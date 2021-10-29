Молдавия договорилась с Газпромом о продлении контракта на пять лет

Министерство инфраструктуры Молдавии заявило, что Кишинев договорился с Газпромом о продлении контракта по поставкам газа на пять лет и о проведении аудита долга «Молдовгаза».

«В Санкт-Петербурге завершились переговоры между делегацией Молдавии и «Газпромом». В рамках соглашения контракт между «Газпромом» и «Молдовагаз» будет продлен на пять лет, используя формулу, предложенную молдавской стороной», – говорится в сообщении, опубликованном на странице министерства в Facebook, передает РИА «Новости».

Газпром 1 октября продлил с Молдавией контракт на поставку газа на месяц. Через неделю власти страны сообщили, что потребление превышает объемы поставки. 22 октября в стране ввели режим ЧП.

Молдавия проявила интерес к долгосрочному контракту с Газпромом, но также заявила о планах заключить контракт о пробной закупке 1,5 млн куб. м газа сразу у двух европейских компаний – швейцарской DXT Commodities и польской PGNiG.

Кроме того, Молдавия заключила контракт о пробной закупке полутора миллионов кубометров газа у украинской компании «Нафтогаз»

Вице-премьер республики Андрей Спыну в пятницу заявил, что Молдавия отказывается выбирать между дешевым газом и отношениями с ЕС.

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