То есть та, к которой не довели пациента, лечили так, что ему не потребовалась операция. Здесь решение – лучше не допустить инсульт, чем его вылечить. Скучный здоровый образ жизни, регулярные терапии современными аппаратами, которые позволяют практически спасти человека от ситуации – это должно стать приоритетом пациентов», – заключил Беленков.

Ранее в пресс-службе Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС) сообщили, что в шесть вечера по Москве 29 октября в поддержку акции по борьбе с инсультом на Останкинской телебашне появится сердце с белыми очертаниями на красном фоне, передает TACC. Кроме того, красной подсветкой зажгутся телебашни в Казани, Саранске, Ростове-на-Дону, а также других городах России.

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